Olsberg: Mann mit Schusswaffe bedroht Rettungskräfte

Am Sonntagmorgen wurden mehrere Sanitäter in Olsberg von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Die Rettungskräfte wurden zu einem offenbar betrunkenen Mann gerufen, der bei ihrer Ankunft in einer Böschung lag und nicht ansprechbar war. Als die Sanitäter seine Taschen nach einem Ausweis durchsuchten, zog der Mann plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte die Einsatzkräfte. Als diese sich in Sicherheit brachten, flüchtete der Mann. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief bisher ergebnislos. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, blass, von schmaler Statur und circa 1,65 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trägt einen leichten Kinnbart und Schnauzer. Zur Tatzeit war er mit einer hellen Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er spricht deutsch. Hinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Rufnummer 02961 /90 200 entgegen.

Quelle: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Erfurt: Angler fährt mit Pkw volltrunken in den See

Ein 50-jähriger Angler ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit seinem Pkw in einen See nahe Erfurt gefahren. Andere Angler beobachteten den Unfall und riefen die Polizei. Als diese eintraf, hatte der Mann sich und seinen kleinen Hund allerdings schon aus dem Pkw befreit und war ans Ufer geschwommen. Ein anschließender Alkoholtest ergab beachtliche 2,35 Promille. Wie die Polizei berichtet, war er in dem unwegsamen und hügeligen Gelände falsch abgebogen und direkt in den See gefahren. Von dem Pkw war beim Eintreffen der Polizisten nichts mehr zu sehen, die Feuerwehr lokalisierte es jedoch später in drei Metern Tiefe auf dem Grund des Sees liegend. Weil das Ufer in dem Bereich allerdings stark abfällt, müssen Polizeitaucher am Montag unter Zunahme von schwerem technischem Gerät das Fahrzeug bergen.

Quelle: Thüringer Polizei

Leer: Autotransporter rammt Stauende – ein Mann stirbt, 19 Verletzte

Bei einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende ist am Samstagvormittag auf der A31 in Ostfriesland ein Mensch gestorben. 19 Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Wie Feuerwehr und Autobahnpolizei berichteten, ereignete sich das Unglück südlich von Leer. In Fahrtrichtung Emden fuhr ein Autotransporter aus Litauen nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus auf und schob dabei fünf Fahrzeuge ineinander. Der Tote war ein 57-Jähriger aus Oberhausen. Die Wucht der Kollision schleuderte die Autos zum Teil durch die Luft, ein Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, andere waren vollständig deformiert", berichtete ein Feuerwehrsprecher. "In den Fahrzeugen befanden sich fast ausschließlich Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden." Das getötete Unfallopfer hatte in einem der Wagen gesessen. Der 31 Jahre alte Fahrer des Autotransporters blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Quelle: DPA

Fullscreen

Bretzfeld: Schaf bleibt im Abflussrohr stecken

Ein Schaf ist am vergangenen Donnerstag in Bretzfeld (Baden-Württemberg) in ein Abflussrohr gekrochen und hat so einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Das erkundungsfreudige Tier war wohl auf dem Weg zu neuen Gefilden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das dicke flauschige Wollfell habe jedoch dafür gesorgt, dass das Schaf stecken blieb. Feuerwehrleute legten das Rohr demnach mit einem Bagger frei und retteten das unverletzte Tier. Es wurde im Anschluss dem Schäfer übergeben.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Nachrichten aus der Woche vom 13. bis 19. Juli 2020 lesen Sie hier.