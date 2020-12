Hagen: Polizeihund entdeckt mutmaßlichen Einbrecher in Kinderzelt +++ Karlsruhe: Gericht untersagt Verkauf von Sägemehl-Keksen +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Koblenz: Spaziergängerin entdeckt verkohlte Frauenleiche

Eine Spaziergängerin hat an einem Feldweg in Ochtendung im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz eine verbrannte Frauenleiche entdeckt. Wie die Polizei in Koblenz am Montag mitteilte, wurde das Opfer offenbar erschossen. Dies habe eine Obduktion am Samstag nach dem Leichenfund vom Freitag ergeben. Die Identität der Toten sei noch unklar, erklärte die Polizei. Die Beamten veröffentlichten zahlreiche Hinweise zum Erscheinungsbild der Frau und riefen mögliche Zeugen auf, bei der Identifizierung zu helfen. Die weiteren Ermittlungen führt eine Sonderkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Koblenz.

Quelle: DPA

Hagen: Polizeihund entdeckt mutmaßlichen Einbrecher in Kinderzelt

In einem Kinderzelt hat ein mutmaßlicher Einbrecher im nordrhein-westfälischen Hagen Schutz vor der Polizei gesucht. Die Beamten waren Sonntagnacht zu einem Firmengebäude gerufen worden, weil durch die Fenster immer wieder ein Lichtschein zu sehen war. Mit einem Diensthund durchsuchten sie das Gebäude, wie die Polizei am Montag berichtete. In einem Büro hätten die Polizisten einen aufgebrochenen und durchwühlten Schreibtisch entdeckt. An einem Tresor seien Hebelspuren zu sehen gewesen.

Schließlich habe der Schäferhund vor einem kleinen Spielzelt für Kinder angeschlagen. Als die Beamten das Zelt zur Seite gesetzt hätten, sei der Mann zum Vorschein gekommen. Der 51-Jährige habe sich plötzlich bewegt und sei vom Hund in die Hand gebissen und leicht verletzt worden. Fast zeitgleich konnten die Beamten zwei mutmaßliche Kumpanen des Mannes stellen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.

Quelle: DPA

Karlsruhe: Gericht untersagt Verkauf von Sägemehl-Keksen

Ein Versandhändler aus Karlsruhe bleibt auf seinen Sägemehlkeksen sitzen. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat eine Klage des Keksherstellers abgewiesen, nachdem ihm die Stadt den Vertrieb untersagt hatte. "Die Kekse dürften nicht in Verkehr gebracht werden, weil es sich dabei nicht um sichere, sondern zum Verzehr durch den Menschen objektiv ungeeignete Lebensmittel handle", teilte ein Sprecher des Gerichts am Montag mit. Das vom Kläger verwendete Sägemehl sei ein Stoff für technische Anwendungen und werde nicht einmal in Tierfutter benutzt. (Az.: 3 K 2148/19)

Der Naturwarenhändler argumentierte, es handle sich um ein pflanzliches Produkt. Er verwende nur mikrobiologisch einwandfreies Holzmehl. Nicht-medizinische Verkaufsseiten im Internet preisen die feinen Holzreste an, da sie angeblich den Darm stärkten und alte Kotreste lösten. Auf der Webseite wird bei den Keksen mit weiteren Zutaten wie Dinkelmehl oder Rosinen auf das Verkaufsverbot hingewiesen.

Der Händler hatte die Sägemehlkekse etwa 20 Jahre hergestellt, vertrieben und auch Sägemehl als Zutat angegeben. 2004 war er nach Gerichtsangaben bereits an die Stadt herangetreten, die aber erst 2017 nach einer Probe der Backwaren den Verkauf untersagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle: DPA

Kremperheide: Islandpony von Zug erfasst und getötet

Ein von der Weide ausgebüxtes Island-Pony ist am Montag von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer des Triebwagens hatte eine Vollbremsung eingeleitet, konnten den Zusammenprall aber nicht verhindern, wie die Polizei berichtete. Der Zug war demnach auf dem Weg von Westerland nach Hamburg. Die 35 Reisenden an Bord blieben unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war das Pony in der Nähe von Kremperheide (bei Flensburg) durch eine Lücke im Weidezaun geschlüpft und Richtung Bahngleise gelaufen. Die Tierhalterin muss nun mit einem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Quelle: Polizei Flensburg

Flensburg: 44-Jähriger mit 4,4 Promille auf Rastplatz kontrolliert

Die Polizei hat auf einem Autobahnrastplatz in Schleswig-Holstein einen stark alkoholisierten Mann aus dem Verkehr gezogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,4 Promille, wie die Polizeidirektion Flensburg am Montag mitteilte. Der 44-Jährige sei am Freitagnachmittag von einer Autofahrerin auf der A7 Richtung Norden wegen unkontrollierten Fahrverhaltens gemeldet worden. Eine Polizeistreife habe Auto samt Fahrer anschließend auf dem Rastplatz Jalm parkend vorgefunden.

Der Mann "wirkte bei der durchgeführten Kontrolle zwar langsam in seinen Bewegungen und seiner Auffassungsgabe, konnte den Anweisungen der Beamten jedoch folgen und Fragen beantworten", teilte die Polizei mit. Ein weiterer Test habe das Ergebnis bestätigt. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann, der über Bauchschmerzen geklagt habe, in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: DPA

Darmstadt: Spaziergängerin findet skelettierten menschlichen Arm

Beim Sonntagsspaziergang hat eine Frau in Darmstadt einen skelettierten menschlichen Arm entdeckt. Wie die Polizei in der südhessischen Stadt am Montag mitteilte, stießen alarmierte Beamte bei ihrer weiteren Suche wenig später im nahen Unterholz auf eine Leiche. Die Skelettteile sollen nun untersucht werden, Hinweise auf ein Verbrechen lagen aber nicht vor. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben zu Geschlecht, Alter oder Identität der oder des Toten machen. Es werde geprüft, ob es sich um einen seit Mitte Oktober vermissten 36-Jährigen aus Darmstadt handeln könnte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Quelle: DPA

Westensee: Kanufahrer gekentert und vermisst – Suche erfolglos

Beim Versuch, einen in Schleswig-Holstein auf einem See treibenden Weihnachtsbaum zu verankern, sind zwei Kanufahrer gekentert – einer der Beiden gilt seitdem als vermisst. Der 39-Jährige und sein 47-jähriger Mitfahrer waren am späten Sonntagnachmittag auf dem Bosseer Schoor, einem Seitenarm des Westensees (Kreis Rendsburg-Eckernförde), unterwegs, als sie kenterten, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 47-Jährige konnte ans Ufer schwimmen, sein Mitfahrer tauchte aber nicht wieder auf. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie einen schwimmenden Christbaum auf dem Grund des Gewässers verankern wollen.

Quelle: DPA

Nonnweiler: Wildschwein attackiert Hausbesitzer

Ein aggressives Wildschwein hat am Wochenende im Saarland einen Mann angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, verschaffte sich das Tier durch die angelehnte Terassentür Zugang zum Haus eines Ehepaars. Demnach stieß es die Tür auf und stand im Essbereich der Wohnung im saarländischen Nonnweiler. Beim Versuch den ungebetenen Gast aus dem Haus zu verjagen, wurde der Mann von dem Wildschwein gebissen und umgerannt. Als die Polizei eintraf, war der Eindringling bereits verschwunden. Sein Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle:Polizei Saarland

Verden: 19-Jährige auf Betonplatte in Fluss versenkt – Trio vor Gericht

Nach dem Tod einer gefesselten 19-Jährigen in der Weser im niedersächsischen Kreis Nienburg beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Verden der Prozess gegen zwei Männer und eine Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit Mord vor. Den Ermittlungen zufolge sollen der 40-Jährige, der 53-Jährige und die 39-Jährige die junge Frau mit einem Stromkabel auf einer Waschbetonplatte festgebunden haben.

Danach seien entweder alle drei oder nur die beiden Männer zur Weserschleuse in der Gemeinde Balge gefahren, so die Anklagebehörde. Den Ermittlungen zufolge stießen die Täter die auf der Platte gefesselte Frau am 9. April 2020 über das Geländer in den Fluss, wo sie ertrank. Laut Anklage wollten die Täter mit dem Mord andere Straftaten verdecken.

Quelle: DPA

