Brühl: Polizeibesuch sorgt für Absage von Hochzeit

Sie waren bereits verlobt, doch aus der Hochzeit wird nun nichts: In Brühl wollten Polizisten eigentlich nur einen Fahrer ermitteln, der im Oktober auf der A3 zu schnell unterwegs war. Am Ende führte ihr Einsatz zum Ende einer Liebe.

Demnach öffnete ein 24-Jähriger den Beamten die Tür, als diese die 50-jährige Halterin aufsuchen wollten. Da der Mann dem auf dem Blitzerbild zu sehenden Mann sehr ähnlich sah, er sich aber nicht ausweisen konnte, nahmen die Polizisten ihn zur Identifizierung mit aufs Revier. Dort stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht nur seiner Verlobten gegenüber falsche Personalien angegeben hatte, sondern auch, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

"Die Liebe der 50-Jährigen erlosch schlagartig: Ihr Ex-Verlobter musste ihr den Wohnungsschlüssel noch auf der Wache zurückgeben und sie löste die Verlobung auf", schrieben die Beamten in ihrem Bericht.

Dortmund: 43-Jähriger rast im Kart der Polizei davon

In Dortmund hat ein 43-Jähriger die Aufmerksamkeit der Polizei erregt, weil er mit seinem auch für die Straße zugelassenen Kart deutlich zu schnell unterwegs war. Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollieren wollten, gab dieser Gas und flüchtete mit bis zu 80 Stundenkilometern durch ein Wohngebiet.

Auch als die Polizei den Mann später in einer Sackgasse entdeckte, setzte der Mann zur erneuten Flucht an und hielt dabei auf die Beamten zu. Eine Polizistin musste demnach zur Seite springen, um Schlimmeres zu verhindern. Sie sei dennoch leicht verletzt worden.

Zum Verhängnis wurde dem 43-Jährigen letztlich ein unbefestigter Verbindungsweg, auf dem sich der Mann festfuhr. Weil er sich bei der Festnahme vehement gewehrt habe, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Cölbe: Post-Lkw weicht Wildtier aus und kippt um

Im hessischen Cölbe ist in der Nacht auf Samstag ein Lkw der Post umgekippt. Eigenen Angaben zufolge musste der 62-jährige Fahrer in einer Linkskurve einem Wildtier ausweichen und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf der Seite liegend auf einem Feld zum Stillstand kam. Die geladenen Pakete verteilten sich auf der Wiese, der Fahrer selbst musste leicht verletzt ins Krankenhaus.

Kerken: Mann von drei Pkw an- und überfahren - tot

Im nordrhein-westfälischen Kerken (Kreis Kleve) hat sich am Morgen ein schrecklicher Unfall ereignet, bei dem ein 27-Jähriger sein Leben verlor. Wie die Polizei berichtet, wollte der aus Rumänien stammende Mann eine Bundesstraße überqueren, als ihn der Wagen einer 36-jährigen Frau erfasste und durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Dort wurde der Mann nachfolgend von zwei weiteren Pkw überrollt und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft seien die beteiligten Unfallwagen sichergestellt worden. Dem Toten sollte eine Blutprobe entnommen werden. Zudem sei ein Unfallgutachter beauftragt worden, um den Vorfall zu rekonstruieren.

Gummersbach: 40-Jähriger tot in Gewahrsamszelle aufgefunden

In einer Gewahrsamszelle der Polizei im nordrhein-westfälischen Gummersbach ist am Morgen ein 40-jähriger Mann aus Wiehl tot aufgefunden worden. Der erheblich alkoholisierte Mann war am Sonntagnachmittag nach einem Polizeieinsatz zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam eingeliefert worden, wie die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei im Oberbergischen Kreis mitteilten.

Im Zuge regelmäßiger Kontrollen wurde der 40-Jährige demnach am Montag um 7.25 Uhr tot in der Zelle gefunden. Hinweise auf einen Suizid oder auf offensichtliche Gewalteinwirkung lagen den Behörden zufolge nicht vor. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Polizei in Köln. Zur Klärung der Todesursache ordnete das Kölner Amtsgericht die Obduktion der Leiche an.

Ulm: Mann stirbt nach Angriff von Einbrechern

Ein 59-Jähriger ist in Ulm nach einem Angriff von Einbrechern im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll eine Obduktion nun die genaue Todesursache klären.

Einbrecher waren in der Nacht zum Samstag in das Haus eingedrungen, in dem der 59-Jährige mit seiner 91 Jahre alten Mutter wohnte. Den Angaben zufolge schlugen die Unbekannten den Mann nieder, fesselten ihn und verletzten ihn schwer. Der 91-Jährigen taten sie einem Sprecher zufolge nichts. Die Einbrecher flüchteten. Die Polizei ging zunächst von zwei Tätern aus und fahndete am Sonntag noch immer nach ihnen.

Hamburg: Schafdieb in S-Bahn geschnappt

In Hamburg konnte die Polizei am Samstag im Hauptbahnhof einen international gesuchten Schafdieb festnehmen. Wie die Bundespolizei berichtet, war der 29-Jährige zunächst dadurch aufgefallen, dass er seiner Begleiterin in der S-Bahn nach einem Streit ins Gesicht schlug. Im Anschluss verhinderten weitere Fahrgäste weitere Angriffe und alarmierten nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof die Gleisaufsicht. Die hinzugerufenen Polizisten überprüften die Identität des Schlägers. Es kam heraus, dass er per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Der Bulgare hatte demnach in Bulgarien 15 Schafe gestohlen, wurde dafür verurteilt und war seitdem flüchtig. In Bulgarien muss er noch eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde in Untersuchungshaft genommen und soll den bulgarischen Behörden ausgeliefert werden.

Bad Hersfeld: Arbeiter in Sortiermaschine getötet

In einem Unternehmen für Oberflächentechnik in Bad Hersfeld (Hessen) hat sich bereits am Samstag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei heute berichtete, wurde ein 47-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache in einer Sortiermaschine eingeklemmt und so tödlich verletzt. Die Ermittlungen dauerten an, heißt es.

Halberstadt: Mädchen blockieren Bahnverkehr

Weil sie von sich Selfies an einem Bahnübergang machen wollten, haben zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) den Bahnverkehr massiv beeinträchtigt. Aufgrund eingegangener Störungsmeldungen seien viele Züge nur noch mit stark eingeschränkter Geschwindigkeit auf dem betroffenen Streckenabschnitt gefahren, heißt es.

Bundespolizisten machten die junge Frauen letztlich ausfindig, als diese sich auf eine Bahnschranke stützten, um sich dort zu fotografieren.

Die beiden seien sogleich aus dem Gefahrenbereich geholt und anschließend über die Gefahr ihrer Aktion aufgeklärt worden, ehe man sie ihren Erziehungsberchtigten übergeben habe, schreibn die Beamten.

Hamburg: Frau stirbt an Rauchvergiftung

Eine 43-Jährige ist am Neujahrstag in Hamburg an den Folgen einer Rauchvergiftung gestorben. Wie die "Mopo" am Montag mit Berufung auf die Feuerwehr berichtet, vergaß die Frau den Topf auf dem eingeschalteten Herd und schlief auf dem Sofa ein. Nachbarn hörten den Rauchmelder und riefen die Feuerwehr, welche die leblose Frau in ihrer Wohnung fand. Sie wurde reanimiert und kam auf die Intensivstation, wo sie jedoch einige Tage später verstarb, berichtet das Blatt.

Rheine: 42-Jähriger brutal verprügelt und ins Gesicht getreten

Am Hauptbahnhof Rheine ist am frühen Sonntagmorgen ein 42-Jähriger von vier Männern attackiert und brutal verprügelt worden. Wie die Polizei berichtet, schlug und trat das Quartett grundlos auf das Opfer ein. Selbst als es schon wehrlos auf dem Boden gelegen habe, hätten die Männern es weiter mit Tritten gegen Kopf und Brust malträtiert. Letztlich soll der Haupttäter dem 42-Jährigen mit voller Wucht ins Gesicht getreten haben, als sich dieser gerade wieder aufrecht hingesetzt hatte.

In diesem Moment kam eine Zeugin dem Opfer, das mehrere Brüche im Gesicht sowie Prellungen erlitt, zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Die konnte die Täter bislang nicht ausfindig machen und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

südländisches Aussehen und im Alter zwischen 18 und 19 jahren

Haupttäter ist korpulent mit dunklen kurzen Haaren an den Seiten und längerem Deckhaar; mit dunkler Jacke und Jogginghose bekleidet

ein zweiter Beschuldigter soll längere dunkle Haare mit leichten Wellen haben

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05971-9380 zu melden.

Bielefeld: Motorradunfall im Zirkus "Flic Flac"

Im Zirkus "Flic Flac" hat ein Motorradfehler während einer Vorstellung zu einem spektakulären Unfall geführt. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, waren zu dem Zeitpunkt zehn Fahrer gleichzeitig in der sogenannten "Todeskugel" unterwegs. Die Motorräder fahren kreuz und quer in dem fünf Meter durchmessenden Stahlball herum, ohne sich zu treffen. Am Sonntag führte jedoch ein Fahrfehler zu einem Zusammenstoß, der dazu führte, dass mehrere Artisten mit ihren Maschinen stürzten. Dem Bericht nach dauerte es eine Weile, bis die Artisten befreit werden konnten. Mehrere Zuschauer hätten vor Schreck den Notruf gewählt. Nach Zirkusangaben wurde bei dem Unfall jedoch keiner der Artisten ernsthaft verletzt. Die Zeitung veröffentlichte dieses Augenzeugenvideo:

Mülheim/Ruhr: 14-Jähriger stirbt zu Hause an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ein 14-Jähriger ist am Sonntag in Mülheim an der Ruhr an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Wie die Feuerwehr berichtet, fanden Angehörige den Jugendlichen bewusstlos im Haus. Rettungskräfte hätten ihn ins Freie gebracht und reanimiert, aber nicht mehr retten können. Der Junge starb im Rettungswagen. Zwei Sanitäter wurden dem Bericht nach nach dem Einsatz ebenfalls wegen einer Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch bei weiteren Bewohnern des Hauses wurden erhöhte Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Zuvor hätten Warngeräte ausgeschlagen, die die Retter bei sich hatten. Ein Feuerwehr-Sprecher erklärte, er geht davon aus, dass der Fall im Zusammenhang mit einer defekten Gastherme steht.

Das Wetter in Deutschland am Montag, den 8. Januar 2018

Aktuelle Unwetterwarnungen finden Sie beim Deutschen Wetterdienst (DWD).