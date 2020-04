Hinweis: Aktuelle Nachrichten zum Corona-Virus in Deutschland finden Sie hier.

Rödental: 40-Jähriger soll Vater absichtlich überfahren haben

Ein Mann soll am Wochenende seinen Vater absichtlich überfahren haben – das 69-jährige Opfer starb noch in der Hofeinfahrt des gemeinsamen Hauses im bayerischen Rödental. Das Motiv sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 40-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft fuhr er am Samstagabend mit seinem Auto aus der Garage. Dabei soll er das Garagentor beschädigt und dann seinen Vater umgefahren haben. Nachbarn und ein Notarztteam konnten den 69-Jährigen nicht mehr reanimieren. Der Sohn sei erst mit dem Auto geflüchtet, später aber zu Fuß zurückgekommen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es weiter.

Hamm: Polizei befreit Kleinkinder aus Auto

Weil eine Mutter ihre beiden Kleinkinder während des Einkaufens auf dem Parkplatz im in der prallen Sonne abgestellten Auto sitzen ließ, musste die Polizei am Samstag die Scheibe des Familienwagens einschlagen. Ein Zeuge hatte die Beamten informiert und berichtet, dass die Kinder wegen der starken Sonneneinstrahlung stark schwitzen und das Fenster nur einen Spalt breit offen sei. Als eine Streife an dem Wagen eintraf, war von der Mutter nichts zu sehen. Die Polizisten schlugen eine Autoscheibe ein und holten einen zweijährigen Jungen und seine vier Monate alte Schwester aus dem Auto. Nach Rücksprache mit einem Arzt geht es ihnen gut. Während des Einsatzes der Beamten kehrte demnach auch die sorglose Mutter zu ihrem Wagen zurück.

Schmelz: Männer bedrohen Polizisten mit Macheten

Zwei junge Männer haben im Saarland Polizisten mit Macheten bedroht, beleidigt und angehustet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten in der Nacht darüber informiert, dass drei Jugendliche mit Macheten durch Schmelz liefen. Als die Polizei eintraf, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Als sie gestellt wurden, zogen sie jeweils eine Machete aus dem Hosenbund und bedrohten damit die Beamten. Erst als die Polizisten Dienstwaffen auf die Männer richteten, legten die 18- und 24-Jährigen ihre Macheten nieder. Beide wurden festgenommen.

Dagegen wehrten sie sich, beleidigten und bedrohten die Polizisten, eine Beamtin wurde leicht verletzt, ein weiterer Polizist wurde angehustet. Beide Männer kamen in Polizeigewahrsam. Der 24-Jährige war laut Polizei betrunken und stand unter Drogen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei wurden gegen die Männer Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Außerdem müssen sie mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutz- und das Waffengesetz rechnen.

Essen: Tödliche Attacke auf Teenager – 17-Jähriger in U-Haft

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Essen ist der mutmaßliche 17-jährige Täter in Untersuchungshaft gekommen. Diese ordnete der Haftrichter am Sonntagabend an, wie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Montag mitteilte. Der 17-Jährige soll den Jugendlichen bei einem nächtlichen Streit auf einer Straße in Essen mit einem Messerstich tödlich verletzt haben.

Das Opfer starb am frühen Sonntagmorgen in einem Krankenhaus. Die Obduktion bestätigte nach Polizeiangaben, dass der Messerstich in den Oberkörper des 14-Jährigen zum Tod führte. Zwischen dem vermutlich alkoholisierten 17-Jährigen und dem späteren Opfer war es demnach vor der Tat zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf der Ältere auf den 14-Jährigen eingestochen haben soll. Der Tatverdächtige wurde wenig später nahe dem Tatort festgenommen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

Bad Nauheim: Zwei Tote bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Nach einem Brand in Bad Nauheim (Hessen) haben Einsatzkräfte zwei Tote entdeckt. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Das Feuer war am Montagmorgen aus noch unklarer Ursache ausgebrochen. Insgesamt seien in dem Haus 30 Menschen gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Einsatz dauerte am Vormittag noch an.

Düren: Mann will Unkraut an Holzzäunen verbrennen und setzt Garten in Brand

Bei dem Versuch, mit seinem Gasbrenner Unkraut zu verbrennen, soll ein Mann in Düren seinen Garten in Brand gesetzt haben. Der 79-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er hatte demnach am Samstag gerade das Unkraut von den Holzzäunen zu seinen Nachbargärten entfernt, als sein Garten mit einem Gartenhaus und einem Taubenverschlag in Brand geriet und teils zerstört wurde. Die Feuerwehr barg den Mann. Er hatte selbst noch versucht, die Flammen zu löschen und sich dabei verletzt, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere zehntausend Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Salamanderpest breitet sich im Westen Deutschlands aus

Die gefährliche Salamanderpest befällt immer mehr Tiere im Westen Deutschlands. Der Hautpilz wurde bereits 2015 in der Eifel an der belgische Grenzen an freilebenden Tieren entdeckt und breitet sich nun in den Wäldern des Ruhrgebiets rapide aus. Der vermutlich aus Asien stammende Pilz (Batrachochytrium salamandrivorans, kurz: Bsal) verursache ein Massensterben, sagte der Experte Hans-Dieter Otterbein von der Naturschutzorganisation Agard. Bsal habe in Nordrhein-Westfalen in der Nordeifel und jetzt auch im Ruhrgebiet schon zu deutlichen Bestandsrückgängen beim Feuersalamander geführt. Im Westen von Rheinland-Pfalz wurde der Erreger ebenfalls bereits nachgewiesen.

