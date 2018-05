Lörrach: Polizeieinsatz wegen Streits mit Papagei

Weil sie über einen längeren Zeitraum lautes Geschrei aus einer Wohnung in Lörrach vernahmen, haben Nachbarn am Montag die Polizei gerufen. "Zwar war es in der betreffenden Wohnung tatsächlich zu einem lautstarken Streit gekommen", teilte die Polizei mit. "Allerdings standen sich in diesem Fall zwei ungewöhnliche Kontrahenten gegenüber: ein junger Mann und ein Papagei."

Der 22-Jährige gab demnach an, dass er sich über den Vogel seiner Freundin aufgeregt und ihn deshalb angeschrien habe. "Der Grund war, dass der Papagei wohl ständig irgendwelche Geräusche macht", sagte ein Polizeisprecher. Auf das Anschreien habe der Vogel mit lauten Geräuschen reagiert. Er könne zwar nicht sprechen, dafür aber bellen wie ein Hund. Der Streit wurde laut Polizei beigelegt.

Hamburg: Ferrari-Protz auf Koks erwischt

Seit gut einem Jahr geht die Sonderkommission "Autoposer" der Hamburger Polizei gezielt gegen Autofahrer vor, die in der Innenstadt zu laut, zu schnell oder anderweitig verkehrsgefährdend unterwegs sind. Am vergangenen Donnerstagabend ging den Beamten ein besonders von sich überzeugter Fahrer in der Nähe der Reeperbahn ins Netz.

Der 38-Jährige war zuvor aufgefallen, weil er mit seinem 620 PS starken Ferrari 488 Spider "sprunghafte Fahrstreifenwechsel" vollzog, "die nur durch das Abbremsen des nachfolgenden Verkehrs möglich waren", schreibt die Polizei. Zudem erschreckte der Fahrer Passanten mit lauten Gasstößen, als er kurz halten musste. Eine zivile Streife nahm die Verfolgung auf und stoppte den Luxuswagen wenig später - völlig zum Unverständnis des Deutschen, der sich "zu keinem Zeitpunkt einsichtig" gezeigt habe. Im Gegenteil: Vielmehr gab der Mann an, dass er mit seinem Firmenwagen fahren könne, wie er wolle. Es sei immerhin ein Ferrari.



Am Pkw, der in den lautesten Fahrmodus geschaltet war, hatte der 38-Jährige zwar keine unerlaubten technischen Veränderungen vorgenommen - dafür hatte er aber sich selbst mit Kokain "getunt", wie ein Drogenschnelltest ergab. Die Weiterfahrt wurde daraufhin verweigert, der Ferrari von den Beamten geparkt und der Beschuldigte zum Zwecke einer Blutprobenentnahme einer Wache zugeführt.

Stuttgart: Togoer aus Ellwangen nach Italien abgeschoben

Der bei einem Großeinsatz der Polizei Anfang Mai in Ellwangen festgenommene Togoer ist am Dienstag nach Italien abgeschoben worden. Das teilte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart mit. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Montag den Eilantrag des 23-jährigen Asylbewerbers gegen seine Abschiebung abgewiesen.

Der Mann aus Togo wurde in Italien erstmals als Flüchtling registriert und reiste später weiter nach Deutschland. Mit seiner Verfassungsklage hatte er versucht, die Abschiebung zu verhindern und die Freilassung aus der Abschiebehaft zu erreichen. Das Gericht erklärte die Verfassungsbeschwerde "mangels ausreichender Begründung" allerdings für unzulässig.

Kassel: Dreijähriger büxt aus und fährt mit Zug davon



Schock für einen 41-jährigen Vater im hessischen Kassel: Dort war am Hauptbahnhof gegen 12 Uhr sein dreijähriger Sohn ausgebüxt. Wie die Bundespolizei meldet, war der Kleine unbemerkt in einen Regionalexpress Richtung Frankfurt am Main gestiegen. Ein Lokführer bemerkte den Jungen im Zug und passte auf ihn auf, bis er bei der Ankunft in Gießen in die Obhut von Bundespolizisten gegeben wurde. Dort nahmen in seine Eltern wieder wohlbehalten und unversehrt in Empfang.

Nachrichten von Montag, 14. Mai

Köln: Frau lockt Fahrraddieb in die Falle



Das schnelle Geld vor Augen verlor er offensichtlich alle Vorsicht: In Köln hat die Polizei einen Fahrraddieb festgenommen, der einer Frau auf den Leim ging, die er zuvor beklaut hatte. Wie die Beamten berichten, hatte sich der Beschuldigte vor einiger Zeit bei der aus Hürth stammenden Frau auf deren Inserat für ein Fahrrad gemeldet. Ein Kaufpreis war schnell gefunden und so verabredeten sich die beiden für die Übergabe. Bei dem Treffen habe der Mann auf eine Probefahrt bestanden, die er prompt nutzte, um mit dem noch nicht bezahlten Rad zu verschwinden.



Die Frau erstattete Anzeige - und begab sich selbst auf Recherche. Mit Erfolg: Bei einer Flohmarkt-App entdeckte sie ihren Drahtesel, woraufhin eine bekannte dem Anbieter Kaufinteresse bekundete und ihrerseits ein Treffen mit dem 27-Jährigen in der Kölner Innenstadt ausmachte. Am vereinbarten Treffpunkt erschien neben der berechtigten Eigentümerin auch die von dieser in den Scheinkauf eingeweihte Polizei, die den Deutschen sogleich festnahm und der Hürtherin ihr Eigentum noch vor Ort aushändigten. Da der Mann online weitere Fahrräder angeboten hatte, durchsuchten die Beamten am vergangenen Donnerstag zudem dessen Wohnung. Dort fanden sie drei weitere Damenräder, darunter ein erst am Vortag in der Nähe der Wohnung geklautes Rad, die daraufhin sichergestellt wurden. Der wegen ähnlicher Delikte bereits bekannte Kölner muss sich nun einem Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls.

Feldberg: Großvater und Enkel geben Handgranate in Lokal ab

Ein Großvater hat mit seinen Enkeln eine funktionsfähige Handgranate in einem Ausflugslokal im Hochschwarzwald abgegeben. Wie die Polizei berichtete, hatte eines der beiden Kinder den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg am Freitag in einem Waldstück am Feldberg gefunden. Nachdem der Großvater die sogenannte Eihandgranate abgegeben hatte und mit den Kindern weitergegangen war, verständigten die Wirtsleute die Polizei. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes holten die Granate ab.

"Zwar ist alles gut gegangen, aber es ist natürlich fragwürdig, eine Granate in einem Lokal abzugeben", sagte ein Sprecher des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Sprengkörper sollten an der Fundstelle bleiben, und die Polizei müsse sofort verständigt werden.

Königsbrück: Schüsse auf Einsatzwagen

Bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen im Fall einer getöteten 75-Jährigen sind mehrere Schüsse auf Einsatzfahrzeuge abgegeben worden. Dabei sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Schüsse seien in einem Waldgebiet in Königsbrück aus einem leerstehenden Gebäude abgegeben worden, in dem sich vermutlich der tatverdächtige, 33 Jahre alte Nachbar der Frau aufhält. Am Nachmittag bereiteten Spezialeinsatzkräfte der Polizei den Zugriff vor.

Am Samstag hatte die Polizei die Seniorin mit mehreren Stichverletzungen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Unter Tatverdacht steht ein Nachbar, der wenige Tage vor der Tat im Alkoholrausch in seiner Wohnung randaliert haben soll.

Magdeburg: Mann hetzt seine Hunde auf syrische Familie

In Magdeburg soll ein 23-Jähriger seine zwei Hunde gezielt auf eine syrische Familie gehetzt haben, die er zuvor fremdenfeindlich beschimpft und beleidigt hatte. Die Tiere griffen den 29 Jahre alten Familienvater demnach an und bissen mehrfach zu, wie die Polizei mitteilte. Der Attackierte kam mit schweren Bissverletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei muss das genaue Geschehen noch ermittelt werden, weil die Angaben voneinander abwichen. Informationen des MDR zufolge soll es sich bei den Hunden um einen Staffordshire-Mischling und einen französischen Bulldoggen-Mischling gehandelt haben.

Es stehe fest, dass der Magdeburger die Familie zunächst beleidigt habe und an ihr vorbeigegangen sei. Kurz darauf sei er zurückgekehrt und der Vater habe sich schützend vor seine Familie gestellt. Daraufhin habe der Verdächtige den 29-Jährigen in den Schwitzkasten genommen, dann hätten die Hunde angegriffen. Die alarmierte Polizei konnte nach dem Vorfall den Verdächtigen ausfindig machen. Sie nahm die Hunde mit und brachte sie in ein Tierheim. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Eching: Prügelei bei Ikea aus nichtigem Grund

Weil sie beim Rangieren ihrer Einkaufswagen aneinander gerieten, lieferten sich am Samstag drei Kunden bei Ikea im oberbayerischen Eching im Landkreis Freising eine körperliche Auseinandersetzung. Wie der "Münchner Merkur" mit Berufung auf die Polizei berichtet, hatten sich eine 49-Jährige und eine 18-Jährige - nachdem sie sich mit den Einkaufswagen ins Gehege gekommen waren - zunächst geschubst. Der Vater der Jüngeren griff ein und ging die ältere Frau ebenfalls an. Diese stürzte daraufhin gegen ein Regal und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Sie musste daraufhin rettungsdienstlich behandelt werden, die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Lörrach: Jugendliche werfen Steine auf Autobahn

Es hätte in einer Tragödie enden können: In Baden-Württemberg haben Jugendliche von einer Brücke der A98 Gegenstände auf die darunterliegende Fahrbahn geworfen und dabei die Winschutzscheibe einer Autofahrerin getroffen, die mit ihrem Kind unterwegs war. "Nur mit viel Glück blieb das Schlimmste aus!", teilte die Polizei in Freiburg am Sonntag mit.

Mutter und Kind blieben unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die fünf bis sechs Jugendlichen, darunter auch ein Mädchen, rannten nach dem Vorfall am Samstagabend davon. Auf der Fahrbahn wurden ein großer Stein sowie Holzteile gefunden.

Hamburg: Mann stirbt in Campingbus - Frau schwer verletzt

Er war nicht mehr zu retten, sie wurde durch die giftigen Gase schwer verletzt: In Hamburg hat ein Paar einen zuvor genutzten und offenbar noch nicht vollständig gelöschten Grill mit in seinen Campingbus genommen. Im Schlaf hätten sich die beiden mit Kohlenmonoxid vergiftet, sagte ein Sprecher der Polizei.



Ein Jogger hörte die 37-Jährige am Sonntag demnach laut wimmern und trat die Tür des Campingbusses ein. Der Jogger versuchte, den 39 Jahre alten Mann wiederzubeleben, er starb jedoch als die Rettungskräfte eintrafen. Seine Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Das Gas ist farb- und geruchlos, eine Vergiftung werde deshalb oft nicht oder zu spät bemerkt.

Passau: 13-Jähriger fährt mit Auto in Polizeikontrolle

Bundespolizisten haben in der Nähe von Passau bei der Kontrolle eines Pkw einen 13-Jährigen am Steuer erwischt. Auf dem Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger, der auch Eigentümer des nicht zugelassenen Wagens ist, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige muss sich nun wegen des "Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis" sowie dafür verantworten, dass der Wagen weder Zulassung noch Versicherung hatte. Die Beamten gehen davon aus, dass die beiden zu einer Gruppe von Bettlern gehören, die sich seit mehreren Wochen im Raum Passau aufhalten.

Berlin: 14 Autos stehen in Flammen

In Berlin haben in der Nacht auf Montag mehrere Pkw gebrannt. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden insgesamt drei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Die Flammen griffen dann auf weitere elf Autos über, die ebenfalls teils schwer beschädigt wurden. Laut Polizei hatten Anwohner die Brände am Kollwitzplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg gegen 3.20 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Beamte hätten später zwei 26 Jahre alte Männer festgenommen, die dem Polizeilichen Staatsschutz des LKA übergeben wurden, heißt es.

Leverkusen: Ausgebüxte Wasserbüffel sorgen auf A3 für Chaos

Eine ausgebüxte Herde Wasserbüffel hat auf der A3 bei Leverkusen für ein stundenlanges Verkehrschaos gesorgt. Zwischen dem Dreieck Langenfeld und dem Kreuz Leverkusen musste die zu den meistbefahrenen Autobahnen Nordrhein-Westfalens zählende Strecke neun Stunden zumindest teilweise gesperrt werden, kurzfristig war eine Vollsperrung in beiden Richtungen nötig, wie eine Sprecherin der Kölner Polizei am Montag sagte.

Erst nach Stunden gelang es mit Hilfe einer Tierärztin des Kölner Zoos, die drei ausgewachsenen Wasserbüffel und zwei Jungtiere eines Privatbesitzers zu betäuben. Mit einem für große Tiere geeigneten Kran der Berufsfeuerwehr seien sie dann auf einen Tiertransporter gebracht und betäubt zu einem Landwirt in der Nähe transportiert worden. Die eigentlichen Besitzer der Wasserbüffel seien nicht erreichbar gewesen, deshalb seien die Tiere zu einem anderen Landwirt gebracht worden. Ob den Besitzern nun eine Strafe drohe, müsse geprüft werden.

