Bernkastl-Kues: Vier Männer springen mit Fallschirmen von Hochmoselbrücke

Vier Männer sind am Sonntagabend mit Fallschirmen von der 158 Meter hohen Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig gesprungen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte vier auffällige Fußgänger gemeldet, die sich demnach hinter die Absperrung begaben und mit Fallschirm von der Brücke sprangen. Ein weiterer Augenzeuge meldete die Landung von vier Fallschirmspringern unterhalb der Brücke. "Erforderliche Genehmigungen für den Absprung waren, wie vorherzusehen, nicht vorhanden, so dass der Sonntagsausflug für die vier Männer aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet ein teures Nachspiel haben wird", so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Quelle: Polizei Bernkastl-Kues

Zeven: Polizei fasst Autodieb nach Verfolgungsjagd

Am Sonntagabend wurde ein Autodieb nach einer filmreifen Verfolgungsjagd von der Polizei gefasst. Er hatte zuvor in Zeven einen braunen Minivan erbeutet und war damit geflüchtet. Eine Augenzeugin hatte in sozialen Netzwerken von dem gestohlenen Fahrzeug gelesen und dieses dann auf der Straße entdeckt. Sie alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, gab der Autodieb Gas und fuhr davon. Einige Straßen weiter konnte das Fahrzeug von der Polizei gestellt werden. Der Dieb setzte seine Flucht aber zu Fuß fort. Ein Zevener Streifenteam konnte den Mann schließlich auf einer Wiese festnehmen. "Bei dem Täter handelte es sich um einen polizeibekannten, 39-jährigen Mann, der in der Vergangenheit in Zeven durch ähnliche Taten in Erscheinung getreten ist", so die Polizei. Der Autodieb habe bei seiner Fahrt viele weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Quelle: Polizei Rotenburg

