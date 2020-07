Mannheim: Mann stirbt durch Messerangriff

Am Mittwochabend kam es in Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei einer durch einen Messerangriff getötet wurde. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er schließlich verstarb. Im Rahmen einer Fahndung wurden bereits drei Personen festgenommen. Die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt.

Quelle: "Polizei Mannheim"

Aalen: Jugendliche klettert auf Container und stirbt durch Stromschlag

Eine 16-Jährige ist auf einen Container an einer Bahnstrecke geklettert und hat einen tödlichen Stromschlag von der Oberleitung erlitten. Ein Notarzt konnte am Mittwoch laut Polizei nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen. Mit zwei anderen Mädchen hatte sich die 16-Jährige demnach in Aalen (Baden-Württemberg) bei abgestellten Güterwaggons aufgehalten, die mit Containern beladen waren. Die Feuerwehr barg die Verunglückte mit einer Drehleiter. Die beiden Freundinnen standen unter Schock, ein Kriseninterventionsteam und der Rettungsdienst kümmerten sich um die zwei.

Die Polizei warnte: Schon in der Nähe von Bahn-Oberleitungen könne es lebensgefährliche Stromschläge geben – auch wenn die Leitung nicht berührt wird.

Quelle: DPA

Wiesbaden: Zwei Elfjährige brechen in Wohnung ein

Zwei Elfjährige sind in Wiesbaden in eine Wohnung eingebrochen. Die beiden Kinder wurden nahe des Tatorts in einer Grünanlage mit der Beute aufgegriffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Jungen nicht zum ersten Mal auf Diebestour. Am Dienstagabend hatte ein Anwohner die Beamten alarmiert, nachdem er klirrendes Glas und eine Alarmanlage gehört hatte. Anschließend habe er zwei Menschen in Richtung Grünanlage Nerotal im Nordosten der Stadt weglaufen sehen. Dort konnten die beiden Elfjährigen hinter einem Gebüsch versteckt aufgegriffen werden. In der Nähe ihres Verstecks fanden die Beamten Diebesgut und zwei Rucksäcke. Die Gegenstände konnten dem Einbruch und den Elfjährigen zugeordnet werden. Die Jungen wurden festgenommen und in eine Kinder- und Jugendeinrichtung gebracht. Sie waren zuvor als vermisst gemeldet worden.

Quelle: AFP

Oppenau: Suche nach bewaffnetem Mann von Oppenau geht weiter

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen weiter mit einem Großaufgebot nach dem bewaffneten 31-Jährigen von Oppenau im Schwarzwald gesucht. Von dem Mann fehle nach viertägiger Suche jede Spur, teilte die Polizei am Morgen mit. Der vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Beamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit einer Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich sehr gut in dem unwegsamen Gelände auskennt.

Quelle: DPA

Nachrichten von Mittwoch, den 15. Juli

Herne: Mann stirbt nach Sprung aus Fenster während Polizeieinsatz

In Herne ist ein Mann während eines Polizeieinsatzes gestorben. Wie die Polizei berichtete, wurden die Beamten am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr zu einem Einsatz häuslicher Gewalt gerufen, bei dem eine 55-jährige Frau durch ihren 40-jährigen Partner verletzt wurde. Als die Beamten eintrafen und den Mann aus der gemeinsamen Wohnung verweisen wollten, packte dieser zunächst im Beisein eines Polizeibeamten seine persönlichen Sachen. Dann sprang er unvermittelt aus einem geöffneten Fenster im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Trotz notärztlicher Reanimationsversuche verstarb der Mann noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Bochum hat die Obduktion der Leiche angeordnet. Das Polizeipräsidium Essen hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Berlin: Polizei sucht nach U-Bahn-Attacke mit Fotos nach Tätern

Mit Bilder aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach mehreren jungen Männern. Die Aufnahmen stammen vom 15. September 2019, wo am U-Bahnhof Hermannplatz gegen 2.40 Uhr ein 26-Jähriger und ein 44-Jähriger von mehreren Personen unvermittelt attackiert worden sein sollen. Die Männer sollen den beiden mehrfach ins Gesicht geschlagen und dem 26-Jährigen, der bereits am Boden lag, gegen den Kopf getreten haben. Erst als Passanten eingriffen, ließ die Gruppe von den beiden Verletzten ab und verließ den Bahnsteig. Die beiden Männer mussten mit Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erhofft sich mit der Öffentlichkeitsfahndung Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihrer Identität und / oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben

Fullscreen

Hier geht’s zur Pressemeldung mit weiteren Bildern.

Bad Schussenried: Ein Toter bei Polizeieinsatz

Bei einem Einsatz im oberschwäbischen Bad Schussenried ist ein Mensch durch Polizeischüsse getötet worden, ein weiterer wurde verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte am Mittwochmorgen um kurz vor 9 Uhr zu einem Einsatz im Zentrum der 8300-Einwohner-Stadt im Kreis Biberach gerufen worden. Dabei hätten sie ihre Schusswaffen gebrauchen müssen. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Da die Polizeibeamten vom zuständigen Polizeipräsidium Ulm kamen, haben Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Ravensburg aus Gründen der Neutralität die Ermittlungen übernommen.

Angaben des Innenministeriums zufolge waren im Jahr 2019 zwei Menschen in Baden-Württemberg durch Polizeiwaffen gestorben; im Jahr davor gab es keine Opfer. Grundsätzlich leite die zuständige Staatsanwaltschaft in Fällen, in denen Polizisten auf Personen schießen, ein Ermittlungsverfahren ein, sagte ein Ministeriumssprecher. Darin werde dann festgestellt, ob der Einsatz der Waffe gerechtfertigt war. "Derzeit ist uns kein Fall bekannt, in dem ein Gericht einen ungerechtfertigten Schusswaffengebrauch festgestellt hat", sagte der Sprecher.

Fullscreen

Quelle: DPA

Oppenau: Bewaffneter Mann weiter auf der Flucht

Die Polizei hat am Mittwochmorgen weiter mit einem Großaufgebot nach dem bewaffneten 31-Jährigen aus Oppenau gesucht. Trotz einer mittlerweile dreitägigen Suche fehlt von dem Mann weiter jede Spur, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Er hatte vier Polizisten entwaffnet und ist seit der Tat am Sonntagmorgen wie vom Erdboden verschluckt.

Quelle: DPA

Köln: Fliegerbombe muss gesprengt werden

In Köln ist bei Bauarbeiten im Stadtteil Zollstock am Dienstag eine Bombe gefunden worden. Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg ist beschädigt, was eine Entschärfung nicht möglich macht. Die Ein-Zentner-Bombe mit Aufschlagzündern muss daher im Laufe des Mittwochs kontrolliert gesprengt werden. Etwa 2.300 Anwohner werden ab 9 Uhr evakuiert. Wann genau die Sprengung erfolgen soll, steht noch nicht fest.

Quelle: Stadt Köln

Berlin: Razzien bei zwölf Tatverdächtigen der islamistischen Szene

Ermittler des Landeskriminalamtes in Berlin haben am Mittwochmorgen Durchsuchungen bei zwölf Tatverdächtigen aus der islamistischen Szene gemacht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit. Den Verdächtigen werden mehrere Straftaten zur Last gelegt, unter anderem Terrorismusfinanzierung. Weitere Informationen wollte die Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Quelle: DPA

Grevenbroich: Altes Bier und toter Vogel verursachen Großeinsatz der Feuerwehr

Der Duft offenbar nicht mehr frischen Bieres in Kombination mit einem toten Vogel hat in Nordrhein-Westfalen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Feuerwehr sprach am Dienstag in einer Mitteilung von einem "der ungewöhnlichsten Einsätze der Grevenbroicher Feuerwehr seit Jahren". Ein Lastwagenfahrer war demnach auf der Suche nach dem Ursprung des Odeurs auf eine "gelblich-braune Flüssigkeit" aufmerksam geworden, die aus einem anderen parkenden Lastwagen tropfte, hatte hinter dem Anhänger einen toten Vogel entdeckt - und schnell die Feuerwehr alarmiert.

Die ersten Feuerwehrleute "konnten den markanten Gestank bestätigen", hieß es. Weil sich neben dem Laster eine größere Lache der "unbekannten Brühe" gebildet habe, habe der Einsatzleiter dann einen Gefahrstoffeinsatz ausgelöst und das Gebiet weiträumig absperren lassen.

Einsatzkräfte legten Schutzanzüge an, um den vermeintlichen Gefahrenstoff zu bergen, der Einsatzleiter forderte zwei weitere Löschzüge an. "Zusätzlich beorderte er den Messtrupp der Feuerwehr Neuss zur Verstärkung sowie den Fachberater Chemie und eine Fachkraft der Unteren Wasserbehörde zur Einsatzstelle", hieß es.

Eingreifen mussten die Spezialisten aber nicht mehr: Feuerwehrleute öffneten den vermeintlich gefährliche Chemikalien enthaltenden Anhänger - und stießen auf "Tausende Dosen Bier belgischer, niederländischer, spanischer und polnischer Brauereien." Einige der Bierpaletten seien "offenbar schon vor einiger Zeit umgestürzt und unzählige Dosen leckgeschlagen", hieß es. Ungeklärt blieb dagegen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem übelriechenden Alkohol und dem Ableben des Vogels gab.

Fullscreen

Quelle: DPA

Nachrichten von Dienstag, den 14. Juli

Würzburg: 21-Jähriger gesteht Schuss auf Polizeischüler

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizeischülers auf einen Kollegen hat der Schütze die Anklage in vollem Umfang eingeräumt. Niemals hätte er es für möglich gehalten, dass sich im Lauf der Dienstwaffe noch eine Kugel befinde, erklärte der Angeklagte am Dienstag vor dem Amtsgericht Würzburg in einer schriftlichen Stellungnahme, die sein Verteidiger vorlas. Er gestand, beim Entladen und bei der Kontrolle der Waffe nachlässig gehandelt zu haben.

Dienstwaffe falsch entladen Polizeischüler vergisst offenbar Kugel im Lauf und erschießt versehentlich seinen Kollegen DPA

Der damals 19-jährige Polizei-Azubi hatte im Februar 2019 in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei in Würzburg versehentlich seinen zwei Jahre älteren Kollegen in den Hinterkopf geschossen. Der junge Polizeibeamte starb kurz darauf in einer Klinik. Der mittlerweile 21-jährige Schütze wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Seit dem Vorfall ist er vom Dienst beurlaubt. In der Stellungnahme gab er an, dass er gerne Polizeibeamter geworden wäre und wüsste, dass dies nicht mehr möglich werden könne. Ein Urteil sollte noch am heutigen Dienstag fallen.

Upate, 17:03 Uhr:

Der 21-jährige Angeklagte ist zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Alle Zeugen hätten das ausgesagt, was die Ermittlungen ergeben und der Angeklagte gestanden hatte, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag vor dem Amtsgericht Würzburg.

Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer eine Bestrafung nach dem Erwachsenenstrafrecht gefordert. Laut Richter wurde unter anderem eine Jugendstrafe verhängt, weil sich der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch in der Ausbildung befand.

Quelle: DPA

Bad Gandersheim: Segelflugzeug stürzt ab – 65-Jähriger schwer verletzt

Zur Mittagszeit hat sich am Montag auf dem Flugplatz Bad Gandersheim ein schwerer Flugunfall ereignet. Ein 65-jähriger Däne wollte mit seinem Segelflugzeug zu einem Rundflug starten und wurde dazu mit einer Seilwinde in die Luft gezogen.

Fullscreen

Weil der Startvorgang offenbar falsch eingeschätzt wurde, geriet das Flugzeug jedoch in Schräglage und prallte mit einer Tragfläche gegen den Untergrund. Der Pilot verlor die Kontrolle über seine Maschine, beide stürzten auf das Flugplatzgelände. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das Segelflugzeug ist vollkommen zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Northeim

Hartheim: Lkw-Fahrer geht im Rhein schwimmen und stirbt

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagnachmittag tot aus dem Rhein geborgen worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hielt sich der 34-Jährige am Sonntagabend gemeinsam mit anderen Lkw-Fahrern am Rheinufer auf. Die Gruppe sonnte sich und trank Alkohol. Schließlich bemerkten die Männer, dass ihr Kollege plötzlich nicht mehr da war. Sie suchten zunächst die nähere Umgebung ab und alarmierten schließlich die Polizei. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten Boote, Taucher und einen Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auch die französische Gendarmerie war an der Suche beteiligt, ehe diese aufgrund der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden musste. Am Montag wurde die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt. Gegen kurz vor 18 Uhr fanden Suchhunde den Vermissten leblos im Wasser treibend. Die Wasserschutzpolizei ermittelt.

Das Schwimmen im Rhein gilt wegen seiner Strömungen als sehr gefährlich. Zuletzt ertranken darin Ende Juni eine Mutter und ihr fünjähriger Sohn im hessischen Trebur (Kreis Groß-Gerau). Sie wurden beide von der Strömung mitgerissen.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Bous: Betrunkener Kfz-Mechaniker baut bei Probefahrt mehrere Unfälle

Ein alkoholisierter Kfz-Mechaniker hat im saarländischen Bous mehrere Unfälle gebaut. Wie die Polizei mitteilte, rief der 34-Jährige am Montagabend gegen 21 Uhr selbst die Polizei und erklärte: "Ich habe einen Unfall gebaut." Tatsächlich hatte er ein bisschen mehr als das. Zeugen meldeten zuvor, dass ein Auto mit Anhänger auf eine Tankstelle gefahren und beim Einbiegen in eine Straße mit einem parkenden Fahrzeug zusammengestoßen war. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt jedoch einfach fort und rammte kurz danach erneut einen parkenden Wagen. Beim Eintreffen der Polizei am zweiten Unfallort war der 34-Jährige gerade dabei, eine Bierflasche leerzutrinken. Eine zweite, bereits von ihm geleerte Bierflasche stand neben dem schwarzen Auto. Der Polizei gegenüber gab er lediglich noch an, "Mist" gebaut zu haben. Er mache gerade eine Probefahrt mit dem Wagen, den ein Kunde zur Reparatur in die Werkstatt gegeben hatte, in der er als Kfz-Mechaniker arbeitete. Dabei besaß er nicht einmal einen Führerschein. Die Polizei wirft ihm Trunkenheit im Verkehr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor.

Quelle: Polizei Saarlouis

A6: Familie transportiert Hausstand auf Autodach

Eine Familie aus Spanien hat zwecks Umzugs nach Deutschland ihren gesamten Hausstand in abenteuerlicher Weise auf dem Dach ihres Autos transportiert. Verkehrspolizisten kontrollierten das auffällig beladene Fahrzeug am Montagnachmittag auf der A6 bei Kaiserslautern. Eine Überprüfung ergab, dass der Wagen um zehn Prozent überladen war. Gegen den 41 jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Fullscreen

Quelle: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

Berlin: Aktivisten besetzen den "Molecule Man"

Mannheim: Angriff auf Einsatzkräfte – Fahndung nach Autofahrer

Die Polizei in Mannheim fahndet nach einem Autofahrer, nachdem dieser auf Einsatzkräfte zugerast war. Gegen 19.30 Uhr löschte die Feuerwehr eine brennende Matratze im Bereich einer Unterführung, als plötzlich ein Autofahrer auf eines der dort abgestellten Feuerwehrfahrzeuge zufuhr. Der Fahrer hielt kurz an, setzte den Rückwärtsgang ein und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen Feuerwehrmann zu, der gerade mit dem Abtransport eines Handschlauchwagens beschäftigt war. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der Feuerwehrmann retten. Dann soll der Autofahrer auf einen vor Ort anwesenden Polizeibeamten zugefahren sein, worauf es zur Schussabgabe auf das Fahrzeug kam. Jetzt sucht die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Fahrer, dessen Auto im Rahmen einer Sofortfahndung in der Nähe aufgefunden wurde. Wie es heißt könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer verletzt ist.

Quelle: Polizei Baden-Württemberg

Ellwangen: Polizei befreit Katze aus Marmeladenglas

Die Polizei hat in Ellwangen eine Katze aus einem Marmeladenglas befreit. Das Tier steckte mit ihrem Kopf in dem Glas fest, wie die Polizei mitteilte. Ein Mann hatte den Vierbeiner am Montagabend auf der Straße gefunden. Die Beamten kamen zur Hilfe und zerschlugen vorsichtig das Glas, um die Katze zu befreien. Sie blieb dabei unverletzt.

Quelle: DPA

Wiesbaden: Ermittlungen wegen rechtsextremer Bedrohungen nach Datenabfrage von Polizeicomputer

Die hessische Polizei geht weiteren Fällen von rechtsextremen Bedrohungen möglicherweise aus den eigenen Reihen nach. Von einem Rechner der hessischen Polizei seien persönliche Daten einer Künstlerin abgerufen worden sein, die von Rechtsextremisten seit Monaten mit Schmäh- und Drohschreiben überzogen werde, berichtete die "Frankfurter Rundschau" (Dienstag).

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt betätigte am Dienstag, dass es "weitere Fälle" gebe. "Wir haben mehrere Drohschreiben gegen mehrere Geschädigte." Namen wollte sie nicht nennen.

Die jeweiligen Drohmails weisen Ähnlichkeiten in Aufbau und Wortlaut zu bisher bekannt gewordenen Fällen auf, wie die Zeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. So hatte die Frankfurter Anwältin Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer der rechtsextremen Mordserie vertrat, 2018 Drohschreiben erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. In diesem Jahr hatte Hessens Linken-Fraktionschefin, Bundesparteivize Janine Wissler, solche Schreiben erhalten; dabei waren zuvor jeweils persönlichen Daten der Frauen über einen hessischen Polizeicomputer abgefragt worden.

Innenminister Peter Beuth (CDU) hat keine Belege, aber den Verdacht, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte.

Quelle: DPA

Goslar: Razzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu verschiedenen Gewaltdelikten hat es Razzien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gegeben. Insgesamt 17 Durchsuchungen liefen am Dienstag seit den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden größtenteils Wohnhäuser im Landkreis Goslar, in Osterode, Göttingen und Salzgitter in Niedersachsen sowie in Ilsenburg in Sachsen-Anhalt. Angaben, um was für Gewaltdelikte es sich handelt, machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Durch die Maßnahmen waren vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

Quelle: DPA

A14: 23-Jähriger fährt auf Sattelzug auf und stirbt

Auf der A14 bei Brandis ist es am Montagabend zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Dreieck Parthenaue und Naunhof in einen Sattelzug gefahren. Laut einem Bericht des „MDR“ fuhr der 23-Jährige neben einem anderen Auto in hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn, als der Lkw vor ihm auf die Fahrbahn wechseln wollte. Als er den Wagen hinter sich kommen sah, versuchte er noch, nach rechts zurückzufahren. Während seine 19-jährige Beifahrerin den Unfall schwer verletzt überlebte, kam für den jungen Fahrer jede Hilfe zu spät. Ob er sich ein Rennen mit dem Auto neben sich fuhr, war zunächst unklar. Die A14 war noch bis in die Nach gesperrt.

Quelle: "MDR"

Nachrichten von Montag, den 13. Juli

Fulda: Alkoholisierter 36-Jähriger schießt sich selbst in die Hand

Ein 36 Jahre alter Mann ist in Fulda in der Nacht zu Sonntag durch einen Schuss verletzt worden. Zunächst waren die Hintergründe noch völlig unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner hatten demnach gegen Mitternacht auf dem Fuldaer Aschenberg mehrere Schüsse gehört. Polizisten fanden schließlich einen Mann mit einer Schussverletzung an der Hand. Mittlerweile gab die zuständige Dienststelle bekannt, dass der Mann sich selbst in die Hand geschossen hatte.

Dem Schuss war ein Streit zwischen ihm und seiner Freundin in der gemeinsamen Wohnung vorangegangen, den die Frau zu schlichten suchte, indem sie ihn zu einem Gang an die frische Luft überredete. Dort schoss er aus bisher unbekannten Gründen mit einer mitgebrachten Schusswaffe mehrmals in die Luft. Wie es im Polizeibericht heißt, wollte der 36-Jährige dann demonstrieren, dass er sich beruhigt habe und nahm vor den Augen seiner Freundin das Magazin aus der Waffe. Hier hätte der Streit ein unblutiges Ende nehmen können, aber es geht noch weiter. Um zu beweisen, dass von der Waffe keine Gefahr mehr ausgeht, hielt der Mann sich die Mündung an seine linke Hand und drückte ab. Was er dabei nicht wusste: Im Patronenlager der Waffe befand sich noch eine Patrone, die ihm schließlich die Hand durchschoss. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe nach Polizeiangaben nicht.

Quellen: DPA, Polizeipräsidium Osthessen

Hennef: Streit um Ballpumpe eskaliert auf dem Fußballplatz

Ein Streit um die Benutzung einer Ballpumpe ist am Sonntagmittag im nordrhein-westfälischen Hennef zu einer Schlägerei eskaliert. 19 Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren schlugen auf dem ortseigenen Fußballplatz wild aufeinander ein. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte hatte sich die Lage auf der Sportanlage an der Fritz-Jacobi-Straße schon wieder beruhigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Oppenau: Polizei sucht mit Großaufgebot nach bewaffnetem Mann

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montag die Suche nach einem 31-Jährigen fortgesetzt, der vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Dienstwaffen abgenommen hatte. Der Mann ohne festen Wohnsitz war nach der Tat am Sonntagmorgen in den Wald geflüchtet. Das Polizeipräsidium Offenburg wurde von Kräften aus anderen Teilen Baden-Württembergs unterstützt. Auch eine Spezialeinheit, eine Hundestaffel und Hubschrauber beteiligten sich an der Suche.

Immer wieder wurden einzelne Straßen gesperrt. Die Polizei forderte die Menschen in Oppenau auf, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Die Deutsche Flugsicherung erließ ein Durchflugverbot. Der Gesuchte ist im Dorf bekannt, wie mehrere Bewohner berichten. Sie beschreiben ihn als Einzelgänger. Laut Polizei war der Gesuchte schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er war den Ermittlungen zufolge mit Pfeil und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet. Er soll sich bereits seit Wochen Unterschlupf im Wald gesucht haben. Die Polizei geht davon aus, dass er sich in den Wäldern rund um die Stadt sehr gut auskennt. Die Polizisten hatten den Mann am Sonntagmorgen in einer Hütte am Waldrand kontrolliert. "Er war zu Beginn sehr kooperativ, was bedeutet, dass es für die Kollegen völlig unvorhersehbar war, dass er plötzlich eine Waffe zieht und alle vier in einen Lauf schauen mit gespanntem Bügel", sagte Polizeisprecher Hilger. Die Beamten mussten den Angaben zufolgen ihre Pistolen auf den Boden legen. Anschließend flüchtete der 31-Jährige mit den Dienstwaffen in den Wald.

+++BITTE TEILEN!+++



Wir bitten um Eure Mithilfe bei einer Fahndung bezüglich des heutigen Polizeieinsatzes in #Oppenau

Hier geht es direkt zur Fahndung und einem Foto des Gesuchten:https://t.co/X0UqAP6WBQ pic.twitter.com/6Sb8nZNa7Y — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 12, 2020

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Gesuchten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung.

Quellen: DPA, Polizeipräsidium Offenburg, Fahndungsaufruf

Erfurt: Polizei sucht verwahrlostes Kind

In Erfurt sucht die Polizei im Stadtteil Niedernissa nach einem kleinen Jungen. Einer Pressemitteilung zufolge, riefen Anwohner am Donnerstag die Polizei, weil das etwas vierjährige und verwahrlost erscheinende Kind versuchte, sich Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Es sei nicht das erste Mal dass es in der Ortschaft gesichtet wurde. Den Anwohnern ist der Junge allerdings nicht bekannt. Der er vor dem Eintreffen der Beamten wieder verschwunden war, sucht die Polizei nun nach Hinweisen zu seinem Verbleib und seiner Identität. Er hat demnach hellblondes Haar, ist etwa 1,10 Meter groß und trug einen grün/blauen Einteiler beziehungsweise Schlafanzug. Bislang blieb die Suche, auch nach dem Einsatz eines Hubschraubers, ohne Erfolg. Wer Hinweise zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03 61-74 43-0 an die Polizei zu wenden.

Quelle: Thüringer Polizei

Düsseldorf: Autofahrer stürzt 16 Meter in die Tiefe

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat sich am Samstagmorgen in Düsseldorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die mit einem Sturz aus großer Höhe endete. Der 33-Jährige war auf der A52 durch seine Fahrweise aufgefallen und anschließend von Polizeibeamten aufgefordert worden, dem Einsatzwagen zu folgen. Der Fahrer allerdings fuhr unbeirrt weiter und machte keine Anstalten, den Anweisungen der Polizisten zu folgen. Schließlich verließ er die Autobahn in Richtung Düsseldorf-Flughafen und fuhr auf das Gelände des Flughafens. Im Bereich des Abflugterminals A kam der Mann von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Begrenzungszaun und stürzte dann 16 Meter tief in den Trichter einer Parkhausschnecke. Wie die "Rheinische Post" berichtet, konnte der Fahrer sich selbst aus dem zerstörten Pkw befreien und versuchte, seine Flucht über eine Mauer fortzusetzen. Als ihm das nicht gelang, soll er am Boden gekniet und von der Polizei festgenommen worden sein.

Schon auf der A 52 am Samstagmorgen fiel die Fahrweise eines BMW-Fahrers auf, der sich aber von den Kollegen nicht... Gepostet von Polizei NRW Düsseldorf am Sonntag, 12. Juli 2020

Nach Polizeiangaben verletzte der Mann sich nur leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, nahmen die Beamten eine Blutprobe. Der Pkw musste aufwändig mit einem Kram auf dem Parkhaus geborgen werden.

Quellen: Polizei Düsseldorf, Rheinische Post

Augsburg: Kanufahrer stirbt nach Unfall im Eiskanal

Ein 68-jähriger Kanufahrer ist nach einem Unfall im Augsburger Eiskanal gestorben. Der Mann habe im umgekippten Kanu mit dem Kopf nach unten im Wasser getrieben, sagte die Polizei am Sonntag. Badegäste holten den Bewusstlosen am Freitagmittag aus dem Wasser und leisteten erste Hilfe. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen, um herauszufinden, wie der Unfall auf der künstlichen Wildwasserstrecke passiert ist.

Quelle: DPA

Rheinstetten: Zwei Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im baden-württembergischen Rheinstetten sind beide Insassen ums Leben gekommen. Nach seinem Start am Sonntagabend vom Flugplatz in Rheinstetten-Forchheim war das Ultra-Leichtflugzeug aus zunächst noch ungeklärter Ursache in einem nahe gelegenen Waldgebiet südlich von Karlsruhe abgestürzt, wie das dortige Polizeipräsidium mitteilte. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde den Angaben zufolge die Absturzstelle gefunden. Für den 61-jährigen Piloten und einen 54-jährigen Passagier kam aber jede Hilfe zu spät. Für die Ermittlungen zur Unglücksursache wurden die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt. Am Samstag waren im Münsterland bei der Kollision von zwei Segelflugzeugen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: AFP

Querfurt: Zweijähriges Kind tot aufgefunden – Mutter und deren Lebensgefährte verhaftet

Nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in Querfurt (Sachsen-Anhalt) sitzen die Mutter (36) und deren Lebensgefährte (30) in Untersuchungshaft. Eine Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod gehandelt habe, teilten die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Halle am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, deshalb würden weitere Details noch nicht veröffentlicht. Die Polizei sei am Samstag wegen des gestorbenen Kindes alarmiert worden. Es wurde noch am gleichen tag obduziert.

Quelle: DPA

Olpe: Verdächtiger nach Brand in Flüchtlingsunterkunft festgenommen

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Attendorn ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um einen Bewohner der Unterkunft, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Ein fremdenfeindliches Motiv werde derzeit jedoch ausgeschlossen, erklärte die Kreispolizeibehörde in Olpe. Die in Containerbauweise errichtete Unterkunft war den Polizei-Angaben zufolge am Abend "in voller Ausdehnung" in Flammen aufgegangen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatten die Bewohner den Gebäudekomplex bereits verlassen. Sie wurden durch das Sozialamt auf andere Unterkünfte verteilt. Der Sachschaden liegt laut Polizei "vermutlich im sechsstelligen Bereich".

Quelle: AFP