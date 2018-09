Wilnsdorf: Lkw fährt in Schulbus - elf Kinder verletzt

Im nordrhein—westfälischen Wilnsdorf ist ein Lastwagen in einen vollbesetzten Schulbus gefahren. Dabei wurden laut Polizei elf Schulkinder leicht verletzt. Der 48-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Die Kinder wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Luckau: Ein Toter und 24 Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Im brandenburgischen Luckau ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Weitere 24 Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache sei ein 67-jähriger Mann am Nachmittag in der Nähe der Ortschaft Luckau mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit dem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen. Drei dahinter fahrende Autos wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle, zwei Fahrgäste des Busses wurden schwer verletzt. Die meisten Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Plettenberg: Feuerwehr kämpft gegen Waldbrand

Im nordrhein-westfälischen Plettenberg kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand. Der Brand habe sich am Dienstagabend zunächst mit "rasanter Geschwindigkeit" ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Zudem gab es eine große Rauchsäule. Bewohner des Ortsteils Eschen sei geraten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Drei Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Einsatz gegen die Flammen waren mehrere Löschzüge beteiligt; im Einsatz war zudem ein Polizeihubschrauber. Laut Feuerwehr hatte sich der Brand am späten Dienstagabend auf schätzungsweise rund 3000 Quadratmeter ausgebreitet. Eine weitere Ausbreitung konnte demnach zunächst verhindert werden. Der Einsatz sollte voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Probleme bereitete den Einsatzkräften die Dunkelheit, die zum Teil steile Hanglage sowie ein immer wieder auffrischender Wind.

Nachrichten von Dienstag, 11. September

Schwäbisch Gmünd: Toter hinter Wohnhaus gefunden

Im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd hat die Polizei am Montagabend einen Toten gefunden. Sein älterer Bruder steht nach Angaben der Beamten im Verdacht, ihn getötet zu haben. Demnach gingen am frühen Montagabend mehrere Notrufe ein. Die Anwohner berichteten von Streitigkeiten und auch Schüssen. Die herbeigerufenen Polizisten fanden an der angemeldeten Adresse hinter einem Mehrfamilienhaus einen leblosen 40-Jährigen. Kurz darauf trafen die Beamten auf den acht Jahre älteren Bruder des Toten, der eine Pistole dabei hatte. Die beiden wohnten demnach in dem Haus. Nachdem ein Notarzt nur noch den Tod des Jüngeren feststellen konnte, steht der 48-Jährige nun unter dem dringenden Verdacht, seinen Bruder erschossen zu haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar, die Ermittlungen laufen.

Essen: Polizistin bei Kontrolle von Shisha-Bar schwer verletzt

In Essen ist eine Polizistin im Zuge einer Kontrolle einer Shisha-Bar attackiert und schwer verletzt worden. Demnach hatten die Geschädigte und weitere Kollegen das Lokal am späten Freitagabend auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes überprüft. Nach Beendigung der Kontrollen sei die Beamtin von einem Unbekannten permanent geduzt worden, obwohl dieser mehrfach aufgefordert wurde, das zu unterlassen. Als sich der Mann daraufhin ausweisen sollte, ergriff er die Flucht.

Die Polizistin habe die Verfolgung aufgenommen und sei dabei von hinten in die Beine getreten worden, berichtet die Polizei. Die Frau stürzte. Als sich wieder aufgerichtet hatte, stand plötzlich ein 17-Jähriger vor ihr, stieß sie weg und schlug nachfolgend auf sie ein. Ein weiterer Beamter eilte zu Hilfe und es gelang, den Mann zu Boden zu bringen. Als man ihn jedoch fesseln wollte, wurden die Polizisten von vier bis fünf Männern mit Schlägen und Tritten angegriffen. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray, des Einsatzmehrzweckstockes und körperlicher Gewalt hätten sich die Beamten wehren können, zudem eilten ihnen Mitarbeiter der Tierrettung zu Hilfe. Der 17-Jährige wurde festgenommen, während die anderen Angreifer flüchteten, als weitere Streifenwagen eintrafen.

Drei von ihnen gingen der Polizei im Rahmen einer Fahndung ins Netz und mussten zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Anschließend kamen sie wieder frei. Kurz darauf seien dann der Vater und ein Bruder des festgenommen 17-Jährigen auf der Wache erschienen, um "lautstark" dessen Freilassung einzufordern. "Sie drohten ihre Familie zu mobilisieren und wollten dadurch die Beamten einschüchtern", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, die die Familienmitglieder daraufhin der Wache verwies. Der Schläger kam in Gewahrsam. Die geschädigte Polizisten konnte ihren Dienst aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen nicht fortführen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen indes Zeugen, die das Geschehen an der Shisha-Bar beobachtet haben und teils mit ihren Handys filmten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und ihre Handyfilme zur Auswertung zur Verfügung zu stellen.

Hachenburg: Fahrschüler betrügt mit versteckter Kamera bei Theorieprüfung

Statt fleißig zu lernen hat ein Fahrschüler mit einer im Gürtel versteckten Kamera bei seiner theoretischen Führerscheinprüfung betrogen. Der 21-Jährige übermittelte in Hachenburg im Westerwald die Fragen an einen vorerst unbekannten Mittäter im Freien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. "Das war kein Smartphone, sondern eine andere technische Vorrichtung", erklärte eine Sprecherin. Der Mittäter schickte die richtigen Antworten zurück - bis alles aufflog. Anschließend "konnte der 21-Jährige keine Frage mehr richtig beantworten", ergänzte die Polizei. Sie ermittelt wegen mutmaßlicher Urkundenfälschung gegen den durchgefallenen Prüfling und seinen Komplizen.

Möhnesee: Elfjährige nach Sturz von Talsperren-Mauer außer Lebensgefahr

Sechs Wochen nach einem lebensgefährlichen Sturz von der Möhnesee-Sperrmauer ist eine Elfjährige auf dem Weg der Besserung. Sie habe die Intensivstation verlassen, sei ansprechbar und werde in einer Kinderklinik weiterbehandelt, sagte Thomas Schmelzer von der Staatsanwaltschaft Arnsberg. Ende Juli war der Vater des Mädchens von der etwa 40 Meter hohen Mauer in das Ausgleichbecken der Talsperre gesprungen. Nach Angaben der Ermittler wollte er bei seinem Suizid seine Tochter mit den Tod reißen. Der 43-Jährige starb, die Tochter des in Trennung lebenden Ehepaares kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dass sich ihr Zustand so stabilisiert habe, sei sehr großes Glück, sagte der Staatsanwalt. Der "Soester Anzeiger" hatte darüber berichtet.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 11.

Fröndenberg: 84-Jährige fährt mit Auto in Schülergruppe

Im nordrhein-westfälischen Fröndenberg ist eine Seniorin mit ihrem Wagen in eine Gruppe Schüler gerast. Wie die Polizei berichtete, war die 84— Jährige mit ihrem Kleinwagen am Montagmittag gegen 13 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte die vier 14-Jährigen erfasst. Zwei Schüler wurden leicht, die anderen beiden schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Die Jugendlichen wurden zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Unfallfahrzeugs musste ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nachrichten von Montag, 10. September

Schmölln: Mann greift Jugendliche mit Axt an

In Schmölln (Thüringen) ist am Freitagabend ein 35 Jahre alter und maskierter Mann mit einer Axt bewaffnet auf drei Jugendliche losgegangen, die sich mit ihren Mopeds auf einem Parkplatz eines Supermarkts aufhielten. Bei dem Angriff sei ein 16-Jähriger leicht am Unterarm verletzt worden, ehe die drei jungen Männer fliehen konnten, berichtet die Polizei. Der Angreifer schlug daraufhin auf eines der Mopeds ein und beschädigte dieses. Anschließend begab er sich in ein nahe gelegenes Wohnhaus, wo ihn alarmierte Beamte festnahmen. In der Wohnung des Mannes wurden später dann auch die Axt sowie eine Maske gefunden. Warum der 35-Jährige auf das Trio losging, ist noch unklar. Er muss sich demnächst wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung verantworten.

Kassel: 17-Jähriger bricht in Imbiss ein und bereitet sich Essen zu

Im hessischen Kassel ist ein 17-Jähriger nach durchzechtem Abend offensichtlich so von Heißhunger übermannt worden, dass er kurzerhand in einen geschlossenen Imbiss einbrach und sich dort selber Essen zubereitete. Einem Passanten war in der Nacht auf Samstag eine zerstörte Scheibe der Eingangstür aufgefallen und informierte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hielt sich der junge Mann laut Polizei noch im Gebäude auf - und bereitete sich zu dem Zeitpunkt mehrere Döner zu.

Diese konnte er jedoch nicht mehr verzehren, stattdessen wurde der polizeibekannte Jugendliche festgenommen. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergab, kam der 17-Jährige in Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen.

München: 33-Jähriger gesteht Tötung von Freundin

Ein 33-Jähriger hat vor dem Landgericht München I gestanden, seine Freundin getötet und ihre Leiche an einem Badesee verbrannt zu haben. "Ich kann auch ein Jahr danach nicht fassen, was passiert ist", las er am Montag aus einer vorbereiteten Erklärung vor. "Ich verabscheue mich selbst." Er wünsche sich, die Tat ungeschehen zu machen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor, der Angeklagte bestritt aber, dass er seine Freundin töten wollte. Es sei "keine Absicht" gewesen, sondern "ein schreckliches Unglück".

Laut Anklage soll der Mann im Streit um eine Affäre zuerst auf seine Freundin eingestochen und sie schließlich mit einer Plastiktüte erdrosselt haben. Er bestritt vor Gericht, eine Waffe benutzt zu haben. Und die Tüte habe er ihr erst über den Kopf gezogen, als sie schon tot war. Das Paar habe im Streit miteinander gerungen, er habe die 35-Jährige im Schwitzkasten gehabt. Gemeinsam seien sie umgefallen. "Nach dem Sturz lag sie regungslos auf mir."

Er gab zudem den Versuch zu, die Tat zu vertuschen. Nach der Tat vor einem Jahr war der Mann mit seiner Geliebten ausgegangen, am nächsten Tag fuhren die beiden zum Schloss Neuschwanstein.

Landsberg: Mann verprügelt Lokführer, der ihm helfen wollte

In Landsberg in Sachsen-Anhalt wurde ein Lokführer am Samstag von einem 21-Jährigen angegriffen, den er zuvor aus einer Notlage befreit hatte. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 23.35 Uhr. Zuvor war der 54-jährige Zugführer mit einer S-Bahn in den Bahnhof Landsberg eingefahren, hatte planmäßig gehalten und den Zug nach dem Ein- und Aussteigen der Passagiere wieder in Bewegung gesetzt. Als die Bahn anfuhr, bemerkte der Lokführer einen Mann der unerlaubt über die Gleise ging und direkt vor seinen Zug lief.

Daraufhin leitete er eine Notbremsung ein, trotzdem erfasste er den 21-jährigen Mann. Dieser wurde laut Polizei zwischen den vorderen Drehgestell des Zuges und der Bahnsteigkante eingeklemmt. Der Zugführer stieg aus, befreite ihn aus der misslichen Situation und half ihm auf den Bahnsteig. Daraufhin beschimpfte ihn der junge Mann jedoch, schlug ihm die Faust ins Gesicht und trat mehrfach auf ihn ein. "Danach verließ er den Bahnsteig, konnte aber kurze Zeit später von einem herbeigerufenen Rettungsdienst festgestellt und medizinisch erstversorgt werden", so die Beamten. Er kam weitgehend mit dem Schrecken davon, hatte lediglich leichte Verletzungen und Hautabschürfungen. Nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde ein Atemalkoholwert von 2,8 Promille festgestellt. Der Lokführer blieb unverletzt, musste aber nach dem Erlebten abgelöst werden. Sein Angreifer sieht sich nun Strafanzeigen wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr, Beleidigung und Körperverletzung gegenüber.

Rosenheim: Achtjähriges Mädchen stürzt in bayerischen Alpen in den Tod

Am Ettaler Mandl in den bayerischen Alpen ist ein achtjähriges Mädchen in den Tod gestürzt. Wie die Polizei in Rosenheim am Montag mitteilte, war das Kind aus dem Raum München am Sonntagnachmittag zusammen mit einem Elternteil auf dem Abstieg vom Gipfel des Bergs nahe Oberammergau, als es über den Klettersteig stürzte. Das Mädchen fiel etwa 50 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Mehrere Menschen leisteten bis zum Eintreffen eines von einem Rettungshubschrauber abgesetzten Notarztes erste Hilfe. Das Kind wurde geborgen und in das Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen. Dort erlag es in der Nacht zum Montag seinen Verletzungen.

Berlin: 36-Jähriges Clan-Mitglied erschossen

In Berlin ist in Neukölln ein Mann mit erschossen worden. Wie die Polizei berichtet, fielen die Schüsse am Sonntagabend gegen 17.40 Uhr an der Oderstraße. Anschließend flüchteten mehrere Personen mit einem Auto vom Tatort. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der zunächst lebensgefährlich verletzte Mann wurde am frühen Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Entgegen erster Informationen gab es bis zum Abend keine Festnahme. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Beamte waren indes mit einem Großaufgebot vor dem Benjamin Franklin Klinikum vor Ort, um das Gebäude zu bewachen. Rund 150 Menschen hatten sich Polizeiangaben zufolge vor dem Krankenhaus versammelt, nachdem der 36-Jährige eingeliefert worden war. Nach unbestätigten Informationen mehrerer Medien soll es sich bei dem Opfer um ein polizeibekanntes Mitglied einer arabischen Großfamilie handeln. Die Polizei wollte sich nicht zur Person äußern, gab aber an, dass der Mann aus dem Libanon stammte.

Der Angeschossene ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Rudolstadt: Mann fährt mit Auto in Wohnhaus

Im thüringischen Rudolstadt ist ein Mann mit seinem Auto in den Eingang eines Wohnhauses gefahren. Wie die Polizei berichtete, kam der 57-Jährige nach ersten Zeugenaussagen mit seinem Opel gegen kurz vor 16 Uhr an einer Engstelle von der Straße ab und prallte gegen das Wohnhaus. Der Fahrer und sein 13- jähriger Sohn der mit ihm Wagen saß, erlitten keine nennenswerten Verletzungen.

