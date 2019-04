Salzgitter: Mann drohte bei SEK-Einsatz mit Spielzeugwaffe

Ein bei einem SEK-Einsatz in Salzgitter getöteter Mann hat die Beamten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft mit einer Spielzeugwaffe bedroht. In dem abgedunkelten Raum habe diese allerdings wie eine echte Pistole für die Polizisten ausgesehen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch. Der 28-Jährige hatte demnach auch nach Warnschüssen der Spezialkräfte nicht aufgegeben und war daraufhin erschossen worden. Nach dem tödlichen SEK-Einsatz am vergangenen Donnerstag hatten Beamte in der Wohnung des Getöteten zudem die Leiche eines 22-Jährigen gefunden. Laut Staatsanwaltschaft kannten sich die beiden Deutschen. Ob und von wem der Jüngere getötet wurde oder ob er sich selbst das Leben nahm, werde noch ermittelt. Es besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass der 28-Jährige den jungen Mann umgebracht hat.

Ditzingen: Frau von Güterzug erfasst und tödlich verletzt

Im baden-württembergischen Ditzingen ist eine Frau von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ereignete sich der Unfall in der Nacht um kurz nach 1 Uhr. Vermutlich betrat die junge Frau die Gleise, um den Weg zum Bahnsteig abzukürzen. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte der Zug nicht rechtzeitig anhalten, um eine Kollision zu verhindern.

Düsseldorf: SEK-Einsatz - Frau verschanzt sich in Wohnung

Ein Spezialeinsatzkommando ist seit Mittwochmorgen in Düsseldorf im Einsatz, weil sich eine Frau in ihrer Wohnung verschanzt hat. Sie soll zuvor einen Gerichtsvollzieher angegriffen haben. Es wurden laut Polizei auch Schüsse gehört, die von einer Gaspistole stammen könnten. Medienberichte, wonach sie den Mann mit Säure attackiert hat, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Die Frau sei noch in der Wohnung und man habe eine "statische Lage", sagte der Sprecher. Man stehe mit der Frau in Kontakt.

Hannover: Mann wohl beim Rauchen in den Tod gestürzt

Ein Mann, der am Dienstag in Hannover aus einem Fenster seiner Wohnung gestürzt und dabei zu Tode gekommen ist, hatte vermutlich zuvor eine Zigarette geraucht. Das haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben. Der 28-Jährige fiel am Dienstag aus dem fünften Stock in einen Hinterhof (siehe Meldung weiter unten). Die Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, sagte ein Polizeisprecherin am Mittwoch. "Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass er sich zum Rauchen auf die Fensterbank gesetzt und dann das Gleichgewicht verloren hat."

Glücksburg: Ruderboot kentert auf Förde - ein Mann ertrinkt, ein weiterer vermisst

Tragisches Ende eines harmlosen Bootsausflugs: Auf der Flensburger Förde in Schleswig-Holstein ist ein Ruderboot gekentert und ein Mann dabei gestorben. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Polizei am Morgen mit. Das Ruderboot war mit drei Menschen an Bord am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr nahe Glücksburg gekentert. Eine 50-jähirge Frau und ein 56-jähriger Mann wurden von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann musste noch vor Ort reanimiert werden, verstarb später in der Klinik. Die dritte Person, ein 53-jähriger Mann, wird immer noch vermisst. Die Suchmaßnahmen seien wegen der Dunkelheit in der Nacht abgebrochen worden, sollten jedoch heute fortgesetzt werden. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Nachrichten von Dienstag, 16. April

Hannover: Mann fällt aus Fenster und stirbt

In Hannover ist ein junger Mann am Dienstagmorgen tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtete, war der 28-Jährige aus einem Fenster seiner Wohnung im fünften Stock gefallen. Anwohner hatten den Mann gegen 8.30 Uhr im Hinterhof des Mehrfamilienhauses liegen sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen jedoch von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es.

Würzburg: 14-Jährige lenkt Auto nach Notfall am Steuer

Eine 14-Jährige musste auf der Autobahn 3 bei Würzburg das Steuer übernehmen, nachdem ihre Mutter plötzlich bewusstlos wurde. Wie die Polizei berichtete, waren die beiden gegen 13 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als die Mutter rund 300 Meter vor der Anschlussstelle Kist das Bewusstsein verlor. Geistesgegenwärtig übernahm ihre 14-jährige Tochter bei rund 100 Kilometern pro Stunde das Lenkrad und steuerte den Wagen von der Autobahn. Der Wagen landete in einem Graben nahe eines Pendlerparkplatzes. Von dort aus alarmierte die Jugendliche die Rettungskräfte, die ihre Mutter in eine Klinik brachte.

Hamburg: Fahrer fällt betrunken aus Auto

Polizisten haben in Hamburg in der Nacht zu Dienstag einen Autofahrer gestoppt, nachdem der Wagen ohne Licht unterwegs war und eine Ampel bei Rotlicht überfahren hatte. Als das Auto hielt und die Beamten die Tür öffneten, fiel ihnen der völlig betrunkene 46-jährige Fahrer entgegen. Wie die Beamten berichteten, war der Mann nicht in der Lage, selbständig wieder aufzustehen. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt.

Aachen: Mann 500 Meter hinter Kleintransporter hergeschleift

Es klingt wie aus einem James-Bond-Film, doch es ist Realität. Zwei 35 und 36 Jahre alte Männer sollen in der Nähe der Urfttalsperre in der Eifel (Nordrhein-Westfalen) einen etwa Gleichaltrigen mit einem Tau an der Anhängerkupplung ihres Kleintransporters festgebunden haben. Danach gaben sie Vollgas und schleiften das Opfer etwa 500 Meter hinter dem Auto her. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Anschließend sollen ihm die mutmaßlichen Täter laut Staatsanwaltschaft noch Bargeld und Handy abgenommen und bei Euskirchen liegen gelassen haben. Der WDR hatte zuerst über den Fall berichtet. Demnach sei der Hintergrund der Tat noch unklar - auch, in welcher Beziehung die zwei Männer mit dem Opfer standen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Tatverdächtigen sitzen wegen versuchten Totschlags und Freiheitsberaubung in Untersuchungshaft.

Schwelm: Mann wird durch Schrottpresse getötet

Im nordrhein-westfälischen Schwelm ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 55-Jährige am Montag eine Schrottpresse warten sollen. Als er sich in der Metallpresse befand, setzte sich diese plötzlich in Gang. Warum, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. "Wir gehen aber von einem Unglück aus", sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann gehörte laut Polizei zu einer Firma, die das schwere Gerät warten sollte. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot. Seine Leiche wurde nach der Spurensicherung durch die Polizei von der Feuerwehr geborgen. Mehrere Unfallzeugen seien von Notfallseelsorgern betreut worden, ein Zeuge kam ins Krankenhaus, so die Feuerwehr. Die Vernehmungen laufen laut Polizei noch.

Nachrichten von Montag, 15. April

Köln: 20-Jähriger fährt auf Kupplung von Stadtbahn mit

Weil er eigenen Angaben zufolge nicht zu spät zum Sport kommen wollte, die Türen der Bahn aber schon geschlossen waren, ist ein 20-Jähriger am Freitagabend kurzerhand auf der Wagenkupplung mitgefahren. Dumm nur, dass hinter ihm die Polizei fuhr und den Vorfall auch noch filmte.

Demnach hatten die Polizisten den jungen Mann in flagranti bei seiner waghalsigen Aktion an der Aachener Straße/Ecke Händelstraße erwischt und dabei auch beobachtet, dass sich der 20-Jährige lediglich am Scheibenwischer der Bahn festhielt. Die Beamten verfolgten die Stadtbahn und beendete wenig später die Mitfahrt. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, heißt es.

Kamener Kreuz: Betrunkener Autodieb schläft auf Grünstreifen neben Autobahn

Ausgerechnet auf dem Grünstreifen neben einer vielbefahrenen Autobahn in Nordrhein-Westfalen hat ein betrunkener mutmaßlicher Autodieb seinen Rausch ausschlafen wollen. Wie die Polizei in Dortmund am Montag mitteilte, wurden Beamte in der Nacht zum vergangenen Freitag an die Autobahn 2 am Kamener Kreuz alarmiert. Dort fanden sie auf dem Grünstreifen einen schlafenden 39-Jährigen in einem Auto vor.

"Nur durch mehrfaches lautes Klopfen konnte der Fahrer aus dem Land der Träume geholt werden", hieß es im Polizeibericht. Beim Öffnen der Tür sei dann deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen. Im Auto lagen demnach diverse leere Flaschen und Dosen, die einst Bier und Schnaps enthalten hatten.

Ein Alkoholtest bei dem Mann verlief positiv. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Der Wagen wurde beschlagnahmt, der Autodieb in Gewahrsam genommen.

Nürnberg: Baby in Badewanne ertränkt, Angeklagte schweigt

Wegen Totschlags durch Unterlassen muss sich eine 28-Jährige seit Montag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Laut Staatsanwaltschaft ließ die Angeklagte im September 2018 ihr neu geborenes Baby nach der Entbindung in der heimischen Badewanne ertrinken. Sie habe weder Hilfe geholt, noch versucht, den Säugling selbst wiederzubeleben. Die Leiche soll sie in einem Karton versteckt haben.

Am ersten Prozesstag schwieg die Angeklagte. Ihre Verteidigerin zweifelte zudem an, dass ihre Aussagen aus den ersten Vernehmungen verwertbar sind, weil der Frau kein Rechtsanwalt zur Seite gestellt worden war und sie als Beschuldigte nicht über ihre Rechte aufgeklärt worden sei. Die Staatsanwältin bezeichnete die Vorwürfe als abwegig. Das Urteil soll noch diese Woche fallen.

Bremen: 31-Jähriger fügt Ehefrau lebensgefährliche Schnittverletzung zu

In Bremen hat ein 31 Jahre alter Mann seiner Ehefrau eine lebensgefährliche Schnittwunde am Hals zugefügt. Warum der Mann die 23-Jährige am Sonntagmorgen mit einem Messer angriff, sei bislang noch unklar, teilte die Polizei mit.

Demnach rief die Geschädigte nach der Tat einen Bekannten an, der sie in ein Krankenhaus fuhr. Dort sei die Frau sofort notoperiert worden, Lebensgefahr bestehe inzwischen nicht mehr. Der Tatverdächtige erschien laut Polizei wenig später in der Klinik, wo man ihn widerstandslos habe festnehmen können. Nun wird geprüft, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt. Die Ermittlungen laufen.

Hamburg: Zollfahnder finden 440 Kilo Kokain auf Containerschiff

Zollfahnder haben auf einem Containerschiff im Hamburger Hafen 440 Kilogramm Kokain entdeckt. Das in 17 Reisetaschen verpackte Rauschgift war bereits in der vergangenen Woche bei der Kontrolle eines mit Reissäcken beladenen Containers gefunden worden, wie der Zoll am Montag mitteilte. Der Container wurde demnach in Uruguay verladen und sollte über Hamburg und Antwerpen nach Sierra Leone gehen. Das Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von gut 13 Millionen Euro sei offensichtlich für den europäischen Markt bestimmt gewesen, sagte ein Sprecher.

Laut Zoll transportierten die Schmuggler das Rauschgift im sogenannten Rip-Off-Verfahren. Dabei werden die Drogen nicht aufwendig in der Landung versteckt, sondern griffbereit in Taschen hinter der Ware in dem Container gelagert. Im Zielland könnten sie dann schnell und meist unbemerkt auch bei einem Zwischenstopp aus den Transportboxen geholt werden, ohne dass die eigentliche Ladung angefasst werden müsse.

Flossenbürg: Ermittler graben wieder im Fall Monika Frischholz

Die Suche nach der seit gut 42 Jahren vermissten Monika Frischholz in Bayern geht weiter. Einsatzkräfte der Polizei begannen am Montagmorgen mit Grabungen an einem weiteren möglichen Ablageort der Leiche, wie die Ermittler mitteilten. Dieser liegt den Angaben nach an einem Waldrand südlich der kleinen Ortschaft Waldkirch bei Flossenbürg in der Oberpfalz nahe der Grenze zu Tschechien. Nur wenige Meter entfernt hatte die Polizei bereits vergangene Woche gegraben.

Die zwölfjährige Schülerin Monika Frischholz aus Flossenbürg hatte den Erkenntnissen nach am 25. Mai 1976 nachmittags ihr Elternhaus verlassen. Wenig später verlor sich ihre Spur. Die Ermittler gehen davon, dass das Mädchen ermordet wurde.

Ludwigshafen: Mikrowelle fällt von Fensterbank, dann fliegt der Kochtopf

Einen ungünstigen Platz hatte sich ein 37-Jähriger am Sonntag für seine Mikrowelle ausgesucht. Er stellte das Küchengerät auf der Fensterbank seiner Wohnung im 2. Obergeschoss ab. Aus bisher ungeklärten Gründen fiel die Mikrowelle aus dem Fenster und zerschlug die Scheibe eines parkenden Autos. Darüber sei der 38-Jährige so erbost gewesen, dass er den Kochtopf samt Essen in hohem Bogen hinterher warf. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, habe sich der stark alkoholisierte Mann schnell beruhigt, heißt es im Polizeibericht. Auf den Kochtopf-Werfer kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu. Die Höhe des Schadens ist bisher unbekannt.

Essen: Taxifahrer krankenhausreif geprügelt

Offenbar weil er sich weigerte, sie in seinem Taxi mitzunehmen, ist am Sonntagmorgen ins Essen ein Taxifahrer von zwei Männern brutal attackiert und schwer verletzt worden. Wie die "WAZ" berichtete, fanden Polizisten den 57-jährigen Mann in den Morgenstunden - zuvor hatten Zeugen den Notruf gewählt. Ebenfalls aufgrund von Zeugenaussagen stellten die Beamten wenig später einen Teil der insgesamt 15-köpfigen Gruppe. Dabei fiel ein 23-Jähriger durch sein aggressives Verhalten auf. Der alkoholisierte Mann stellte sich als einer der beiden Schläger heraus und verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Suche nach dem zweiten Täter blieb den Ermittlern zufolge zunächst erfolglos.

Mannheim: Teile der Stadtbibliothek und Grundschule in Flammen

Bei einem Großbrand in Mannheim wurde am Sonntagabend ein Gebäude der Stadtbibliothek schwer beschädigt. Meterhoch sollen die Flammen aus dem Haus geschlagen haben, als die Feuerwehr eintraf - das berichtet die "Bild". Ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gymnasium konnte die Feuerwehr verhindern. Die in der Außenstelle der Stadtbibliothek untergebrachte Grundschule war offenbar nicht mehr zu retten. Nach Angaben der Polizei bestehe wegen der schweren Gebäudeschäden Einsturzgefahr. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach Informationen des Rhein-Neckar-Fernsehens könnte Brandstiftung die Ursache für das Feuer sein. Demnach stellten Einsatzkräfte am Unglücksort Einbruchsspuren fest. Zudem sollen Feuerlöscher von den Wänden gerissen und Wasserhähne aufgedreht worden sein. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei mehreren hunderttausend Euro.

Sinsheim: Hoffenheim-Fan stirbt auf dem Weg zum Stadion

Den Verantwortlichen von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim war am Sonntagnachmittag trotz des souveränen 2:0-Erfolgs gegen Hertha BSC nicht wirklich zum Feiern zumute. Wie der Klub via Twitter mitteilte, kam im Vorfeld des Spiels ein Fan der Kraichgauer ums Leben. "Unsere Herzen und Gedanken sind in diesem schweren Stunden bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", hieß es da. Offenbar war der Fan auf dem Weg ins Stadion. Zu den genauen Todesumständen ist nichts bekannt. Nach dem Spiel sprachen auch die Berliner den Angehörigen des Verstorbenen ihre Anteilnahme aus.

Unser heutiger Heimsieg wurde vom tragischen Tod eines #TSG-Fans überschattet.



Unsere Herzen und Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Hinterbliebenen des Verstorbenen, unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden. #TSGBSC pic.twitter.com/NFKFXEqrN2 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) April 14, 2019

