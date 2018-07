Krauchenwies: Landwirt erstickt an Gülle

Im baden-württembergischen Krauchenwies bei Sigmaringen hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, erstickte ein 82-jähriger Landwirt an Gülle, die ihm nach einem Unfall mit seinem Radlader über den Kopf lief und so verhinderte, dass der Mann atmen konnte.

Demnach wollte der Bauer die Gülle aus einem Sammelbecken zu einer anderen Stelle seines Anwesens bringen. In einer Steigung sei das Fahrzeug jedoch über die Längsseite nach links umgekippt und habe den Mann unter sich begraben. Die transportierte Gülle floss über den Kopf des Mannes zurück in Richtung Grube, wodurch der Eingeklemmte nach Auskunft des Notarztes erstickte.

Cottbus: Lkw-Fahrer mit 3,6 Promille auf Autobahn unterwegs

Auf der A15 bei Cottbus ist der Polizei bereits Ende Juni ein Lkw-Fahrer ins Netz gegangen, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Demnach bewegte sich der Mann in "ausgeprägten Schlangenlinien" fort und überfuhr zudem eine Seitenbefestigung, wie die Polizei am Mittwoch auf Twitter schrieb. Dem Post hängten die Beamten ein Video an, das den Fahrer - der laut "Berliner Post" für ein deutsches Unternehmen arbeitet - auf seiner Tour durch Brandenburg zeigt.

Die Polizisten hielten den Mann an und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: satte 3,6 Promille. Dem Fahrer sei zur Beweissicherung auch eine Blutprobe entnommen worden, deren Ergebnis aber noch nicht vorliege.

Ende Juni haben wir einen extrem alkoholisierten LKW-Fahrer auf der #A15 bei #Cottbus aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs und fuhr bereits über die Seitenbefestigung. Nach dem #Stopp die Gewissheit: 3,6 Promille! #krass pic.twitter.com/hi81rWLMwS — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 11, 2018

München: U-Bahnfahrer vergewaltigt 18-Jährige

In München steht ein 57-jähriger U-Bahn-Fahrer unter dem Verdacht eine 18-Jährige in der Bahn sexuell missbraucht zu haben. Das berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag mit Berufung auf die Polizei. Dem Bericht nach wurde der Fahrer am Montag festgenommen. Die Tat hatte sich bereits am frühen Morgen des Samstag, 16. Juni, ereignet. Die junge Frau war stark angetrunken in der Bahnlinie U6 eingeschlafen und wachte auf, als ihr ein Unbekannter die Hand in die Hose schob. Die Bahn hätte sich zu diesem Zeitpunkt in einer Wendeanlage befunden, schreibt das Blatt. Die Frau stieg bei nächster Gelegenheit aus und wurde von einer Polizeistreife aufgegriffen. Sie konnte sich kaum an die Tat erinnern, heißt es. Eine Kamera im Waggon zeichnete das Geschehen jedoch auf, so dass der Fahrer als Verdächtiger ermittelt wurde. Der bislang nicht vorbestrafte Mann wurde an seinem Arbeitsplatz wegen Vergewaltigung einer Widerstandsunfähigen und unterlassener Hilfeleistung festgenommen.

Bielefeld: Vollsperrung auf A2 - Autofahrer schlafen ein

Fullscreen

Ein Unfall mit zwei Autos und zwei Lastwagen hat den Verkehr auf der A2 in der Nacht zu Donnerstag bei Bielefeld (NRW) über Stunden lahmgelegt. Die Polizei fand am frühen Morgen zahlreiche defekte Fahrzeuge vor, bei denen vermutlich während des Staus die Batterie den Geist aufgegeben hatte, wie ein Sprecher mitteilte. In einigen Wagen waren die Insassen eingeschlafen. Zeitweise stauten sich die Fahrzeuge kilometerlang, auch in den Morgenstunden ging es nur stockend voran. Der Tank eines Lastwagens wurde aufgerissen und lief vollständig aus, die Reinigung der Fahrbahn zog sich bis in den Morgen hin.

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein Auto nach ersten Erkenntnissen zwischen dem Kreuz Bielefeld und Gütersloh ins Schleudern geriet und danach zwei Lastwagen touchierte. Als einer der beiden Lkw gegensteuern wollte, geriet er auf die rechte Spur. Dort fuhr ein anderer Wagen auf. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.

Mortka: Getöteter Wolf - Tierschützer setzen Belohnung aus

Eine junge Wölfin soll in Mortka im sächsischen Kreis Bautzen getötet und ihr Kadaver mit einem Betongewicht in einem See versenkt worden sein (Hier lesen Sie den Bericht dazu). Der Verein Wolfsschutz-Deutschland hat eine Belohnung von 7000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zum Täter führen. Ein Jäger stockte den Betrag nach Angaben des Vereins später auf 10.000 Euro auf. Der Kadaver war bereits im Juni von Passanten in Ufernähe des Tagebausee Mortka gefunden worden. Eine Untersuchung im Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin hatte später laut Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" ergeben, dass die einjährige Wölfin mit Schüssen getötet wurde. Anschließend sei das Tier mit einem Strick um den Bauch, an dessen anderem Ende ein Betongewicht befestigt war, in dem See versenkt worden.

Wölfe sind nach EU-Recht und dem Bundesnaturschutzgesetz eine streng geschützte Art. Ihre unerlaubte Tötung ist eine Straftat. Das Landratsamt Bautzen stellte Strafanzeige, das Landeskriminalamt Sachsen ermittelt.

Nachrichten von Mittwoch, 11. Juli:

Sinsheim: Polizei deckt Tierquälerei auf

In baden-Württemberg hat die Polizei einen besonders drastischen Fall von Tierquälerei aufgedeckt. Einem Bericht des Online-Portals "heidelberg24.de" zufolge stoppten die Beamten bereits am vergangenen Donnerstag (5. Juli) einen Lkw auf der A6 bei Sinsheim, auf dem insgesamt mehr als 520 Schweine unterschiedlicher Größe transportiert wurden. Bei der Kontrolle des Transporters bot sich den Polizisten dann ein grausames Bild.

Demnach hatten sich die Tiere teilweise gegenseitig angefressen - offenbar, weil sie die Fahrt zwischen den Niederlanden und einem Schlachthof in Kupferzell ohne Nahrung und Wasser verbracht hatten. Einigen Schweinen seien durch Artgenossen die Schwänze abgebissen worden, andere hätten Nabelbrüche oder Bisswunden aufgewiesen, wird ein Polizeisprecher in dem Bericht zitiert. Als die Beamten das obere Deck kontrollieren wollten, aufgrund einer fehlenden Leiter jedoch außen am Transporter hochklettern mussten, sollen ihnen die Tiere durch die Gitterstäbe vor Hunger in Hände und Schuhe gebissen haben. Dem Fahrer selbst soll das Schicksal der Schweine völlig egal gewesen sein. Diese würden sowieso geschlachtet, habe er den Polizisten gesagt. Ihn würden nun Anzeigen wegen Verstößen gegen den Tierschutz und die Tiertransportverordnung erwarten, schreibt das Portal.

Altenburg: Exhibitionist zeigt Hitlergruß

Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist am Dienstagnachmittag ein 48-Jähriger im thüringischen Altenberg. Laut Polizei hatten Zeugen den Mann beobachtet, wie er auf dem Töpfermarkt sein Geschlechtsteil entblößte und den Hitlergruß zeigte, ehe er sich den Angaben zufolge in ein verlassenes Gebäude begab.

Dort trafen die alarmierten Beamten den 48-Jährigen wenig später auch an. Bei der Anzeigenaufnahme habe der Mann dann zudem versucht, sich trotz Anwesenheit der Rechtshüter einen Joint anzuzünden, was diese unterbanden. Für seine Vergehen seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, heißt es.

Klingenmünster: Polizei fahndet nach geflohenem Gewalttäter

In Rheinland-Pfalz sucht die Polizei einen Gewalttäter, der sich unerlaubt vom Geländer der Klinik für Forensische Psychiatrie in Klingenmünster entfernt hat und bislang nicht zurückgekehrt ist. Der wegen gefährlicher Körperverletzung in der Klinik untergebrachte Mann gelte als gefährlich, darüberhinaus sei er drogenabhängig. Vor allem nach Drogenkonsum sei damit zu rechnen, dass der 29-Jährige gewalttätig werde, schreibt die Polizei, die nun öffentlich nach dem 181 Zentimeter großen und schlanken Mann sucht. Der abgängige Patient habe schwarze Haare, braune Augen und eine dunkle Hautfarbe, heißt es in der Personenbeschreibung. Zudem weise er eine Gehbehinderung auf.

Die Beamten warnen die Bevölkerung, bei einer Sichtung des Mannes mit diesem Kontakt aufzunehmen. Auch sollte er nicht im Auto mitgenommen werden. Stattdessen bittet die Polizei, sich in einem solchen Fall mit der Dienststelle Bad Bergzabern unter der Rufnummer 06343/93340 in Verbindung zu setzen oder sich an die 110 zu wenden. Auch im Internet werden Hinweise mittels eines Formulars entgegengenommen.

Gera: Polizei nimmt Möchtegern-"Spiderman" fest

"Spiderman" auf gefährlicher Schornstein-Mission: Ein 18-Jähriger, der im Kostüm des Superhelden auf ein Dach in Gera (Thüringen) gestiegen ist, hat sich damit eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingehandelt. Er habe sich von mehreren Kumpels bei der Aktion filmen lassen, teilte die Polizei mit. Schließlich habe er Polizisten noch angeboten, gemeinsam auf Verbrecherjagd zu gehen. "Dies lehnten die Beamten selbstverständlich ab", hieß es dazu in der Mitteilung.

Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstagabend über die waghalsige Aktion auf dem Gelände einer ehemaligen Berufsschule informiert. Mehrere Streifenwagen fuhren hin. Als sie dort ankamen, waren die Jugendlichen weg. Die Polizisten konnten den 18-Jährigen und einen 15 Jahre alten Kumpel kurz danach stellen.

Xanten: Weizenfeld fängt Feuer und brennt ab

Im nordhrein-westfälischen Xanten sind 30.000 Quadratmeter eines Weizenfeldes abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, geriet das Getreide aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen hätten sich begünstigt durch böigen Wind und die anhaltende Trockenheit schnell ausgebreitet. Mithilfe herbeigerufener Tanklöschfahrzeugen konnte das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Ein Großteil des Anbaus war da bereits zerstört.

Fullscreen

Erst in der vergangenen Woche war ein Vogel in Rostock in eine Oberleitung geraten, hatte Feuer gefangen und in der Folge bei seinem Absturz ein Feld in Brand gesetzt.

Dormagen: Person im Rhein vermisst

Fullscreen

In Dormagen im Rhein-Kreis Neuss zwischen Düsseldorf und Köln wird seit gestern eine Person vermisst, die in den Rhein gegangen ist. Wie die Feuerwehr berichtet, wäre gegen Mittag gemeldet worden, dass besagte Person in Höhe eines Container-Terminals in der Strömung des Flusses untergegangen ist.

Dem Bericht nach wurde sofort eine großangelegte Suche initiiert. Wasserrettungseinheiten der Feuerwehren Dormagen, Düsseldorf und Neuss waren ebenso im Einsatz wie die DLRG. Darüber hinaus war die Wasserschutzpolizei aus Köln und Düsseldorf mit weiteren Booten im Einsatz. Aus der Luft wurde der Rhein mit drei Hubschraubern kontrolliert. Auch am Ufer wurde gesucht. Eine Drehleiter der Feuerwehr Dormagen wurde in Höhe des Silbersees in Stellung gebracht. Letztlich blieb die Suche erfolglos und wurde nach rund anderthalb Stunden eingestellt.

Die Feuerwehr hat in dem Zusammenhang noch einmal eine Warnung davor ausgegeben, dass das Schwimmen im Rhein und auch schon das Baden im Uferbereich lebensgefährlich sein kann. Der Sog der Strömung könne auch geübte Schwimmer auf den Grund ziehen. Wellen von großen Schiffen können arglos im Wasser stehende Menschen umwerfen und in die gefährliche Strömung treiben.

Nachrichten von Dienstag, 10. Juli:

Kassel: Lkw-Fahrer blockieren Tankbetrüger

Auf einer Rastanlage auf der A44 bei Kassel haben am Montagabend zwei Lkw-Fahrer die Flucht zweier Tankbetrüger unterbunden. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer hatten an der Rasstätte Bühleck gehalten und dort ganz normal getankt - dabei allerdings die Aufmerksamkeit des Tankwarts geweckt. Demnach fehlte bei dem Fahrzeug nicht nur das vordere Kennzeichen, auch kam dem Mann der 23-Jährige komisch vor, weil dieser mit aufgesetzter Kapuze tankte.

Tatsächlich setzte sich der junge Mann anschließend ohne zu bezahlen in sein Auto und fuhr Richtung Tankstellenausfahrt, wo er jedoch zunächst einen Schwertransporter passieren lassen musste. Diesen Moment nutzte der Tankwart, um sich vor das Fahrzeug der Tankbetrüger zu stellen. Laut Polizei beobachtete ein zweiter Lkw-Fahrer, der ebenfalls an der Einmündung wartete, die Szene und bekam so mit, wie der 23-Jährige aufs Gas drückte und lospreschte. Der Tankwart konnte sich laut Polizei nur durch den Sprung zur Seite retten. Der Lkw-Fahrer wiederum handelte geistesgegenwärtig und informierte den vorausfahrenden Schwertransport-Fahrer via Funk und wies ihn an, die Ausfahrt zu versperren. Zeitgleich fuhr er selbst auf das Auto der Betrüger auf und verhinderte so jede Weiterfahrt.

Der Tankwart stellte die blockierten Männer daraufhin zur Rede, worauf der jüngere der beiden das hintere und zuvor in Kassel gestohlene Kennzeichen abmontierte und in die Büsche des Rastplatzes verschwand. Der 23-Jährige wiederum griff in sein Gepäck, holte eine Spielkonsole heraus und bot diese anderen Rastenden zum Verkauf an - mit Erfolg. Er habe innerhalb kürzester Zeit 30 Euro dafür bekommen, mit denen er seine Schulden begleichen wollte, berichtet die Polizei. Die Reue kam jedoch zu spät: Zuvor alarmierte Polizisten trafen an der Tankstelle ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Auch der 22-Jährige kehrte später zurück und stellte sich den Beamten.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, waren die beiden Männer aus Wuppertal auf der Rückreise eines Familienbesuchs in Polen, als ihnen der Sprit ausging. Weil sie nach dem Urlaub jedoch kein Geld mehr besaßen, entschlossen sie sich zum Tankbetrug. Neben diesem Delikt muss sich der 23-Jährige nun bald wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Kennzeichenmissbrauchs verantworten. Gegen seinen Begleiter wird wegen Mittäterschaft ermittelt.

Bad Segeberg: 18-Jähriger verwechselt Smartphone mit Alkoholmessgerät

Ordentlich einen über den Durst getrunken hatte am Samstag ein 18-Jähriger in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein). Der junge Mann war wegen seines torkelnden Gangs einem Autofahrer aufgefallen, der daraufhin die Polizei verständigte. Eine Streife machte den Mann wenig später ausfindig, als sich bereits eine zufällig vorbeigekommene Rettungswagenbesetzung um ihn kümmerte. Um die Alkoholisierung festzustellen, boten die Beamten dem 18-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest an, den dieser auch wahrnahm - allerdings nicht ohne Probleme. Demnach war der Mann derart stark betrunken, dass er statt in das Messegerät gleich mehrmals in sein Smartphone blies - "ohne Ergebnis", wie die Polizei berichtet. "Unter erscherten Bedingungen" sei es schließlich doch gelungen, eine korrekte Messung zu erhalten. Diese ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Man habe den Mann anschließend in die Obhut seiner Eltern übergeben, heißt es.

Neustadt: 22-Jähriger soll Ex-Freundin getötet haben

Eine 19 Jahre alte Frau ist in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) getötet worden. Als tatverdächtig gilt ihr 22 Jahre alter Ex-Freund, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sei festgenommen worden. Die Polizei war kurz nach 23.00 Uhr über einen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt informiert worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die junge Frau tot im Flur des zweiten Obergeschosses. Bei ihr saß ein 42 Jahre alter Bewohner, der verletzt war. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er der Frau helfen, wurde dabei aber von dem 22-Jährigen verletzt.

Zwischen der 19 Jahre alten Frau und ihrem Ex-Partner soll es zu einem Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll der frühere Freund die Frau getötet haben, hieß es. Der Verdächtige flüchtete zunächst, wurde kurze Zeit später aber von Polizisten festgenommen. Er sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Die zuständige Polizei in Ludwigshafen wollte sich zunächst nicht zu weiteren Details wie etwa zur Nationalität des Verdächtigen äußern.

Arberg: Braut randaliert auf eigener Hochzeit

Im bayerischen Arberg im Landkreis Ansbach hat eine frisch getraute Braut auf der eigenen Hochzeitsfeier am Samstag randaliert. Wie der "BR" berichtet, wusste sich der Neu-Ehemann nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Dem Bericht nach war die 33-Jährige aus nicht genannten Gründen wütend geworden und hatte auf die Großmutter ihres Mannes, ihn selbst und seinen Trauzeugen eingeschlagen. Anschließend hätte sie sich in einen Raum eingeschlossen. Die vom Bräutigam herbeigerufene Polizei konnte sie davon überzeugen, herauszukommen. Die Feier wurde anschließend beendet, bei der Braut ein Blutalkoholwert von zwei Promille festgestellt.

Soest: Streit um Sitzplatz in Bus eskaliert

Im Bus waren noch mehrere Sitzmöglichkeiten frei, dennoch bestand ein Rentner in Soest (NRW) darauf, dass ihm eine Frau Platz machen sollte. Der 80-Jährige habe die Frau nach dem Einsteigen zunächst angeschrien und sei dann tätlich geworden, als diese nicht auf seine Aufforderung reagierte, berichtet die Polizei. Demnach rammte der Mann der 36-Jährigen mehrfach seinen Gehstock auf den Fuß und fügte ihr so ein Hämatom zu.

Alarmierte Polizisten stellten später die Personalien des Rentners fest, der sich demnächst wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss.

Wangerooge: Quallenplage am Inselstrand

Am Ostende der Nordseeinsel Wangerooge werden dieser Tage Tausende Quallen am Strand angespült. Das berichtet "NWZ Online". Ursache sind dem Bericht nach Strömung und Wind, der Stellvertretende Kurdirektor der Insel spricht von einem Phänomen. Einem Biologen nach handelt es sich bei den angespülten Weichtieren um Ohrenquallen. Diese seien für den Menschen nicht gefährlich. "Außer", so wird der Vize-Kurdirektor zitiert, "man rutscht darauf aus".

Nachrichten von Montag, 9. Juli:

München: Mann vergewaltigt Frau in ihrer Wohnung

In München ist eine 21-Jährige in ihrer Wohnung von einem Mann vergewaltigt worden, mit dem sie im Vorfeld lediglich auf einer Internetplattform Kontakt hatte. Laut "tz" hatten sich die Frau und der Tatverdächtige regelmäßig auf Instagram gegenseitig geschrieben, zu einem Treffen war es jedoch nie gekommen. Am vergangenen Mittwoch dann tauchte der Mann ohne Verabredung an der Wohnung der Geschädigten auf, die ihm - obwohl persönlich unbekannt - Einlass gewährte. Ob ihm die Frau ihre Adresse gegeben, oder ob dieser sie anderweitig herausgefunden hatte, war zunächst unklar. Im Innern der Wohnung bedrohte der Unbekannte sein Opfer laut Polizei mit einem Taschenmesser und zwang es, sich auszuziehen. Anschließend vergewaltigte der Mann die ihm körperlich unterlegene Frau, ehe er in unbekannte Richtung flüchtete.

Die 21-Jährige, die aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands zunächst nicht detailliert befragt werden konnte, beschrieb den Tatverdächtigen, der sich im Internet als "Norbert" ausgegeben hatte, wie folgt:

ca. 190 Zentimeter groß mit normaler Statur

etwa 40 bis 42 Jahre alt

braune Augen

weder Bart noch Brille

Die Ermittlungen der Polizei, die bittet, die Täterbeschreibung zu verbreiten, laufen.

Berlin: Illegales Autorennen mit Kind an Bord

Am Sonntagabend hat eine Funkstreife ein mutmaßlich illegales Autorennen beobachtet. Gegen 23.30 Uhr beobachteten die Beamten im Stadtteil Tempelhof-Schöneberg einen Porsche und einen Audi, die nebeneinander an einer roten Ampel hielten, um mit dem Umspringen der Ampel mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren anzufahren.

Als die Streife den Fahrer des Porsche wenig später stoppte, stellten sie fest, dass neben dem 40-Jährigen vier weitere Personen in dem Auto saßen. Es handelte sich dabei um einen weiteren Mann, zwei Frauen sowie ein zehnjähriges Mädchen. Sie mussten den Weg zu Fuß fortsetzen, da der Wagen und Führerschein des Fahrers beschlagnahmt wurden, berichtet die Polizei. Gegen den Audifahrer wird weiterhin ermittelt.

Krusendorf: Einbrecher entpuppt sich als Hausschwein

Mehrere Polizeistreifen sind mit ihren Einsatzwagen nach Krusendorf in Schleswig-Holstein geeilt, um einen vermuteten Einbrecher zu schnappen. Als sie das von einem Nachbarn benannte Haus in der Nacht zum Montag umstellt hatten, entdeckten die Beamten den tatsächlichen Auslöser für den Einsatz: Ein von einem nahegelegenen Hof entlaufenes Hausschwein hatte sich auf der Terrasse zu schaffen gemacht, wie die Polizei mitteilte. Der Tierhalter fing das Schwein ein.

Schneizlreuth: Mann irrt sechs Tage ohne Verpflegung im Lattengebirge umher

Am Samstagvormittag haben Mountainbiker einen völlig erschöpften und verwirrten Mann im Lattengebirge gefunden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, wurde der 47-Jährige auf einer Forststraße im Gemeindegebiet Schneizlreuth entdeckt. Er war nach eigenen Angaben bereits seit vergangenem Sonntag ohne warme Kleidung, Essen und Trinken in dem Gebirge unterwegs.

Die Mountainbiker alarmierten die Reichenhaller Bergwacht und das BRK, die Einsatzkräfte versorgten den ausgekühlten Mann zunächst vor Ort und brachten ihn dann in die Kreisklinik Bad Reichenhall. Bei dem Verwirrten soll sich um einen Ortsansässigen handeln, der bereits seit Tagen als vermisst gemeldet war.

Jettingen-Scheppach: Junge Mutter lässt Kinder auf Rastplatz zurück

In Bayern hat eine 21-jährige Belgierin ihre Kinder auf einem Rastplatz an der A8 bei Jettingen-Scheppach ausgesetzt. Sie ließ das Geschwisterpaar am Freitagnachmittag bei einer anderen belgischen Familie zurück, die sie zwar kannten, aber keine Kontaktdaten der Frau besaßen. Die junge Mutter entfernte sich mit der Begründung, ihre Kinder nicht nach Belgien mitnehmen zu wollen, heißt es seitens der Polizei.

Die andere Familie informierte die Autobahnpolizei Günzburg. Von den belgischen Kollegen erfuhren die Beamten schließlich, dass in ihrer Heimat bereits gegen die 21-Jährige ermittelt werde. Sie wird der Vernachlässigung ihrer Kinder verdächtigt. Die ein- und fünfjährigen Kinder befinden sich aktuell in der Obhut des Jugendamtes Günzburg.

Viersen: Heißluftballon legt Notlandung auf Autobahn hin

Am Samstagmorgen ist ein Heißluftballon auf der Fahrbahn der A61 in Nordrhein-Westfalen gelandet. Ein technischer Defekt am Brenner des Ballons habe die Notlandung notwendig gemacht, teilte die Autobahnpolizei in Düsseldorf mit. Bei dem Zwischenfall an der Anschlussstelle Süchteln in Viersen am Niederrhein wurde niemand verletzt, Autofahrer konnten rechtzeitig bremsen. Beide Fahrbahnen wurden kurzzeitig gesperrt. Bergung und Abtransport des Ballons hätten nur vier Minuten gedauert, sagte ein Polizeisprecher. Die Besatzung habe nur aus dem Piloten bestanden. Zuvor hatte der WDR über das Thema berichtet.

Fullscreen

Bad Münstereifel: Kind fällt aus Traktor - tot

Im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel ist Sonntagmittag ein Kind tödlich verunglückt. Der Zweijährige befand sich gemeinsam mit seinem Vater in einem Traktor und saß dort laut Polizei angeschnallt mit im Führerhaus. Beim Rangieren des Fahrzeugs wollte der Kleine vermutlich ein Buch vom Boden zwischen Fahrersitz und -tür aufheben, als sich letzere plötzlich öffnete und der Junge in der Folge hinausfiel. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, berichtet die Polizei. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang nun klären und auch herausfinden, warum sich die Fahrertür öffnete.

Bremen: Tote Frau an Weserufer entdeckt

Passanten haben Sonntagmorgen am Uferrand der Weser die Leiche einer Frau entdeckt. Identität und Todesursache bleiben zunächst unklar. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei laut "Weser Kurier" jedoch aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Biebertal: Drachenflieger stirbt bei Absturz

Ein 58-jähriger Drachenflieger ist in Hessen bei einem Absturz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte der Mann am Samstagnachmittag mit seinem Luftsportgerät auf eine Wiese nahe Biebertal. Bei dem Unglück kurz nach dem Start erlitt der Flieger schwerste innere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in die Uni-Klinik nach Gießen, wo er in den Abendstunden starb.

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 2. Juli bis 8. Juli können Sie hier nachlesen: