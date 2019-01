Halle: Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Ein 54-Jähriger hat trotz eines Feuers in seiner Wohnung in Halle (Sachsen-Anhalt) seelenruhig weitergeschlafen. Ein Nachbar hörte am Samstagabend einen Rauchmelder piepen und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Doch der 54-Jährige öffnete nicht, so dass die Einsatzkräfte die Tür aufbrachen. Der Mieter schlief in seinem Bett. Im Bad brannte es. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der 54-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar.

Holte: Entlaufenes Pferd von Auto überfahren

Ein entlaufenes Pferd ist in Holte im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Es sei seinen Besitzern zusammen mit vier weiteren Pferden entwischt und über eine Straße gelaufen, als diese die Tiere am Sonntag in einen Stall bringen wollten, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto erfasste das Pferd und verletzte es den Angaben zufolge so schwer, dass ein Tierarzt es noch vor Ort einschläferte. Die Insassen des Autos, ein 30-jähriger Mann, eine 38 Jahre alte Frau und zwei Kleinkinder blieben unverletzt. Die anderen Pferde hätten unverletzt wieder eingefangen werden können.

Bamberg: Unbekannte brechen mit Auto in Juweliergeschäft ein

Unbekannte Täter sind auf spektakuläre Weise in ein Juweliergeschäft in der Bamberger Fußgängerzone eingebrochen. Die Männer fuhren am frühen Montagmorgen mit einem gestohlenen Geländewagen rückwärts in die Eingangstür des Ladens, wie die Polizei in Bayern mitteilte. Danach hätten sie die Vitrinen aufgebrochen und Uhren sowie Schmuck gestohlen. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern, bisher jedoch ohne Ergebnis. Nur der Fluchtwagen wurde gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an der Tat vier Männer beteiligt.

Quellen: Presseportal Polizei

