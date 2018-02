Hamm: Patient attackiert Sanitäterin

Im westfälischen Hamm hat ein Mann eine 24-Jährige Rettungssanitäterin brutal attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 29-Jährige am Sonntagabend von einem Rettungswagen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Der Mann, der sich zuvor hilflos gab, rastete in der Klinik aus: Er urinierte vor den anderen Patienten, bespuckte die Sanitäterin und trat anschließend auf sie ein. Die junge Frau stürzte zu Boden und brach sich dabei den Arm. Der Mann demolierte anschließend noch einen Drucker, bevor er von der alarmierten Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen wurde. Anschließend wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.

Wrist: Robbe mit Handycap im Fluss gesichtet

Eine ungewöhnliche Begegnung hatte eine Spaziergängerin aus dem schleswig-holsteinischen Wrist am Sonntag. Wie die "Kieler Nachrichten" berichten, entdeckte die Frau in der Bramau eine Kegelrobbe. Dass die Tiere soweit ins Landesinnere schwimmen - Wrist liegt Luftlinie rund 50 Kilometer von der Nordsee entfernt - ist ungewöhnlich. Da die Robbe zudem den Anschein machte, durch einen Ring um ihren Körper in ihren Bewegungen eingeschränkt zu sein, riefen die Passantin und ihr Mann bei der Seehundstation Friedrichskoog an. Die Seehundretter wollen nun darauf warten, dass das Tier an Land geht. Sichtungen können der Station unter Telefon 04854 / 1372 mitgeteilt werden.

Glashütten: Rentner schießt auf Polizistin

In Glashütten im Hochtaunuskreis in Hessen hat ein 90-Jähriger am Sonntagabend auf Polizisten geschossen, weil er sie für Betrüger hielt. Wie die Polizei berichtet, rief der Mann am Abend den Notruf an und gab an, er hätte einige Rückfragen. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Betrugsversuches durch Anrufer war, die sich ihm gegenüber als Polizisten ausgaben. Diese hatten ihn dazu veranlasst, mehrere tausend Euro vor die Haustür zu legen.



Eine Polizeistreife wollte sich der Sache vor Ort annehmen, beim Eintreffen hielt der Rentner diese jedoch für verkleidete falsche Beamte. Der Mann - der im Besitz legaler Waffen ist - schoss auf die Polizisten, dabei erlitt eine Beamtin ein Knalltrauma. In einem erneuten Telefonat mit der Polizei konnte der Mann beruhigt werden und vertraute sich den Beamten schließlich an. Nun dauern die Ermittlungen an. Im Laufe der vergangenen Tage häuften sich laut Polizei Anrufe durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben.

Stralsund: Obduktion soll Todesursache von brennender Leiche klären

Eine Obduktion soll die Todesursache der brennenden Leiche klären, die gestern in Stralsund gefunden wurde, wie die "Süddeutsche" berichtet. Der Unbekannte war dort auf offener Straße verbrannt. Es handelte sich vermutlich um einen Mann, dessen Identität bislang aber noch nicht zweifelsfrei feststand, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte. Eine Zeugin hatte am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil vor einem Parkhaus offenbar ein Mensch liege und brenne. Der Notarzt konnte anschließend nur noch seinen Tod feststellen.

Eine zweifelsfreie Identifizierung des Toten war wegen der starken Verbrennungen nach Polizeiangaben erschwert. Auch die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, Spuren wurden gesichert.

