Münzenberg: Mann fährt Tank leer und läuft mit Blumen über Autobahn

Weil sein Tank leer war, hat ein 66-Jähriger in Hessen auf der A5 eine gefährliche Odyssee begonnen: Er trampte mit einem Eimer voller Blumen zur nächsten Tankstelle in gut 20 Kilometern Entfernung, verkaufte dort die Pflanzen, erwarb von dem Erlös einen Kanister mit Benzin und verirrte sich auf dem Rückweg zum Auto. Der Thüringer habe dabei mindestens zweimal die Autobahn überquert, bis ihn in der Nähe des Gambacher Dreiecks zwischen den Mittelschutzplanken der A45 eine Streife anhielt und mitnahm, wie die Polizei in Gießen am Dienstag mitteilte. Mehrere Zeugen hatten den Mann auf seinem Irrweg am Sonntagmorgen gesehen und die Polizei gerufen. Woher genau in Thüringen der Mann kommt, blieb unklar. "Auf den 66-Jährigen wartet jetzt ein Bußgeldverfahren wegen Parkens auf der Autobahn. Ein leergefahrenes Fahrzeug wird nämlich rechtlich als vermeidbar und somit nicht als Panne gewertet. Des Weiteren muss der Mann damit rechnen, dass ihm die Kosten des Polizeieinsatzes auferlegt werden", hieß es in der Mitteilung.

Quelle: DPA

Frankfurt: Einbrecher fahren mit Auto in Juweliergeschäft

Einbrecher sind mit einem Auto in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Frankfurter Innenstadt gefahren und haben Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Eine konkrete Spur auf die Täter gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Die Täter hatten am frühen Morgen zunächst Poller vor dem Geschäft beseitigt. Dann steuerten sie ihren Kleinwagen gegen die Ladenfront. Im Geschäft zertrümmerten die beiden Täter Vitrinen. Dann flohen sie, den gestohlenen Wagen ließen sie zurück.

Quelle: DPA

Düsseldorf: Mann taucht unter und gerät nach 16 Jahren in Polizeikontrolle

Weil er vor 16 Jahren versucht haben soll, einen Mann zu erschießen, ist ein 46-Jähriger am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Der Gesuchte sei 2004 untergetaucht gewesen, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag. Damals soll er in einem Kölner Wohnheim auf sein Opfer mindestens einen Schuss abgefeuert haben, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage. Das Opfer sei seitdem querschnittsgelähmt. Am Montagabend war der Gesuchte in eine Polizeikontrolle geraten. Dokumente, die seine Identität belegen sollten, wiesen Unstimmigkeiten auf. Ein Fingerabdruckvergleich brachte dann ans Licht, dass der Bosnier seit 16 Jahren von der Staatsanwaltschaft Köln mit Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gesucht worden ist. Für die Ermittler kam die Kontrolle noch rechtzeitig, für den Gesuchten vier Jahre zu früh: Totschlagsdelikte verjähren nach 20 Jahren. Der 46-Jährige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Quelle: DPA

Berlin: Zwei Banküberfälle am Morgen – Täter geflüchtet

Zwei Banken sind am Dienstagvormittag in Berlin überfallen worden. In beiden Fällen soll es sich nach Angaben der Polizei um jeweils einen Täter handeln, der anschließend unerkannt flüchtete. Menschen wurden bei den Überfällen in der Hauptstraße in Schöneberg und am Kurfürstendamm in Charlottenburg nicht verletzt. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt und beide Überfälle vom gleichen Täter verübt wurden. Ob Geld erbeutet wurde, teilte die Polizei nicht mit. Die Bereiche um die Banken wurden abgesperrt, die Spurensicherung der Kriminalpolizei war im Einsatz. Der erste Alarm ging bei der Polizei gegen 9.25 Uhr aus Schöneberg ein. Um 10 Uhr folgte der Alarm vom Ku'damm. In beiden Fällen traf es Filialen der Commerzbank. Sie liegen etwa drei Kilometer voneinander entfernt. Ein Bankangestellter stand anschließend unter Schock.

Quelle: DPA

Mönchengladbach: Das Grab der Oma besucht – Vermisster Sechsjähriger wieder da

Ein sechsjähriger Junge ist mit Bus und Bahn allein von Mönchengladbach nach Düsseldorf gefahren, um dort das Grab seiner Oma zu besuchen. Er sei am Montagabend nach seiner Rückkehr nach Mönchengladbach an einer Bushaltestelle entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der Junge sei wohlauf. Er war zuvor von der Schule nicht zurückgekehrt und hatte damit eine größere Suchaktion der Polizei mit Spürhund und Hubschrauber ausgelöst. Ein Zeugenhinweis brachte die Ermittler dann auf die Spur, dass der Junge ins gut 30 Kilometer entfernte Düsseldorf gefahren war. Dort hatte die Familie früher gewohnt.

Quelle: DPA

Karlsruhe: Kleinkind spielt an Autoschlüssel und verletzt Mutter schwer

In Karlsruhe hat ein Kleinkind mit dem im Zündschloss steckenden Autoschlüssel gespielt, woraufhin seine Mutter zwischen dem Wagen und einer Mauer eingeklemmt wurde. Die 29-Jährige parkte ihr Auto nach Polizeiangaben vom Montag rückwärts in eine Parklücke und ließ den Rückwärtsgang eingelegt. Sie ging hinter das Auto, um den Kofferraum auszuräumen. Ihr 16 Monate altes Kind lief demnach zum Fahrersitz und drehte den Schlüssel um. Daraufhin wurde das Auto trotz angezogener Handbremse ruckartig nach hinten beschleunigt. Die Beine der Mutter wurden zwischen der Stoßstange und der Mauer eingeklemmt. Der Ehemann der Frau eilte zu Hilfe, nachdem er ihre Hilfeschreie vernommen hatte – er löste die Handbremse, wodurch der Wagen wieder nach vorn geschoben und seine Frau befreit wurde. Die Frau kam mit schweren Bein- und Knieverletzungen in ein Krankenhaus.

Quelle: AFP

Mainz: Jugendliche durch Feuerwerkskörper verletzt

Zwei Jugendliche sind am Montagnachmittag am Rheinufer verletzt worden, als ein 14-Jähriger ein Feuerwerk zündete, dass er zuvor bei einem Discounter gekauft hatte. Dieses steckte er in eine Glasflasche und zündete es an. Durch die Detonation wurde die Flasche zerstört und die Glassplitter trafen den Teenager und seinen 15-jährigen Freund. Beide erlitten teilweise tiefe Schnittwunden und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.Weitere Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Quelle: Polizei Mainz

Haselünne: Zwölfjähriger baut Unfall mit Auto seines Opas

Ein zwölfjähriger Junge hat in Niedersachsen mit dem Auto seines Großvaters einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Kind im emsländischen Haselünne mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Ein Krankenwagen brachte das Kind in eine Klinik. Anders als zunächst befürchtet, blieb der Junge nahezu unverletzt. Er sei mit dem Schrecken und kleineren Blessuren davongekommen, so die Beamten am Dienstag. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Junge am späten Montagabend mit seinem Opa gestritten. Wenig später nahm er sich den Autoschlüssel und fuhr unbemerkt mit dem Wagen seiner Großeltern davon. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Quelle: DPA

Veitsbronn: 67-Jährige wird von eigenem Auto überrollt und stirbt

Im mittelfränkischen Veitsbronn ist es am Montagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Die 67-Jährige hatte ihren Pkw auf einem Feldweg abgestellt, der sich anschließend aus bislang ungeklärten Gründen in Bewegung setzte. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die Frau gerade vor dem Wagen auf und wurde von dem Auto überrollt. Wie die Polizei berichtet, wurde sie hierbei so schwer verletzt, dass der eintreffende Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte. Die Fürther Verkehrspolizei ermittelt. Auch ein Gutachter wurde herangezogen.

Quelle: Polizeipräsidium Mittelfranken

March: Zwölfjähriger stürzt durch Dach einer Grundschule

In March im südwestlichen Baden-Würtemberg ist am vergangenen Samstag ein Zwölfjähriger durch eine Kunststoff-Lichtkuppel gefallen. Wie die Freiburger Polizei berichtet, war der Junge gemeinsam mit seinem elfjährigen Freund auf das Schrägdach einer Grundschule und schließlich auf die Kuppel geklettert. Das Material hielt der Belastung nicht stand und brach ein. Dabei stürzte der Junge aus einer Höhe von mehr als vier Metern in den Innenraum des Gebäudes. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Freund blieb unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Freiburg

Herne: Ammoniak-Austritt in Eishalle führt zu Feuerwehr-Großeinsatz

In einer Eissporthalle in Herne ist Ammoniak ausgetreten, was zu einem mehrstündigen Großeinsatz der Feuerwehr geführt hat. Das giftige Gas sei bei Wartungsarbeiten ausgetreten und habe zwei Mitarbeiter der Halle verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Am frühen Dienstagmorgen waren die Einsatzkräfte den Angaben zufolge noch immer vor Ort. Das Leck vom Montagmorgen sei inzwischen abgedichtet, der Ort müsse aber noch überwacht werden, hieß es. Im unmittelbaren Umfeld der Eishalle sollten Türen und Fenster zunächst geschlossen bleiben, außerdem wurden ein Spielplatz, eine Gaststätte und eine Sporthalle geräumt. Das sei jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, betonte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gift sei in einem geschlossenen Raum ausgetreten und es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Außenwelt bestanden. Zwischenzeitlich war die Feuerwehr mit 150 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: DPA

Dresden: Nach Tod eines Sechsjährigen verdichten sich Hinweise auf illegales Autorennen

Nachdem ein Sechsjähriger in Dresden bei einem Unfall tödlich verletzt wurde, sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie fahrlässiger Tötung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Beamte hatten den 31-jährigen Mann am Sonntagnachmittag vorläufig festgenommen. Zudem wird in diesem Zusammenhang gegen einen 23-Jährigen ermittelt, der an der mutmaßlichen Raserfahrt beteiligt gewesen sein soll.

Der Junge war am Samstagabend von einem Auto angefahren worden, als er eine Straße überquerte. Das Kind wurde gegen eine Bushaltestelle geschleudert. Es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und starb dort wenig später. Seither sind bei der Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. "Alle werden aufgenommen und geprüft", sagte ein Polizeisprecher ohne Details zu nennen.

Quelle: DPA

Dresden: 31-Jähriger nach mutmaßlichem Autorennen in Dresden in U-Haft

Nach dem Tod eines Sechsjährigen infolge eines mutmaßlichen illegalen Autorennens in Dresden sitzt der 31 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter habe Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie fahrlässiger Tötung erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Beamte hatten den Mann am Sonntagnachmittag vorläufig festgenommen, nachdem sich der Verdacht auf ein verbotenes Autorennen erhärtete. Zudem wird in diesem Zusammenhang gegen einen 23-Jährigen ermittelt. Der sechs Jahre alte Junge war am Samstagabend von einem Auto angefahren worden, als er eine Straße überquerte. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Gallin: Polizei stoppt 13-Jährigen bei Fahrstunde auf der Autobahn

Einen 13-Jährigen am Steuer eines Wagens hat die Polizei Mecklenburg-Vorpommern kurz vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein von der Autobahn geholt. Neben ihm saß sein Vater, ein Fahrlehrer aus Ungarn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 53-Jährige erklärte den Beamten demnach, er habe seinem Sohn auf der A24 das Fahren beibringen wollen. Der Junge war am Sonntag bereits rund 50 Kilometer auf der Autobahn gefahren. Nahe Gallin, etwa 60 Kilometer vor Hamburg, stoppte die Polizei den jungen Fahrer. Auf der Rückbank saß dessen Bruder. Der 13-Jährige bekam den Angaben zufolge eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Auch der Vater müsse mit einer Anzeige rechnen, hieß es. Denn es sei eine Straftat, ein Auto jemandem zu überlassen, der keine Fahrerlaubnis hat.

Quelle: DPA

Nürnberg: Party trotz Corona-Infektion – Behörde sucht Gäste

Trotz angeordneter Quarantäne hat ein Mann aus dem Landkreis Fürth bei einer als private Veranstaltung deklarierten Party im bekannten Nürnberger Club "Mach1" bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Laut einer Mitteilung des Landkreises Fürth habe sich nach der Party herausgestellt, dass ein Gast positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war. "Da die Feier in der infektiösen Phase stattfand, gelten alle anwesenden Gäste und anwesendes Personal als Kontaktpersonen der Kategorie 1", zitiert das Portal "nordbayern.de" aus der Mitteilung. Laut Robert-Koch-Institut sind das Menschen, die engen Kontakt mit einem Infizierten hatten. Diese Personen zu ermitteln, gestaltet sich aber offenbar schwierig. Demnach gebe es zwar eine Teilnehmerliste. Diese sei aber "lückenhaft", "unleserlich" und beinhalte "teils falsche Angaben", heißt es aus der Behörde. Das zuständige Gesundheitsamt bittet deshalb alle Partygäste sich beim jeweils für den Wohnort zuständigen Amt zu melden. "Es wird [...] dringend empfohlen, sich bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses häuslich zu isolieren", so die Behörde.

Quelle: "nordbayern.de"

Lüdenscheid: Wespen stechen Schüler – 14 Verletzte

Aggressive Wespen haben am Montag an einer Gesamtschule in Lüdenscheid mindestens 14 Menschen verletzt. Bei den meisten Verletzten soll es sich um Schüler handeln. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Wieso es zu den Attacken kam, blieb zunächst unklar. Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. 13 der Betroffenen seien leicht verletzt, einen habe es etwas schlimmer erwischt, hieß es. Die Polizei unterstützte den Einsatz.

Quelle: DPA

Hannover: 170.000 Euro verprasst – 30-Jähriger muss alles zurückzahlen

Es wäre aber auch zu schön gewesen: Ein Empfänger einer fehlerhaften Überweisung von mehr als 170.000 Euro muss das Geld an die Bank zurückzahlen, nachdem er einen Großteil ausgegeben hat. Das geht aus einem am Montag bekanntgewordenen Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Hannover hervor. Dabei half dem 30-Jährigen auch sein Einwand nichts, die Überweisung zwar erhalten, das Geld aber größtenteils für "Luxusaufwendungen" ausgegeben zu haben. (Az.: 4 O 248/19)

So soll er laut Gericht allein im Juli 2019 innerhalb von drei Tagen etwa 92.000 Euro "verprasst" haben. 3.600 Euro fielen demnach für Hotel- und Mietwagenkosten an, 15.000 Euro verzockte er im Casino, 18.500 Euro gab er im Bordell aus und 50.000 Euro wurden ihm gestohlen. Das Gericht wies den Mann darauf hin, dass er von Anfang an mit einer Rückzahlung habe rechnen müssen. Er habe die Klageforderung anerkannt und sei zur Rückzahlung des vollständigen Betrages verurteilt worden.

Mitte Juli 2019 hatte der Mann die Fehlüberweisung erhalten. Zu diesem Zeitpunkt sei seine Lebensgefährtin bei der Bank angestellt und in der Auszahlungsabteilung tätig gewesen. Nach Angaben der Bank ergaben interne Ermittlungen und eine Auswertung der elektronischen Überweisungsdaten, dass die Frau die Überweisung veranlasst hatte; das Geld sei eigentlich als Baufinanzierung für einen Bankkunden vorgesehen gewesen.

Quelle: DPA

Magdeburg: Mit Spirituosen übergossen und angezündet – 54-jähriger Randalierer gerettet

Ein Mann hat sich am Sonntagnachmittag am Magdeburger Hauptbahnhof mit ein paar Flaschen Hochprozentigem übergossen und angezündet. Wie die Polizei am Montag berichtete, gelang es Mitarbeitern der Bahnsicherheit, den 54-Jährigen aus den Flammen zu ziehen und die bereits brennende Kleidung zu löschen. Dabei habe der offensichtlich verwirrte Mann seine Retter beschimpft und damit gedroht, sie umzubringen. Beamte brachten ihn schließlich zur Wache der Bundespolizei. Demnach hatte der Mann bereits am Abend zuvor am Bahnhof Haldensleben randaliert und unter anderem an einer Sitzgruppe Feuer gelegt. Danach soll er ohne gültigen Fahrausweis nach Magdeburg gefahren sein. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Quelle:Bundespolizei Magdeburg

Kaiserslautern: Taxifahrer kriegt Tiefschläfer nicht wach – Polizei weckt den Fahrgast

Ein betrunkener Fahrgast ist in einem Taxi auf einer Fahrt bei Kaiserslautern so tief eingeschlafen, dass der verzweifelte Fahrer die Polizei zum Wecken holte. Der augenscheinlich sehr müde 22-Jährige hatte sich am Sonntagmorgen von Kaiserslautern nach Enkenbach-Alsenborn fahren lassen und war auf dem Weg eingeschlafen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Taxifahrer habe den Mann am Zielort nicht wach bekommen und schließlich die Polizei um Hilfe gebeten. Den Beamten gelang es, ihn aus dem Tiefschlaf zu holen. Der Fahrgast bezahlte den Angaben zufolge den Fahrpreis und wurde von der Polizei sicher zu Hause abgeliefert.

Quelle: DPA

Frankfurter Opernplatz: Polizei ermittelt gegen zwölf Verdächtige

Fünf Wochen nach den Ausschreitungen am Frankfurter Opernplatz ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft namentlich gegen zwölf Beschuldigte. Einer Mitteilung der Polizei von Montag zufolge sind 21 weitere mutmaßliche Täter unbekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei den Ausschreitungen Mitte Juli waren fünf Polizisten verletzt und 39 mutmaßliche Krawallmacher vorübergehend festgenommen worden. Polizisten waren aus der Menge der Feiernden heraus mit Flaschen angegriffen worden. Der Opernplatz hatte sich zu einer Art Open-Air-Partyzone entwickelt - auch, weil wegen der Corona-Krise Clubs und Diskotheken weiterhin dicht sind.

Das Ausmaß des Vorfalls zeigte sich laut Polizei auch durch die Menge der auf dem Opernplatz eingesammelten Glasscherben. Während hier am Wochenende in der Regel 50 bis 100 Kilogramm Altglas eingesammelt würden, waren es Mitte Juli fast drei Tonnen.

Quelle: DPA

München: Festnahmen nach Triple-Feier in München wegen Pyrotechnik

Bei den Feiern zum Champions-League-Sieg des FC Bayern hat die Münchner Polizei mehrere Menschen wegen des Zündens von Pyrotechnik festgenommen. Mehr als zehn Personen seien wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt worden, teilten die Beamten am Montag mit. Sie kamen wieder auf freien Fuß. Weil eine 46-Jährige bei der Festnahme Widerstand leistete und ein 48-Jähriger ihr helfen wollte, wurden die beiden zudem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung angezeigt.

Nach dem 1:0-Sieg im Endspiel der europäischen Königsklasse am Sonntagabend und dem damit gesicherten Triple-Erfolg hatten mehrere Tausend Menschen an verschiedenen Stellen in der Münchner Innenstadt gefeiert. Weil dabei allerdings immer wieder die zu Corona-Zeiten geltenden Mindestabstände unterschritten wurden, sprachen die Polizisten gezielt Leute an und machten Lautsprecherdurchsagen. Wegen Autokorsos staute sich an einigen Orten zudem der Verkehr.

Quelle: DPA

Berlin: Feuerwehrmann sammelt für verletzten Kollegen

Ein Berliner Feuerwehrmann sammelt Spenden für einen Kollegen, der bei dem Anschlag auf der Stadtautobahn vor knapp einer Woche lebensgefährlich verletzt wurde. In zwei Tagen seien bereits knapp 29.000 Euro zusammengekommen, berichtete der "Tagesspiegel" am Montag. Initiator Manuel Barth sagte der Zeitung, er sei überwältigt, wie großzügig und solidarisch die "Familie" der Kolleginnen und Kollegen sei, und das über die Landesgrenzen hinaus. "Damit habe ich nicht gerechnet". Die Familie des verletzten Feuerwehrmannes wünscht sich laut Barth auch, dass die anderen fünf Opfer nicht vergessen werden.

Ein 30 Jahre alter Iraker hatte am Dienstag auf der Stadtautobahn laut Staatsanwaltschaft gezielt Fahrzeuge angegriffen und gerammt, vor allem Motorräder. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Gegen den Angreifer wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er wurde zunächst in der Psychiatrie untergebracht. Behörden hatten von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag gesprochen, aber auch von Hinweisen auf psychische Labilität.

Der lebensgefährlich verletzte Feuerwehrmann liegt noch auf der Intensivstation, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. "Da ist noch keine große Veränderung eingetreten."

Quelle: DPA

Dresden: Nach Verdacht auf tödliches Autorennen: Gutachter soll Hergang klären

Nach dem Tod eines Sechsjährigen infolge eines mutmaßlichen Autorennens in Dresden soll ein Gutachter den Hergang ermitteln. Das werde Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Polizei mit und bat um weitere Zeugenhinweise. Bereits zuvor hatten Zeugenaussagen auf ein illegales Rennen gedeutet. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich die Hinweise auf ein illegales Rennen verdichtet, teilte die Polizeidirektion Dresden mit.

Beschuldigt werden zwei Autofahrer im Alter von 31 und 23 Jahren. Beamte nahmen den Älteren am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Dresden-Löbtau fest. Er befinde sich in Polizeigewahrsam und werde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, hieß es.

Der Junge war am Samstagabend auf der Budapester Straße in Richtung Zentrum von einem Auto angefahren worden. Das Kind wurde gegen eine Bushaltestelle geschleudert. Es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und starb dort wenig später.

Quelle: DPA

Oberaudorf: Auto stürzt 60 Meter in die Tiefe - Ein Mann stirbt

Bei einem Sturz eines Autos rund 60 Meter in die Tiefe ist in Oberbayern ein Mann ums Leben gekommen. Der Wagen sei am frühen Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Forststraße in Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er stürzte danach einen Abhang hinunter und landete auf einer Almwiese. In dem Auto saßen zwei 37 und 44 Jahre alte Männer. Der Jüngere starb noch an der Unfallstelle. Der andere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.

Quelle: DPA

Ein sechs Jahre alter Junge ist bei einer Geburtstagsfeier in Baden-Württemberg aus dem Fenster gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Kinder hatten sich am Samstagabend in Eislingen aus Matratzen eine Hüpfburg gebaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Herumtoben verlor der Junge das Gleichgewicht und stürzte aus dem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Quelle: DPA

Dortmund: 16-Jährige überfallen schlafenden Obdachlosen - Kleingeld erbeutet

Zwei 16-Jährige sollen in Dortmund einen auf der Straße schlafenden Obdachlosen überfallen und mit einer Schreckschusswaffe in seine Richtung geschossen haben. Die beiden hatten es auf das wenige Bargeld des Obdachlosen abgesehen, wie die die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer habe nur rund 10 Euro in einem Pappbecher besessen. Die Jugendlichen seien kurz nach der Tat festgenommen worden. Nach dem Überfall in der Nacht zum Sonntag seien die Jugendlichen zunächst mit einem Elektroroller geflohen, nach kurzer Zeit aber gestellt worden. Weil die mehrfach mit Raubdelikten in Erscheinung getretenen Jugendlichen aggressiv gewesen seien, seien sie gefesselt und in Polizeigewahrsam gebracht worden.

Quelle: DPA

