Roth: Polizei nimmt Mann und Frau nach Leichenfund fest

Nach dem Fund einer nackten Leiche im fränischen Roth hat die Polizei einen Mann und eine Frau festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, führte ein Zeugenhinweis am Sonntag die Beamten zu einer 33-jährigen Frau aus Nürnberg. Auch ein 34-jähriger Bekannter wurde von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Beide räumten in ihren Vernehmungen ein, bei der Beseitigung des Leichnams mitgewirkt zu haben, bestreiten aber den 56-Jährigen aus Bamberg getötet zu haben.

Eine Passantin hatte die unbekleidete Leiche am Mittwochnachmittag in einer Böschung zwischen Westring und Rednitz entdeckt. In unmittelbarer Nähe lag ein schwarzer Koffer. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass der Mann in der Wohnung der Festgenommenen zu Tode misshandelt, in den Koffer gepackt und mit einem Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen an den Auffindeort transportiert wurde. Die Wohnung der 33-jährigen Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt und soll nun weiter intensiv auf Spuren untersucht werden. Die beiden Verdächtigen sitzen seit Montag in Untersuchungshaft, nachdem ein Richter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen hat.

Hamm: 76-Jähriger vergisst echte Picasso-Vase im Zug

Ein Rentner hat beim Umsteigen am Bahnhof in Hamm eine offenbar echte Picasso-Vase im Zug vergessen. Noch auf dem Bahnsteig fiel dem 76-Jährigen das Missgeschick auf. Das Bahnpersonal konnte die Tasche mit der besonderen Fracht aber nicht mehr finden. Das Original des Keramikkrugs von Pablo Picasso aus dem Jahr 1953 soll nach Polizeiangaben einen Wert von mindestens 10.000 Euro haben. Bemalt ist der 26 Zentimeter hohe Krug mit dem Motiv "Le Hibou" (Die Eule). "Wir gehen zu 100 Prozent aus, dass die Vase Eigentum des Mannes ist", erklärte ein Polizeisprecher. Die Bundespolizei ermittelt wegen Unterschlagung gegen unbekannt.

Frankfurt-Oder: Polizei stoppt Auto und findet darin zehn Hundewelpen

Die Bundespolizei Berlin hat am Montagabend an der Anschlussstelle Frankfurt Oder West einen aus Polen kommenden Pkw gestoppt und darin zehn Hundewelpen entdeckt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, kontrollierte die Streife den in Dänemark zugelassenen Renault Captur auf der Bundesstraße 12. Der 22-jährige niederländische Fahrer war mit drei 18- und 19-jährigen Dänen in Richtung Berlin unterwegs. Im Koffer- und im Fußraum entdeckten die Beamten insgesamt zehn Hundewelpen, die augenscheinlich der Rasse American Pit Bull zuzuordnen waren. Der Fahrer und seine Begleiter konnten weder Transport- noch Impfpapiere für die Tiere vorlegen. Die Polizisten stellten die Welpen sicher und übergaben diese später an ein Tierheim. Gegen den Fahrer und seine Begleiter wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Hundeverbringungs-und Einfuhrbeschränkungsgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der Ermittlungen durften die vier Männer ihre Fahrt fortsetzen.

Fullscreen

Neuss: Teenager erleidet 15.000-Volt-Stromschlag

In Neuss haben zwei Jugendliche einen Stromschlag erlitten, dabei wurde einer der beiden schwer verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, waren die beiden Jungen im Alter von etwa 14 Jahren ersten Ermittlungen zufolge an einer S-Bahnstation auf das Dach eines Wartehäuschens in rund dreieinhalb Metern Höhe geklettert. Dabei geriet einer der beiden zu nah an die 15.000-Volt-Oberleitung und erlitt schwere Verbrennungen. Die Feuerwehr rettete ihn über einen Gelenkmast. Der vermeintlich leichter Verletzte konnte vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig vom Dach klettern. Im Vorfeld der aufwendigen Rettung mussten umfangreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden, um eine weitere Gefährdung durch den Schienenverkehr oder die Oberleitung auszuschließen.Der schwer verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der geflogen, sein Freund kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Bergisch-Gladbach: Mann verkauft Elefantenfuß-Hocker im Internet

Beamte der Zollfahndung Essen haben in Bergisch-Gladbach einen als Hocker umgearbeiteten Elefantenfuß sichergestellt. Ein 53-Jähriger hatte den mit Müllsäcken verhüllten Hocker auf einem Kleinanzeigenportal im Internet zum Verkauf angeboten. Die Zollfahnder bekamen einen anonymen Hinweis. Sie ermittelten die Identität des Mannes und fanden bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten in dessen Garage den zum Hocker umfunktionierten Elefantenfuß. Der Beschuldigte konnte weder eine Vermarktungsbescheinigung noch eine Einfuhrgenehmigung der zuständigen Behörden vorweisen. Wie die Zollfahnder am Dienstagmorgen berichteten, hat die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet.Elefanten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine besonders und streng geschützte Tierart, deren Vermarktung grundsätzlich verboten ist.

Berlin: 21-Jähriger mit Sturmgewehr-Attrappe löst Polizeieinsatz aus

Ein 21-Jähriger hat sich im Berliner Hauptbahnhof einen Scherz erlaubt, den die Polizei überhaupt nicht witzig fand. Passanten meldeten sich am Sonntagnachmittag bei den Beamten, weil sie einen Mann mit einem Gewehr beobachtet hatten. Noch bevor die Einsatzkräfte dort eintrafen, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der 21-Jährige kurze Zeit später erneut mit dem Gewehr gesichtet – dieses Mal im Stadtteil Moabit. Hier konnten die Beamten den Mann auch festnehmen. Sie überprüften die Waffe und stellten fest, dass es sich um eine täuschend echte Attrappe eines russischen Sturmgewehr handelte. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen verantworten.

Plön: Polizei spürt geklauten Kater in Wohnung auf

Wegen Diebstahls muss sich eine 31-Jährige in Plön verantworten. Die Frau, offenbar ein Katzenfan, soll Mitte Februar einen Kater an sich und mit nach Hause genommen haben. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung durchsuchte die Polizei laut einem Bericht der "Kieler Nachrichten" eine Wohnung, wo sie Kater Yogi und die Mieterin antrafen. "Weil das Tier gechipt war, konnte ein Tierarzt schnell und eindeutig feststellen, dass es sich tatsächlich um Yogi handelt", so ein Polizeisprecher. Gegen die Frau, die den Kater laut Polizei "unrechtmäßig" an sich genommen hatte, wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Nachrichten von Montag, den 25. Februar

Hennef: Gafferin filmt, wie Brandopfer reanimiert wird

Gleich zu zwei Bränden musste die Feuerwehr Hennef in der Nacht auf Montag ausrücken. Zunächst stand ein vierstöckiges Wohn- und Geschäftshaus in Flammen. Die Rettungskräfte brachten mehrere Bewohner mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit, weil das Treppenhaus wegen starker Rauchentwicklung als Fluchtweg keine Option mehr war. Insgesamt neun Hausbewohner mussten mit Rauchgasvergiftung in umliegenden Krankenhäusern notfallmedizinisch versorgt werden. Ausgebrochen war das Feuer ersten Ermittlungen zufolge an der Rezeption eines Thai-Massage-Studio im Erdgeschoss. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Bei einem weiteren Brand stellten Polizisten eine Zeugin in ihrer Wohnung zur Rede, die mit einem Smartphone filmte, wie Rettungskräfte einen lebensgefährlich verletzten 83-Jährigen auf der Straße reanimierten. Wie der "Kölner Express" berichtet wurde die Gafferin von den Beamten aufgefordert, das Video zu löschen. Ihr droht ein juristisches Nachspiel. Der Rentner, in dessen Einzimmer-Apartment das Feuer ausgebrochen war, wurde mit schweren Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Kölner Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute hatten ihn vor einem Ofen im Küchenbereich seiner Wohnung liegend entdeckt und retteten ihm damit wohl das Leben.

München: Frau lockt 24-Jährigen in Prügelfalle, Handy weg

Eine bisher unbekannte Frau hat am Sonntag einen 24-Jährigen nach einem Diskobesuch in eine schmerzhafte Falle gelockt. Nach Polizeiangaben lotste sie den jungen Mann unter dem Vorwand, noch einen weiteren Club zu besuchen, aus der Diskothek. In der Schlosserstraße erlebte der Herrschinger dann eine böse Überraschung. Drei Komplizen der Frau, die dort warteten, schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und klauten ihm sein Mobiltelefon und den Geldbeutel mit mehr als 100 Euro Bargeld. Das Opfer brach sich bei der Attacke die Nase und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Schlägertrio und der weibliche Lockvogel konnten unerkannt entkommen. Die Polizei München sucht nun nach ihnen. Zwei der Täter werden wie folgt beschireben:

Täter 1: weiblich, ca. 20-25 Jahre, ca. 175 cm, normale Figur, lange schwarze Haare, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit blauer dicken Jacke, Kapuze mit Fellbesatz und schwarzer Hose.

Täter 2: männlich, ca. 165 cm, dünn, kurze schwarze Haare, schwarze Winterjacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle

Paderborn: Vater und Tochter tot, Polizei vermutet Familiendrama

Ein 90-Jähriger Mann und seine 63 Jahre alte Tochter sind am Samstagabend durch eine Schusswaffe ums Leben gekommen. Wer die tödlichen Schüsse abgefeuert hat, ist bisher unklar. Man gehe aktuell von innerfamiliären Streitigkeiten aus, erklärten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Montag auf einer Pressekonferenz. Die beiden Opfer waren am Samstagabend auf der Straße vor ihrem Haus in Paderborn-Kaukenberg gefunden worden, wobei die Frau nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Auslöser des Konflikts könnte nach ersten Ermittlungen eine psychische Krankheit des Vaters sein.

Moers: Gas-Güterzug entgleist, A40 voll gesperrt

In Moers ist am Montagmorgen ein mit Gas beladener Güterzug entgleist. Auf einer Eisenbahnbrücke über die A40 sprangen aus bisher ungeklärten Gründen drei Kesselwagen aus den Gleisen. Der Lokführer sei bei dem Unfall verletzt worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Zudem sei die Oberleitung beschädigt worden. Die Polizei sperrte die A40 sowie eine Bundesstraße in beide Richtungen, da zunächst unklar war, ob Flüssiggas aus den Wagen ausgetreten ist. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Messergebnis negativ", sagte der Sprecher weiter. Derzeit laufen die Planungen für Bergung der entgleisten Waggons. Womöglich muss die Autobahn deshalb am Abend erneut gesperrt werden.

Fullscreen

München: Party eskaliert, Chaoten verletzen sieben Polizisten

In der Nacht auf Sonntag ist in der Münchner Ludwigvorstadt eine Party eskaliert. Zunächst hatten Anwohner die Polizei informiert und sich über den Lärm in einem Innenhof beschwert. Wie die "TZ" berichtet, wurde der erste eintreffende Streifenwagen von etwa 30 Partygästen empfangen. Einige davon sollen die Beamten bepöbelt und bedroht haben. Zudem urinierten sie der Polizei zufolge an das Polizeiauto. Weil die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren den ausgesprochenen Platzverweis ignorierten, wurde Verstärkung angefordert. Danach verschärfte sich die Situation aber weiter. Einige Partygäste attackierten die Beamten mit Tritten und Faustschlägen. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein und nach mehrere Personen fest. Die Bilanz: Zwei Polizisten mussten medizinisch versorgt werden, einer von ihnen wurde von einer Glasflasche am Kopf getroffen. Sieben Männer nahm die Polizei fest. Zwei von ihnen sollen dem Ermittlungsrichter zugeführt werden, um die Haftfrage zu klären.

Berlin: Teenager-Duo scheitert bei Überfall auf Erotik-Shop

Das ging in die Hose. Auf dilettantische Art sind zwei jugendliche Räuber am Samstagabend mit einem Überfall auf einen Erotik-Shop gescheitert. Maskiert und mit einer Schreckschusspistole und Messer bewaffnet, betraten die Teenager den Laden in Berlin-Neukölln. Dort stellte sich ihnen der Ladenbesitzer offenbar so energisch entgegen, dass das Duo türmte. Eine Streife wurde auf die beiden aufmerksam, weil sie in der Eile vergessen hatten, ihre Masken abzusetzen. In einer Parkanlage stellten die Polizisten einen 16-Jährigen. Seinem Komplize gelang die Flucht.

Ludwigshafen: 19-Jähriger demoliert Stromkasten

Offenbar auf dem Heimweg von einer Party hat ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen seinen Frust an einem Stromkasten ausgelassen. Der junge Mann trat immer wieder auf den Kasten ein, sodass mehrere Straßenlaternen ihren Dienst quittierten. Die von Anwohnern alarmierte Polizei traf den stark alkoholisierten Teenager am Tatort an und stellte bei einem Schnelltest 2,4 Promille fest. Die Beamten übergaben ihn seinem Vater. Der Schaden am Stromkasten: ca. 5000 Euro.

Hannover: Sieben verletzte Polizisten nach Kollision zweier Streifenwagen

Auf dem Weg zu einem Einsatz sind am Sonntag in Hannover zwei Streifenwagen zusammengestoßen. Beide waren einem Polizeibericht zufolge mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Bei der Kollision auf einer Kreuzung wurde eine Beamten derart eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizisten waren demnach in die Nordstadt gerufen worden, wo Fußballfans von Hannover 96 mit Anhängern der linken Szene in Streit geraten waren. An den verunfallten Polizeiwagen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Fullscreen

Quellen: Presseportal der Polizei,

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 18.. bis zum 24. Februar finden Sie hier: