München: Reisende überwältigen aggressiven 30-Jährigen

Mit einem besonders aggressiven Mann hatte es die Bundespolizei München am Samstagabend zu tun. Der alkoholisierte 30-Jährige war gegen 21.45 Uhr in eine S-Bahn der Linie 1 gestiegen und begann sogleich gegen Türen und Sitze zu schlagen und treten. Obwohl ein Fahrgast versuchte, beruhigend auf den Randaleur einzuwirken, begab sich dieser zu einer Sitzgruppe, wo sich eine 37-Jährige mit ihrer einjährigen Tochter sowie 55-jährigen Mutter aufhielten.

Diese beleidigte der 30-Jährige und spuckte zudem in deren Richtung. Anschließend habe er erfolglos versucht, die 37-Jährige am Kopf zu packen, während er wiederholt "Ich bringe das verdammte Kind um" geschrien haben soll.

Die beiden Frauen und das Kind gingen daraufhin weg, wurden aber von dem Tatverdächtigen weiter verfolgt. Mehrere Reisende nahmen sich der Situation an und konnte den Mann schließlich zu Boden bringen und den Fahrzeugführer informieren. Der wiederum alarmierte die Bundespolizei, die ihn am Bahnhof Moosach festnahm.

Der mit 1,7 Promille erheblich Alkoholisierte sei weder zeitlich noch örtlich orientiert gewesen, schreiben die Beamten. Nach der Ausnüchterung in einer Zelle sei er in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Bad Birnbach: Mann rutscht auf Balkon aus und stirbt

In Bad Birnbach hat sich am späten Samstagabend ein tragischer Vorfall ereignet. Wie die "Passauer Neue Presse" (PNP) berichtet, rutschte ein 45-Jähriger auf seinem Balkon wegen Glätte aus und blieb regungslos liegen. Ein Nachbar bekam den Aufprall mit und alarmierte die Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Demnach hatte das Opfer eine Kopfverletzung erlitten, an der er jedoch nicht allein gestorben sein kann. Ohne ins Detail zu gehen, sprach die Kripo dem Bericht zufolge von einer "Verkettung unglücklicher Zustände". Laut "PNP" könne es aber sein, dass sich der Mann übergeben musste und an dem Erbrochenen erstickte. Ein Fremdverschulden wird nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen.

Hamburg: Mann ersticht neuen Freund seiner Ex

Die Polizei Hamburg hat am Sonntagnachmittag einen 38-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, den neuen Partner seiner Ex-Freundin getötet zu haben. Wie die Beamten berichten, war der Deutsch-Pole an der Wohnung seiner Ex-Lebenspartnerin aufgetaucht und in der Folge mit deren neuen Freund in Streit geraten. Dabei habe der Mann ein Messer gezückt und zugestochen und den 40-Jährigen so derart schwer verletzt, dass dieser noch während der notärztlichen Erstversorgung am Tatort verstarb.

Der Tatverdächtige selbst erlitt demnach eine Kopfverletzung, die ihm laut "Hamburger Morgenpost" per Totschläger durch eine Frau zugefügt worden sein soll. Unter Polizeibegleitung sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Er sollte noch am Sonntag einem Haftrichter zugeführt werden.

Dortmund: Mann soll 41-Jährigen mit Wodkaflasche erschlagen haben

In Dortmund ist am frühen Samstagmorgen die Leiche eines 41-Jährigen aus Polen gefunden worden. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf einen 47-Jährigen, der im Verdacht steht, das Opfer wegen Mietstreitigkeiten mit einer Wodkaflsche erschlagen zu haben. Gegen den ebenfalls aus Polen stammenden Mann sei Haftbefehl erlassen worden.

Gütersloh: Mädchen denken sich Suizid-Geschichte aus

Zwei Mädchen haben in Nordrhein-Westfalen telefonisch bei einem Einkaufsmarkt einen Suizid angekündigt, um das Telefonat als Spaß-Video ins Internet einzustellen. Die Polizei in Gütersloh sprach von einem "ganz üblen 'Spaß'" der beiden Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren. Die Mädchen hatten demnach in dem Telefonat mit einem Mitarbeiter des Einkaufsmarkts glaubhaft versichert, sich aufgrund einer schwierigen häuslichen Situation das Leben nehmen zu wollen. Dabei nannten sie den real existierenden Namen eines anderen Mädchens.

Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei, die beide Mädchen schnell ausfindig machen konnte - sie waren quicklebendig und gesund. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen ein. Außerdem prüft die Polizei, ob sie die Kosten für den Einsatz aufgrund der missbräuchlichen Alarmierung in Rechnung stellen kann.

Kranichfeld: Vierjährige nach Sturz in Teich reanimiert

Ein vier Jahre altes Mädchen ist im thüringischen Kranichfeld am Sonntagnachmittag in einen eiskalten Teich gefallen. Das Kind wurde nach kurzer Zeit von der Mutter gefunden und aus dem Wasser gezogen, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Es musste reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik gebracht werden. Zum Gesundheitszustand konnte die Polizei am Morgen keine Angaben machen. Warum das Kind in den Teich in Kranichfeld bei Weimar fiel, blieb zunächst unklar.

Karlsruhe: Betrunkener stürzt mit Auto vier Meter tief

Offenbar um zu verhindern, dass sein Alkoholkonsum auffiel, ist in Karlsruhe ein 37-Jähriger vor der Polizei geflüchtet. Weit kam der Fahrer eines Jaguars allerdings nicht: In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte rund vier Meter tief in eine Tunnelbaustelle. Der Mann, bei dem ein Alkoholwert von 1,4 Promille festgestellt wurde, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, sein Auto musste per Kran geborgen werden.

Bochum: Mann will Ehefrau während Autofahrt töten

In der Nacht zum Sonntag hat ein 32-jähriger seine Frau während der Fahrt mit einem Messer angegriffen und ist danach auf der A40 bei Bochum ums Leben gekommen. Seine Frau überlebte schwer verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Der 32-Jährige lief nach dem Angriff auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Zwischen dem Ehepaar kam es nach bisherigen Ermittlungen während der Fahrt zu einem Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dieser eskalierte so sehr, dass der 32-Jährige seine Frau mit einem Messer am Hals verletzte. Sie flüchtete schwer verletzt aus dem Wagen, nachdem das Auto gegen eine Leitplanke gekracht war. Ihr 32-jähriger Mann lief danach den Ermittlern zufolge "offensichtlich in suizidaler Absicht" auf die Gegenfahrbahn, wo er von einem Auto erfasst wurde. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Seine durch den Messerangriff am Hals schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Autos, das ihren Mann erfasst hatte, wurden ebenfalls verletzt. Es kam zudem zu einem weiteren Unfall, bei dem aber nur Sachschaden entstand. Die Polizei Bochum setzte eine Mordkommission ein. Die A40 wurde stundenlang gesperrt.

Bottrop: Ein Toter und vier Verletzte nach Unfall auf A31

Auf der A31 ist es am Sonntagabend zwischen den Anschlussstellen Gladbeck und Bottrop-Kirchhellen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kollidierten zwei Pkw miteinander. Dabei kam ein 35-Jähriger ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden, weil sie im Fahrzeug eingeklemmt waren. Die A31 musste auf dem betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

Bayerische Alpen: 30-Jähriger stirbt nach Lawinenabgang

In den bayerischen Alpen ist am Sonntag ein 30-jähriger Skifahrer aus Sachsen nach einem Lawinenabgang im Krankenhaus verstorben. Der Mann aus Oberwiesenthal hatte am Sonntagvormittag eine Skitour im Geigelsteingebiet unternommen und sich an einer Alm mit einem 57-Jährigen zusammengeschlossen, teilte die Polizei mit. Die Männer beschlossen, über einen steilen Rücken abzufahren.

"Der 57-Jährige fuhr voraus und bemerkte kurze Zeit später, dass er von hinten von einer Lawine erfasst wurde", hieß es weiter. Er schaffte es jedoch, an der Oberfläche zu bleiben und konnte sich selbst befreien. Da er seinen Begleiter nicht mehr sehen konnte, suchte er ihn mit seinem Lawinenverschüttungssuchgerät. Er konnte ihn finden und aus dem Schnee graben. Wegen der Witterung war ein Hubschrauberflug anfangs nicht möglich, Rettungskräfte mussten zum Teil mit Pistenraupen zur Unfallstelle gelangen.

Bei drei Lawinenabgängen waren in Oberbayern am Sonntag mehrere Menschen verletzt und gerettet worden.

Darmstadt: Bewaffneter Familienvater von Polizisten erschossen

Er soll seine Frau geschlagen und mit einem Messer bedroht haben: In Darmstadt haben Polizisten einen Familienvater an dessen Wohnungstür erschossen. Die Ehefrau des Mannes habe in der Nacht zum Montag die Polizei gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen mit.

Als die alarmierten Beamten klingelten, habe der Mann die Tür geöffnet und sei dann mit den Messern in der Hand direkt auf sie zugegangen. Die Polizisten schossen auf ihn. Dabei wurde der 41-Jährige tödlich verletzt. Seine Frau, 40, und die beiden Kinder (16 und 18 Jahre alt) erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Hessen hat die Ermittlungen übernommen.

