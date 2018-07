Rostock: Vogel fällt brennend von Oberleitung und fackelt sieben Hektar Feld ab

Feuervogel statt Feuerteufel: Ein brennender Vogel hat am Dienstag in Rostock ein Feld in Flammen gesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte das Tier Zeugen zufolge auf der Oberleitung einer Bahnlinie gesessen und dort einen Kurzschluss ausgelöst. Daraufhin fiel der Vogel brennend zu Boden - und entzündete das trockene Feld. Nach ersten Schätzungen wurden rund 7 Hektar zerstört. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Potsdam: Mann von SEK überwältigt

In Potsdam hat ein Mann am Montag einen SEK-Einsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 13 Uhr zu dem Einfamilienhaus gerufen, weil dort eine männliche Person "durchdrehen" soll und er möglicherweise gefährlich sei. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der Mann Zugriff auf Schusswaffen hatte, wurde zur Unterstützung das SEK angefordert. Der Mann konnte durch die Beamten überwältigt werden. Er leistete keinen Widerstand. Der Stahnsdorfer wurde in eine Fachklinik gebracht. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung fanden die Polizisten mehrere Schusswaffen. Welche Art Waffen der Mann und ob er diese legal besaß, werde nun geprüft. Die Ermittlungen dauerten am Dienstag an.

Mühlhausen: Kater mit Armbrustpfeil erschossen

Im baden-württembergischen Mühlhausen hat ein Unbekannter offenbar mit einem Pfeil aus einer Armbrust auf einen Kater geschossen. Das Tier schleppte sich laut Polizei noch schwer verletzt in seinen Katzenkorb, wo es qualvoll verstarb. Als die Besitzerin gegen 17 Uhr nach Hause kam, fand sie ihren toten Kater, in dessen Körper der etwa sechs Zentimeter lange goldfarbene Pfeil steckte. Zeugen, die am Freitag zwischen 13 und 17 Uhr auf eine Person mit Armbrust im Eichtersheimer Straße im Ortsteil Tairnbach aufmerksam wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 06222/662850 oder der 06222/57090.

Gießen: Feuer in Wohnung nach Familienstreit

In Gießen hat sich am Dienstagvormittag offenbar ein Familiendrama abgespielt. Nachbarn meldeten um kurz vor 8 Uhr zunächst eine familiäre Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Krofdorfer Straße. Kurz darauf wurde auch eine Rauchentwicklung gemeldet. Ein Mann war aus dem Fenster gesprungen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auch eine Frau, drei minderjährige Kinder und ein Säugling wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Sachsenhäuser Brücke und transportierte das Baby mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Marburg. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung löschen. Wie die "Gießener Allgemeine" berichtet, sollen die Frau und drei Kinder Stich- beziehungsweise Schnittverletzungen davongetragen haben. Vier Nachbarn sollen wegen eines Schocks behandelt werden. Die Hintergründe und ein genauer Ablauf des Geschehens stehen derzeit laut Polizei nicht fest. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Potsdam: Fliegerbombe erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe in Potsdam ist erfolgreich entschärft worden. In weniger als einer Stunde machte ein Experte vom Kampfmittelbeseitigungsdienst die 250-Kilogramm-Bombe am Dienstagvormittag unschädlich, wie die brandenburgische Landeshauptstadt berichtete. Rund zehntausend Menschen mussten wegen des Sprengkörpers zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Von den Sperrungen waren auch der Hauptbahnhof, der Brandenburger Landtag, drei Pflegeheime, mehrere Schulen und Kitas sowie Museen betroffen. Der Blindgänger lag in etwa drei Metern Tiefe im Nuthepark am Hauptbahnhof. Das Areal wird derzeit planmäßig auf Munition untersucht. Um den Fundort wurde ein Sperrkreis von rund 800 Metern eingerichtet, der komplett geräumt werden musste. Ein Teil der betroffenen Anwohner kam in Ausweichquartieren unter. Auch Straßenbahnen wurden vorübergehend gestoppt und eine Regionalbahn umgeleitet. Insgesamt sicherten 635 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Bundespolizei den Sperrkreis und die Entschärfung der britischen Fliegerbombe ab.

Düsseldorf: Mann sticht Sicherheitsmitarbeiter auf Flughafen in den Kopf

Auf dem Düsseldorfer Flughafen hat ein Mann in der Nacht zu Dienstag einem Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts mit einem Messer in den Kopf gestochen. Der Angriff ereignete sich im Ankunftsbereich und kam völlig unvermittelt, wie ein Polizeisprecher in Düsseldorf sagte. Das 51-jährige Opfer wurde noch in der Nacht notoperiert, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer ist demnach unter anderem wegen Drogendelikten polizeilich bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der 24-Jährige womöglich psychisch krank ist. Er befindet sich im Gewahrsam. Den Angaben zufolge sollte nun entschieden werden, ob Haftbefehl gegen den Mann oder eine Unterbringung in einer Klinik beantragt wird.

Euskirchen: 69-Jähriger schüttet zuviel Rohrreiniger in den Abfluss - Haus evakuiert

Weil er zuviel scharfen Abflussreiniger in seinen verstopften Abfluss kippte, setzte ein 69-Jähriger im rheinländischen Euskirchen in NRW ungewollt ein giftiges Gasgemisch mit Schwefelsäure frei. In der Folge wurde das gesamte von 15 Personen bewohnte Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Eine Evakuierung

Potsdam: Innenstadt wegen Fliegerbombe evakuiert

Rund 10.000 Potsdamer müssen seit dem frühen Dienstagmorgen ihre Wohnungen verlassen. Grund ist eine Fliegerbombe, die entschärft werden muss. Wie die Polizei meldet, wurde ab 7.15 Uhr mit der Räumung des Hauptbahnhofes begonnen. Ab 7.30 Uhr wurde auch der S-Bahnverkehr zwischen Potsdam Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof eingestellt. Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, wurde die 250 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe des Hauptbahnhofes in drei Meter Tiefe gefunden. Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem drei Pflegeheime, mehrere Schulen, sechs Kindertagesstätten, der Hauptbahnhof, das Filmmuseum, das Potsdam-Museum und der Landtag.

Kitas in Nordrhein-Westfalen sollen auch nachts öffnen dürfen

Kitas in Nordrhein-Westfalen sollen künftig teilweise auch nachts öffnen dürfen. Es gehe um einzelne Kindereinrichtungen an bestimmten Orten, wo beispielsweise im Schichtbetrieb gearbeitet werde wie an Unikliniken, hieß es am Montag aus dem Familienministerium in Düsseldorf. In der Regel sollten Kinder aber nicht mehr als neun Stunden in der Kita bleiben.

Die geplante Neuregelung ist Teil der Reform des Kinderbildungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte die Initiative bereits vor einem Jahr angekündigt. Im Januar will er einen Gesetzentwurf vorlegen, der dann im kommenden Jahr verabschiedet werden soll. Zum Kitajahr 2020/2021 soll das Gesetz dann in Kraft treten.

Dettenheim: Funke setzt 10.000 Quadratmeter Feld in Brand

Ein Funke an einem Mähdrescher hat am Montagmittag im baden-württembergischen Dettenheim einen riesigen Flächenbrand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, wurden gegen 16 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst brannte nur eine kleine Fläche, aufgrund der extremen Trockenheit breitete sich das Feuer jedoch rasend schnell aus und setzte insgesamt etwa 10.000 Quadratmeter Acker in Brand. Die Feuerwehr Dettenheim musste sich Unterstützung von anderen Feuerwehren holen. Schließlich konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Mannheim: Junge spritzt Frau mit Wasserpistole nass - daraufhin gibt es eine wilde Schlägerei

Meist sind es Männer, die sich auch mal mit Fäusten streiten. Allerdings können Frauen ebenfalls handfest zulangen, wenn es darauf ankommt - wie im Standbad Mannheim geschehen. Der Auslöser des Streits war der Einsatz einer Wasserspistole. Nach Polizeiangaben spitzte ein Elfjähriger eine 46 Jahre alte Frau damit nass. Die Frau fand das nicht witzig, nahm dem Jungen das Spielzeug ab und warf es ihm hinterher, als er wegrannte. Von der Mutter und der großen Schwester des Elfjährigen wurde sie daraufhin zur Rede gestellt - die drei Frauen beschimpften sich daraufhin, rauften und kratzten sich und zerrissen sich gegenseitig die Kleider. Alle drei wurden nach dem Vorfall vom Sonntag wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Hohenfelde: Zehn Wohnwagen auf Campingplatz abgefackelt

In der Nacht zu Montag hat auf einem Campingplatz in Hohenfelde im Kreis Plön an der Ostsee ein Wohnwagen Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, erlitt ein 65-Jähriger lebensbedrohliche Verbrennungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Mann von zwei Zeugen aus dem Vorzelt gezogen und in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen griffen von dem Camper auf insgesamt zehn weitere Wohnwagen über, die ebenfalls komplett niederbrannten. Auch andere Wohnwagen wurden durch das Feuer beschädigt. Ein auf dem Campingplatz abgestelltes Auto brannte ebenfalls komplett aus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Wie das Feuer entstanden ist, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gronau: Säugling nach Misshandlung gestorben

Ein zwei Monate alter Säugling aus Nordrhein-Westfalen ist an den Folgen einer Misshandlung gestorben. Gegen den Vater wurde am Wochenende Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge erlassen, wie die Polizei Borken und die Staatsanwaltschaft Münster am Montag mitteilten. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige soll sein Kind vor etwa anderthalb Wochen in der Familienwohnung in Gronau aus der Babywippe genommen und derart geschüttelt haben, dass dies zum Tod des Babys führte. Das Kind starb vier Tage später in einem niederländischen Krankenhaus. Die Obduktion ergab, dass der Säugling an den Folgen "einer erheblichen Hirnblutung mit massiver Ausbildung eines Hirnödems" zu Tode kam.

Rüting: Reisebus kollidiert mit Rettungswagen

Schwerer Unfall im Kreis Ostholstein: In der Ortschaft Rüting ist am Samstag ein Reisebus mit mehreren Schulkindern mit einem Krankenwagen zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei 52 Menschen verletzt. Ein 22-jähriger Betreuer schwebte seitdem in akuter Lebensgefahr, er starb am Montag in einem Lübecker Krankenhaus. Der Bus war ersten Erkenntnissen zufolge gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße 58 unterwegs, als vor ihm ein Auto nach links abbiegen wollte. Der Fahrer wartete jedoch, um einen entgegen kommenden Rettungswagen passieren zu lassen. Der Busfahrer soll ersten Erkenntnissen zufolge in den Gegenverkehr gefahren sein, um dem VW Passat auszuweichen, prallte dort mit dem Rettungswagen zusammen. Dabei schleuderte der mit 48 Personen besetzte Reisebus nach rechts von der Straße in eine Böschung und blieb dort stark beschädigt stehen. In dem Bus befanden sich neben dem Busfahrer und mehreren Betreuern 38 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren aus Hessen, die sich derzeit in einem Ferienlager in an der Ostsee aufhalten.



Zweibrücken: 13-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Tödlicher Unfall auf der A8 bei Zweibrücken: Dort war am Sonntag gegen kurz vor 15 Uhr ein Mann mit seinem Motorrad in Richtung Homburg unterwegs. Auf dem Soziussitz saß der 13-jährige Sohn des 37-Jährigen. Etwa 500 Meter nach der Auffahrt Zweibrücken-Ernstweiler fuhr laut Zeugenaussagen ein weißes Fahrzeug, möglicherweise ein neueres Mercedes-Modell, von hinten auf das Bike auf, welches sich auf der Überholspur befand. Das Motorrad prallte laut Polizei in die Mittelleitplanke, wieder zurück auf die Überholspur und fing Feuer. Der Fahrer wurde schwer verletzt, der Sohn starb noch an der Unfallstelle. Der Mercedes fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Saarland. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

Hamburg: 13-Jährige rettet ertrinkendes Mädchen in Schwimmbad

In Hamburg hat eine 13-Jährige einem vierjährigem Kind das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte die 13-Jährige im Billebad das bewusstlose Kind auf dem Grund des Schwimmbeckens liegen gesehen und war ins Wasser gesprungen. Sie zog das Mädchen aus dem Becken. Ein 58-jähriger Badegast begann sofort mit Druckmassagen. Kurz darauf spuckte das Kind Wasser und erlangte wieder das Bewusstsein. Die alarmierten Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus.

