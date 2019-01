Duisburg: Kopulierendes Pärchen baut Unfall

Unfallmeldungen gehören für Verkehrspolizisten zum Alltag. Was allerdings hinter dem Zusammenprall zweier Fahrzeuge am Samstag in Duisburg steckte, dürfte auch erfahrenen Gesetzeshütern erstaunt die Augenbraue hochziehen lassen: Am späten Nachmittag waren zwei Autos verunfallt, nachdem an einer Kreuzung die Ampel ausgefallen war und einer der beiden Fahrer, ein 70-jähriger Mann, die dann geltende Vorfahrtsregelung missachtet hatte. So weit, so gewöhnlich.

Wie die Polizei dann jedoch weiter berichtet, hatte der Verursacher eine 34-jährige Begleitung im Auto, die Halterin des Wagens. Die Polizisten wollten von beiden wissen, wer gefahren war. Die Antworten fielen nicht eindeutig aus, die Beamten bohrten nach. "Die 34-Jährige räumte letztlich ein, dass sie während der Fahrt auf dem Schoß des Audi-Fahrers saß und man Geschlechtsverkehr hatte", teilt die Polizei mit. Und weiter: "Das Lenken, Schalten und Treten der Pedale habe man sich geteilt". Darüber hinaus hatte keiner von beiden eine gültige Fahrerlaubnis. Auf die beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Schramberg: Mutter tötet eigene Tochter und verletzt Sohn schwer

Eine Mutter hat im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) ihre 22 Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet und ihren Sohn schwer verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, befand sich die 56-Jährige bei der Tat am Vortag "in einem psychischen Ausnahmezustand". Zuerst habe die Frau auf ihre Tochter in einer Wohnung in Hardt eingestochen. Danach sei sie mit dem Auto ins wenige Kilometer entfernte Schramberg gefahren, wo sie ihren 25 Jahre alten Sohn in dessen Wohnung mit einem Küchenmesser verletzte. Der junge Mann erlitt eine schwere Stichwunde in der Brust und wurde noch in der Nacht operiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Mutter habe sich dann selbst mehrmals mit einem Messer in die Brust gestochen haben, sich aber nur oberflächlich verletzt. Polizisten nahmen sie in der Wohnung ihres Sohnes fest. Sie sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bielefeld: Mann schüttet 69-Jährigem heißen Kaffee ins Gesicht

Ohne ersichtlichen Anlass soll ein 30-Jähriger im Bielefelder Hauptbahnhof einem Reisenden heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet haben. Bei dem Vorfall an einem Bäckereistand habe der 69 Jahre alte Reisende Hautrötungen und einen gehörigen Schrecken erlitten, teilte die Bundespolizei Münster mit.

Der 69-Jährige wollte sich am Samstag an einem Bäckereistand gerade Brötchen kaufen, als der 30-Jährige ihm plötzlich seinen heißen Kaffee ins Gesicht schleuderte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige. Die Polizei konnte ihn wenig später in einem Schnellrestaurant ausfindig machen.

Es gebe keinen Hinweis, warum er die Tat begangen habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich nicht dazu geäußert. Dem Vorfall sei kein Streit vorangegangen. Nach Feststellung seiner Personalien kam der Bielefelder wieder auf freien Fuß. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 69-Jährige habe nach dem Vorfall seine geplante Reise antreten können.

Ingolstadt: 17-Jährige soll einjährigen Sohn umgebracht haben

Eine 17-Jährige soll ihren kleinen Sohn im nördlichen Oberbayern umgebracht haben. Wegen Mordes muss sich die junge Mutter ab 4. Februar vor der Jugendkammer des Landgerichtes in Ingolstadt verantworten. Laut Anklage hatte die Jugendliche dem ein Jahr alten Jungen die Luftzufuhr abgeschnitten. Weitere Details zu der Tat wurden nicht genannt.

Aufgrund des Alters der Angeklagten findet der komplette Prozess hinter verschlossenen Türen statt. Es sind mehrere Tage geplant. Erst nach dem Urteil will das Gericht eine Mitteilung zu dem Ergebnis des Verfahrens herausgeben, wie eine Gerichtssprecherin erläuterte.

Gießen: Polizei zieht Dutzende betrunkene Lkw-Fahrer aus dem Verkehr

Mit einer Kontrollaktion an Hessens Autobahnen ist die Polizei gegen betrunkene Lastwagenfahrer vorgegangen. Wie die Polizei in Gießen mitteilte, hatten von rund 1200 kontrollierten Fahrern 190 Alkohol getrunken - 79 von ihnen wurde deswegen der Start nach dem Ende des Sonntagsfahrverbots (22.00 Uhr) untersagt. An der Aktion am Sonntagabend waren rund 250 Polizisten beteiligt. Die Beamten arbeiteten sich von Parkplatz zu Parkplatz vor und klopften an die Türen der Lkw-Fahrer. Unter den Fahrzeugen war nahe Darmstadt auch ein Gefahrguttransporter, der Salpetersäure geladen hatte. Der Fahrer hatte rund 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft. Dem Mann sei eine längere Pause verordnet worden, hieß es von der Polizei.

Berlin: Polizeischüler angetrunken und ohne Führerschein hinterm Steuer

Die auffällige Fahrweise eines jungen Mannes kam einer Polizeistreife im Stadtteil Friedrichshain seltsam vor. Sie hielten den Autofahrer in der Nacht zum Sonntag an - er war ohne gültigen Führerschein unterwegs und sein Fahrzeug war nicht versichert. Darüber hinaus hatte er 0,7 Promille Alkohol im Blut. Bei der Aufnahme der Personalien stellte sich heraus, dass der angetrunkene Fahrer Auszubildender der Polizeiakademie ist. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Darüber hinaus drohen ihm dienstrechtliche Folgen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Winnweiler: Mann bedroht Polizisten und wird angeschossen

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Winnweiler (Donnersbergkreis) einen bewaffneten Mann angeschossen. Der 51-Jährige habe die Beamten zuvor mit einer Schusswaffe bedroht, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend zu einem Familienstreit gerufen worden. Worum es dabei ging und warum der 51-Jährige die Polizisten bedrohte, war zunächst unklar. Der Mann wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst unklar.

Heidelberg: Krebsforscherin droht Haft wegen Tierversuchen

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg ermittelt gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. "Wir untersuchen, ob es sich bei den vom DKFZ eingeräumten Versäumnissen um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit handelt", sagte Behördensprecher Tim Haaf. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hatte die Ärztin angezeigt. Nach Ansicht des Vereins wurde das Experiment, bei dem einige Mäuse an Tumoren qualvoll eingegangen seien, ohne Antrag auf Genehmigung durchgeführt. Vizechefin Corina Gericke betonte: "Das ist kein Kavaliersdelikt."

Stein des Anstoßes war ein Versuch mit Mäusen zur Wirksamkeit einer bestimmten Virentherapie für das besonders bösartige Ewing-Sarkom, an dem vor allem Kinder leiden. Die dazu im Sommer vergangenen Jahres veröffentlichte Studie bekamen Tierschützer über ihre Auswertung von Publikationen in die Hände.

Das DKFZ räumt ein, dass die Forscher den vorgeschriebenen Versuchszeitrahmen von fünf Jahren um sechs Wochen überzogen, eine andere Tumorzelllinie als ursprünglich geplant benutzt und einige Mäuse zu spät eingeschläfert haben. An Tumoren sei aber kein einziges Tier gestorben. Und das Team um die angezeigte Ärztin habe selbstverständlich einen Antrag gestellt, in dessen Rahmen es sich die ganze Zeit zu bewegen wähnte. Werden die Abweichungen jedoch als Straftat gewertet, dann drohen der Onkologin bis zu drei Jahren Haft.

Halle: Mann zu Hause überfallen und ausgeraubt

Ein Mann ist in Halle von vier Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden. Der 21-Jährige traf in der Nacht zu Montag in dem Flur des Hauses, in dem er wohnt, auf vier Täter, wie die Polizei mitteilte. Sie haben ihn nach den Angaben vom Montag mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Das Opfer habe Geld "in geringer Menge" und eine Uhr herausgegeben und sei leicht verletzt worden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

