Wetzlar: Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen stellt sich

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-jährigen Mann im hessischen Wetzlar hat sich der Tatverdächtige der Polizei gestellt. Der mit einer Fahndung gesuchte 27-jährige Mann sei in Begleitung seines Anwalts auf einer Polizeistation erschienen, teilten am Dienstagabend die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit. Auf das Opfer war am Sonntagabend geschossen worden. Der 39-Jährige starb später im Krankenhaus. Im Zusammenhang mit dem Fall durchsuchten Polizisten den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag eine Gaststätte und eine Spielothek in Ehringshausen sowie zwei Wohnungen in Aßlar. Anlass sei gewesen, dass sich während der Ermittlungen "Hinweise auf Verstöße gegen das Waffengesetz" ergeben hätten. Bei den Aktionen seien Spezialeinsatzkommandos der hessischen und rheinland-pfälzischen Polizei zum Einsatz gekommen. "Zum Ende der Durchsuchungs- und der weiterhin durchgeführten Fahndungsmaßnahmen erschien der 27-jährige Tatverdächtige in Begleitung seines Anwaltes auf einer Polizeistation", erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Das Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz richte sich gegen zwei Männer aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Quelle: AFP

Weinheim: Schmerzerfüllte Ziegenschreie lösen große Suchaktion aus

Die lauten Schreie einer Ziege haben am Dienstagabend im baden-württembergischen Weinheim einen Polizeieinsatz mit Hundestaffel und Hubschrauber ausgelöst. Zunächst sei die Polizei von menschlichen Hilfeschreien ausgegangen, die aus einem Wald in der Nähe von Mannheim kamen, teilte die Polizei mit. Sechs Polizisten suchten zwei Stunden lang mit einer Hundestaffel nach dem vermeintlich verletzten Menschen. Da das Gebiet zwischen Zäunen und Schrebergärten sehr unwegsam war, forderten die Polizisten einen Hubschrauber an. Dieser entdeckte mit der Wärmebildkamera Bewegungen in einem Waldstück: Eine Ziege hatte sich im Zaun eines Geheges verfangen und schmerzerfüllt geschrien. Da das Tier von seiner Herde und dem Ziegenbock beschützt wurde, habe sich die Befreiung schwierig gestaltet, hieß es. Die Tiere gingen immer wieder auf die Beamten los, bis es ihnen durch ein Ablenkungsmanöver gelang, die schreiende Ziege zu befreien. Das Tier blieb unverletzt und konnte nach der insgesamt dreieinhalbstündigen Suchaktion zu seiner Herde zurückkehren.

Quelle: DPA

Nachrichten von Dienstag, den 3. September

München: Riesenrad bleibt nach Brand stehen

Nach einem Brand an einem Verteilerkasten eines Riesenrads in München ist das Fahrgeschäft stehengeblieben und 14 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr aus den Gondeln gerettet werden. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend sagte. Nach rund einer Stunde waren alle Fahrgäste wieder am Boden. Die Feuerwehrleute hätten durch gezielte Gewichtsverlagerungen das Rad so bewegen können, dass jede Gondel mit Fahrgästen zum Einstiegspunkt kam. Die Ursache für den kleineren Brand am Verteilerkasten war zunächst unklar. Rettungskräfte konnten ihn mit einem Feuerlöscher beenden. Das Riesenrad schaltete sich durch das Feuer automatisch stromlos.

Quelle: DPA

Geiselwind: Freizeitpark-Besucher bleiben in 60 Meter Höhe stecken

In 60 Metern Höhe sind mehr als 20 Menschen in einem Aussichtsturm eines fränkischen Freizeitparks steckengeblieben. Am Abend lief in dem Park in Geiselwind eine große Rettungsaktion, um die Betroffenen aus dem Fahrgeschäft zu bergen. Mehrere Hubschrauber und Höhenrettungsspezialisten waren im Einsatz. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, wurde niemand verletzt.

Gegen 16.30 Uhr war die Plattform nach Angaben des Parks in der Luft stehen geblieben. Aus zunächst ungeklärten Gründen habe das Fahrgeschäft mit dem Namen "Top of the World" in den Störungsmodus geschaltet. Die meisten Besucher seien nach 19.00 Uhr wieder in Sicherheit gewesen.

Die Anlage werde am Mittwoch geschlossen bleiben. Der TÜV werde nach der Ursache der Störung suchen, hieß es von Seiten der Betreiber. Das unterfränkische "Freizeit-Land Geiselwind" gehört zu den bekanntesten Vergnügungsparks in Bayern.

Quelle: DPA

Gera: Unbekannte drehen Feuerwehr während Löscharbeiten Wasser ab

Unbekannte haben im thüringischen Gera der Feuerwehr während der Löscharbeiten bei einem Hausbrand mehrere Wasserhydranten zugedreht. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Dienstag gerade dabei, das Feuer in einem leerstehenden Gebäude zu bekämpfen, als die Wasserzufuhr abbrach, wie die Polizei in Gera mitteilte. Die Feuerwehr entdeckte schließlich die drei geschlossenen Hydranten. Polizeibeamte sicherten die Wasserhydranten während der weiteren Löscharbeiten ab.

Die Feuerwehr Gera äußerte sich "entsetzt" über den Vorfall. Dies habe das Leben der Einsatzkräfte gefährdet. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache und zur Manipulation der Wasserhydranten auf. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, das vierstöckige Haus war unbewohnt. Das Feuer wurde erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht.

Quelle: AFP

Duisburg: Mann prügelt Mitbewohner über Tage zu Tode - Prozessauftakt

Im Dezember 2018 schlug ein 35-jähriger Mann aus Oberhausen tagelang immer wieder auf einen Bekannten (33) ein. Nach acht Tagen starb das Opfer. Seit Dienstag steht der mutmaßliche Täter wegen Mordes in Duisburg vor Gericht. Zum Prozessauftakt legte er ein Geständnis ab. "Der Angeklagte handelte gefühllos und unbarmherzig", heißt es in der Anklage: "Er ließ das Opfer in seiner hilflosen Lage zurück, um es anschließend erneut zu foltern." Die Staatsanwaltschaft wertet die tagelange Gewaltorgie als Mord aus Grausamkeit.

Der Angeklagte war Ende Oktober 2018 in die Oberhausener Wohnung seines späteren Opfers eingezogen, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Die beiden konsumierten Drogen, die der 33-Jährige nicht abbezahlte. Zunächst hatte der 35-Jährige gegenüber der Polizei gesagt, dass es deshalb zum Streit gekommen sei. Vor Gericht nannte er als Hauptgrund die Beleidigung seiner ehemaligen Freundin.

"Er hat meine Ex-Freundin als Hure bezeichnet, da bin ich ausgerastet", sagte der 35-Jährige den Richtern am Duisburger Schwurgericht. Laut Anklage schlug er am 10. Dezember 2018 das erste Mal zu. In den folgenden acht Tagen wiederholten sich demnach die Gewalt-Ausraster - bis beim Opfer die Atmung aussetzte. Der Schädel war gebrochen, das Jochbein und der Kiefer ebenfalls. Bei der Obduktion wurden zudem zahlreiche Rippenbrüche festgestellt. Mit einem Urteil ist voraussichtlich Ende September zu rechnen.

Quelle: DPA

Bexbach: Betrunkener zieht wegen Übelkeit im Zug Notbremse

Weil ihm alkoholbedingt übel war, hat ein Betrunkener im Saarland die Notbremse eines Zugs gezogen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 25-Jährige war in der Nacht zum Dienstag mit einem Regionalexpress vom rheinland-pfälzischen Koblenz nach Saarbrücken unterwegs, wie die Bundespolizei in Bexbach mitteilte. Ihm wurde auf der Fahrt offenbar so schlecht, dass er die Notbremse zog. Die Beamten holten den Mann in Mettlach aus dem Zug. Eine gültige Fahrkarte konnte er nicht vorweisen. Seine Mutter holte ihn schließlich am Bahnhof ab. Ermittelt wird nun wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen und Schwarzfahrens.

Quelle: AFP

Olpe: Streit in Imbiss eskaliert - Polizeieinsatz

Im nordrhein-westfälischen Olpe ist ein Streit an einem Imbiss eskaliert. Wie die Polizei berichtete, rückten die Beamten gegen 20.30 Uhr aus, nachdem der Leitstelle von einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten unter dem Einsatz von Stich- und Schusswaffen gemeldet worden war. Vor Ort deuteten mehrere aufgeregte Zeugen auf ein Auto mit dem Hinweis, dass dort der Mann mit einer Waffe sitzen würde. Bei der Durchsuchung wurde jedoch keine Waffe gefunden. Wie sich herausstellte, kam es zum Streit zwischen dem 56-Jährigen und einem 45-jährigen Mitarbeiter des Imbisses. Der Kunde soll demnach zunächst Essen aus dem Imbiss geholt haben. Danach sei er aufgebracht wieder zurückgekommen und habe sich lautstark über fehlendes Besteck und Servietten beschwert. Dieser Streit eskalierte offenbar so sehr, dass es sowohl zu Körperverletzungen als auch zu Bedrohungen kam.

Quelle: Kreispolizeibehörde Olpe

Duisburg: Schüler soll Rektor geschlagen und verletzt haben

In Duisburg soll ein 14-Jähriger an einer Hauptschule den Schulleiter geschlagen und verletzt haben. Es liege eine Anzeige vor, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ermittelt werde wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung. Der Vorfall in Duisburg habe sich bereits am Donnerstag ereignet, sagte sie. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet. Demnach wurde der Schulleiter in einem Krankenhaus behandelt, konnte später aber wieder unterrichten.

Quelle: DPA

Bremen: Feuer in Cinestar-Kristallpalast

In Bremen ist in einem Kino ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte, meldete ein Anrufer am Montagnachmittag gegen 15 Uhr den Brand im Kristallpalast am Einkaufszentrum Weserpark in Osterholz. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in einem Technikraum im ersten Obergeschoss des Cinestar-Kinos ausgebrochen. Durch die hohe Wärmeentwicklung platzte der Putz von den Wänden und der Decke. Die Polizei räumte das Gebäude, während die Feuerwehr mit rund 100 Einsatzkräften die Flammen bekämpften. Auch angrenzende Gebäude wurden von der Polizei geräumt. Erst gegen 20 Uhr war das Feuer gelöscht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Wie der "Weser-Kurier" berichtet, hätten sich die Flammen über die Fassade bis zum Dach ausgebreitet. Mehrere Kinosäle sowie das in dem Gebäude beheimatete Bowlingcenter seien durch Rauchentwicklung betroffen, wird ein Feuerwehrsprecher zitiert. In dem Kino- und Unterhaltungskomplex sei zu der Zeit wenig Betrieb gewesen, sodass das Gebäude recht schnell habe evakuiert werden können, heißt es. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund eines Brandes im Kino am #Weserpark und dem damit verbundenen Großaufgebot der @FeuerwehrHB ist die Zufahrt zum #Weserpark über die Hans-Bredow-Straße komplett gesperrt. Die #Polizei #Bremen bittet Sie, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. — Polizei Bremen (@BremenPolizei) September 2, 2019

Quelle: Feuerwehr Bremen, "Weser-Kurier"

Hannover: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist entschärft

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Hannover erfolgreich entschärft worden. Die rund 15.200 zuvor in Sicherheit gebrachten Menschen konnten am frühen Dienstagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Evakuierung begann am Montagabend gegen 19 Uhr. Im Zooviertel war zuvor die fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt worden.

Auch in Köln wurde am Abend eine Weltkriegsbombe entschärft. Dort missachteten Fußgänger nach Angaben der Stadt an mehreren Stellen die Absperrung und verzögerten damit die Evakuierung. Außerdem sei ein Polizist tätlich angegriffen worden, teilte die Stadt mit. Ein Unbekannter habe zudem eine Drohne über der Baustelle, auf der der Blindgänger gefunden worden war, fliegen lassen. Die Drohne sei dann zwei Blocks weiter runtergegangen. Der Besitzer, nach dem gesucht wird, sei zunächst nicht entdeckt worden. Rund 4800 Menschen mussten bei der Evakuierung in Köln ihre Wohnungen verlassen.

Quelle: DPA

Nachrichten von Montag, 2. September

Xanten: 14-Jähriger bei Schulhofschlägerei verletzt

Bei einem Streit zwischen zwei Schülern ist auf dem Pausenhof einer Gesamtschule in Xanten ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers besteht Lebensgefahr. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Das spätere Opfer - ein 14-Jähriger aus Kalkar am Niederrhein - habe bei dem Streit am Freitag versucht, seinen Mitschüler zu schlagen, berichtete die Polizei am Montag. Der andere Junge wich aber aus und schlug laut Polizei zurück. "Der Schüler aus Kalkar wurde getroffen, fiel zu Boden und schlug derart unglücklich mit dem Kopf auf, dass er das Bewusstsein verlor", berichteten die Ermittler. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus. Gegen den anderen Schüler werde wegen Körperverletzung ermittelt.

Am Montagmorgen ermittelte die Polizei in der Schule: "Wir haben schon einige Zeugen, aber suchen noch weitere, die den Vorfall beobachtet haben." Außerdem würden Spuren am Tatort ausgewertet. Erst danach werde der andere 14-Jährige vernommen. Der Leiter der Gesamtschule äußerte sich nicht zu dem Vorfall und verwies auf die Bezirksregierung Düsseldorf. Von der Aufsichtsbehörde gab es bis zum Nachmittag ebenfalls keine Information - auch nicht zu der Frage, ob der unverletzt gebliebene 14-Jährige am Montag normal zur Schule gekommen ist oder freigestellt wurde.

Die "Rheinische Post" berichtete online, der 14-Jährige aus Kalkar sei neu an der Schule gewesen und schon am Mittwoch vergangener Woche - dem ersten Tag nach den Schulferien - mit anderen Schülern aneinandergeraten. Beide 14-Jährige seien der Polizei schon vorher bekannt gewesen.

München: U-Bahn fängt Feuer

In München hat ein Wagen der Linie U2 in einem Tunnel Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr München mitteilte, ging gegen kurz vor 10 Uhr der Notruf ein. Zwischen den Bahnhöfen Harthof und Dülferstraße war demnach bei einer U-Bahn während der Fahrt am mittleren Zugteil im Bereich des Stromabnehmers ein Kleinbrand entstanden. Der Fahrer hatte einen Lichtbogen bemerkt, den Zug sofort gestoppt und anschließend die Zentrale über den Vorfall informiert. Rund 100 Personen saßen in der betroffenen U-Bahn fest und mussten evakuiert werden. Durch die Rauchentwicklung wurden drei Personen leicht verletzt.

Quelle: Feuerwehr München

Leipzig: ICE mit 500 Reisenden in Thüringen evakuiert

500 Reisende sind in einem Tunnel bei Schalkau in Thüringen aus einem liegengebliebenen ICE evakuiert worden. Wegen einer technischen Störung habe der ICE 704 (München - Berlin - Hamburg) am Sonntagabend auf der Strecke zwischen Bamberg und Erfurt nicht mehr weiterfahren können, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Die Reisenden mussten innerhalb des Tunnels in einen nachfolgenden Zug umsteigen. Etwa drei Stunden dauerte es, bis alle Bahngäste in den zweiten Zug hinübergestiegen waren.

Auch weitere Züge auf der Strecke verspäteten sich aufgrund des Vorfalls. In einer Werkstatt werde nun nach der Ursache für die Störung gesucht. Zuvor hatte der MDR Thüringen über die Panne berichtet.

Quelle: dpa

Parchim: Teenager nach Drogenkonsum in Krankenhaus

In Parchim in Mecklenburg-Vorpommern musste eine 16-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie übermäßig viel Drogen konsumiert hatte. Wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtete, hatte der Inhaber einer Wohnung, in der sich das Mädchen gemeinsam mit anderen Personen aufhielt, einen Notruf abgesetzt, nachdem ihr schlecht geworden war. Die Polizei durchsuchte daraufhin die betreffende Wohnung und fand kleinere Mengen Amphetamine in Tütchen.

Quelle: "Ostsee-Zeitung"

A67: Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit 3,1 Promille

Nach einer mehr als 60 Kilometer langen Irrfahrt hat die Polizei einen Lastwagen-Fahrer auf der A 67 in Richtung Frankfurt gestoppt. Wie die Beamten berichteten, hatten gegen 15.20 Uhr Zeugen den Notruf gewählt, nachdem sie einen 7,5-Tonner beobachteten, der in Schlangenlinien fuhr. Zuerst wurde der Lkw auf der A6 zwischen Ludwigshafen und Mannheim-Sandhofen gesichtet. am Viernheimer Dreieck muss sich der Fahrer auf die A67 verirrt haben, denn das Kennzeichen deutete auf eine Zulassung im Kreis Karlsruhe hin, weshalb die Beamten davon ausgingen, dass er weiter in südlicher Richtung auf der A6 weiterfahren wollte. Erst zwischen Gernsheim und Pfungstadt konnte der immer noch auffällig schlingernde Truck von Zeugen entdeckt werden, die umgehend die Polizei Südhessen alarmierte. Schließlich konnte der Brummi auf der A5, nördlich des Darmstädter Kreuzes festgestellt und auf einem Parkplatz angehalten und kontrolliert werden. Die Überprüfung des 60 Jahre alten Fahrers ergab einen Promillewert von 3,1. Die Beamten kassierten Führerschein und Zündschlüssel und erstatteten Anzeige gegen den Mann.

Quelle: Polizei Südhessen

Dresden: Strafanzeige gegen Dynamo-Ordner

Gegen zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden wurde Strafanzeige wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen gestellt. Die Polizei habe die Ermittlungen bereits aufgenommen, teilte ein Clubsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag mit. Vor Beginn des Spiels gegen den FC St. Pauli (3:3) am Samstag hatten sich zwei Ordner einer Anweisung des Leiters des Sicherheitsdienstes widersetzt und waren freigestellt worden. Daraufhin hatten die beiden Männer T-Shirts unter ihrer Dienstkleidung zur Schau gestellt, auf denen die Worte "3. Division für Sicherheit des deutschen Volkes" sowie ein an das Symbol einer SS-Division erinnernder Totenkopf gedruckt waren. "Wir sind fassungslos darüber, weil diese beiden Personen unseren Verein schwer beschädigt haben. Diese beiden Ordner werden nie mehr direkt oder indirekt bei Veranstaltungen der SG Dynamo Dresden eingesetzt werden. Wir prüfen zudem weitere juristische Schritte", hatte Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born erklärt.

Während des Spiels hatten Dresden-Fans zudem mehrere diskriminierende und menschenverachtende Banner enthüllt. "Wir haben rund um das Spiel gegen den FC St. Pauli mehrere verabscheuungswürdige Vorkommnisse zur Kenntnis genommen, wofür ich persönlich direkt nach dem Spiel beim Präsidenten Oke Göttlich um Entschuldigung gebeten habe", sagte Born. Sollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Ermittlungen aufnehmen, droht Dresden wegen der Banner eine Geldstrafe zwischen 18.000 und 150.000 Euro.

Quelle: DPA

Maintal: Frau nach Schüssen in Hessen schwer verletzt

Im hessischen Maintal ist eine Frau am frühen Montagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei mitteilten, alarmierten Zeugen gegen 5.20 Uhr die Polizei, weil ein Mann auf eine Frau geschossen hatte. Die Beamten fanden eine 24-Jährige mit Kopfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte ein Mann vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Köln: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Köln hat sich ein Teenager eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie "RP Online" berichtet, wurde ein Streifenwagen in der Nacht zu Montag auf den Jungen im weißen Seat aufmerksam, nachdem er eine rote Ampel überfuhr. Als die Beamten versuchten, ihn zum Anhalten zu bringen, gab der 15-Jährige Gas. Rund 30 Kilometer lang verfolgten die Polizisten den Wagen, bis sie ihn schließlich auf der Autobahn 57 auf dem Seitenstreifen anhalten konnten. Der Junge gab an, dass er den Schlüssel von seinem Opa geklaut hatte. Er wollte nur eine kleine Spritztour machen, heißt es.

Quelle: "RP Online"

Ludwigshafen: Hund beißt Mann - Herrchen reagiert nicht

In Ludwigshafen hat ein Hund einen Mann gebissen und verletzt. Wie die Polizei am Montagmorgen berichtete, geschah der Vorfall gegen 0 Uhr in der Nacht zu Sonntag. Der Hundebesitzer führte sein Tier an der Leine, die jedoch zu lang war. Plötzlich sprang der Hund einen Mann an, der auf dem Gehweg saß und telefonierte. Das Tier biss den 37-Jährigen in den Arm. Als dieser den Hundebesitzer ansprach, behauptete dieser, dass nichts passiert sei und ging weiter. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Die Bisswunde musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

