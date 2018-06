Rüsselsheim: Riesenschlange erschreckt Mann auf Balkon

Eine ausgebüxte Riesenschlange hat in Rüsselsheim (Hessen) einen Mann erschreckt. Der 53-Jährige habe es sich am Montagmittag auf seinem sonnigen Balkon im zweiten Stock bequem machen wollen, als er das etwa ein Meter lange Reptil auf den warmen Fliesen entdeckte, berichtete die Polizei in Darmstadt.

Die Feuerwehr fing die etwa ein Meter lange Boa Constrictor ein und brachte sie in ein Tierheim. Woher das Tier stammt, war zunächst unklar. Der Lebensraum der Boa Constrictor ist Südamerika. Sie ist ungiftig, aber als Würgeschlange gefürchtet

Königslutter: Mann treibt leblos in Schwimmbecken

In Königslutter (Niedersachsen) ist am Montagabend ein 58-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei gegen 18.40 Uhr in einem Becken des Freibads leblos treibend entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer habe ein Notarzt wenige Minuten später nur noch den Tod des Schwimmers feststellen können. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei von einem tragischen Unglück auszugehen, heißt es.

Dortmund: Unbekannter schießt in Krankenhaus auf Arzt

In einem Dortmunder Krankenhaus ist am Nachmittag ein Mensch von einem unbekannten Täter angeschossen worden. Der Schütze sei flüchtig, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Nach ihm werde gefahndet. Die Tat ereignete sich demnach gegen 14.00 Uhr, die Hintergründe waren zunächst unklar. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.

Nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks soll sich der Zwischenfall im St.-Josefs-Hospital in Dortmund-Hörde ereignet haben. Der Unbekannte habe auf einen Arzt geschossen, berichtete das Dortmunder Studio des Senders. Es seien offenbar einer oder mehrere Schüsse gefallen.

Drolshagen: Eltern verpetzen kiffenden Sohn

Anstatt sich auf den Unterricht vorzubereiten, hat ein Schüler in Drolshagen (NRW) lieber Cannabis konsumiert - im Haus seiner Eltern. Die bemerkten laut Polizei am Montagmorgen Cannabisgeruch und fanden ihren Sohn schließlich rauchend im Obergeschoss vor. Von den Eltern zur Rede gestellt habe der junge ausweichend und verbal aggressiv reagiert, woraufhin die Eltern die Polizei einschalteten. Der Sohn verließ währenddessen das Haus samt Schultasche.

Die informierten Beamten stellten vor Ort ebenfalls Cannabisgeruch fest, weitere Betäubungsmittel fanden sie nicht. Dennoch fertigten sie eine Anzeige an.

Kassel: 30-Jähriger überschüttet Mann mit heißem Fett

Schwere Verbrennungen im Gesicht, am Körper und an den Armen hat ein Hausmeister in Kassel erlitten, der von einem bei Brandermittlungen unter Verdacht geratenen Mann mit heißem Fett im Rahmen eines Polizeieinsatzes überschüttet worden ist. Das Opfer wurde nach der Attacke am Freitag mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik eingeliefert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zwei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Der 30-jährige Angreifer sitzt in Untersuchungshaft.

Die beiden Polizeibeamten suchten den Mann zusammen mit dem Hausmeister auf, weil er bei Ermittlungen zu Bränden in dem Haus unter Verdacht geraten war. In dem Mehrfamilienhaus waren Zeitungen und Papieraushänge angezündet worden.

Die Beamten baten den 30-Jährigen den Angaben zufolge schließlich, mit ihnen auf das Polizeipräsidium zu kommen. Dort sollte demnach ein Dolmetscher seine Aussagen übersetzen, weil der Verdächtige angab, nicht gut Deutsch zu sprechen. Der Mann habe sich dann umgedreht, den mit Öl gefüllten Topf vom Herd genommen und den Beamten und dem Hausmeister das heiße Fett entgegengeschleudert.

Der Hausmeister erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Polizisten bekamen nur einige Spritzer des Fetts ab. Sie konnten den Mann überwältigen und festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und schwerer Körperverletzung ermittelt. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Herten: Familien gehen mit Teppichmessern aufeinander los

Im nordrhein-westfälischen Herten ist ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, artete die Auseinandersetzung vor einer Lidl-Filiale am Montagabend aus, die Kontrahenten sollen dabei mit Teppichmessern aufeinander losgegangen sein. Vier Menschen wurden verletzt.

Ob das Messer gezielt eingesetzt worden sei oder zur Verteidigung, sei noch unklar, heißt es in dem Bericht. Laut Polizei kannten sich die Familien offenbar. Genauere Details gab es zunächst nicht.

Emsbüren: Arbeiter unter Radlader begraben

Bei einem Arbeitsunfall ist am Montagnachmittag ein 55 Jahre alter Mann in Emsbüren (Niedersachsen) schwer verletzt worden. Der Arbeiter wurde unter seinem Radlader eingeklemmt, nachdem dieser beim Zurücksetzen umgekippt war. Zwei Kollegen hoben das Fahrzeug laut Polizei mit einem Bagger an und konnten den Schwerverletzten so retten. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Münster.

Dortmund: Rechtsextreme greifen 26-jährigen Juden an

Rechtsextremisten haben in Dortmund einen ihnen bekannten Mann jüdischen Glaubens angegriffen. Der 26-jährige Dortmunder wurde nach Polizeiangaben am Sonntagmittag von drei polizeibekannten Männern antisemitisch beleidigt und beschimpft. Einen Faustschlag in Richtung Kopf konnte er abwehren. Am Sonntagabend traf er erneut auf einen von ihnen und beobachtete, wie dieser sich mit einem unbekannten Vierten mit dem verbotenen Hitlergruß begrüßte. Anschließend bedrohten und beleidigten sie das Opfer erneut.

Nachrichten von Montag, den 25. Juni

Hannover: Tödlicher Unfall in Innenstadt - Tatverdächtiger stellt sich

Nach dem tödlichen Autounfall in der Innenstadt von Hannover hat sich ein 18-jähriger Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der junge Mann erschien am späten Sonntagabend auf einer Wache in Burgdorf bei Hannover, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Der 18-Jährige wird verdächtigt, am frühen Sonntagmorgen auf der Flucht vor der Polizei einen 82-Jährigen Fußgänger mit seinem Auto erfasst zu haben. Der Senior erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Nach der Kollision war der Mercedes des Mannes gegen eine Ampel geprallt und zum Stehen gekommen. Der Tatverdächtige sowie eine 17-jährige Beifahrerin flüchteten daraufhin zu Fuß weiter. Während sie wenig später von einem Berufsfeuerwehrmann gestellt und bis zum Eintreffen weiterer Polizisten festgehalten werden konnte, entkam der Unfallfahrer zunächst unerkannt.

Erst mehrere Stunden später, gegen 23 Uhr, meldete sich der Mann dann bei der Polizei und gab laut "HAZ" an, der Fahrer des Unfallwagens gewesen zu sein. Er sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich dem Bericht zufolge wegen fahrlässiger Tötung und erlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Das Unfallfahrzeug war laut Polizei gestohlen. Im Innern habe man mehrere Autokennzeichen gefunden, heißt es weiter.

Parchim: Jugendliche schießen versehentlich auf Mädchen

Mit Softairwaffen haben zwei Jungen in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern zwei unbeteiligte Mädchen verletzt. Nach Angaben der Polizei in Ludwigslust nahmen sich die 12 und 14 Jahre alten Schützen am Sonnabend gegenseitig ins Visier. Dabei gerieten offenbar zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen zwischen die Fronten der beiden und wurden durch die Plastikgeschosse im Gesicht und an den Beinen leicht verletzt. Die von Zeugen herbeigerufene Polizei beschlagnahmte die Softairpistolen und übergab die Jungen ihren Eltern. Ob die beiden Schützen die Mädchen aus Versehen trafen oder sie absichtlich beschossen, blieb vorerst ungeklärt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Hamburg: Familien-Fehde eskaliert in blutiger Messerstecherei

In Hamburg endete ein Streit in einer Discounter-Filiale im Stadtteil Sternschanze mit einer Messerstecherei. Wie die Polizei berichtet, war zunächst ein 23-Jähriger Angestellter des Marktes mit zwei Männern im Geschäft körperlich aneinander geraten. Offenbar hatte der Mitarbeiter Kontakt zur Stieftochter eines der beiden gehabt, was zu Streit führte. Drei Cousins des Angestellten, die sich ebenfalls im Laden befanden, gingen dazwischen. Daraufhin zog ein Begleiter des Stiefvaters ein Messer und stach einem der drei, einem 25-Jährigen, in den Oberkörper. Ein 20-jähriger Cousin wurde durch einen Schlag auf ein Ohr verletzt. Der dritte - ein 23-jähriger Mann - brach sich nach Polizei-Informationen die Hand.

Der Stiefvater und sein Begleiter flohen anschließend aus dem Supermarkt und ließen ihr Auto auf dem Parkplatz stehen. Eine Fahndung blieb erfolglos. Das Auto wurde sichergestellt und dem Begleiter des wütenden Stiefvaters zugeordnet. Zu Hause trafen ihn die Beamten jedoch nicht an, auf richterlichen Beschluss wurde seine Wohnung durchsucht.

Der 25-jährige Cousin kam zur Behandlung seiner Stichverletzung ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der 23-jährige Cousin mit der verletzten Hand kam ebenfalls in die Klinik. Die Verletzungen der weiteren beiden jungen Männer waren nicht behandlungsbedürftig. Einige Kunden, die Augenzeugen wurden, erlitten einen Schock. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Schlema: Radfahrer stirbt bei Unfall

Ein 41-jähriger Radfahrer ist am Sonntag durch einen Unfall ums Leben gekommen. Wie die "Freie Presse" berichtet, war der Mann auf seinem Zweirad im sächsischen Bad Schlema unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke verlor er offenbar die Kontrolle über sein Rad, kam von der Straße ab und fuhr in einen Gartenzaun. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen, heißt es im Bericht. Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Bundesfamilienministerin Giffey offen für Burkinis im Schwimmunterricht

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich offen dafür gezeigt, muslimischen Schülerinnen im Schwimmunterricht Burkinis zu erlauben. Am wichtigsten sei, dass "alle schwimmen lernen", sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend bei einer Veranstaltung der "Zeit". Wenn Schulen die Teilnahme am Schwimmunterricht förderten, indem sie Burkinis erlaubten und ausgäben, sei das nicht gerade optimal und eine schwierige Situation - aber ein pragmatischer Weg. "Konsequent müssen wir darin sein, dass alle Kinder am Schwimmunterricht teilnehmen", sagte die SPD-Politikerin. Wichtig sei, dass der Bildungsauftrag im Vordergrund stehe und die Sache "nicht hochstilisiert wird zum Untergang des Abendlands". Für Schlagzeilen hatte vor kurzem ein Gymnasium im nordrhein-westfälischen Herne gesorgt, dass Burkinis kostenlos an Schülerinnen verleiht. Vor allem aus der Union kam Kritik. CDU-Vizechefin Julia Klöckner warf der Schule vor, sie zementiere damit "ein frauendiskriminierendes Rollenverständnis".

