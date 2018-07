Erfurt: Mann nimmt Ex-Freundin als Geisel sticht auf Flucht Unbeteiligten nieder

Die Erfurter Polizei fahndet seit dem frühen

Donnerstagmorgen nach einem 41-Jährigen, der seine Ex-Freundin aus

deren Wohnung gekidnappt und auf der Flucht einen unbeteiligten

Passanten niedergestochen haben soll. Der 24-Jährige wurde schwer

verletzt und musste notoperiert werden. Der aus Litauen stammende

mutmaßliche Entführer und seine Geisel wurden zuletzt im Erfurter

Bahnhofsviertel gesehen.

Nach Polizeiangaben war der 41-Jährige gegen 4.30 Uhr über den Balkon

in die etwa vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegende Wohnung

der Frau gestiegen. Er habe sich ein Messer genommen, die Frau

bedroht und aus der Wohnung gezerrt. Zum Tatzeitpunkt habe sich ein

weiterer Mann in der Wohnung aufgehalten. In welcher Beziehung er zu

der Frau steht, war zunächst unklar. Er blieb unverletzt.

Die Polizei warnte davor, im Bereich Hauptbahnhof, Güterbahnhof und

Weimarische Straße, die an der Bundesstraße 7 liegt, Anhalter

mitzunehmen, da der Angreifer möglicherweise noch bewaffnet sei.

"Niemand mitnehmen, Abstand halten, 110 rufen!", schrieben die

Beamten auf Twitter. Über dem Bahnhofsgelände kreiste ein

Hubschrauber, Spezialkräfte des Landeskriminalamts sowie Fährtenhunde

waren im Einsatz.

Wegen der Suche sei der Erfurter Hauptbahnhof für knapp eine Stunde

gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin.

Züge seien zurückgehalten worden oder vorzeitig umgekehrt. Wie viele

Züge betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Seit 7.40 Uhr

könne der Bahnhof wieder angefahren werden, hieß es.

Potsdam: Pilot durch Laserpointer verletzt

In Potsdam ist am Mittwoch ein Pilot eines Polizeihubschraubers durch eine Blendattacke mit einem Laserpointer verletzt worden. Wie der RBB mit Verweis auf die Polizei berichtet, war der Pilot über der Innenstadt auf der Suche nach einem Vermissten, als ihn der Strahl traf. Im Anschluss musste er die Suche abbrechen und sich ärztlich behandeln lassen. Die Schwere der Verletzungen blieb zunächst unklar.

Ein Verdächtiger wurde kurz später ermittelt und festgenommen. Auf ihn könnten Verfahren wegen Gefährdung des Luftverkehrs sowie Körperverletzung zukommen. Im Oktober 2017 war ein Mann in Berlin zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt werden, weil er mit seinem Laserpointer die Besatzung eines Polizeihubschraubers anvisiert hatte.

Heusweiler: Polizei hebt privates Waffenlager aus

In der Wohnung eines 53-Jährigen hat die Polizei im saarländischen Heusweiler am Mittwochabend ein Lager mit etwa 100 Waffen ausgehoben. Da der Mann keinen Waffenschein besitze, werde wegen illegalen Besitzes ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Bei dem größten Teil der Waffen handele es sich zwar um Waffen, für die man keine Erlaubnis brauche - diese seien jedoch manipuliert worden. Der Umfang der Manipulation werde nun untersucht. Außerdem werde geprüft, ob ein generelles Waffenverbot gegen den 53-Jährigen ausgesprochen werden muss. Der Mann war zuvor nicht polizeibekannt.

Hamburg: Anzeige gegen Rapper wegen Tierquälerei

Die Tierschutzorganisation Peta hat den Hamburger Rapper Kristoffer Jonas Klauß alias Gzuz von 187 Straßenbande wegen Tierquälerei angezeigt. Der Musiker hatte sich vor einigen Wochen dabei gefilmt, wie er einem Schwan eine Ohrfeige gibt. Anschließend lachte er sich kaputt und beschimpfte das Tier als "Hurensohn". Das Video wurde im Netz gepostet und von Zigtausenden Usern angesehen. Nun könnte sein "Scherz" für den Hamburger ernste Folgen haben: "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt und sicher auch kein Ausdruck eines coolen Lifestyles", teilt Dr. Christian Arleth, Rechtsanwalt bei Peta, via Pressemitteilung mit. "Wir hoffen, dass Gzuz einen Dämpfer durch die Staatsanwaltschaft erhält und seine Aggressionen zukünftig ausschließlich in seiner Musik auslebt." Tierquälerei ist eine Straftat nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, schreibt Peta.

Für Gzuz dürfte das Ganze einen Déjà-vu-Effekt haben. Der 30-Jährige war 2017 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er einem Verkäufer eine Ohrfeige verpasst hatte.

Berlin: Gasflasche in Bar explodiert - drei Verletzte

Im Berliner Stadtteil Zehlendorf ist es am Donnerstag in einem Lokal zu einer Gasexplosion mit drei Verletzten gekommen. Ursache für die Explosion sei der unsachgemäße Gebrauch einer Gasflasche gewesen, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nähere Informationen zu ihrer Identität lagen zunächst noch nicht vor.

Usedom: Gekenterter Kanufahrer mitten in der Nacht aus Ostsee gerettet

Ein 35-jähriger Kanufahrer ist mitten in der Nacht aus der Ostsee bei Usedom gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, paddelte der Mann am Mittwochnachmittag in Richtung Greifswalder Oie, um die Insel mit ihrem Leuchtturm zu erkunden. Er wollte nach zwei bis drei Stunden wieder am Startort auf Usedom sein, wo seine Familie auf ihn wartete.

Als der Wassersportler Stunden später noch nicht in Sicht war, wählte seine Frau den Notruf. Die Retter machten sich sofort auf den Weg, mit Booten und einem Hubschrauber. Sie fanden den hilflosen Mann gegen Mitternacht - er trieb neben seinem Kanu in der 22 Grad warmen Ostsee und rief laut um Hilfe.

Er sei bereits gegen 18.30 Uhr ins Schraubenwasser eines größeren Schiffes geraten und aus seinem Kanu gefallen, erzählte der Mann seinen Lebensrettern. Seitdem trieb er in der Ostsee. Später als erwartet war er dann wieder bei seiner Familie - erschöpft, aber ohne ernste Verletzungen.

Nachrichten von Mittwoch, 25. Juli:

Solingen: Streit in Freibad eskaliert

Im Zuge eines Streits in einem Freibad in Solingen ist am Dienstagabend eine 17-jährige Zeugin mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die junge Frau hatte die Auseinandersetzung einer 27-Jährigen mit Mitgliedern einer Großfamilie gefilmt und wurde daraufhin selbst zum Opfer.

Laut Polizei hatte die 27-Jährige zuvor einen jungen Mann angesprochen, weil dieser ein Kleinkind, obwohl dieses bereits weinte, mehrmals untertauchte. Die Solingerin habe darum gebeten, dies zu unterlassen und sei in direkter Folge von mehreren Familienmitgliedern des Mannes beschimpft und bespuckt worden, so die Beamten. Die oben erwähnte 17-Jährige filmte den Vorfall demnach mit ihrem Smartphone, bis eine Frau aus der Gruppe heraustrat und sie mehrfach ins Gesicht schlug. Auch sei die Freibadbesucherin an den Haaren zu Boden gezogen worden, wo weitere Familienmitglieder auf sie einschlugen. Die Familie der Geschädigten versuchten die Angreifer, die vor dem Eintreffen der Polizisten flüchten konnten, wegzudrängen.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden.

Brunsbüttel: 300 Kilogramm Kokain in Elbe gefunden

Kokainfund in der Elbe: Dort hat der Zoll in Höhe Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) 15 Sporttaschen gefunden, die im Wasser schwammen. Die Taschen waren voll mit Drogen. Woher das Kokain kommt und wie es in die Elbe gelangt ist, ermittelt jetzt die Polizei. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, weitere Funde dieser Art unverzüglich zu melden.



Stuttgart: 14-Jähriger findet Beutel mit mutmaßlichem Gold

Auf einem Spielplatz hat ein 14-Jähriger in Stuttgart einen Stoffbeutel mit mutmaßlichem Gold gefunden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Junge den Beutel mit den Barren und Münzen in der vergangenen Woche und brachte ihn nach Hause. Seine Mutter übergab ihn schließlich der Polizei. Derzeit werde geprüft, ob es sich um echtes Gold handle und ob der Fund aus einer Straftat stamme. Der Besitzer oder mögliche Zeugen wurden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bonn: Mann sticht Ex-Freundin nieder

In Bonn hat am Sonntaggabend ein Mann seine Ex-Freundin niedergestochen. Wie die Polizei berichtet, attackierte der 23-Jährige die gleichaltrige Frau in den späten Abendstunden auf der Obernierstraße in der Bonner Nordstadt mit einem Messer. Anschließend flüchtete er. Passanten wurden auf die schwer verletzte Frau aufmerksam und alarmierten die Polizei. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebte nach Auskunft der Ärzte in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige konnte am Dienstag gefasst und einem Haftrichter vorgeführt werden.

Saalfeld: Mann sorgt sich um laute Kühe und ruft Polizei

Im thüringischen Saalfeld hat ein Mann wegen einer zu lauten Kuhherde die Polizei gerufen. Wie die Beamten berichten, hätten die Kühe am Dienstagmorgen so laut geschrien, dass der Anrufer befürchtete, die Tiere hätten kein Wasser mehr. Eine Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass die Tiere genug Futter und Wasser hätten, jedoch muhten die Muttertiere lautstark nach ihren Jungen. Die hatte man am Vortag, wie üblich um diese Jahreszeit, von den Kühen getrennt und auf einer eigenen Weide platziert. Die verantwortlichen Tierpfleger gaben an, dass die Entwöhnungsphase mit lautem Rufen wohl noch zwei bis vier Tage dauern könnte. Danach hätten sich Kühe und Kälber an die Trennung gewöhnt.

Hohnstein: Mann gerät in Strohpresse und stirbt

Im sächsischen Hohnstein (Sächsische Schweiz) hat sich am Dienstagvormittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie der MDR berichtet, geriet ein 42-Jähriger während der Feldarbeit in eine Strohpresse und wurde von dieser zerquetscht. Der Mann habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch vor Ort verstorben, heißt es.

Ein extra per Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt konnte nichts mehr für den Landwirt tun. Nun untersuchen Kriminalpolizei und Landesdirektion, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Flughafen Hannover: Nach Sperrung: Wieder erste Starts und Landungen

Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens sind am Flughafen in Hannover am Morgen die ersten Flüge gelandet. Die ersten Abflüge des Tages nach Mallorca, Amsterdam und Antalya sollen ebenfalls so schnell wie möglich starten, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Die Check-In-Schalter hatten gegen 3 Uhr morgens wieder geöffnet. 28 Flüge wurden laut Angaben auf der Webseite des Flughafens gestrichen. Einige Passagiere hatten die Nacht am Flughafen verbracht. Im Terminal C waren Feldbetten für die gestrandeten Fluggäste aufgestellt worden.

Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen. Der Schaden auf der Bahn wurde über Nacht repariert, am Morgen waren sie komplett behoben, wie es hieß.

Nachrichten von Dienstag, 24. Juli:

Berlin: Streit an Supermarkt-Kasse eskaliert - 14 Verletzte

Weil sich zwei Männer in einem Berliner Supermarkt im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen um eine Kasse gestritten haben, sind am Montagabend 14 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, forderte ein 27-Jähriger einen 22-Jährigen, der vor ihm an der Kasse stand, auf, etwas weiter nach vorne zu gehen. Der Angesprochenen soll daraufhin aggressiv geworden sein und gesagt haben, man könne sich vor dem Geschäft treffen, um sich zu schlagen. Die beiden Männer bezahlten. Hinter der Kasse soll der Jüngere dann versucht haben, den Älteren mit seinem Rucksack zu schlagen. Daraufhin soll der 27-Jährige ihn mit Reizgas gesprüht haben. Weil er sich dabei jedoch selbst die Augen reizte, lief er hinaus, wo der Jüngere mit einem Pflasterstein in der Hand auf ihn wartete. Daraufhin lief er wieder zurück in den Supermarkt. Als die Polizei eintraf, hielt der 22-Jährige noch immer den Stein in der Hand. Er wurde festgenommen. Auch er erlitt Augenreizungen. Ebenfalls verletzt wurde ein fast zweijähriger Junge, ein sieben Jahre altes Mädchen, acht Frauen im Alter von 32 bis 75 Jahren sowie drei Männer, 23, 34 und 42 Jahre alt. Sie alle klagten über Reizungen der Augen und Atemwege und wurden von Rettungssanitätern am Ort behandelt. Das versprühte Tierabwehrspray wurde beschlagnahmt.

Frankfurt: Täter nach Banküberfall auf der Flucht

In Frankfurt am Main hat ein Mann am Vormittag eine Bank in der Börsenstraße überfallen. Wie die Polizei berichtet, betrat der Unbekannte gegen 11.30 Uhr das Gebäude in der Innenstadt. Per Zettel gab er an, bewaffnet zu sein und verlangte Bargeld. Ein Angestellter folgte den Anweisungen, anschließend flüchtete der Täter in Richtung Fressgass und möglicherweise weiter mit einem Taxi. Trotz sofortiger Fahndung konnte er entkommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann ist circa 1,70 Meter groß, 40-50 Jahre alt, hat dunkle Haare, einen Dreitagebart und ein südländisches Erscheinungsbild. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Umhängetasche dabei.

Weiden: Polizei sucht nach Schnitzel-Dieben

Diese Beute dürfte für eine ordentliche Grillparty reichen: Unbekannte haben aus einem Imbiss in Weiden (Oberpfalz) gleich kiloweise Fleisch sowie mehrere Kästen Bier gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei, wo in Weiden am Wochenende Grillpartys stattgefunden haben. Nach Angaben der Ermittler bemerkte der Imbiss-Besitzer den Diebstahl am Montag.

Es fehlten drei Kästen Bier, 60 Schnitzel, 60 Frikadellen, 40 Hamburger-Scheiben, 30 Stück Putenfleisch, zehn Backfische, ein Glas eingelegte Kirschen, eine Gasflasche und ein Schrubber. Das reiche, um "eine ganze Kompanie zu verköstigen", sagte ein Polizeisprecher.

"Wir müssen jetzt die größeren Versammlungen am Wochenende abklopfen", erklärte er weiter. Dabei setzen die Ermittler auf Zeugenhinweise: "Der Nachbar sieht mehr als alle anderen." Eine "warme Spur" gebe es bereits.

Weil am Rhein: Flüchtling ertrinkt im Rhein

Beim Schwimmen im Rhein an der deutsch-französischen Grenze ist ein 22 Jahre alter Flüchtling vermutlich ertrunken. Der Mann schwamm bei Weil am Rhein von Frankreich aus zum deutschen Ufer und ging plötzlich unter, wie die Polizei mitteilte. Seine Begleiter, die zu Fuß über eine Rheinbrücke gingen, wurden Zeugen des Unglücks am Montagabend. Von dem Mann fehle jede Spur, sagte ein Polizeisprecher. Es müsse vom Tod des 22-Jährigen aus Gambia ausgegangen werden.

An der Suche nach ihm beteiligten sich Helfer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein wurde zeitweise gestoppt. Die Polizei rät vom Schwimmen im Rhein wegen der Strömungen in dem Fluss sowie wegen des Schiffsverkehrs dringend ab.

Unterwellenborn: Mann wird bei Jagdunfall erschossen

In Thüringen ist ein Jäger erschossen worden. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um einen Jagdunfall. So sollen sich sechs Jäger auf und um ein Feld nahe dem Ortsteil Birkigt aufgehalten haben, um Wildschweine aus dem Feld zu treiben und zu jagen. Dabei soll gegen 18.15 Uhr mindestens ein Schuss gefallen sein, durch den ein ein 56-jähriger Jäger getroffen und so schwer verletzt wurde, dass er noch vor Ort verstarb. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Waffen der Jäger für weitere Ermittlungen sichergestellt. Erst am vergangenen Wochenende war es ebenfalls in Thüringen, etwa eine Fahrtstunde entfernt, zu einem Unglück gekommen - offenbar auch im Zusammenhang mit einer sogenannten Erntejagd. In Großsaara im Landkreis Greiz war ein sechs Jahre altes Mädchen in einer Kleingartenanlage von einem Schuss getroffen und verletzt worden. Auch im westfälischen Ochtrup (Kreis Steinfurt) wurde vergangene Woche ein 52-jähriger Jäger von der Kugel eines Kollegen tödlich getroffen. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbands wurden im Jahr 2016 neun Menschen durch Schusswaffen bei der Jagd verletzt. 2017 seien zwei Menschen verletzt worden und zwei Menschen gestorben.

Ingolstadt: Freund mit heißem Wasser getötet

In Ingolstadt hat eine Frau vor dem Landgericht Ingolstadt zugegeben, ihren Freund mit heißem Wasser umgebracht zu haben. Die 57-Jährige hatte laut Anklage aus Eifersucht ihren Partner nachts im Schlafzimmer mit dem kochendem Wasser übergossen. Der Mann wurde großflächig verbrüht und starb einige Tage später. Über ihren Verteidiger räumte sie die Tat am Montag vor Gericht ein. Sie habe ihrem Freund wegen einer angeblichen Affäre einen "Denkzettel" verpassen wollen und nicht gedacht, dass er daran sterben könne. Die Frau bestätigte anschließend die Richtigkeit der Erklärung. Der Richter sagte, dass in dem Verfahren auch die Unterbringung der 57-jährigen Deutschen in einer Psychiatrie geprüft werden müsse. Der 47 Jahre alte Freund war nach der Tat in eine Spezialklinik für Brandopfer in München gebracht worden, die Ärzte konnten den Mann aber nicht mehr retten. Etwa 70 Prozent seines Körpers waren teils bis in tiefe Hautschichten geschädigt. Er starb an Multiorganversagen. Die Strafkammer hat fünf Verhandlungstage geplant, das Urteil könnte am 31. Juli verkündet werden.

Rostock: Bakterien in Ostsee können Infektionen auslösen

Bakterien-Gefahr in der Ostsee: Für gesundheitlich angeschlagene Menschen kann ein Bad in dem Gewässer derzeit gefährlich werden. Wegen hoher Wassertemperaturen von bis zu 22 Grad könne es dazu kommen, dass mehr Bakterien der Gattung Vibrio im Wasser seien, teilte das Landesamt für Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern am Montag mit. Diese könnten

etwa bei Menschen mit einer HIV-Erkrankung tödliche Infektionen auslösen. Auch sehr alte Menschen und Leberkranke oder Alkoholabhängige gehörten zur Risikogruppe. Am Wochenende sei etwa ein 70-Jähriger mit chronischen Vorerkrankungen wegen einer Infektion gestorben. Die Bakterien dringen etwa über offene Wunden in den Körper ein und können schwere Wundinfektionen auslösen.

Nachrichten von Montag, 23. Juli:

Bochum: Serienmörder stirbt bei "autoerotischen Praktiken" in Zelle

Ein Serienmörder, der fünf Tramperinnen erdrosselt hat, ist in seiner Zelle im Bochumer Gefängnis durch einen Stromschlag gestorben. Ein Sprecher der Justizvollzugsanstalt bestätigte einen Bericht der "WAZ", nach dem der 62-Jährige bei "autoerotischen Praktiken" ums Leben gekommen ist. Der Mann hatte sich demnach in seiner Einzelzelle mit mehreren Kabeln ans Stromnetz angeschlossen. Der Tote war am Sonntagmorgen gefunden worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem unbeabsichtigten Unfall aus. Laut Obduktion starb er durch "Herzrhythmusstörungen nach Stromfluss durch den Brustkorb". Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Der Mann war 2008 von Landgericht Aachen als Serienmörder zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte zwischen 1983 und 1990 fünf Tramperinnen erdrosselt und drei von ihnen vorher vergewaltigt. Die Polizei hatte ihn 17 Jahre nach der letzten Tat durch eine DNA-Probe überführt.

Suhl: Falschfahrerin wendet auf Autobahn

Ob sie ihren Führerschein zurück bekommt, ist wohl fraglich: In Suhl (Thüringen) hat am Freitag eine 80-jährige Frau eine Abfahrt verpasst und ist so in falscher Richtung fahrend auf die A71 gelangt. Laut Polizei bemerkte die Rentnerin ihren Fehler - und wendete kurzerhand einfach auf der Fahrbahn, um wieder zurückzufahren.

Entgegenkommende Fahrzeuge konnten - wohl auch, weil dort nur 80 Stundenkilometer erlaubt sind - glücklicherweise anhalten und so eine Kollision vermeiden. Die Polizei brachte die Frau später über eine Rettungszufahrt der Feuerwehr von der Autobahn. Die 80-Jährige habe sich gegenüber den Beamten völlig uneinsichtig gezeigt und sei der Meinung gewesen, nichts falsch gemacht zu haben, heißt es. Ihren Führerschein ist die ältere Dame vorerst allerdings los. Ob sie diesen wiederbekomme, müsse nun geprüft werden, schreibt die Polizei.

Hagen: Männer beleidigen und verletzen Falschparkerin

Zwei noch unbekannte Männer haben in Hagen (NRW) auf das Auto einer Falschparkerin eingeschlagen und die Frau zudem beleidigt und leicht verletzt. Laut Polizei hatte die 53-Jährige ihr Fahrzeug am Sonntag verbotswidrig auf einem Gehweg abgestellt, um kurz einzukaufen. Über dieses Verhalten offensichtlich erzürnt, sprachen die beiden Männer die Frau bei deren Rückkehr an. Die Autofahrerin räumte ihr Vergehen laut Polizei gegenüber den Männern ein. Diese jedoch schlugen plötzlich auf den Pkw der 53-Jährigen ein.

Die Frau habe die Männer aufgefordert, dies zu unterlassen. Daraufhin sei sie beleidigt worden, zudem versuchten die Beschuldigten sie aus ihrem Fahrzeug zu ziehen, wodurch die Frau leicht an der Schulter verletzt wurde. Erst als Zeugen dazwischen gingen, hörten die Männer, von denen einer ein grünes T-Shirt und der andere ein blaues Polohemd trug, auf und entfernten sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Sonneberg: Hund stirbt bei Hitze im Auto

Im thüringischen Sonneberg ist am Freitagnachmittag eine Englische Bulldogge qualvoll in einem Pkw verendet, der bei Temperaturen von etwa 30 Grad auf einem Parkplatz stand. Laut Polizei war das Tier etwa 2,5 Stunden lang der Hitze ausgesetzt, sodass davon ausgegangen werden müsse, dass es "erheblich gelitten" habe. Im Innern des Autos habe man neben dem Kadaver auch Urin und Erbrochenes gefunden, berichten die Beamten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte sich die Schwester des Besitzers um den Hund gekümmert. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Dorsten: Frau will Unfallflucht verhindern und wird verletzt

Eine Frau ist in Dorsten (NRW) beim Versuch eine Fahrerflucht zu verhindern verletzt worden. Eigenen Angaben zufolge wollte die 43-Jährige gemeinsam mit einem Begleiter einen Autofahrer stoppen, der offenbar flüchten wollte, nachdem sein Beifahrer beim Aussteigen ein anderes Fahrzeug mit der Tür beschädigt hatte.

Obwohl die Frau hinter dem Auto stand, setzte der Fahrer zurück und touchierte sie, wodurch die 43-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Remseck: Gondel stürzt auf Straßenfest ab – vier Kinder verletzt

Auf einem Straßenfest im baden-württembergischen Remseck kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall, bei dem insgesamt vier Kinder verletzt wurden. Eines davon schwer. Aus bislang ungeklärten Gründen löste sich während der Fahrt eine Gondel eines Fahrgeschäfts aus der Verankerung und prallte gegen eine weitere Gondel. Ein Kind musste aufgrund der Schwere der Verletzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der weitere Betrieb des Fahrgeschäfts wurde von der Polizei untersagt und der Unfallort abgesperrt.

Wallersdorf: Frau bricht bei Ex-Mann ein und legt Feuer

Eine Frau soll in das Haus ihres Ex-Mannes in Wallersdorf (Niederbayern) eingebrochen sein, dort Feuer gelegt und eine Explosion verursacht haben. Die 43-Jährige erlitt dabei am Sonntagabend schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen meldeten per Notruf, dass eine Frau mit einem axtähnlichen Gegenstand versuche, durch das Fenster in das Einfamilienhaus einzusteigen. Kurz danach war eine Explosion zu hören und es brannte im Haus. Die gerufenen Polizisten fanden die stark blutende Frau in der Einfahrt des Grundstücks. Der Ex-Mann und sein Sohn waren nicht daheim.

Nach ersten Erkenntnissen wurde das Haus völlig zerstört, der Schaden wurde auf 250.000 Euro geschätzt. Das Motiv der Frau war zunächst unklar, es könnten aber psychische Probleme eine Rolle gespielt haben, hieß es bei der Polizei. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landshut zu melden.

Bochum: Häftling tot in Zelle aufgefunden

In der Bochumer Justizvollzugsanstalt ist am Sonntagmorgen ein Häftling tot aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 62-Jährige ohne Fremdverschulden gestorben. Mitarbeiter hatten beim morgendlichen "Aufschluss" den Mann leblos in seinem Bett vorgefunden. Die Staatsanwaltschaft hat für Montag eine Obduktion angeordnet.

