Berlin: Jugendliche belästigen Frau und schlagen Ehemann nieder

Die Bundespolizei hat im Berliner Stadtteil Pankow zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, die zunächst eine 25-Jährige belästigt und anschließend deren Ehemann geschlagen und getreten hatten. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen in einer S-Bahn.

Demnach belästigten und bedrängten der 17-jährige Deutsche sowie der ein Jahr jüngere Mann aus Bosnien-Herzegowina die 25-Jährige, als sich deren Ehemann einmischte. Daraufhin attackierte das Duo den 30-Jährigen und schlug und trat auch dann noch auf ihn ein, als dieser bereits auf dem Boden lag. Anschließend flohen die einschlägig polizeibekannten Jugendlichen zunächst in einer anderen S-Bahn, konnten aber wenig später am Bahnhof Berlin-Buch vorläufig festgenommen werden. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das 30-jährige Opfer musste indes wegen mehrerer Prellungen am Kopf im Krankenhaus behandelt werden.

Frankfurt: Blindgänger gefunden - 16.000 Menschen von Evakuierung betroffen

In Frankfurt ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Feuerwehr sperrte nach eigenen Angaben Teile des Stadtteils Gallus ab. Betroffen waren unter anderem Bereiche der Messe und einer Bahn-Linie. Rund 16.000 Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Entschärfung des Sprengkörpers wurde noch für die Nacht geplant. Wie groß die Bombe ist, war zunächst unklar.

Mühlacker: Beifahrer zieht Handbremse bei voller Fahrt

In Baden-Württemberg muss sich ein 43-Jähriger bald wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Wie die Polizei berichtet, war der alkoholisierte Beschuldigte als Beifahrer im Auto einer 40-Jährigen unterwegs, als es zwischen den beiden zu einem Streit kam. In dessen Folge wollte der Mann die Fahrerin zum Anhalten bewegen. Als diese jedoch nicht reagierte, habe der 43-Jährige unvermittelt die Handbremse gezogen, wodurch die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und zunächst gegen ein Verkehrsschild prallte, ehe das Auto in einem Grünstreifen stehen blieb. Verletzt wurde niemand, am Pkw jedoch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Trennewurth: Zehn Verletzte bei Unfall von Kleinbus

Bei einem Verkehrsunfall im Westen von Schleswig-Holstein sind zehn Erntehelfer verletzt worden - einige von ihnen schwer. Wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte, kam der Fahrer eines Kleinbusses in Trennewurth (Kreis Dithmarschen) nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb im zwei Meter tiefen Wasser eines Fleets liegen. In dem für neun Personen zugelassenen Bus saßen insgesamt zwölf Menschen. Die Erntehelfer konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Drei von ihnen wurden schwer und sieben leicht verletzt.

Der 22 Jahre alte Fahrer sagte nach Polizeiangaben, er sei mit einem Tier "in Konflikt" geraten. Die genauen Umstände des Unfalls müssten geklärt werden, hieß es. Die Bundesstraße 5 wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten rund eine Stunde lang voll gesperrt.

Berlin: Pfarrer mit Regenschirm erstochen - 27-Jähriger vor Gericht

Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Pfarrers in einer französischsprachigen katholischen Gemeinde in Berlin-Charlottenburg steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Der aus Kamerun stammende Mann soll das 54 Jahre alte Opfer in einem Büro mit Holzfiguren, einem Blumenkübel und einem Regenschirm attackiert haben. Dem 27-Jährigen wird Totschlag zur Last gelegt. Gegenüber Zeugen soll er gestanden und erklärt haben, er stehe unter "Kontrolle von Geistern". Seine Anwälte erklärten am Montag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht, der Angeklagte werde sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Der Angeklagte war einige Stunden später auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Berlin-Reinickendorf festgenommen worden. Er befindet sich seitdem in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Prozess wird am 31. Oktober fortgesetzt.

Haibach: Praktikant soll Häcksler reinigen und stirbt

Ein 16 Jahre alter Praktikant ist bei einem Unfall auf einem Bauernhof in Bayern ums Leben gekommen. Der Schüler starb nach Angaben der Polizei bei Reinigungsarbeiten an einem Häckseltransportwagen. Der Rettungsdienst habe noch versucht, den Jugendlichen wiederzubeleben, doch er erlag noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzungen.

Inzwischen wurde bekannt, dass der 16-Jährige bei den Reinigungsarbeiten zwischen den Transportwagen und einen Radlager geriet, wodurch er die letztlich tödlichen Verletzungen erlitt. Gegen den 28-jährigen Fahrer des Radladers wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Kripo ermittelt, zudem wurde eine Obduktion des Opfers beantragt.

Kreßberg: Betrunkener legt sich zum Schlafen in fremdes Bett

Eine Frau aus Baden-Württemberg hat einen schlafenden Betrunkenen in ihrem Bett entdeckt. Die 25-Jährige war zuvor mit ihrem Hund unterwegs, hatte aber die Tür beim Verlassen der Wohnung nicht richtig zugezogen, wie die Polizei mitteilte. Während sie mit dem Hund in Kreßberg bei Schwäbisch Hall spazieren ging, öffnete der Mann die Tür und legte sich zum Schlafen in das Bett der Frau. Als sie heimkam, entdeckte sie den Fremden und verständigte die Polizei. Die Beamten brachten den müden Eindringling am Sonntagmorgen heim. Mit Ärger muss der 20-Jährige nicht rechnen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bewohnerin habe keine Anzeige erstattet.

Werdohl: Mann liefert seine Frau auf Polizeiwache ab

Offensichtlich deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Samstagabend eine 37 Jahre alte Frau aus dem Märkischen Kreis in NRW. Ihr Ehemann jedenfalls sah sich mit dem Zustand seiner Gattin, die zuvor auf einem Oktoberfest gefeiert hatte, derart überfordert, dass er sie kurzerhand auf der Polizeiwache in Werdohl ablieferte. Gegenüber den Beamten gab der 40-Jährige demnach an, dass er mit der Aggressivität seiner Frau nicht umgehen könne.

Weil sich die Frau auch vor den Polizisten nicht zu benehmen wusste und sich unverändert aggressiv verhielt, kamen die Beamten dem Wunsch des Ehemanns letztlich sogar nach. So musste die 37-Jährige die Nacht "zu ihrem eigenen Schutz" in Gewahrsam verbringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Berlin: 23-Jährige tödlich niedergeschossen

Nach einem brutalen Streit zwischen mehreren Menschen in einem Lokal in Berlin ist eine Frau gestorben. Die 23-Jährige erlag am Samstagmorgen ihren "erheblichen Verletzungen", wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein 39 Jahre alter Mann kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beteiligten des Streits sollen nach Angaben von Zeugen in der Nacht mit Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei weiter bekanntgab. Auch Schüsse sollen demnach gefallen sein.

Zur Art der Verletzungen bei der Frau und dem Mann machte die Polizei zunächst allerdings keine Angaben. Nach Angaben der Zeitung "B.Z." sollen die Gäste des Lokals im Ortsteil Gesundbrunnen beim Pokerspielen aneinandergeraten sein.

Vor dem Lokal versammelten sich in der Nacht mehrere Menschen. Nach Angaben eines Augenzeugen war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ob es auch Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt. Dem Vernehmen nach wird ein Bezug zum Rockermilieu angenommen, offiziell machte die Polizei dazu bislang keine Angaben.

Fullscreen

Schönbach: Auto kracht in Schulbus - mehrere Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in der Nähe von Leipzig sind mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens drei Schüler und die Busfahrerin wurden am Montagmorgen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben war ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 107 bei Schönbach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Schulbus kollidiert. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.

In dem Bus saßen zahlreiche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren auf dem Weg zu ihren Schulen in Grimma. Die genaue Zahl der Mitfahrer konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Angaben schwankten zwischen 25 und 40 Schulkindern. Unverletzte Kinder wurden mit Ersatzbussen nach Hause gebracht.

Nach der Kollision war der Bus in den Straßengraben gerutscht und leicht auf die Seite gekippt. Die Kinder konnten sich nach Angaben der Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Hamburg: 17-Jähriger schläft angetrunken im S-Bahn-Tunnel ein

In der Nacht zum Sonntag hat sich ein 17-Jähriger in Hamburg einen gefährlichen Platz zum Schlafen ausgesucht. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche im Tunnel kurz nach einer S-Bahn-Haltestelle auf einem Betriebsbahnsteig entdeckt. Diese Bereiche zu betreten ist unter Hinweis auf Lebensgefahr verboten. Bundespolizisten nahmen den jungen Mann zunächst in Gewahrsam. Auf dem Revier wurde ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt. Im Anschluss wurde der Teenager in die Obhut seiner volljährigen Freundin übergeben. Es wurde Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Kerpen: Demonstranten ketten sich an Gleise - Notbremsung verhindert Unglück

Am Rande der Proteste im rheinischen Braunkohlerevier ist ein schwerer Unfall nur knapp verhindert worden. Ein Triebwagen hätte nahe dem Hambacher Forst beinahe zwei Demonstranten überrollt, die sich an Gleisen festgekettet hatten. Das berichtete eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen über den Vorfall vom späten Sonntagnachmittag. Der Lokführer habe eine Notbremsung eingeleitet. Der Triebwagen sei zehnicht Meter vor den Angeketteten zum Stehen gekommen, die sich gegen Einbruch der Dunkelheit dort postiert hatten.

Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Polizei transportierte in dem vom Tagebaubetreiber RWE gemieteten Fahrzeug rund 40 Menschen, die nach der Gleisbesetzung der Hambach-Bahn in Gewahrsam genommen worden waren. Sie blieben unverletzt. Wie viele Menschen bei den Protesten festgenommen oder in Gewahrsam genommen wurden, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht sagen.

Hamburg: Angler "fängt" Granate

Ein Angler hat in Hamburg eine zwei Zentimeter dicke Minengranate aus der Alster gefischt. Der Polizei zufolge war der Mann ein sogenannter Magnetangler, der mit Hilfe eines Magneten Gegenstände aus dem Wasser holt. Hierbei beförderte er am Sonntag Stadtteil Alsterdorf unterhalb einer Brücke die Granate ans Tageslicht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Anschließend habe er die Polizei informiert. Der Kampfmittelräumdienst transportierte die Granate fachgerecht ab. Laut einem Bericht von "Tag24" war die Granate gefährlich und die Munition hätte detonieren können. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Quellen: Presseportal/Polizei Berlin

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom, 22. Oktober bis zum 28. Oktober finden Sie hier: