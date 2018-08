Rhede: 67-Jähriger stirbt bei Kartoffelernte

Im nordrhein-westfälischen Münster ist es am frühen Montagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 49-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem Traktor und dem angehängten Erntegerät über einen Kartoffelacker, als der Anhänger aus noch ungeklärter Ursache in die Aa stürzte. Auf dem Anhänger befanden sich vier Personen für die notwendige Erntearbeit - darunter ein 67-jähriger Rheder, der unter das Erntegerät geriet und noch an der Unglücksstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Die anderen drei Personen, 14, 17 und und 42 Jahre alt, wurden bei dem Sturz leicht verletzt.

Thelkow: Siebenjähriger in Badesee ertrunken

In Thelkow in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Junge ertrunken. Wie die Polizei berichtet, galt der Siebenjährige seit Sonntagnachmittag als vermisst. Er gehörte zu einer Gruppe von 44 Kindern, die in einem Feriencamp waren. Die Gruppe war in einem See baden, als der Junge zwischenzeitlich das Wasser verließ und anschließend nicht mehr gesehen wurde. Taucher suchten bis zum Abend den See ab, jedoch ohne Erfolg. Am Montag dann fanden sie schließlich um kurz vor 11 Uhr den leblosen Körper des Jungen.

Freudenstadt: 84-Jähriger fährt durch geschlossenes Rolltor in Tiefgarage

In Freudenstadt (Baden-Württemberg) ist ein 84-Jähriger am Sonntagmittag in eine Tiefgarage gefahren, ohne vorher das Rolltor zu öffnen. Nachdem er das Tor durchbrochen hatte, prallte er mit seinem Auto gegen einen VW Polo und schob diesen auf einen kleinen Peugeot. Laut Polizei wurde der Rentner bei dem Unfall nur leicht verletzt. Er wurde notärztlich versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro, davon alleine rund 22.000 Euro an den Fahrzeugen. Während seiner Befragung stellten die Ermittler fest, dass der Mann nach Alkohol riecht. Der darauf folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Berlin: Mehrere Schüsse nach Streit in Lokal

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist es am Sonntag zu einem Streit in einem Lokal gekommen. Dabei soll ein Mann mehrere Schüsse abgegeben haben, wie die "BZ" berichtet. Demnach war ein Mann von anderen Beteiligten überwältigt und verletzt worden. Vor dem Lokal soll ein anderer Mann mehrmals auf das Gebäude geschossen haben. Die Polizei twitterte anschließend, dass ein Verdächtiger in Gewahrsam genommen wurde. Die Hintergründe zur Tat waren zunächst unklar. Der eigentliche Schütze soll sich noch auf der Flucht befinden.

#Update

Die Auseinandersetzung fand in einem Lokal statt, auf welches dann auch die Schüsse fielen. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt.

Ein Verdächtiger befindet sich in Gewahrsam. #Xberg

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 5, 2018

Landau: Verkehrsstreit mit Rentnerpaar endet in Auseinandersetzung mit Schlagstock

Im rheinland-pfälzischen Landau ist ein Streit unter Autofahrern zu einer handfesten Auseinandersetzung unter Einsatz eines Schlagstocks ausgeartet. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, ließen ein 75-jähriger Senior und seine 68-jährige Frau auf der Autobahn 65 einen knapp 40-jährigen anderen Autofahrer nicht überholen und bremsten ihn aus. Der Mann drängte das Paar daraufhin immer wieder erfolglos zum Anhalten und nahm die Verfolgung auf. In Landau schaffte es der Mann vor einer Kreuzung letztlich, die Senioren an der Weiterfahrt zu hindern. Er griff den 75-Jährigen an und zerbrach dessen Brille, woraufhin dieser einen Schlagstock aus Hartgummi aus der Fahrertür nahm und sich wehrte. Im weiteren Verlauf setzte jeder der drei Kontrahenten den Schlagstock ein. Als die Frau damit zuschlug, verpasste ihr der jüngere Mann einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht und brachte ihr eine stark blutende Platzwunde bei. Erst als sie am Boden lag, beruhigte sich die Lage. Die Frau wurde von Anwohnern versorgt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Heiligenroth: Autofahrer erfasst Jugendlichen und schleift ihn mit

Im rheinland-pfälzischen Heiligenroth hat ein Autofahrer einen Jugendlichen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Sonntag gegen kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto auf der Rheinstraße unterwegs, als er einen am Straßenrand sitzenden Jugendlichen erfasste. Dieser wurde einige Meter mitgeschleift und erlitt schwere Verletzungen, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

