Esslingen: Mann ertrinkt im Neckar

Im Neckar ist am Montagabend ein Mann ertrunken. Wie die Polizei berichtete, meldete eine Anruferin in Esslingen gegen 17.30 Uhr, dass eine lebende Person in der Mitte des Neckars in Richtung Stuttgart treiben würde. Passanten warfen noch einen Rettungsring ins Wasser. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, sprang ein 24-jähriger Beamter mit einem Rettungsring in den Fluss, um den Mann zu retten. Doch bevor er den Mann erreichen konnte, ging dieser unter. Rettungskräfte von der Feuerwehr und der DLRG suchten vergeblich nach ihm. Gegen kurz vor 20 Uhr fanden Taucher den Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte. Die Identität des jungen Mannes steht noch nicht zweifelsfrei fest. Auch die Ermittlungen nach den genauen Umständen dauern noch an. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle: Polizei Reutlingen

Ulm: 15-Jährige will Straße überqueren und wird überfahren

In Ulm ist eine 15-Jährige am Montagnachmittag von einem Auto überfahren worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtete, wollte das Mädchen gegen 17.30 Uhr eine Straße überqueren, achtete dabei aber nicht auf den Verkehr und wurde durch einen Pkw erfasst. Die junge Frau prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe, fiel dann herunter und wurde unter einen geparkten Wagen geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 24-jährige Fahrer wurde nicht, sein 22-jähriger Beifahrer nur leicht verletzt.

Quelle: Polizei Ulm

Speichersdorf: Mann stirbt bei Zimmerbrand - sieben Feuerwehrleute verletzt

Bei Löscharbeiten zu einem tödlichen Zimmerbrand in Oberfranken sind sieben Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 35-Jähriger Bewohner starb bei dem Brand. Außer ihm waren während des Feuers keine Bewohner in dem Gebäude. Die verletzten Feuerwehrleute erlitten den Angaben zufolge größtenteils Rauchgasvergiftungen, einer von ihnen wurde von einem herabstürzenden Deckenstück getroffen.

Quelle: DPA

Nachrichten von Montag, den 6. Januar

Frankfurt/Main: Mann schubst Rollstuhlfahrer in die Gleise

In Frankfurt am Main ist ein 32-jähriger Rollstuhlfahrer von seinem Begleiter ins Gleisbett geschoben und dort in hilfloser Lage zurückgelassen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es zwischen dem Geschädigten und seinem 68-jährigen Bekannten im Vorfeld zu einem Streit gekommen sein. Danach habe der Tatverdächtige den Rollstuhlfahrer an der Haltestelle Fritz-Tarnow-Straße ins Gleisbett geschoben.

Dabei sei der 32-Jährige aus dem Rollstuhl gefallen, hilflos liegen geblieben und dann allein zurückgelassen worden. Weil sich der Fahrer einer U-Bahn der als Gefahrenstelle bekannten Haltestation nur vorsichtig näherte, konnte er rechtzeitig bremsen und eine Kollision verhindern. Anschließend half der Bahnfahrer dem Mann, der unverletzt blieb, aus den Gleisen. Laut Polizei kennen sich Tatverdächtiger und Opfer aus dem Frankfurter Trinkermilieu.

Quelle: Polizei Frankfurt

Rostock: 18-Jährige auf eigener Geburtstagsparty geschlagen

In Rostock ist eine Geburtstagsfeier in einem Polizeieinsatz geendet. Wie die Beamten berichteten, feierte eine junge Frau ihre Volljährigkeit in einer Begegnungsstätte. Nach Mitternacht kam es zwischen ihr, einigen Feiernden und ungebetenen Gästen zum Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzungen endete. Drei Personen wurden verletzt, darunter auch die 18-Jährige. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger wurde in der Nähe von der Polizei kontrolliert. Die Beamten fanden bei ihm Betäubungsmittel sowie entsprechende Utensilien. Er ist polizeibekannt und wurde per Haftbefehl gesucht.

Quelle: Bundespolizei Erfurt

Bochum: Autofahrer rast mit Tempo 120 über Erzbahntrasse

In Bochum hat sich ein junger Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Beamten am Montag berichteten, entzog sich der 23-Jährige gegen 6 Uhr morgens einer Kontrolle. Statt anzuhalten, gab er Gas und raste mit seinem Kleinwagen davon. Mehrere Streifenwagen fuhren hinterher. Mit mehr als 100 km/h überfuhr der Raser mehrere rote Ampeln, umfuhr im Slalom Absperrungen und fuhr schließlich auf die Erzbahntrasse. "Auf diesem Radweg raste der junge Mann in einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h in Richtung Westpark", heißt es in der Polizeimeldung. An einer Brücke hielt er vor einem Absperrposten an und setzte sein Flucht zu Fuß in Richtung Jahrhunderthalle fort. Ermittlungen führten zu seiner Wohnung, wo er festgenommen wurde. Die Beamten fanden bei dem einschlägig polizeibekannten Bochumer Drogen und ordneten eine Blutprobe an. Der junge Mann war zudem auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Quelle: Polizei Bochum

Essen: Drei Polizisten bei Ruhestörung-Einsatz verletzt

In Essen sind am Sonntagabend drei Polizeibeamte während eines Einsatzes verletzt worden. Wie die Beamten berichteten, erhielten sie gegen 23.30 Uhr mehrere Anrufe zu einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus. Bereits beim Eintreffen hörten sie laute Musik und Gespräche. In einer Wohnung feierten rund 20 Personen. Der 38-jährige Mieter reagierte erst nach mehrfachem Rufen, Klingeln und Klopfen und zeigte sich gegenüber der Streifenbesatzung sehr aggressiv. Während des Gespräches mit den Beamten kamen immer mehr Familienmitglieder hinzu, "die ebenfalls uneinsichtig waren und die Beamten beleidigten", wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Beamten mussten Verstärkung anfordern und wurden von mehreren Personen angegriffen. Mit Reizgas und Schlagstock versuchten sie, die Männer auf Abstand zu halten. Dennoch wurden drei Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer. Der Wohnungsinhaber sowie drei weitere Männer wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Quelle: Polizei Essen

Nordfriesland: Anklage im Fall der getöteten Nathalie M. erhoben

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat Anklage gegen einen 47-jährigen Mann aus dem Kreis Nordfriesland wegen des Vorwurfs des Totschlags erhoben. Der Mann steht im Verdacht, im Sommer die 23-jährige Nathalie M. getötet zu haben. Die Leiche der Frau wurde am 31. August 2019 am Rande eines Feldwegs bei Süderlügum aufgefunden. Der Verdächtige hatte Ermittlungen zufolge mit der jungen Frau zuvor über eine Internetplattform Kontakt aufgenommen. In seinem Auto fand die Polizei an einem sogenannten Elektroschocker DNA-Spuren von ihr.

Bislang schweigt der Lkw-Fahrer zu den Vorwürfen. Nathalie M. war seit dem 17. August 2019 verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die junge Frau damals mittags mit dem Bus aus ihrem Heimatort Stadum ins zehn Minuten entfernte Schafflund. Dort stieg sie vermutlich aus und ihre Spur verlor sich. Später wurden ihre Krankenkassenkarte sowie ihr Personalausweis gefunden.

Quelle: Polizei Flensburg

Preußisch Oldendorf: Mann erschießt Frau auf offener Straße

In Ostwestfalen soll ein Mann seine getrennt lebende Frau auf offener Straße erschossen haben. Die Polizei nahm den 58-Jährigen am Sonntag vorläufig fest, wie das Polizeipräsidium Bielefeld mitteilte. Eine 14-köpfige Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die Obduktion des Leichnams war für Montag geplant.

Zeugen sagten den Angaben zufolge aus, der 58-Jährige habe am Sonntagnachmittag am Busbahnhof Preußisch Oldendorf in der Region Ostwestfalen-Lippe eine Schusswaffe auf die 54-Jährige gerichtet und abgedrückt. Mindestens einen Schuss hätten die Zeugen gehört. Passanten überwältigten den Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Worum es sich dabei konkret handelte, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Ob der Mann die Waffe besitzen durfte, war ebenfalls unklar. Weiterhin unklar war, wann der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden sollte.

Quelle: DPA

Hamburg: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

In Hamburg ist eine Frau bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gestorben. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen berichtete, meldeten Anwohner den Brand aus einer Wohnung im 1. Stock gegen 21.40 Uhr. Zudem waren mehrere Personen auf ihre Balkone geflüchtet, da das gesamte Treppenhaus durch den starken Rauch völlig verqualmt war. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr 30 Personen aus dem brennenden Gebäude. Sie blieben alle unverletzt. Für die Bewohnerin der Brandwohnung, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte fanden ihre Leiche auf dem Balkon.

Quelle: Feuerwehr Hamburg

Georgensgmünd: Mutter und zwei Kinder sterben bei Unfall

Nach dem schweren Verkehrsunfall bei Georgensgmünd in Mittelfranken sind neben der getöteten Mutter auch zwei der drei lebensgefährlich verletzten Kinder gestorben. Die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder erlagen in der Nacht zum Montag ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ein vier Jahre altes Kind schwebte demnach weiter in Lebensgefahr.

Der Ehemann der 35 Jahre alten Mutter hatte bei dem Unfall auf der Bundesstraße 2 ebenso schwere Verletzungen erlitten wie der 19 Jahre alte Unfallverursacher. Beide schwebten früheren Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Der Transporter des 19-Jährigen war am späten Sonntagnachmittag in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und in das Familienauto krachte. Die B2 wurde nach vierstündiger Sperrung in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben.

Quelle: DPA

