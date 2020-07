Müncheberg: Kleinflugzeug fliegt in Flugplatz-Tower

Ein Kleinflugzeug ist in Müncheberg östlich von Berlin in den Tower des dortigen Flugplatzes geflogen – und zunächst steckengeblieben. Die beiden Insassen des Flugzeugs wurden von Einsatzkräften gerettet und mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Der 68 Jahre alte Pilot und sein 46-jähriger Sohn seien verletzt, sagte eine Polizeisprecherin. Wie stark die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar. Die Ursache der Kollision des Ultraleichtflugzeugs am Flugplatz Eggersdorf in einem Ortsteil von Müncheberg blieb ebenfalls vorerst offen. Dies soll bei einer Flugunfalluntersuchung herausgefunden werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Im Turm befand sich zwar zum Zeitpunkt der Kollision ein Mann, er blieb aber unverletzt. Die Hülle des Towers sei nicht beschädigt, Scheiben seien nicht zu Bruch gegangen.

Das Flugzeug konnte zunächst nicht geborgen werden. "Es hängt noch dort oben am Tower", sagte die Polizeisprecherin. Der Grund sei, dass das Ultraleichtflugzeug eine Rakete als Bestandteil eines Rettungssystems habe, die bei einer Notlandung aktiviert werde. Um sie zu sichern und zu entfernen, sei ein Munitionsbergungsdienst vor Ort. Der frühere Militärflugplatz ist seit diesem Jahr ein Sonderlandeplatz und nicht mehr Verkehrslandeplatz, nur bestimmte Nutzer dürfen dort landen. Der Turm wurde nach Angaben des Flugplatzes erst im Jahr 2013 errichtet.

Quelle: DPA

Bad Doberan: Mann liegt nach Sturz tagelang in Wohnung

Ein Leck in einer DDR-Gasleitung hat einem Mann aus Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) wahrscheinlich das Leben gerettet: Er habe etwa fünf Tage verletzt auf dem Fußboden seiner Wohnung gelegen und sei bei der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses zufällig entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Beim Abriss eines benachbarten Einfamilienhauses am vergangenen Donnerstag hatte ein Bagger eine Gasleitung beschädigt – und Erdgas trat aus. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Abrissfirma handelte es sich um eine alte, aus DDR-Zeiten stammende und nicht verzeichnete Leitung.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht – und das Gasleck von der Feuerwehr repariert. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt; etwa wie alt der Mann ist, welche Verletzungen er hatte und ob er während seiner Notlage an Lebensmittel heran kam.

Quelle: DPA

Konstanz: 84-Jährige soll Ex-Mann angezündet haben

Eine 84 Jahre alte Frau soll ihren Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet haben. Seit Montag steht sie wegen Mordes vor dem Landgericht Konstanz. Laut Anklage hatte sie im vergangenen Januar zunächst mit einem Fleischerhammer aus Metall auf den Kopf des Opfers eingeschlagen. Als der 73-Jährige ihr den Hammer abnehmen und einen Notruf absetzen konnte, habe die Seniorin Benzin geholt. Qualvoll sei der Mann gestorben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Tat zeige eine unbarmherzige Gesinnung.

Das Motiv vermuteten die Ermittler in der Lebenssituation des ehemaligen Paares. Der 73-Jährige habe die Frau trotz einer lange zurückliegenden Trennung weiter bei sich wohnen lassen. Zuletzt hatte er sich aber wohl entschieden, das Haus zu verkaufen und eine neue Beziehung zu suchen.

Die Verteidigerin beantragte, den Prozess auszusetzen: Wegen des gesundheitlichen Zustands der Angeklagten sei es nicht möglich gewesen, den Prozess vorzubereiten. Die Frau habe erhebliche Seh- und Hörprobleme, eine Kommunikation sei häufig unmöglich gewesen. Der psychiatrische Sachverständige bestätigte die körperlichen Einschränkungen der Angeklagten.

Quelle: DPA

Löwenstein: Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Auf der B39 in Richtung Löwenstein (Baden-Würtemberg) ist am Sonntagnachmittag eine Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Die 54-Jährige überholte mit ihrer BMW-Maschine einen Pkw und unterschätzte dabei offenbar den Gegenverkehr. Sie streifte einen herannahenden Pkw, dabei stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber sowie drei Krankenwagen erreichten zeitnah den Unfallort, konnten die Frau jedoch nicht mehr retten. Sie verstarb noch an Ort und Stelle. Die drei Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Olsberg: Mann mit Schusswaffe bedroht Rettungskräfte

Ein Unbekannter hat in der Gemeinde Olsberg (Hochsauerlandkreis) mehrere Sanitäter mit einer Schusswaffe bedroht. Die Rettungskräfte wurden am Sonntagmorgen zu einem offenbar betrunkenen Mann gerufen, der bei ihrer Ankunft in einer Böschung lag und nicht ansprechbar war. Als die Sanitäter seine Taschen nach einem Ausweis durchsuchten, zog der Mann plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte die Einsatzkräfte. Als diese sich in Sicherheit brachten, flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief bisher ergebnislos. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, blass, von schmaler Statur und circa 1,65 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trägt einen leichten Kinnbart und Schnauzer. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er spricht deutsch. Hinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Rufnummer 02961 /90 200 entgegen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Erfurt: Angler fährt mit Pkw volltrunken in den See

Ein 50-jähriger Angler ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw in einen See nahe Erfurt gefahren. Andere Angler beobachteten den Unfall und riefen die Polizei. Als diese eintraf, hatte der Mann sich und seinen kleinen Hund allerdings schon aus dem Pkw befreit und war ans Ufer geschwommen. Ein anschließender Alkoholtest ergab beachtliche 2,35 Promille. Wie die Polizei berichtet, war er in dem unwegsamen und hügeligen Gelände falsch abgebogen und direkt in den See gefahren. Von dem Pkw war beim Eintreffen der Polizisten nichts mehr zu sehen, die Feuerwehr lokalisierte es jedoch später in drei Metern Tiefe auf dem Grund des Sees liegend. Weil das Ufer in dem Bereich allerdings stark abfällt, müssen Polizeitaucher am Montag unter Zunahme von schwerem technischem Gerät das Fahrzeug bergen.

Quelle: Thüringer Polizei

Kinding: Rentner von ICE erfasst und getötet

Ein 82 Jahre alter Rentner ist in Oberbayern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. "Wir gehen von einem Unfall aus", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Senior habe sich am Samstagnachmittag im Bereich eines Tunnels bei Kinding in der Nähe von Ingolstadt aufgehalten, als der ICE ihn erfasste. Er starb noch am Unglücksort. Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt blieb für mehrere Stunden gesperrt. Von den rund 160 Fahrgästen im Zug wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Für sie wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Quelle: DPA

Geretsried: Vierjähriger nach Hundeangriff wieder ansprechbar

Nach einer Hundeattacke in Bayern ist das schwer verletzte Kind wieder ansprechbar. Die Verletzungen des Vierjährigen seien nicht lebensgefährlich, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Der Junge war am Freitagabend in einem Wohngebiet in Geretsried nahe dem Starnberger See von einem Mischlingshund angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei riss sich der Hund von der Leine los und biss dem Jungen mehrfach ins Gesicht. Das Kind kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Der Hundebesitzer sei nach dem Angriff zunächst geflohen. Ermittler fanden den 28-Jährigen in seiner Wohnung. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Beamten nahmen ihm den Hund ab, dieser ist inzwischen in einem Tierheim.

Quelle: DPA

Leer: Autotransporter rammt Stauende – ein Mann stirbt, 19 Verletzte

Bei einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende ist am Samstagvormittag auf der A31 in Ostfriesland ein Mensch gestorben. 19 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Wie Feuerwehr und Autobahnpolizei berichteten, ereignete sich das Unglück südlich von Leer. In Fahrtrichtung Emden fuhr ein Autotransporter aus Litauen nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus auf und schob dabei fünf Fahrzeuge ineinander. Der Tote war ein 57-Jähriger aus Oberhausen. Die Wucht der Kollision schleuderte die Autos zum Teil durch die Luft, ein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, andere waren vollständig deformiert", berichtete ein Feuerwehrsprecher. "In den Fahrzeugen befanden sich fast ausschließlich Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden." Das getötete Unfallopfer hatte in einem der Wagen gesessen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Autotransporters blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Quelle: DPA

Bretzfeld: Schaf bleibt im Abflussrohr stecken

Ein Schaf ist am vergangenen Donnerstag in Bretzfeld (Baden-Württemberg) in ein Abflussrohr gekrochen und hat so einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das erkundungsfreudige Tier war wohl auf dem Weg zu neuen Gefilden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das dicke flauschige Wollfell habe jedoch dafür gesorgt, dass das Schaf stecken blieb. Feuerwehrleute legten das Rohr demnach mit einem Bagger frei und retteten das unverletzte Tier. Es wurde im Anschluss dem Schäfer übergeben.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

