Im nordrhein-westfälischen Arnsberg hat sich am Montagmittag offenbar eine Familientragödie mit einer Toten ereignet. Einem Bericht der "Westfalenpost" zufolge soll im Stadtteil Hüsten ein 38-Jähriger im Zuge eines Streits seine eigene Mutter mit einem Messer getötet haben. Laut Informationen der Zeitung soll der Tatverdächtige der 66-Jährigen "mit einem tiefen Schnitt" die Kehle durchtrennt haben. Die Frau sei ihren schweren Verletzungen noch am Tatort erlegen.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Arnsberg bestätigte der "Westfalenpost", dass sich das Tötungsdelikt im Treppenflur eines Mehrfamilienhauses ereignet habe, wo sich mutmaßlicher Täter sowie das spätere Opfer aufgehalten hätten. Bisherigen Ermittlungen der Kripo Dortmund zufolge sei es dort offenbar zu einem heftigen Streit gekommen, woraufhin der 38-Jährige ein Messer gezückt und damit seine Mutter tödlich verletzt habe. Dass dieser die Kehle durchgeschnitten worden sei, bestätigte der Sprecher nicht.

Eine Mitbewohnerin des Opfers habe den Streit mitbekommen und die Polizei informiert, die wenig später dann den grausigen Fund machte. Der Tatverdächtige sei zu diesem Zeitpunkt noch anwesend gewesen und habe zudem die mutmaßliche Tatwaffe in den Händen gehalten, heißt es. Der Mann wurde festgenommen und soll noch heute in eine JVA überstellt werden. Die Leiche der Frau werde am Dienstag obduziert. Zu den Hintergründen der Tat könne man derzeit noch keine Angaben machen, führte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in dem Bericht aus. "Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation", sagte er.

In Mannheim ist am frühen Sonntagmorgen ein 35-jähriger Fahrgast einer Straßenbahn von einem noch unbekannten Täter attackiert und verletzt worden. Laut Polizei soll der Beschuldigte zunächst einen Nothammer aus der Halterung gerissen und dann völlig grundlos mit diesem auf das Opfer eingeschlagen haben. Anschließend sei der Mann an einer Haltestelle ausgestiegen und geflüchtet. Der Geschädigte begab sich dem Polizeibericht zufolge mit seiner Begleiterin nach Hause, wurde jedoch von einer Streife kontrolliert, der die Kopfverletzungen des 35-Jährigen aufgefallen waren. Demnach hatte er bei dem Angriff gleich mehrere Platzwunden erlitten. Nach der Erstversorgung kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

süd- oder südosteuropäisches Aussehen

bekleidet mit heller Jeans und orangefarbener Jacke

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und dem heutigen Morgen mehr als 300 Milchpakete aus einem Schulkiosk in Ahaus (NRW) entwendet. Dafür hebelten die Diebe bisherigen Erkenntnissen zufolge eine verschlossene Holzkiste im Eingangsbereich auf. Die Kripo bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 02561-9260 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mehr Glück als Verstand hatten am Sonntag zwei Jugendliche, die im sächsischen Altmittweida nahe Chemnitz auf einen Oberleitungsmast der Bahn geklettert waren, um dort Selfies von sich zu machen. Nur mit viel Glück sei den beiden 12- und 13-Jährigen nichts passiert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Ein Lokführer habe das Duo beim Besteigen des Mastes beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Wenig später seien die Kinder unversehrt entdeckt und den Eltern übergeben worden. "Ihnen war gar nicht bewusst, in welche Gefahr sie sich begeben hatten."

Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt und damit mehr als 65 Mal mehr als eine heimische Steckdose.

Ein 28-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Berlin offenbar wegen seiner sexuellen Gesinnung beleidigt und tätlich angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, sang und tanzte das spätere Opfer kurz nach Mitternacht auf dem U-Bahnhof Hermannplatz. Daraufhin näherte sich ihm eine Gruppe junger Männer. In einem Wortgefecht hätten diese dem Sänger mitgeteilt, dass sie sich "durch sein extravagantes Auftreten gestört fühlten", heißt es im Bericht. Die Gruppe bedrängte und schubste den 28-Jährigen, einer versetzte ihm mehrere Faustschläge gegen den Kopf. Als Grund für den Angriff gab das Opfer seine Homosexualität an. Er konnte fliehen, wurde jedoch von einem 21-Jährigen aus der Gruppe verfolgt. Zivilpolizisten, die die Szene bemerkten, nahmen den angetrunkenen Aggressor fest. Er kam vorübergehend auf eine Gefangenensammelstelle. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde ambulant von Rettungskräften behandelt.

Im westfälischen Hamm hat ein Mann eine 24-Jährige Rettungssanitäterin brutal attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 29-Jährige am Sonntagabend von einem Rettungswagen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Der Mann, der sich zuvor hilflos gab, rastete in der Klinik aus: Er urinierte vor den anderen Patienten, bespuckte die Sanitäterin und trat anschließend auf sie ein. Die junge Frau stürzte zu Boden und brach sich dabei den Arm. Der Mann demolierte anschließend noch einen Drucker, bevor er von der alarmierten Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen wurde. Anschließend wurde er in die Psychiatrie eingewiesen.

In Berlin wurde ein toter Mann vor dem S-Bahnhof Rahnsdorf im Bezirk Treptow-Köpenick gefunden. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Weitere Details wurden zunächst bekannt. Nach Informationen der "B.Z." wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Kripo und Spurensicherung untersuchten den Tatort.

Weil die Auffindesituation der Leiche auffällig gewesen sei, habe eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen, heißt es.

Eine ungewöhnliche Begegnung hatte eine Spaziergängerin aus dem schleswig-holsteinischen Wrist am Sonntag. Wie die "Kieler Nachrichten" berichten, entdeckte die Frau in der Bramau eine Kegelrobbe. Dass die Tiere soweit ins Landesinnere schwimmen - Wrist liegt Luftlinie rund 50 Kilometer von der Nordsee entfernt - ist ungewöhnlich. Da die Robbe zudem den Anschein machte, durch einen Ring um ihren Körper in ihren Bewegungen eingeschränkt zu sein, riefen die Passantin und ihr Mann bei der Seehundstation Friedrichskoog an. Die Seehundretter wollen nun darauf warten, dass das Tier an Land geht. Sichtungen können der Station unter Telefon 04854 / 1372 mitgeteilt werden.

In Glashütten im Hochtaunuskreis in Hessen hat ein 90-Jähriger am Sonntagabend auf Polizisten geschossen, weil er sie für Betrüger hielt. Wie die Polizei berichtet, rief der Mann am Abend den Notruf an und gab an, er hätte einige Rückfragen. Im Laufe des Gesprächs stellte sich heraus, dass der Mann Opfer eines Betrugsversuches durch Anrufer war, die sich ihm gegenüber als Polizisten ausgaben. Diese hatten ihn dazu veranlasst, mehrere tausend Euro vor die Haustür zu legen.



Eine Polizeistreife wollte sich der Sache vor Ort annehmen, beim Eintreffen hielt der Rentner diese jedoch für verkleidete falsche Beamte. Der Mann - der im Besitz legaler Waffen ist - schoss auf die Polizisten, dabei erlitt eine Beamtin ein Knalltrauma. In einem erneuten Telefonat mit der Polizei konnte der Mann beruhigt werden und vertraute sich den Beamten schließlich an. Nun dauern die Ermittlungen an. Im Laufe der vergangenen Tage häuften sich laut Polizei Anrufe durch Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben.

Eine Obduktion soll die Todesursache der brennenden Leiche klären, die gestern in Stralsund gefunden wurde, wie die "Süddeutsche" berichtet. Der Unbekannte war dort auf offener Straße verbrannt. Es handelte sich vermutlich um einen Mann, dessen Identität bislang aber noch nicht zweifelsfrei feststand, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte. Eine Zeugin hatte am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil vor einem Parkhaus offenbar ein Mensch liege und brenne. Der Notarzt konnte anschließend nur noch seinen Tod feststellen.

Eine zweifelsfreie Identifizierung des Toten war wegen der starken Verbrennungen nach Polizeiangaben erschwert. Auch die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, Spuren wurden gesichert.

