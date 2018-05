Saarbrücken: 59-Jähriger erschießt Sohn und Schwiegersohn bei Familienfeier

Familiendrama in Saarbrücken: Ein Mann hat auf einer Familienfeier am Samstag um sich geschossen. Er tötete dabei zwei Männer und verletzte zwei Frauen schwer. Gegen den mutmaßlichen Schützen, einen 59-Jährigen, wurde am Sonntag ein Haftbefehl erlassen.

Der Mann soll nach Angaben der Polizei überraschend auf der Feier erschienen sein und habe sofort angefangen zu schießen. Bei einer der verletzten Frauen handelt es sich demnach um die 60 Jahre alte Ex-Ehefrau des Verdächtigen, die andere sei eine Tochter (30) des Deutschen. Die beiden Toten seien ein 35 Jahre alter Sohn und ein 37 Jahre alter Schwiegersohn des mutmaßlichen Schützen.



Das getrennte Ehepaar habe nicht mehr zusammen gewohnt. Die Trennung sei auch mit großer Wahrscheinlichkeit das Motiv der Tat. "Wir gehen davon aus, dass es ein Familiendrama war", sagte der Polizeisprecher. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf lautet zweifacher Mord und zweifacher versuchter Mord. Der 59-Jährige sei im Einfamilienhaus der Ex-Frau "in Tötungsabsicht" aufgetaucht. Eingeladen war er demnach nicht.

Der Mann war nach den Schüssen in Saarbrücken-Fechingen vor dem Anwesen erschienen und hatte sich von den eintreffenden Polizisten widerstandslos festnehmen lassen. Nachbarn hatten am Samstagnachmittag über Notruf Schüsse gemeldet. In dem Haus waren zur Tatzeit laut Polizei noch andere Erwachsene sowie mehrere Kinder. Sie blieben unverletzt, standen aber unter Schock und wurden notfallpsychologisch versorgt.

Großen-Buseck: Regionalzug rast in Lkw - mehrere Verletzte

Schwerer Unfall im hessischen Großen-Buseck: Dort war am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Regionalzug mit einem Lkw zusammengestoßen, dessen Anhänger sich auf den Gleisen befand. Der Zug war mit 50 Fahrgästen besetzt. Die genaue Ursache war zunächst noch unklar. Der Lokführer wurde bei der Kollision im Triebwagen eingeklemmt und schwer verletzt. Zudem habe es im Zug mehrere Leicht- und Schwerverletzte gegeben, teilte die Hessische Landesbahn mit. Erste Angaben von Einsatzkräften und Bahnbetreiber zur Gesamtzahl der Verletzten schwankten zunächst noch zwischen 8 und 10.

Die Bahnstrecke Gießen-Fulda wurde nach Angaben der Polizei zunächst gesperrt, Ersatzbusse waren im Einsatz. Zuvor hatte die "Gießener Allgemeine" darüber berichtet.

Schliersee: Wanderer von Blitz getötet

In den Bayerischen Voralpen ist ein junger Wanderer von einem Blitz tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige war am Pfingstmontag mit einem Begleiter zwischen dem Westgipfel der Brecherspitz und der Kapelle St. Leonhard unterwegs. Am Nachmittag überraschte sie das Unwetter, teilte die Polizei mit. Ein Blitz schlug in eine Fichte ein. Der Münchner, der sich in der Nähe befand, starb. Sein 23 Jahre alter Begleiter wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Mann stürzt beim Fotografieren 20 Meter tief

Im rheinland-pfälzischen Sankt Goarshausen ist ein Mann vom Loreleyfelsen gestürzt. Der 31-Jährige wollte Fotos machen und hatte dafür ein Stativ aufgestellt. Plötzlich sei er abgerutscht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Mann fiel 15 bis 20 Meter in die Tiefe, zog sich einen Schulterbruch zu. Mehr als 60 Retter arbeiteten zweieinhalb Stunden an der Rettung. Ein Polizeihubschrauber leuchtete die Unfallstelle von oben aus. Nach Ansicht der Sprecherin ist der Mann glimpflich davongekommen. "Bei der Sturzhöhe hat er echt noch Glück gehabt“, sagte sie.

Das Wetter in Deutschland am Dienstag, den 22. Mai:





Aktuelle amtliche Unwetterwarnungen finden Sie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nachrichten von Montag, 21. Mai

Hofheim: Vierjähriger stirbt in Schwimmbad

In der Rhein-Main-Therme im hessischen Hofheim ist ein vier Jahre alter Junge gestorben. Ein Badegast entdeckte das leblose Kind am Pfingstsonntag gegen 13 Uhr im Wasser, wie eine Polizeisprecherin dem stern bestätigte. Zuvor hatte die "hessenschau" über den tragischen Vorfall berichtet. Sofortige Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Hinweise auf Fremdverschulden lägen zunächst nicht vor. Der Vierjährige sei mit seiner Familie in dem Wellness- und Erlebnisbad gewesen und umgehend in eine Frankfurter Klinik gebracht worden. Dort wurde er wenig später für tot erklärt. Die genaueren Umstände waren zunächst unklar, weitere Ermittlungen liefen, so die Sprecherin.

Duisburg: Polizei rettet Entenküken nach Sturz in Gully

Die Polizei, dein Freund und Helfer - das gilt auch für Tiere: In Duisburg haben Beamte am Pfingstmontag sechs Entenküken aus einer misslichen Lage befreit. Ein aufmerksamer Bürger hatte beobachtet, wie die Küken allesamt in einen Gully stürzten. Die Entenmutter habe hilflos vor dem Abwasserschacht gestanden, teilte die Polizei mit. Einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung sei es dann gelungen, "alle Entchen augenscheinlich unverletzt" zu retten und die Familie wieder zusammenzuführen.

Gifhorn: 19-Jähriger klettert auf Bahnmast - tödlicher Stromschlag

Ein Jugendlicher ist vor den Augen seiner Freundin nach einem Stromschlag an einer Bahnlinie bei Gifhorn gestorben. Der 19-Jährige kletterte am Samstagabend auf den Mast einer Oberleitung an der Bahnlinie zwischen Hannover und Wolfsburg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam den Kabeln zu nahe und wurde von einem Stromschlag getroffen. Daraufhin fiel er von dem Mast in die Tiefe. Seine 17 Jahre alte Freundin rief sofort die Rettungskräfte. Ein Notarzt konnte dem jungen Mann allerdings nicht mehr helfen und nur noch seinen Tod feststellen.

Rheinland-Pfalz: Seltenes weißes Rentierbaby geboren

"Es ist der Wahnsinn!", freute sich Inhaberin Sonja Persch-Jost, über den außergewöhnlichen Nachwuchs: Auf der "Rentieralm" in Niederhausen im Nahetal ist ein weißes Rentier geboren worden. "Weniger als drei Prozent aller Rentiere sind weiß", erklärte Persch-Jost. Das Mika genannte Jungtier kam vor gut einer Woche zur Welt: "Er ist topfit und hat eine irre Energie." Das Kälbchen wächst jetzt mit acht Artgenossen auf einem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände auf. Nicht nur die weiße Farbe sei eine Riesenüberraschung gewesen, erzählte Persch-Jost, die seit dem Sommer 2012 mit ihrem Mann das Gehege betreibt. "Wir wussten bis vor drei Wochen gar nicht, dass Mutter Mari schwanger war." Eigentlich hätte das gar nicht sein können. "Wir hatten dem Bullen Dancer einen Hormonchip eingesetzt."



Bisher hatte das Muttertier, das auch weiß ist, nur braunen Nachwuchs bekommen. Ursache des weißen Fells ist eine seltene Genmutation.

Berlin: Polizei räumt besetzte Häuser

Eine Hausbesetzeraktion in den Berliner Stadtteilen Neukölln und Kreuzberg ist am Sonntagabend von der Polizei beendet worden. Zwei nur wenige Stunden zuvor besetzte Häuser seien geräumt worden, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag mit. Gegen mindestens 56 Personen werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Wie viele Leute sich in den Häusern in der Bornsdorfer Straße 37b in Neukölln und der Reichenberger Straße 114 in Kreuzberg aufgehalten hatten, war zunächst nicht klar. "Die Ermittlungen laufen noch", so der Sprecher.

Hausbesetzer waren am Sonntag aus Protest gegen die prekäre Lage am Wohnungsmarkt in Berlin in mehrere leerstehende Gebäude eingedrungen. Die Polizei sprach von bis zu acht Häusern. Ein Aktivistensprecher erklärte dagegen, man habe mindestens neun Häuser besetzt - etwa in Kreuzberg, Neukölln und Friedrichshain. "Es wurden etliche Gebäude überprüft", sagte der Polizeisprecher. Bei den meisten Häusern habe es sich allerdings um "Schein-Besetzungen" gehandelt. "Die Aktivisten hatten über die sozialen Medien verbreitet, dass die Häuser besetzt seien. Nach Überprüfung haben wir aber festgestellt, dass sich da niemand aufgehalten hat", sagte der Sprecher. Es seien aber Transparente aus den Fenstern der Häuser gehängt worden.

Die Eigentümer der geräumten Häuser hatten am Sonntag ein schriftliches Räumungsbegehren beantragt. In der Bornsdorfer Straße war das die landeseigene Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft. Über den Eigentümer des Kreuzberger Hauses konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Aktivisten kritisierten am Montagmorgen die Räumung des Neuköllner Hauses. "Einige Personen wurden beim gewaltsamen Eindringen der Polizei verletzt", hieß es in einer Mitteilung. Ein Sprecher der Polizei hatte dagegen angegeben, dass alles friedlich verlaufen sei.

