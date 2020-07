Erfurt: Polizei sucht verwahrlostes Kind

In Erfurt sucht die Polizei im Stadtteil Niedernissa nach einem kleinen Jungen. Einer Pressemitteilung zufolge, riefen Anwohner am Donnerstag die Polizei, weil das etwas vierjährige und verwahrlost erscheinende Kind versuchte, sich Zutritt zu einem Haus zu verschaffen. Es sei nicht das erste Mal dass es in der Ortschaft gesichtet wurde. Den Anwohnern ist der Junge allerdings nicht bekannt. Der er vor dem Eintreffen der Beamten wieder verschwunden war, sucht die Polizei nun nach Hinweisen zu seinem Verbleib und seiner Identität. Er hat demnach hellblondes Haar, ist etwa 1,10 Meter groß und trug einen grün/blauen Einteiler beziehungsweise Schlafanzug. Bislang blieb die Suche, auch nach dem Einsatz eines Hubschraubers, ohne Erfolg. Wer Hinweise zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03 61-74 43-0 an die Polizei zu wenden.

Quelle: Thüringer Polizei

Düsseldorf: Autofahrer stürzt 16 Meter in die Tiefe

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer hat sich am Samstagmorgen in Düsseldorf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die mit einem Sturz aus großer Höhe endete. Der 33-Jährige war auf der A52 durch seine Fahrweise aufgefallen und anschließend von Polizeibeamten aufgefordert worden, dem Einsatzwagen zu folgen. Der Fahrer allerdings fuhr unbeirrt weiter und machte keine Anstalten, den Anweisungen der Polizisten zu folgen. Schließlich verließ er die Autobahn in Richtung Düsseldorf-Flughafen und fuhr auf das Gelände des Flughafens. Im Bereich des Abflugterminals A kam der Mann von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Begrenzungszaun und stürzte dann 16 Meter tief in den Trichter einer Parkhausschnecke. Wie die "Rheinische Post" berichtet, konnte der Fahrer sich selbst aus dem zerstörten Pkw befreien und versuchte, seine Flucht über eine Mauer fortzusetzen. Als ihm das nicht gelang, soll er am Boden gekniet und von der Polizei festgenommen worden sein.

Nach Polizeiangaben verletzte der Mann sich nur leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand, nahmen die Beamten eine Blutprobe. Der Pkw musste aufwändig mit einem Kram auf dem Parkhaus geborgen werden.

Quelle: Polizei Düsseldorf, Rheinische Post

Augsburg: Kanufahrer stirbt nach Unfall im Eiskanal

Ein 68-jähriger Kanufahrer ist nach einem Unfall im Augsburger Eiskanal gestorben. Der Mann habe im umgekippten Kanu mit dem Kopf nach unten im Wasser getrieben, sagte die Polizei am Sonntag. Badegäste holten den Bewusstlosen am Freitagmittag aus dem Wasser und leisteten erste Hilfe. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen, um herauszufinden, wie der Unfall auf der künstlichen Wildwasserstrecke passiert ist.

Quelle: DPA

Rheinstetten: Zwei Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im baden-württembergischen Rheinstetten sind beide Insassen ums Leben gekommen. Nach seinem Start am Sonntagabend vom Flugplatz in Rheinstetten-Forchheim war das Ultra-Leichtflugzeug aus zunächst noch ungeklärter Ursache in einem nahe gelegenen Waldgebiet südlich von Karlsruhe abgestürzt, wie das dortige Polizeipräsidium mitteilte. Mit Hilfe eines Hubschraubers wurde den Angaben zufolge die Absturzstelle gefunden. Für den 61-jährigen Piloten und einen 54-jährigen Passagier kam aber jede Hilfe zu spät. Für die Ermittlungen zur Unglücksursache wurden die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt. Am Samstag waren im Münsterland bei der Kollision von zwei Segelflugzeugen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Quelle: AFP

Querfurt: Zweijähriges Kind tot aufgefunden – Mutter und deren Lebensgefährte verhaftet

Nach dem Tod eines zweijährigen Kindes in Querfurt (Sachsen-Anhalt) sitzen die Mutter (36) und deren Lebensgefährte (30) in Untersuchungshaft. Eine Obduktion habe den Verdacht bestätigt, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod gehandelt habe, teilten die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft Halle am Sonntagabend mit. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, deshalb würden weitere Details noch nicht veröffentlicht. Die Polizei sei am Samstag wegen des gestorbenen Kindes alarmiert worden. Es wurde noch am gleichen tag obduziert.

Quelle: DPA

Olpe: Verdächtiger nach Brand in Flüchtlingsunterkunft festgenommen

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Attendorn ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um einen Bewohner der Unterkunft, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Ein fremdenfeindliches Motiv werde derzeit jedoch ausgeschlossen, erklärte die Kreispolizeibehörde in Olpe. Die in Containerbauweise errichtete Unterkunft war den Polizei-Angaben zufolge am Abend "in voller Ausdehnung" in Flammen aufgegangen. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, hatten die Bewohner den Gebäudekomplex bereits verlassen. Sie wurden durch das Sozialamt auf andere Unterkünfte verteilt. Der Sachschaden liegt laut Polizei "vermutlich im sechsstelligen Bereich".

Quelle: AFP