Krefeld: Finder gibt 16.000 Euro der Polizei: "Würde immer wieder so handeln"

Drei Tage, nachdem ein Mann in Krefeld rund 16.000 Euro gefunden hat, reißt die Begeisterung um seine Ehrlichkeit nicht ab. Stefan Wefers hatte am Heiligabend beim Gassigehen einen Rucksack mit der hohen Bargeldsumme entdeckt und der Polizei gemeldet. "Ich wundere mich vor allem darüber, dass ich von allen Seiten Lob dafür bekomme, weil ich das Geld abgegeben habe. Das ist doch selbstverständlich", sagte der Elektromeister: "Ich würde immer wieder so handeln."

Auch die Beamten äußerten mehrfach Respekt und Anerkennung, dass Wefers den Fund gemeldet und das Geld - exakt 16.225 Euro - nicht einfach behalten hatte. Für den 51-Jährigen allerdings Ehrensache, denn: "Wer immer es verloren hatte, wäre doch dadurch in großer Not gewesen. Der Eigentümer des Rucksacks arbeitet wohl als Angestellter in einem Geschäft, wie ich hörte. Womöglich waren die Scheine die Tageseinnahmen, die er einzahlen sollte. Wenn das stimmt und das Geld wäre weg gewesen, hätte er sicher viel Ärger bekommen."

Köln: Mit Bierflasche und E-Scooter auf der Autobahn

Mit einer Flasche Bier in der Hand ist ein Kölner in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag mit seinem E-Scooter auf die Autobahn aufgefahren. Gegen 2.20 Uhr gingen nach Polizeiangaben vom Donnerstag gleich mehrere Notrufe ein. Ein Mann sei mit einem E-Scooter auf dem Seitenstreifen der A4 im Bereich der Anschlussstelle Holweide in Richtung Olpe unterwegs, hieß es. Polizisten konnten den Mann kurz darauf anhalten. Ihnen sei sofort eine Alkoholfahne entgegengeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Ein vorläufiger Alkoholtest habe mehr als 1,3 Promille ergeben. Der Mann selbst habe gesagt, dass er versehentlich auf die Autobahn aufgefahren sei. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Kulmbach: Heiratsantrag in der Polizeiwache

Vor den Augen der Polizei hat ein festgenommener Mann in Oberfranken seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Auf der Polizeidienststelle fiel der 31-Jährige vor der Frau auf die Knie und bat sie um ihr Ja-Wort, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Die 29-Jährige nahm den Antrag an. Bevor sie mit ihrem Verlobten aber vor den Traualtar schreiten kann, muss dieser den Angaben zufolge zunächst seine Haftstrafe antreten. Der Mann war am Donnerstag in Kulmbach festgenommen worden, da gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Bei der Festnahme bat der 31-Jährige die Beamten, noch einmal mit seiner Freundin sprechen zu können. Sie kam daraufhin zur Dienststelle.

Mülheim an der Ruhr: Trickdieb verabschiedet sich mit "Vielen Dank, mein Lieber!"

Mit der Notiz "Vielen Dank, mein Lieber!" hat sich ein Trickdieb an Heiligabend von seinem Opfer verabschiedet. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte sich der Dieb das Vertrauen eines 61 Jahre alten Mannes aus Mülheim erschlichen. Er gab sich dabei als Berliner Kommissar und Rauschgiftfahnder aus. In der Wohnung des 61-Jährigen täuschte er einen krankheitsbedingten Anfall vor und schickte ihn los, um Medikamente aus der Apotheke zu besorgen. Als der 61-Jährige nach ungefähr einer halben Stunde zurückkehrte, war der vorgebliche Rauschgiftfahnder verschwunden - und mit ihm ein fünfstelliger Bargeldbetrag samt Schmuck. Schränke und Türen waren aufgebrochen. Echte Polizisten nahmen die Anzeige auf und hoffen nun nach eigenen Worten "auf ein Wiedersehen mit ihrem Berliner Kollegen".

Nachrichten aus Deutschland von den Weihnachtstagen

Nürnberg: Mann stößt 33-Jährigen vor die U-Bahn

In Nürnberg ist am Heiligabend ein Mann vor eine U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, steht ein 32-Jähriger unter Tatverdacht. Er war den Angaben zufolge nach dem Vorfall geflüchtet, wurde aber nach weniger als einer Stunde gefasst. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Zwischen dem Tatverdächtigen und einem 33-Jährigen soll es laut Polizei auf einem Bahnsteig der U-Bahn im Hauptbahnhof zu Streit gekommen sein. Dabei soll der Verdächtige den anderen Mann auf die Gleise gestoßen haben. Der 33-Jährige wurde daraufhin unter dem Triebwagen der einfahrenden Bahn eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Für die sofort eingeleitete Fahndung wurden den Polizei-Angaben zufolge Aufnahmen des Verdächtigen aus den Videokameras am Bahnsteig eingesetzt. Diese Bilder wurden an die Polizeistreifen weitergeleitet. Der aufgrund der Bilder identifizierte Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

Krefeld: Rucksack mit 16.000 Euro vergessen

Ehrlicher Finder in der Weihnachtsnacht. Einen mit 16.000 Euro und mehreren Geschenkpäckchen gefüllten Rucksack hat ein 51 Jahre alter Krefelder an Heiligabend gefunden. Der Rucksack habe kurz vor Mitternacht unter einem Baum an einer Straße in der Nähe der Krefelder Innenstadt gelegen, berichtete die Polizei. Als der Finder den Rucksack nach Hinweisen auf den Besitzer durchsucht habe, sei er auf das Geld und die Geschenke gestoßen. Der Mann habe dann die Polizei angerufen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Beamten hätten den 63 Jahre alten Besitzer ausfindig gemacht und ihm das kostbare Fundstück zurückgebracht. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, warum der 63-Jährige den Rucksack mit dem vielen Bargeld vergessen hatte. Auf einen Finderlohn habe der 51-Jährige in der Weihnachtsnacht spontan verzichtet, sagte er aber.

Osnabrück: Zwei Menschen bei schwerem Verkehrsunfall auf der A1 getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 nahe Holdorf in Niedersachsen sind am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei in Osnabrück am Mittwoch mitteilte, stießen in Fahrtrichtung Münster zwischen der Anschlussstelle Holdorf und dem Rastplatz Dammer Berge gegen 03.00 Uhr zwei Pkw frontal ineinander. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Ersthelfern gelang es der Polizei zufolge, eine Frau aus ihrem Fahrzeug zu bergen, der Notarzt habe aber nur noch ihren Tod feststellen können. Ein Mann verstarb noch in seinem Pkw. Die Aufräumarbeiten und die Spurensicherung dauerten am Mittwoch zunächst weiter an. Zu diesem Zweck sei die A1 "bis auf Weiteres" zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen-Vörden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, erklärte die Polizei. Der Verkehr werde umgeleitet.

Berlin: Krankenkassen fahren erstmals seit 2015 wieder Verlust ein

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in diesem Jahr erstmals seit 2015 wieder Verlust gemacht. Das Defizit für 2019 wird mehr als eine Milliarde Euro betragen, wie die Vorstandschefin des Spitzenverbands der gesetzlichen Kassen(GKV), Doris Pfeiffer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben) sagte. 2018 hatten die gesetzlichen Krankenkassen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums noch einen Überschuss von zwei Milliarden Euro erzielt. Die meisten Krankenkassen müssten ihren Zusatzbeitrag 2020 im nächsten Jahr aber trotz des Defizits noch nicht erhöhen, sagte Pfeiffer. Dies sei erst ab 2021 zu erwarten.

Nürnberg: Flugzeug kommt nach Landung vom Rollfeld ab

Ein Passagierflugzeug ist am Nürnberger Flughafen nach der Landung vom Rollfeld abgekommen und auf eine Grünfläche gefahren. Die mehr als 140 Passagiere sowie die Besatzungsmitglieder blieben bei dem Vorfall am späten Montagnachmittag unverletzt, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage sagte. Sie wurden mit Bussen zum Terminal gebracht. Warum die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Onur Air von der Landebahn abkam, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

Hachenburg: Unfallzeuge stoppt fahrenden LKW

Das mutige und beherzte Eingreifen eines Unfallzeugen hat im Ortszentrum von Hachenburg im Westerwald möglicherweise Schlimmeres verhindert. Ein Lasterfahrer habe am Montagnachmittag während der Fahrt einen epileptischen Anfall erlitten und sei mit seinem Lkw mit Anhänger auf die Gegenfahrspur geraten, teilte die Polizei mit. Der Laster touchierte dabei ein Auto an der Fahrerseite und rollte weiter. Der Zeuge sei daraufhin geistesgegenwärtig auf den fahrenden Lkw gesprungen und habe das Gespann zum Stehen gebracht. Der Lasterfahrer sei bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Zeugen versorgt worden. Verletzt wurde niemand.

Düsseldorf: Frau darf nach Scherz an Flughafen nicht mitfliegen

Eine Frau, die am Freitag von Düsseldorf nach Singapur fliegen wollte, musste laut Bundespolizei wegen einer spaßhaften Äußerung am Boden bleiben. Wie die Beamten berichteten, erklärte die Dame vor der Sicherheitskontrolle mehrfach, dass sie Sprengstoff in ihrem Handgepäck trage. Daraufhin sperrten die Flughafenangestellten die Kontrollspur. Das Gepäckstück der 49-Jährigen blieb in der Röntgenanlage. Als ein Bundespolizist die Frau auf die möglichen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Konsequenzen ihres Verhaltens aufmerksam machte, zeigte diese keinerlei Einsicht. Das besagte Handgepäck wurde auf Sprengstoff untersucht, es enthielt jedoch nur typische Reiseutensilien. In den Diensträumen der Bundespolizei reagierte die Frau dann provokativ, verweigerte jegliche Kommunikation und versuchte, sich aus dem Raum zu schleichen. Die Fluggesellschaft entschied schließlich in Absprache mit der Bundespolizei die in Leipzig wohnende Frau vom Flug nach Singapur auszuschließen.

Münster: Junge schreibt rührenden Brief an örtliche Polizeiwache

Über ganz besondere Weihnachtspost freute sich die Polizei in Münster. Auf Twitter veröffentlichten die Beamten am Montag einen rührenden Brief, den ein Junge für sie geschrieben hat und in dem sich der kleine Mann für die gute Polizeiarbeit bedankt. "An die Polizeistelle Alter Steinweg", beginnt das Schreiben, das das Kind vergangene Woche bei einer Polizeiwache in der Innenstadt abgegeben hatte. "Ich wollte Danke sagen, für das Jahr 2019." Die Kollegen seien "echt gut" und würden "bei heiklen Situationen" helfen, wenn man sie anrufe. "Ich wünsche ihnen und ihren Familien viel Kraft an Weihnachten und im neuen Jahr. Ich wünsche ruhige Dienste und Nächte." Die Beamten freuten sich offenbar sehr über diese Nachricht und schrieben dazu: "Eine besonders schöne Wertschätzung der Arbeit der Kollegen, die auch an Weihnachten für Euch im Einsatz sind und nicht bei ihren Familien sein können!"

Buxtehude: Gruppe von 30 Personen greift Rettungskräfte an

Im niedersächsischen Buxtehude sind Rettungskräfte bei einem Einsatz angegriffen worden. Wie die Polizei berichtete, wurden sie am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Freizeitheim gerufen, wo sie eine betrunkene 15-Jährige versorgen sollten. Während des Einsatzes wurden sie von einer Gruppe aus rund 20 bis 30 Personen bedrängt, die versuchten, sie verbal aggressiv zu verweisen. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem ein bislang Unbekannter mehrfach auf einen 28-jähriger Sanitäter einschlug. Der Rettungsassistent musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. Noch bevor die Polizei eintraf, löste sich die Gruppe in unbekannte Richtung auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Passau: Elf Flüchtlinge aus Kühllaster befreit

Polizisten haben elf Flüchtlinge an einer Raststätte bei Passau aus einem Kühllaster befreit. Die Afghanen im Alter von 14 bis 31 Jahren waren den Erkenntnissen nach in Serbien in den mit Früchten beladenen türkischen Lastwagen gestiegen. Sie wurden den Behörden übergeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42-jährige Fahrer des Lkw hatte am Samstag an der Rastanlage Donautal-Ost Klopfgeräusche aus dem Fahrzeug gehört. Die Polizei öffnete daraufhin den Lkw und entdeckte die Migranten. Sie klagten über Atemprobleme. Der Fahrer habe glaubhaft versichern können, von den Menschen in dem Laderaum nichts gewusst zu haben, so die Polizei. Die Weiterfahrt in dem gekühlten Lastwagen bis nach Belgien hätte für die Afghanen den Einschätzungen zufolge lebensbedrohlich werden können. Zuletzt hatte der Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Am 23. Oktober waren in einem Kühllaster in einem Ort in der Grafschaft Essex nahe London die Leichen von 31 Männern und acht Frauen entdeckt worden. Alle Opfer stammen aus Vietnam und wollten offenbar illegal nach Großbritannien einwandern.

Dortmund: Mann zieht Notbremse und flieht stark blutend aus S-Bahn

In Dortmund hat Fall am Samstagabend die Bundespolizei beschäftigt. Wie die Beamten am Montag berichteten, hatte ein stark blutender Mann gegen 18.30 Uhr die Notbremse in einer S-Bahn der Linie 4 betätigt und war anschließend aus dem Zug über das Gleisbett geflüchtet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 31-Jährigen, der nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Drogen stand und sich an Glassplittern verletzt hatte. Zuvor waren zwei Bahnmitarbeiter im Zug aufmerksam geworden, da er stark blutende Wunden an Armen, Beinen und Rücken aufwies. Noch bevor sie den Mann befragen konnten, betätigte dieser laut Polizei die Notbremse und flüchtete nur wenige hundert Meter vor dem Haltepunkt Dortmund-Somborn aus dem Zug. Da eine Lebensgefahr für den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, fahndeten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund und der Bundespolizei nach dem verletzten Mann. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Zeugen entdeckten den Mann später in einem Gebüsch. Auf Grund der zahlreichen Schnittverletzung wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Berlin: Diebe rasen mit Auto in Shop und klauen Klamotten

In Berlin haben mehrere Unbekannte in der Nacht zu Montag hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen aus einem Modegeschäft im Stadtteil Mitte geklaut. Wie die Polizei berichtete, hörte eine Anwohnerin gegen 3 Uhr einen sehr lauten Knall. Von ihrem Balkon aus beobachtete sie, dass ein roter VW rückwärts in das Geschäft gefahren war. Durch die zerstörte Schaufensterscheibe kletterten drei Männer in das Geschäft begeben und fuhren kurz darauf mit diversen geklauten Sachen wieder weg. Die Zeugin hatte die Polizei verständigt. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls dauern an.

Mömbris: Fünfjähriger fährt mit Auto in Kabelverteilerschrank und Jägerzaun

Während seine Eltern noch seelenruhig schliefen, hat in Bayern ein Fünfjähriger den Schlüssel des Familienautos stibitzt und sich hinter das Steuer gesetzt. "Ob er den Motor letztlich zum Laufen brachte, ist nicht bekannt", teilte die Polizei am Montag mit. Auf jeden Fall machte sich der Wagen am frühen Sonntagmorgen auf einer leicht abschüssigen Straße im Kreis Aschaffenburg selbstständig, rollte über eine andere Straße und prallte gegen einen Kabelverteilerschrank und einen Jägerzaun. Ein Nachbar hörte den Unfall und fand den Jungen mit dem Schlüssel in der Hand vor dem Haus der Familie. Der Fünfjährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt knapp 6000 Euro.

Heede: Ersthelfer nach Wildunfall von Auto erfasst

Bei einem schweren Unfall sind am Sonntagabend drei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtete, kam es gegen 18 Uhr im schleswig-holsteinischen Heede zu einem Wildunfall. Ein Geländewagenfahrer hatte auf der L 75 zwischen Bilsen und Barmstedt ein Reh angefahren. Als er und sein Beifahrer das tote Tier von der Straße räumen wollten, stoppte ein Toyota, dessen Fahrer ausstieg, um den beiden Männern zu helfen. Plötzlich raste ein Renault heran, dessen Fahrer die Männer in der Dunkelheit offenbar nicht erkannte und die Gruppe erfasste. Laut Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte, wurden die Männer von dem Wagen mitgeschleift und zum Teil lebensgefährlich verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der Fahrer des Renaults und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Aachen: Mann klaut Gelenkbus und baut mehrere Unfälle

In Aachen hat ein Mann einen Gelenkbus geklaut und damit mehrere Unfälle gebaut. Wie die Beamten am Montagmorgen berichteten, hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem der 35-Jährige gegen 2 Uhr zunächst ein Straßenschild gestreift hatte und ohne anzuhalten weiter gefahren war. Gleich mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Im weiteren Verlauf touchierte der Fahrer mehrere Fahrzeuge und Straßenschilder. Zwei als Hindernisse aufgebaute Streifenwagen erlitten einen Totalschaden. Die Beamten konnten den Bus in Gressenich schließlich stoppen. Der alkoholisierte Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen.

Erfurt: Teenager schlägt Zeitungsausträger

In Erfurt ist ein Zeitungsausträger von einem 15-Jährigen verprügelt worden. Wie die Polizei berichtete, ging der 36-Jährige am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr seiner Arbeit nach, als er bemerkte, dass er von einer männlichen Person verfolgt wird. Kurz darauf sprach der Unbekannte ihn an, beleidigte und beschimpfte ihn. Der Austräger versuchte den Mann zu ignorieren, doch der junge Mann verfolgte ihm weiter und schlug ihm schließlich ins Gesicht, bevor er in eine kleine Parkanlage flüchtete. Die durch Zeugen verständigte Polizei konnte ihn nach kurzzeitiger Flucht stellen. Das versteckte Portemonnaie mit dem Schülerausweis des 15-jährigen Jugendlichen wurde im Park aufgefunden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

