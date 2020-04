Hinweis: Aktuelle Nachrichten zum Corona-Virus in Deutschland finden Sie hier.

Kaan-Marienborn: Mann schießt mit Luftgewehr – Polizeieinsatz

Am Samstag hat ein 63-Jähriger in Kaan-Marienborn bei Siegen (NRW) mit einem Luftgewehr von einem Garagendach geschossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann auf einem Klappstuhl auf dem Dach seiner Garage und hielt ein geladenes Luftgewehr in der Hand. Der Mann gab an, dass er auf Ratten geschossen hätte, die über sein Grundstück gelaufen waren. Die Waffe wurde sichergestellt. Gegen den 63-Jährigen wurde Strafanzeige gestellt.

Quelle: Polizei Siegen-Wittgenstein

Lauf: Baumarkt-Mitarbeiter löst Brand mit Mundschutz aus

Ein Mitarbeiter eines Baumarktes löste am Samstag in Lauf einen Feuerwehreinsatz aus, als er einen Mundschutz in der Mikrowelle reinigen wollte. Beim Einschalten der Mikrowelle kam es zu einer Funkenbildung und der Mundschutz verbrannte vollständig. Durch das Auslösen der Brandmeldeanlage des Marktes wurde Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Polizei warnt vor einer Reinigung von Masken in der Mikrowelle.

Quelle: "Nordbayern"

Neumünster: Schwerverletzte Person nach Brand in Doppelhaushälfte

Bei einem Brand in Holtsee bei Neumünster ist am Montagmorgen ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-jährige Bewohner einer Doppelhaushälfte erlitt schwere Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen. Zur Brandursache gibt ist derzeit noch keine Eingaben. Der Fall wurde an die Kriminalpolizei übergeben.

Quelle: Polizei Neumünster

