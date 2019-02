Gössenheim: Mann pinkelt Polizisten ans Bein

Ein betrunkener Mann hat in einem unterfränkischen Vereinsheim randaliert und einen Polizisten angepinkelt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 62-Jährige das Heim in Gössenheim (Landkreis Main-Spessart) in der Nacht zum Sonntag nicht freiwillig verlassen, weswegen die Polizei gerufen wurde. Während die Beamten den Sachverhalt klären wollten, öffnete der Mann seine Hose und urinierte einem der Polizisten ans Bein. Er wurde daraufhin gefesselt und zu seiner Wohnung gebracht. Da er körperlich und geistig in der Lage war alleine klar zu kommen, nahmen ihn die Polizisten nicht zur Ausnüchterung mit aufs Revier.

In seiner Wohnung leistete er erneut Widerstand und beleidigte die Beamten. Ein Polizist wurde leicht an der Hand verletzt. Der 62-Jährige muss sich wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Im drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Bochum: Einbrecher fesseln Opfer an Stuhl - Herzinfarkt

Zwei mutmaßliche Einbrecher sollen am späten Montagabend in Bochum den Bewohner eines Einfamilienhauses überwältigt und an einen Stuhl gefesselt haben. Das Diebes-Duo soll zunächst geklingelt haben, als niemand öffnete, verschafften sich die beiden Männer offenbar mit Gewalt Zugang zur Wohnung des 62-jährigen Bewohners. Der erlitt bei der Fesselaktion nach ersten Erkenntnissen einen Herzinfarkt und verstarb. Wie die "Bild" berichtet, sollen die Einbrecher geflüchtet sein, als sie bemerkten, dass ihr Opfer tot ist. Was die beiden erbeuteten, ob es eine heiße Spur zu den Tätern gibt sowie weitere Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag bekanntgeben.

Berlin: Pärchen will Paketboten ausrauben

Bei einem versuchten Raub in Berlin-Mitte ist ein Paketbote leicht verletzt worden. Der 26-Jährige wollte am Montagmittag ein Paket in der Gerichtstraße ausliefern, vermutete aber einen Warenkreditbetrug, weshalb er das Päckchen nicht zustellte. Darüber wurden ein 29-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau informiert, die das Paket bestellt hatten. Auf der Straße trafen sie auf den Boten und versuchten, ihm das Paket zu rauben. Dabei wurde der Zusteller leicht verletzt. Die alarmierte Polizei stellte später in der Wohnung des Paares noch eine kleine Cannabisplantage sicher. Auch der Warenkreditbetrug bestätigte sich. Das Paar wurde festgenommen.

Großlittgen: 20-jähriger Radfahrer stirbt nach Auffahrunfall

Ein Auto ist am Dienstagmorgen bei Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) auf einen vorausfahrenden Radfahrer geprallt. Der 20-jährige Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er auf der Landesstraße 34 unterwegs. Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer fuhr ihm aus zunächst ungeklärter Ursache auf, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Echzell: Auto kracht gegen Baum - Fahrer verbrennt im Wrack

Ein 56-jähriger Autofahrer ist bei Echzell in der Wetterau (Hessen)gegen einen Baum gefahren und an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei in Friedberg am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend von der Kreisstraße 181 abgekommen. Sein Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum, überschlug sich und ging in Flammen auf. Das Auto brannte komplett aus. Der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem Fahrzeug retten. Ob er im Auto verbrannte oder schon vor dem Feuer tot war, sei noch nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin.

Esslingen: Ehefrau und deren Bekanten mit Messer attackiert

Ein Mann soll in Esslingen seine von ihm getrennt lebende Frau und deren Bekannten mit einem Messer attackiert haben. Der 23 Jahre alte Bekannte erlitt eine mehrere Zentimeter lange Schnittwunde am Bein. Die 22-jährige Frau blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach drang der 35 Jahre alte Angreifer am Samstagabend über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung seiner Frau ein. Als er sie dort mit dem anderen Mann vorfand, soll er sofort mit dem Messer angegriffen haben. Die beiden Opfer konnten sich in Sicherheit bringen.

Gegen den Angreifer war ein Annäherungsverbot verhängt worden. Er wurde am frühen Sonntagmorgen festgenommen und kam am Montag wieder auf freien Fuß. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bad Cannstatt: Mann entsorgt Kokain auf der Flucht vor der Polizei

Wegen des Verdachts auf den Handel mit Rauschgift wurden Polizeibeamte am Wochenende in Bad Cannstatt auf einen Mann aufmerksam. Als sie den 25-Jährigen kontrollieren wollten, flüchtete er zu Fuß. Ein Zeuge nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf und stoppte den mutmaßlichen Dealer. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Auf seiner Flucht entledigte sich der Mann zweier so genannter Klemmtütchen mit zehn Verkaufsportionen. Außerdem fanden die Polizisten rund 300 Euro Bargeld. Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, erließ der zuständige Haftrichter Haftbefehl.

Ovelgönne: 20-Jähriger stirbt nach Frontalcrash mit Lkw

Tödlicher Frontalcrash am Montagabend auf der Bundesstraße 211 bei Ovelgönne. Zwischen Barghorn und Altendorf geriet der 20-jährige Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dabei frontal mit einem 40-Tonner aus Litauen zusammen. Der Pkw wurde in einen wasserführenden Graben geschleudert, für den Fahre kam jede Hilfe zu spät. Der 40-jährige ukrainische Brummifahrer Ukraine erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die einbrechende Dunkelheit und Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt erschwerten die Unfallaufnahme und Bergung des völlig zerstörten Kleinwagens.

Werder: Mann fährt zwei Stunden mit toter Beifahrerin

Ohne es zu bemerken, ist ein Mann zwei Stunden lang mit seiner toten Ehefrau auf dem Beifahrersitz Auto gefahren. Erst an einer Raststätte auf der A10 alarmierte er den Notarzt, weil die Frau nicht mehr reagierte. Zu diesem Zeitpunkt war die 50-Jährige offenbar schon tot. Vermutlich ist die Frau im Schlaf gestorben. Das Paar war auf der Rückreise aus Polen ins nordrhein-westfälische Bad Salzuflen. Woran die Frau gestorben ist, wird derzeit noch ermittelt. Krebsmedikamente im Auto deuteten jedoch darauf hin, dass sie schwer krank war.

Nachrichten von Montag, den 4. Februar

Nürnberg: Betrunkener Rolli-Fahrer droht Polizisten Prügel an

Ein stark alkoholisierter Rollstuhlfahrer hat am Wochenende in Nürnberg Rettungskräfte attackiert. Zuvor hatten Passanten den Rettungsdienst informiert, weil der Mann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt aus seinem Rollstuhl gefallen war. Die Sanitäter konnten dem 58-Jährigen laut Polizeibericht aber nicht helfen, weil dieser wild um sich schlug. Auch die alarmierte Polizeistreife wurde beleidigt und beim Versuch den aufgebrachten Mann in den Krankenwagen zu hieven mit Schlägen bedroht. Letztlich habe der Mann nur gefesselt ins Krankenhaus gefahren werden können, so die Polizei. Dort ermittelten die Ärzte nicht nur eine Körperkerntemperatur von knapp über 32 Grad - der Mann hatte zudem einen Atemalkoholwert von knapp fünf Promille. Außerdem gab er an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Rolli-Fahrer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Weißensberg: Autofahrer nach Unfall eingeschlafen

Nicht schlecht staunte die Autobahnpolizei am Wochenende im Landkreis Lindau. Die Beamten mussten auf der A96 einen Mann wecken, der auf dem Standstreifen in seinem völlig demolierten Wagen eingeschlafen war. Der 53-Jährige war laut Polizei offensichtlich übermüdet von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke auf einer Länge von 50 Metern beschädigt. Bis auf Schlaf fehlte ihm und seinem Beifahrer nichts, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Der Schaden an Auto und Leitplanke wurde auf ca. 60.000 Euro geschätzt.

Wiesbaden: 20-Jähriger schießt an US-Air-Field in die Luft

Großeinsatz der Polizei am Sonntagabend rund um den US-Militärflugplatz in Wiesbaden-Erbenheim. Anwohner hatten beobachtet, wie aus einem weißen Transporter Schüsse in Richtung des US-Air-Fields abgefeuert wurden und die Polizei informiert. In einem nahe gelegenen Gewerbegebiet fanden Beamte schließlich den Wagen und die beiden Insassen, die dort ein Zimmer angemietet hatten. Laut Polizeibericht hatte der 20-jährige Beifahrer, ein Handwerker aus Thüringen, die Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Der der groß angelegten Suche nach ihnen kam laut Polizei auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Berlin-Kreuzberg: Säugling offenbar nicht getötet

Der Säugling, den Spaziergänger in der Nacht auf Sonntag in einem Gebüsch im Elise-Tilse-Park in Berlin-Kreuzberg entdeckt hatten, wurde offenbar nicht getötet. Es käme sowohl eine Totgeburt als auch ein natürlicher Tod nach der Geburt infrage, so ein Polizeisprecher nach der Obduktion des kleinen Mädchens am Sonntag. Beamte hatten den Fundort auf dem Gelände des früheren Anhalter Bahnhofs am Sonntag weiträumig abgesperrt - und zunächst ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen. Die Mordkommission hatte bereits entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun weiter nach den Eltern des Babys.

Leutkirch: Ehepaar rettet Sechsjährigem im Spaßbad das Leben

Ein sechsjähriger Junge ist am Wochenende in einem Freizeitpark in Leukirch auf einer Wasserrutsche verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Junge in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Rutsche des erst im Herbst 2018 eröffneten Parks geklettert. Ein Ärzte-Ehepaar entdeckte ihn demnach kurze Zeit später leblos auf dem Boden des Rutschbeckens. Die beiden Mediziner konnten den Jungen wiederbeleben und den kurz darauf eintreffenden Rettungssanitätern übergeben. Er hatte offenbar schon mehrere Minuten in dem Becken gelegen. Mittlerweile wurde der Sechsjährige aus dem Krankenhaus in Kempten entlassen.

Tegelberg: Spaziergänger vom Lawine überrascht

Glück im Unglück hatten zwei Spaziergänger am Sonntag am Tegelberg im Schwangau. Wie die "Bild" berichtet, war das Ehepaar aus Kempten am Nachmittag auf einem bei Tourengehern beliebten Weg unterwegs als sich eine Lawine löste und einen 52-Jährigen unter sich begrub. Auch die Frau wurde zum Teil verschüttet, konnte aber offenbar noch um Hilfe rufen. Auf einer Breite von 30 Metern soll das Schneebrett auf den Weg gekracht sein. Die Helfer der Bergrettung sollen dem Bericht zufolge in der Nähe gewesen sein. Sie befreiten das Ehepaar aus den Schneemassen.