Bochum: Supermarkt-Kunde wird mit Rindersteak attackiert, weil er den Abstand nicht einhielt

An der Frischetheke eines Bochumer Superemarkts nahm ein Kunde es mit den geltenden Abstandsregeln sehr genau. Weil ein weiterer Kunde ihm für seine Begriffe zu nah war, drehte er sich um und drohte: "Hau ab hier, oder ich hau dir gleich in die Fresse." Der 53-Jährige trat nach Angaben der Polizei zwar zurück, aber das reichte seinem Vordermann offenbar nicht. Er schlug dem Mann mit einem knapp zwei Kilogramm schweren Stück argentinischem Rinderfilets ins Gesicht, das er gerade von der Supermarkt-Mitarbeiterin ausgehändigt bekommen hatte.

Der Geschlagene brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der 48-Jährige räumte die Tat zwar ein, reagierte jedoch mit Unverständnis – schließlich sei er in seiner "persönlichen Sphäre" verletzt worden. Die Polizisten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Mann. Der 53-Jährige trug leichte Verletzungen davon und begab sich später in ärztliche Behandlung.

Quelle: AFP

Ingolstadt: Spaziergänger findet skelettierte Leichenteile in Wald

Ein Spaziergänger hat in einem Wald in Oberbayern skelettierte Leichenteile gefunden. Der rechtsmedizinischen Untersuchung zufolge handelt es sich um die Überreste eines seit 18 Jahren vermissten Pärchens, wie die Polizei in Ingolstadt am Montag mitteilte. Im Jahr 2002 hatte ein Verwandter eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt, weil das Paar nicht erreichbar war. Die Todesursache war noch unklar.

Vor einer Woche fand ein Spaziergänger in der Gemeinde Kipfenberg im Landkreis Eichstätt zunächst einen skelettierten menschlichen Schädel und weitere Knochen. Bei anschließenden Grabungen entdeckte die Polizei einen zweiten Schädel und noch mehr Knochen. Das aus dem Wald geborgene Erdreich wurde in einer Halle zerkleinert und gesiebt. Dabei wurde Zähne und weitere Knochenteile entdeckt.

Mittels aufwändiger Untersuchungen sicherten Rechtsmediziner DNA-Material aus den Knochen. Die Spur führte zu dem seit 2002 vermissten Pärchen. Die Kriminalpolizei richtete eine Ermittlungsgruppe zur Untersuchung der genauen Todesumstände ein.

Quelle: AFP

Lindlar: Einbrecher entschuldigt sich für nächtliche Störung und flüchtet mit Bargeld

Mit den Worten "Oh, Entschuldigung, die Haustür war auf" hat ein Einbrecher eine Hausbewohnerin im nordrhein-westfälischen Lindlar höflich um Verständnis gebeten – und anschließend mit seiner Beute Fersengeld gegeben. Die 64-jährige Frau wachte bei dem nächtlichen Einbruch auf, wie die Polizei am Montag in Gummersbach mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der unbekannte Mann bereits im Schlafzimmer der Bewohnerin.

Der ertappte Dieb machte sich umgehend mit Bargeld aus dem Staub, das er zuvor in Schränken gefunden hatte. "Die Haustür zog er hinter sich zu", berichtete die Polizei. Die Ordnungshüter suchen nun nach einem kräftig gebauten Brillenträger, der Hochdeutsch spricht.

Quelle: AFP

Mölln: Einbrecher stehlen zwei Katzen aus Tierheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden im Möllner Tierheim im Kreis Herzogtum Lauenburg zwei Katzen aus dem Katzenhaus gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter über die gewaltsam geöffnete Eingangstür auf das Gelände des Tierheimes. Von dort drangen sie in das sogenannte Katzenhaus ein und entwendeten zwei Katzen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat im angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tierheims verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Wer kann Angaben zur Tat und zum Verbleib der entwendeten Tiere machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

Quelle: DPA

Wuppertal: ICE fährt gegen brennenden Baum: Zug evakuiert

Ein Schnellzug der Deutschen Bahn ist in Wuppertal gegen einen brennenden Baum gefahren. Der ICE mit rund 150 Menschen an Bord sei evakuiert worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Sankt Augustin am Samstagabend. Ein Fahrgast habe einen Schock erlitten, eine weitere Person habe über Kreislaufbeschwerden geklagt, hieß es. Die Lok sei nicht unerheblich beschädigt worden. Der Baum war nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag auf eine Oberleitung gefallen, hatte Feuer gefangen und war teils auf den Gleisen liegen geblieben.

Quelle: DPA

Neustadt am Rübenberg: Autofahrer und Wolf sterben bei Verkehrsunfall

Im niedersächsischen Neustadt am Rübenberg kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleinwagen kollidierte mit einem Wolf, sowohl der 76-jährige Fahrer sowie das Tier kamen bei dem Zusammenprall ums Leben. Wie die Polizei in Hannover am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und Neustadt-Bordenau. Nach dem Zusammenprall mit dem Wolf stieß der Kleinwagen gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten ermitteln nun, wie genau es zu dem Unfall kam. Ein Wolfsbeauftragter der Region Hannover stellte laut Polizei fest, dass es sich bei dem Tier um einen Jungwolf handelte.

Quelle: DPA

Gießen: Frau läuft nach Unfall auf die Autobahn und wird von Fahrzeug erfasst

Am Montag früh wurde bei einem Unfall auf der Autobahn 45 in der Nähe von Gießen eine Frau getötet. Die Autofahrerin sei nach einem Zusammenstoß aus ihrem Fahrzeug gestiegen und von einem anderen Fahrzeug erfasst worden, erklärte ein Sprecher der Polizei. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache ein Kleinbus und das Fahrzeug der Frau zusammengestoßen. Die Fahrerin stieg aus und stand auf der Fahrbahn, als ein weiteres Auto sie traf. "Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie ihren Verletzungen erlag", sagte der Sprecher. Der Fahrer des Busses, seine Beifahrerin und die Fahrerin des dritten Fahrzeugs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Quelle: DPA

