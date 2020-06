Berlin: 41-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz

Die Berliner Polizei wurde am Wochenende von einem 63-Jährigen gerufen, der sich Sorgen um einen mutmaßlich aggressiv gewordenen Freundes machte. Wie die Beamten am Sonntagabend mitteilten, fanden sie beim Eintreffen einen 41-Jährigen vor, der nackt und brüllend auf dem obersten Stockwerk des Mehrfamilienhauses stand. Er soll an einem Metallgitter gerüttelt und versucht haben, weiter nach oben zu klettern.

Nach eigenen Angaben versuchte die Polizei, einen Sturz oder Sprung des offenbar unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen stehenden Mannes zu verhindern. Ein Polizist habe den Mann zu Boden ziehen können und ihm Handschellen angelegt, hieß es. Zur Behandlung einer Verletzung am Auge und wegen des Drogeneinflusses sollte der Mann dann in einen Krankenwagen gebracht werden – bei der Umlagerung für den Transport sei er jedoch plötzlich kollabiert, hieß es weiter. Eine versuchte Reanimation war erfolglos und der Mann starb, wie die Polizei weiter angab. Zu der Ursache machte sie zunächst keine Angaben.

Neumünster: 21-Jähriger fährt im Streit Kontrahenten mit Auto an

Im Streit hat ein 21-Jähriger mit seinem Wagen in Neumünster einen Mann angefahren. Nach ersten Erkenntnissen handelte der Mann dabei in Tötungsabsicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 19-Jähriger wurde bei dem Vorfall am Sonntag schwer verletzt. Ein weiterer 18-Jähriger konnte im letzten Moment noch zur Seite springen und verletzte sich leicht. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem er sein Opfer angefahren hatte, fuhr der Verdächtige mit seinem Kleinwagen noch einen Laternenmast um und flüchtete. Eine Stunde später stellte er sich der Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Dem 21-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Quelle: DPA

Das ist im Tierpark Hagenbeck in 100 Jahren noch nicht passiert: Mitten am Tag und vor den Augen der Besucher ist ein Albino-Seebärenbaby geboren worden. Das Tier sei eigenen Recherchen zufolge das einzige in einem Zoo geborene Albino-Seebärenbaby weltweit, wie eine Tierpark-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Die Geburt des Seebärenmädchens sei Mitte Juni problemlos und sogar vor den Augen der Besucher abgelaufen.

Dem noch namenlosen Baby gehe es sehr gut. Gemeinsam mit seiner Mutter Lucy verbringt es die ersten Wochen in einem abgetrennten Gehegebereich des Eismeers. Durch eine Sichtscheibe kann das Albinoweibchen zeitweise beobachtet werden. Vater des auffälligen Jungtieres war Seebärenmännchen Gringo, der 2019 an Altersschwäche gestorben war. Die Tragzeit bei Seebären beträgt etwa ein Jahr. Albinismus ist eine Genmutation, die sehr selten vorkommt. Sie geht mit weißer Haut und roten Augen einher. Es ist eine Störung bei der Bildung von Farbstoffen, die Haut, Haare, Federn und Augen färben. In der freien Wildbahn hätte das Albino-Junge nur geringe Überlebenschancen, weil es wegen der auffälligen Fellfarbe schneller von Feinden gesehen wird. Und ohne Tarnung kann es selbst auch nicht so gut Beute machen. "Ein Problem, das dem Albinomädchen im Tierpark erspart bleibt", wie der Tierpark schreibt.

Quelle: DPA

Hamburg: Drei Männer durch Messerstiche bei Streit in Bar schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Hamburg sind drei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 36-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Ein 43 Jahre alter Mann soll dem mutmaßlichen Täter am frühen Montagmorgen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin soll der Mann das Messer gezogen und auf seinen Gegenüber eingestochen haben. Die 38 und 43 Jahre alten Begleiter des mutmaßlichen Opfers sollen daraufhin zur Hilfe gekommen sein – auch sie wurden durch Messerstiche schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter sei schließlich geflohen. Auf einem Spielplatz sei er von Einsatzkräften festgenommen worden. Die drei Schwerverletzten schweben laut Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Sie würden in einem Krankenhaus behandelt. Warum es zu dem Streit kam, wird derzeit ermittelt.

Quelle: DPA

Röbel: 45-Jähriger leblos aus See geborgen

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden ging im Polizeirevier Röbel ein Notruf ein. Ein Zeuge berichtete, ein Mann würde leblos im Malchower Recken, einem Verbindungsstück zwischen Petersdorfer See und dem Malchower See treiben. Als die Polizisten die Unglücksstelle erreichten, hatte die Feuerwehr den 45-Jährigen bereits aus dem Wasser geborgen. Der eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Die Umstände des Geschehens sind bislang unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Neubrandenburg

Meßkirch: 200 Menschen feiern trotz Corona-Abstandsregeln

Im baden-württembergischen Meßkirch wurde in der Nacht zu Sonntag eine Diskothek geräumt. 200 Menschen hatten dort trotz der geltenden Corona-Regeln gefeiert, weder die Gäste noch das Personal trugen einen Mund-Nasen-Schutz. Ein Mindestabstand von 1,50 Metern konnte aufgrund der Enge nicht gewahrt werden. Der Betreiber muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg