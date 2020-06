Celle: Mann bricht seiner Freundin die Nase

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt musste die Polizei in Celle in der Nacht zu Dienstag ausrücken. Wie die Beamten am Mittwoch berichteten, hatte ein 59-Jähriger seiner 50 Jahre alten Lebensgefährtin die Nase gebrochen. "Der leicht alkoholisierte Wüterich hatte sich über das gekochte Abendessen aufgeregt und war schließlich derart ausgerastet, dass er nicht nur den Tisch umwarf und Geschirr an die Wand schmetterte, sondern auch gegenüber seiner Partnerin gewalttätig wurde", wie die Polizei mitteilte. Die verängstigte Frau flüchtete dann mit blutender Nase aus der Wohnung und wurde von einem zufällig vorbeikommenden Taxi in ein Krankenhaus gebracht. Noch in der selben Nacht suchte sie die Polizeidienststelle auf und erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. In Begleitung von Polizeibeamten fuhr sie zurück in ihre Wohnung, in der sich der Tatverdächtige weiterhin wie selbstverständlich aufhielt. Gegen ihn wurde ein mehrtätiger Wohnungsverweis ausgesprochen. Für Opfer häuslicher Gewalt stellt die Polizei unter nachfolgendem Link https://www.polizei-beratung.de Informationsmaterial zur Verfügung.

Quelle: Polizei Celle

Hamburg: Nachtzug Salzburg-Sylt geplant

Zwischen Salzburg und Sylt soll vom 4. Juli an ein Nachtzug fahren. Zweimal wöchentlich werde das Hamburger Eisenbahnunternehmen RDC bis September eigene Züge als "Alpen-Sylt-Nachtexpress" in beide Richtungen auf die Schiene bringen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die Strecke fahre über Prien am Chiemsee, München, Frankfurt, Hamburg und Husum - und verbinde damit mehrere Großstädte mit Ferienregionen im Süden und Norden Deutschlands. RDC betreibt auch den Autozug nach Sylt.

Bahnreisende können derzeit zwischen mehreren IC-Verbindungen nach Sylt wählen: Nach Sylt fahren Züge ab Dresden (via Berlin), Frankfurt, Köln (via Bremen) und Karlsruhe (via Frankfurt und Hannover). Von der Insel aus kommt man nach Dresden (via Berlin), Stuttgart (via Frankfurt, Köln und Bremen), Frankfurt (via Köln und Bremen) und Karlsruhe (via Frankfurt und Hannover).

Die Deutsche Bahn hatte ihr Nachtzugnetz vor einigen Jahren in Deutschland stark ausgedünnt. Vor drei Jahren hatte dann die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) das defizitäre DB-Nachtzuggeschäft übernommen. Bis zum Jahr 2026 soll der ÖBB-Nightjet-Betrieb stufenweise ausgebaut werden.

Hamburg: Neue Ermittlungen gegen Polizei nach Einsatz gegen Schwarzen

Vor dem Hintergrund der weltweiten Proteste gegen rassistische Polizeigewalt in den USA sorgt ein Video von einem bereits Monate zurückliegenden Polizeieinsatz in Hamburg für Aufsehen. Auch die Staatsanwaltschaft sei erneut in den Fall eingeschaltet, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Das Video, dass bis Dienstagvormittag noch bei Youtube einsehbar, danach jedoch nicht mehr auf der Plattform freigegeben war, zeigt, wie drei Polizisten einen Mann mit dunkler Hautfarbe am Boden eines Gehsteigs im Stadtteil Horn festhalten. Ein Beamter drückt dabei den Kopf des Mannes mit beiden Händen aufs Pflaster.

Laut Staatsanwaltschaft zeigt das Video einen Einsatz vom 11. August vergangenen Jahres. Wie Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag in der Landespressekonferenz sagte, war es nach einem Parkverstoß dazu gekommen. Der Mann, dessen Wagen abgeschleppt werden sollte, sei ein französischer Staatsbürger, der versucht habe, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. "Dann ist er festgehalten worden, dann gab es ein Handgemenge und dann kam - so jedenfalls ist die Berichtslage der Polizei - es zu dieser Situation, dass der Betroffene am Boden lag und festgehalten wurde", sagte Grote.

Schon im vergangenen Jahr seien Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen die Polizeibeamten aufgenommen, aber später wieder eingestellt worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Damals habe den Ermittlern nur ein Video von dem Vorfall aus anderer Perspektive vorgelegen. "Dieses Video und die weiteren Ermittlungsergebnisse waren damals nicht ausreichend zur Begründung eines hinreichenden Tatverdachts gegen die Polizeibeamten."

Mit der nun vorliegenden neuen Aufnahme seien die Ermittlungen wieder aufgenommen worden. Der Vorfall werde derzeit von der Dienstelle Interne Ermittlungen der Polizei untersucht. "Nur zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, dass Gegenstand des Verfahrens nicht Rassismusvorwürfe sind, sondern Straftaten, insbesondere Körperverletzungsdelikte im Amt", erklärte die Sprecherin.

Quelle: DPA

Erfurt: Autofahrer rast in Streifenwagen

Schwerer Unfall in Erfurt: Dort war am Dienstag eine Streifenwagenbesatzung auf einen Opel aufmerksam geworden, der am Fahrbahnrand stand und offensichtlich eine Panne hatte. Wie die Beamten berichteten, stellte sich das Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Warndreieck hinter den Opel, um den Wagen abzusichern. Ein 34-Jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst in den Funkstreifenwagen. Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Unter ihnen die beiden Polizeibeamten, die in ihrem Fahrzeug saßen. Der 34-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Eine dritte Person die sich im Streifenwagen befand, befindet sich nach bisherigen Erkenntnissen in kritischen Zustand. Alle vier wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Personen aus dem Pannenfahrzeug hatten glücklicherweise den Pkw verlassen und wurden so Zeugen des tragischen Unfalls.

Quelle: Polizei Erfurt

A7 bei / Eichenzell: Lkw-Fahrer erschrickt sich wegen Blitzer und baut Unfall Auf der A7 ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen berichtete, fuhr ein Pkw im Bereich Eichenzell zu schnell und löste das Blitzlicht einer Radaranlage aus. Der hinter ihm fahrende Lkw-Fahrer erschrak sich durch das Blitzlicht und verriss das Lenkrad nach rechts. Daraufhin geriet der Laster ins Schlingern, prallte gegen die Leitplanke rechts neben der Fahrbahn, woraufhin die Leitplanke umgerissen und das dahinterstehende Geschwindigkeitsmessgerät der Polizei beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Lkw nach links quer über beide Fahrspuren und prallte gegen die dortige Mittelleitplanke. Die Sattelzugmaschine drehte sich um 180 Grad, verkeilte sich mit dem anhängenden Auflieger und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen. Beide Fahrbahnen waren in Höhe des Parkplatzes Lohmühle für über zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde über den Parkplatz Lohmühle umgeleitet. Es kam zu einem etwa zwei Kilometer langen Rückstau.

Quelle: Polizei Osthessen

Nachrichten aus Deutschland von Dienstag, 9. Juni:

Baden-Baden: Anwohner attackiert Mann beim Rasen mähen

Ein entnervter Anwohner hat am Montagabend in einem Wohngebiet in Baden-Baden einen Mann beim Rasen mähen attackiert und mit einem Metallstiel am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bearbeitete das spätere Opfer mit einem Rasenmäher eine Wiese zwischen mehreren Wohnhäusern. Gegen 18 Uhr forderte ihn ein Bewohner zunächst verbal dazu auf, das Gerät ab- und die Arbeiten einzustellen. Weil der Arbeiter dieser Forderung nicht nachkam, attackierte der aufgebrachte Anwohner den Mann mit einem Metallstiel. Laut den Beamten wurde der 30-Jährige mehrmals am Kopf getroffen. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Gegen den Schläger wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Laut den aktuellen Richtlinien der 32. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) dürfen Elektro-Rasenmäher in Deutschland montags bis samstags von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends betrieben werden.

Quelle: Polizei Baden-Baden

Stralsund: Publikumsliebling "Niki" im Ozeaneum gestorben

Eine der großen Attraktionen des Ozeaneums Stralsund, der Sandtigerhai "Niki", ist tot. Wie unter anderem "NDR 1" berichtete, starb der 200 Kilogramm schwere Publikumsliebling bereits am Freitag im Alter von 18 Jahren. Todesursache soll ein Herz-Kreislauf-Versagen sein. "Niki" war 2008 aus Berlin nach Stralsund gekommen und mit einer spektakulären Aktion zunächst in einem Transportbehälter auf das Dach des Ozeaneums gehievt und später ins Aquarium transportiert worden. Sandtigerhaie können in freier Wildbahn bis zu 40 Jahre alt werden. Die Ursache für das frühe Herzversagen soll eine Obduktion des zweieinhalb Meter langen Tieres klären.

Quelle: "NDR 1"

Hannover: Schmuckdieb flüchtet im ICE, Video entlarvt ihn

Auf dem Hauptbahnhof Hannover hat ein 31-Jähriger am Montagabend vermeintlich "fette Beute" gemacht. Wie die Polizei berichtet, entwendete der Mann einer Hamburgerin einen auf dem Boden abgestellten Rucksack mit Schmuck und persönlichen Gegenständen im Wert von fast 20.000 Euro. Die 61-Jährige bemerkte den Diebstahl zunächst nicht. Der mutmaßliche Täter sprang laut den Beamten in einen ICE Richtung Hamburg. Und genau dort nahmen Beamte den iranischen Staatsbürger fest. Der bestritt den Diebstahl und behauptete, den Rucksack gefunden zu haben. Eine am Bahnsteig installierte Überwachungskamera entlarvte den zudem alkoholisierten Mann.

Quelle: Polizei Hannover

Stockelsdorf: Zehnjähriger leblos in Kinderzimmer aufgefunden

Im schleswig-holsteinischen Stockelsdorf hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein zehnjähriger Junge soll sich in seinem Kinderzimmer selbst stranguliert haben. Wie die Polizei berichtete, befanden sich die Mutter des Jungen, ihr Ehemann und zwei Geschwisterkinder zum diesem Zeitpunkt im Haus, jedoch nicht im Zimmer des Jungen. Das Kind verstarb am Sonntag trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Kind beim Spielen ums Leben kam. "Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vorhanden", wird Staatsanwältin Ulla Hingst zitiert. Zum genauen Todesablauf wolle man noch keine genauen Angaben machen.

Quellen: Polizei Lübeck, "Hamburger Morgenpost"

Essen: Passant findet Leiche auf Straße

Grausiger Fund in Essen: Dort wurde die Polizei am späten Montagabend um kurz vor Mitternacht alarmiert, nachdem Passanten auf der Straße einen toten Mann entdeckt hatten. Wie "Der Westen" berichtete, wurde der Mann durch einen Verkehrsunfall getötet. Der Fahrer hat demnach offenbar Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Quelle: "Der Westen"

Worms: Bettwäsche überführt Einbrecher

Ein Bettbezug hat einen Einbrecher in Worms auffliegen lassen. Wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte, war der 40-Jährige in der Nacht in eine Wohnung eingebrochen. Als die Bewohnerin das bemerkte, rief sie ihren Lebensgefährten an. Dieser machte sich gleich auf den Weg zum Haus - traf dabei aber auf einen Mann, der in einem Bettbezug mehrere Gegenstände transportierte. Weil ihm das Wäschestück bekannt vorkam, sprach er den Einbrecher an. Dieser ließ seine Beute fallen und rannte los. Gemeinsam mit zwei weiteren Passanten gelang es dem Lebensgefährten aber, den Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland von Montag, 8. Juni:

Bochum: Supermarkt-Kunde wird mit Rindersteak attackiert, weil er den Abstand nicht einhielt

An der Frischetheke eines Bochumer Supermarkts nahm ein Kunde es mit den geltenden Abstandsregeln sehr genau. Weil ein weiterer Kunde ihm für seine Begriffe zu nah gekommen war, drehte er sich um und drohte: "Hau ab hier, oder ich hau dir gleich in die Fresse." Der 53-Jährige trat nach Angaben der Polizei zwar zurück, aber das reichte seinem Vordermann offenbar nicht. Er schlug dem Mann mit einem knapp zwei Kilogramm schweren Stück argentinischen Rinderfilets ins Gesicht, das er gerade von der Supermarkt-Mitarbeiterin ausgehändigt bekommen hatte.

Der Geschlagene brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der 48-jährige Angreifer räumte die Tat zwar ein, reagierte jedoch mit Unverständnis – schließlich sei er in seiner "persönlichen Sphäre" verletzt worden. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Mann. Das 53 Jahre alte Opfer trug leichte Verletzungen davon und begab sich später in ärztliche Behandlung.

Quelle: AFP

Ingolstadt: Spaziergänger findet skelettierte Leichenteile in Wald

Ein Spaziergänger hat in einem Wald in Oberbayern skelettierte Leichenteile gefunden. Der rechtsmedizinischen Untersuchung zufolge handelt es sich um die Überreste eines seit 18 Jahren vermissten Pärchens, wie die Polizei in Ingolstadt am Montag mitteilte. Im Jahr 2002 hatte ein Verwandter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt, weil das Paar nicht erreichbar war. Die Todesursache war noch unklar.

Vor einer Woche fand ein Spaziergänger in der Gemeinde Kipfenberg im Landkreis Eichstätt zunächst einen skelettierten menschlichen Schädel und weitere Knochen. Bei anschließenden Grabungen entdeckte die Polizei einen zweiten Schädel und noch mehr Knochen. Das aus dem Wald geborgene Erdreich wurde in einer Halle zerkleinert und gesiebt. Dabei wurde Zähne und weitere Knochenteile entdeckt.

Mittels aufwändiger Untersuchungen sicherten Rechtsmediziner DNA-Material aus den Knochen. Die Spur führte zu dem seit 2002 vermissten Pärchen. Die Kriminalpolizei richtete eine Ermittlungsgruppe zur Untersuchung der genauen Todesumstände ein.

Quelle: AFP

Lindlar: Einbrecher entschuldigt sich für nächtliche Störung und flüchtet mit Bargeld

Mit den Worten "Oh, Entschuldigung, die Haustür war auf" hat ein Einbrecher eine Hausbewohnerin im nordrhein-westfälischen Lindlar höflich um Verständnis gebeten – und anschließend mit seiner Beute Fersengeld gegeben. Die 64-jährige Frau wachte bei dem nächtlichen Einbruch auf, wie die Polizei am Montag in Gummersbach mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der unbekannte Mann bereits im Schlafzimmer der Bewohnerin.

Der ertappte Dieb machte sich umgehend mit Bargeld aus dem Staub, das er zuvor in Schränken gefunden hatte. "Die Haustür zog er hinter sich zu", berichtete die Polizei. Die Ordnungshüter suchen nun nach einem kräftig gebauten Brillenträger, der Hochdeutsch spricht.

Quelle: AFP

Mölln: Einbrecher stehlen zwei Katzen aus Tierheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Möllner Tierheim im Kreis Herzogtum Lauenburg zwei Katzen aus dem Katzenhaus gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter über die gewaltsam geöffnete Eingangstür auf das Gelände des Tierheimes. Von dort drangen sie in das sogenannte Katzenhaus ein und entwendeten zwei Katzen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tierheims verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Wer kann Angaben zur Tat und zum Verbleib der entwendeten Tiere machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: DPA

Wuppertal: ICE fährt gegen brennenden Baum: Zug evakuiert

Ein Schnellzug der Deutschen Bahn ist in Wuppertal gegen einen brennenden Baum gefahren. Der ICE mit rund 150 Menschen an Bord sei evakuiert worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Sankt Augustin am Samstagabend. Ein Fahrgast habe einen Schock erlitten, eine weitere Person habe über Kreislaufbeschwerden geklagt, hieß es. Die Lok sei nicht unerheblich beschädigt worden. Der Baum war nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag auf eine Oberleitung gefallen, hatte Feuer gefangen und war teils auf den Gleisen liegen geblieben.

Quelle: DPA

Neustadt am Rübenberg: Autofahrer und Wolf sterben bei Verkehrsunfall

Im niedersächsischen Neustadt am Rübenberg kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen kollidierte mit einem Wolf, sowohl der 76-jährige Fahrer sowie das Tier kamen bei dem Zusammenprall ums Leben. Wie die Polizei in Hannover am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und Neustadt-Bordenau. Nach dem Zusammenprall mit dem Wolf stieß der Kleinwagen gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten ermitteln nun, wie genau es zu dem Unfall kam. Ein Wolfsbeauftragter der Region Hannover stellte laut Polizei fest, dass es sich bei dem Tier um einen Jungwolf handelte.

Quelle: DPA

Gießen: Frau läuft nach Unfall auf die Autobahn und wird von Fahrzeug erfasst

Am Montag früh wurde bei einem Unfall auf der Autobahn 45 in der Nähe von Gießen eine Frau getötet. Die Autofahrerin sei nach einem Zusammenstoß aus ihrem Fahrzeug gestiegen und von einem anderen Fahrzeug erfasst worden, erklärte ein Sprecher der Polizei. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache ein Kleinbus und das Fahrzeug der Frau zusammengestoßen. Die Fahrerin stieg aus und stand auf der Fahrbahn, als ein weiteres Auto sie traf. "Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie ihren Verletzungen erlag", sagte der Sprecher. Der Fahrer des Busses, seine Beifahrerin und die Fahrerin des dritten Fahrzeugs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 01. Juni bis 07. Juni 2020 lesen Sie hier.