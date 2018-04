Berlin: Schlägerei nach Oralverkehr in S-Bahn

Dass selbst Kinder ungehindert zusehen konnten, störte sie nicht: In Berlin hat eine 36-jährige Frau ihren zwei Jahre älteren Begleiter in einer S-Bahn oral befriedigt - mitten am Sonntagvormittag. Als eine 18-Jährige das Paar ansprach und bat, die Handlungen zu unterlassen, sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, berichtet die Bundespolizei. Im weiteren Verlauf habe die Beschuldigte die junge Frau dann jedoch beleidigt und ins Gesicht geschlagen, ehe sie auch den 19-jährigen Begleiter des Opfers mit Faustschlägen traktierte. Als dann auch der 38-Jährige auf den jungen Mann losging, schritt ein anderer Reisender ein. Ein weiterer Zeuge zog schließlich bei der Einfahrt in den Berliner Ostbahnhof die Notbremse.

Nach dem Halt des Zuges flüchteten die Tatverdächtigen zunächst. Die Frau habe man dank der Zeugenaussagen sowie durch Videoaufnahmen noch im Bahnhof festnehmen können, schreiben die Beamten. Der Begleiter habe sich wenig später selbst in der Wache gestellt. Gegen die beiden Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Weil das Paar einen Alkoholtest verweigerte, ordnete ein Staatsanwalt zudem die Entnahme einer Blutprobe an. Die Opfer des Paares wurden laut Bundespolizei leicht verletzt.

Bordesholm: Norweger sturzbetrunken und barfuß auf Autobahn unterwegs

Ein norwegisches Paar hat einen Landsmann sturzbetrunken auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein ausgesetzt. Er sei am Morgen barfuß auf der A7 bei Bordesholm aufgegriffen worden, teilte die Polizei mit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille. Autofahrer hatten den Mann den Beamten gemeldet und Hinweise auf ein Auto gegeben.

Der Wagen mit norwegischem Kennzeichnen wurde rund 50 Kilometer entfernt bei Quickborn von einer Polizeistreife gestoppt. Der Fahrer war ebenfalls betrunken und brachte es auf einen Wert von 1,3 Promille. Ebenfalls an Bord war eine angetrunkene Frau mit 0,6 Promille. Beide gaben an, den Mann zuvor ausgesetzt zu haben.



Witzenhausen: Geplante Abschiebung eskaliert

Nach der Festnahme eines 27-jährigen Syrers, der abgeschoben werden soll, ist es in der Nacht zum Montag in Nordhessen zu Ausschreitungen gekommen. Nach der Festnahme des Manns habe es in Witzenhausen "spontane Proteste" gegeben, teilte die Polizei mit. Die Streifenwagen seien umzingelt und der Weg durch Fahrräder versperrt worden. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an.

Als die Beamten schließlich die Straße räumen wollten, kam es laut Polizei zu Auseinandersetzungen. Die Polizisten seien dabei auch mit Steinen beworfen worden. Sie setzten daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mehrere Demonstranten seien verletzt worden. Genauere Angaben machte die Polizei nicht.

+++ Update: Informationen des stern zufolge hätte der Syrer nicht abgeschoben werden dürfen und befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. +++

Fehmarn: Siebenjähriger durch Mäher schwer verletzt

Auf der Ostseeinsel Fehmarn hat sich am Samstag ein schrecklicher Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde einem siebenjährigen Jungen ein Fuß durch das Schneidewerk eines Mähers abgetrennt. Nach bisherigen Erkenntnissen saß ein Neunjähriger unter Aufsicht der Familie auf dem Fahrzeug.

Der Siebenjährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es besteht laut Polizei nach derzeitigem Stand keine Lebensgefahr. Wie genau der Junge unter den Mäher geriet, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf.

Friedberg: Traktorfahrer mit Schrittgeschwindigkeit auf der A5

Die Beamten staunten wohl nicht schlecht, als mehrere Autofahrer der Autobahnpolizei Mittelhessen am Freitagmorgen meldeten, dass sich auf der A5 bei Butzbach ein Traktorfahrer befände, der den Verkehr erheblich behindern würde. Ein 83-Jähriger war tatsächlich mit seinem Trecker der Marke Deutz auf der Autobahn unterwegs. Die Polizei sah eine erhebliche Gefährdung für den Verkehr und rückte aus. Das Nutzfahrzeug des älteren Herren erreicht gerade einmal eine Höchstgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometern - ein Fahrzeug darf am Straßenverkehr auf Autobahnen aber erst teilnehmen, wenn mindestens 60 Kilometer pro Stunde erreicht werden können.



Die Beamten stoppten den Mann, als dieser dann an der Anschlussstelle Butzbach die Autobahn verließ. Der vermeintlich an Altersdemenz leidende Mann konnte sich nicht daran erinnern, auf der Autobahn unterwegs gewesen zu sein. Der Senior wurde wohlbehalten von der Polizei nach Hause gebracht, ihn erwartet trotzdem eine Anzeige.

Heiligenroth: 100 Kilo Gammelfleisch-Fund in Kleinbus

Rund 100 Kilogramm vergammeltes Fleisch hat die Polizei in einem Kleinbus entdeckt. Es lag auf einer blutverschmierten Plane und war bereits von Maden befallen, wie die Behörde am Montag in Koblenz mitteilte. Das Ekelfleisch wurde sichergestellt, dem Bus die Weiterfahrt verboten. Bei der Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 bei Heiligenroth in Rheinland-Pfalz stellten die Beamten am Samstag zudem fest, dass der Fahrer bereits 23 Stunden ohne Pause hinter dem Steuer saß. Außerdem waren die Bremsen des Fahrzeugs kaputt und es fehlte der vorgeschriebene Fahrtenschreiber.

Jüchen: Tagebau-Riese zieht um

Ein riesiges Arbeitsgerät aus dem Braunkohletagebau Garzweiler ist am Sonntag von der westlichen Hälfte des Tagebaus Richtung Osten umgezogen. Der 2500 Tonnen schwere Absetzer soll in den kommenden Jahren den ausgekohlten Teil südlich von Jüchen verfüllen. Auf seinem Weg überquerte der Koloss die neu gebaute, aber noch nicht freigegebene Autobahn 44 - allerdings im Schneckentempo von vier bis acht Metern pro Minute, wie der Tagebaubetreiber RWE Power mitteilte. Damit der Asphalt der neuen Autobahn unter dem 141 Meter langen Gerät keinen Schaden nahm, wurde die Autobahn auf rund 50 Metern Breite mit einer Kiesschicht abgedeckt.

Mit seinem 90 Meter langen, schwenkbaren Ausleger kann der Absetzer täglich 130.000 Kubikmeter Abraum, den die Bagger an anderer Stelle abgetragen haben, punktgenau an die richtige Stelle kippen.

Hannover/Göttingen: Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei auf A7

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich am Sonntag auf der A7 in Niedersachsen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 51-jährige Hesse versuchte von Hannover bis Göttingen, den Beamten zu entwischen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Seine Flucht trat er an, als er nach dem Abdrängen eines anderen Wagens kontrolliert werden sollte. Ein Streifenwagen aus Hannover folgte dem Mann daraufhin, ein weiterer aus Hildesheim setzte sich vor seinen Transporter. Auf der weiteren Fahrt rammte der Flüchtende den vorausfahrenden Streifenwagen bei Geschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometern pro Stunde rund ein Dutzend Mal. Ein Polizeihubschrauber nahm alles auf Video auf.

Einer von der Polizei aufgebauten Barriere zur Zerstörung der Reifen wich der Fahrer aus. Dabei raste er auf zwei Beamte zu, von denen einer sich durch einen Sprung über eine Leitplanke rettete. An einer Raststätte drängte sich der Fahrer schließlich noch an einem weiteren Streifenwagen vorbei und konnte gestoppt werden. Der Festnahme widersetzte sich der Mann, indem er das Aussteigen verweigerte. Er wurde schließlich mit Gewalt aus dem Transporter geholt und in Handschellen gelegt. Verletzt wurde niemand. Als Grund für sein Verhalten gab der Mann "Wut auf die Polizei" an. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand er nicht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Hohenstein-Ernstthal: 88-Jährige fährt eigene Schwester um und demoliert vier Autos

Bei einem verunglückten Parkmanöver hat eine 88-jährige Autofahrerin sich selbst und ihre eigene Schwester schwer verletzt. Die Frau hatte die 83-jährige aus ihrem Wagen aussteigen lassen und war beim Einfahren in die Garage mit Wucht gegen deren Rückwand gekracht, wie die Polizei nach dem Unfall in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) mitteilte. Danach fuhr sie mit Vollgas zurück und erfasste ihre Schwester.

Anschließend prallte der Wagen gegen ein geparktes Auto, das wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Schließlich fuhr die Rentnerin wieder vorwärts, beschädigte noch ein Auto und krachte mit ihrem eigenen Gefährt in einen Ziegelhaufen. Beide Schwestern wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 50.000 Euro.

