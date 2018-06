Barsinghausen: Tote ist vermutlich 16-Jährige aus der Nachbarschaft

Im Fall der bei Hannover entdeckten Mädchenleiche soll die Identität "mit hoher Wahrscheinlichkeit geklärt" sein, so die Polizei. Der Leichnam sollte im Laufe des Tages obduziert werden. Es werde jedoch weiterhin nach Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtet, soll das Opfer in der Nacht zu Fuß auf dem Heimweg gewesen sein, als der Kontakt zu Bekannten gegen 1.30 Uhr abgebrochen sein soll. Zur Identität des Opfers und auch zur Todesursache macht die Polizei bisher "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben.

Barsinghausen bei Hannover: Passanten entdecken Mädchenleiche

Grausiger Fund in Barsinghausen in der Region Hannover: Dort haben Passanten am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr die Leiche einer Jugendlichen an der Straße Langenäcker entdeckt. Der leblose Körper lag laut Polizei auf einer Grasfläche am Rande eines Zaunes vor der dortigen Grundschule. Bei der Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei vom Montag mit großer Wahrscheinlichkeit um eine 16-Jährige. Man gehe nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um eine Jugendliche aus der Nachbarschaft handele, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die junge Frau gewaltsam ums Leben gekommen ist, wie eine Sprecherin am Sonntag nach dem Fund gesagt hatte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511/109-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Unweit der Fundstelle hatte bereits im April eine Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund eine tote Frau in einem Entwässerungsgraben nahe dem Friedhof gefunden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 55-Jährige getötet wurde. Bislang fehlt eine Spur des Täters. "Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt", sagte die Sprecherin.

Erfurt: Polizei greift betrunkene Igel auf

Auch Igel können mal einen über den Durst trinken. Diese Erfahrung musste jetzt die Polizei in Erfurt machen. Dort meldete sich eine besorgte Bürgerin bei der Landeseinsatzzentrale, die auf dem Petersberg zwei Igel bemerkt hätte, denen es "offensichtlich nicht gut gehe". Die beiden Tiere lagen fast regungslos auf einem Spielplatz. Womöglich hatten sie eine kaputte Eierlikörflasche ausgeschleckt und nun mit den Folgen eines Katers zu kämpfen. Die Beamten brachten die Tiere in den Thüringer Zoopark, der sich um die Igel kümmerte. Die Erfurter Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Müll jeglicher Art fachgerecht zu entsorgen und es gerade an Spielstätten untersagt ist, alkoholische Getränke zu konsumieren. „Dadurch werden nicht nur die Kinder, sondern auch unsere tierischen Mitbewohner geschützt.“

Bad Hindelang: Kletterer stolpert in den Alpen und stürzt in den Tod

In den Alpen ist ein 32-jähriger Mann beim Klettern tödlich verunglückt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er am Samstag mit seinem Bruder nahe Bad Hindelang im Oberallgäu unterwegs. Auf einem Kletterweg am Oberjoch stolperte der Mann und stürzte 70 Meter über steiles Felsgelände in die Tiefe. Bei dem Sturz erlitt er tödliche Verletzungen am Kopf.

Böhl-Iggelheim: Drei Männer bei Badeunfall schwer verletzt

Im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim ist es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr am Niederwiesenweiher zu einem Badeunfall gekommen. Dabei wurden drei polnische Erntehelfer im Alter von 22 bis 27 Jahren schwer verletzt. Die Männer wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Badeunfall gekommen war, ermittelt die Kriminalpolizei. Laut Polizei ist der Zustand der Männer kritisch.

