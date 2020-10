Berlin: Polizist von Radfahrer angefahren und überrollt – Wadenbein gebrochen +++ Speyer: Zoll findet Schutzmaske aus Krokodilleder +++ Oppenau: Anklage gegen 31-Jährigen nach Polizisten-Geiselnahme +++ Panorama-Nachrichten aus Deutschland.

Eutin: Mann ohne Ticket schlägt im Zug einen Bundespolizisten

Ein Mann ohne Ticket hat am Samstag in einem Zug auf der Fahrt von Lübeck nach Kiel einen Bundespolizisten angegriffen. Als der Mann von einer Bahnangestellten beim "Schwarzfahren" erwischt wurde und sich weigerte seine Identität zu nennen, holte die Frau sich Verstärkung durch einen Bundespolizisten, der sich zufällig im Zug befand. Beim planmäßigen Halt des Zuges im Bahnhof Eutin bäumte sich der ticketlose Mann dann plötzlich von seinem Sitzplatz auf und schlägt mit der Faust nach dem Beamten. Zeitgleich traten zwei weitere Männer, die mit dem Schwarzfahrer unterwegs waren, von hinten an den Beamten heran und lenkten ihn ab. Diesen Moment nutzte der Mann, um sich der Kontrolle zu entziehen und ergriff die Flucht. Der Beamte wurde am Unterarm getroffen, blieb jedoch dienstfähig. Der Täter konnte entkommen.

Quelle: Polizei Kiel

Berlin: Polizist von Radfahrer angefahren und überrollt – Wadenbein gebrochen

Nahe dem Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg soll ein flüchtender Mann auf einem Fahrrad einen Polizisten gezielt angefahren und überrollt haben. Der 30 Jahre alte Beamte habe einen Wadenbeinbruch erlitten und sei im Krankenhaus ambulant behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zu dem Vorfall kam es demnach am Sonntagmittag, als sich eine Brennpunktstreife einer Gruppe näherte. Die Männer seien daraufhin geflüchtet - darunter der Radfahrer, der nach dem Zusammenprall entkam. Wegen Drogenhandels und anderen Straftaten ist der Park seit Jahren im Fokus der Polizei.

Quelle: DPA

Speyer: Zoll findet Schutzmaske aus Krokodilleder

Der Zoll hat in Speyer eine Schutzmaske aus Krokodilleder in einem Päckchen auf dem Weg nach Berlin entdeckt. Die Sendung aus den USA sei bei der internationalen Frachtstation in Speyer angekommen und an einen Empfänger in der Hauptstadt adressiert gewesen, teilte der Zoll am Montag mit. Beamte hätten die Ledermaske bei einem routinemäßigen Check im September gefunden.

Laut Zoll sind Krokodile durch den internationalen Handel bedroht und werden durch das Washingtoner Artenschutzabkommen besonders geschützt. Der Handel mit Krokodil-Produkten ist daher nur mit Genehmigung möglich. Eine Einfuhrgenehmigung habe der Empfänger jedoch nicht vorlegen können, sagte eine Behördensprecherin.

Ob dem Berliner nun rechtliche Konsequenzen drohen, war zunächst offen. Das entscheide das Bundesamt für Naturschutz.

Quelle: DPA

Oppenau: Anklage gegen 31-Jährigen nach Polizisten-Geiselnahme

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat Anklage gegen den Mann erhoben, der im Juli im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet und sich tagelang im Wald versteckt hatte. Die Anklage lautet unter anderem auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Den Vorwurf der besonders schweren räuberischen Erpressung hält die Anklagebehörde nicht aufrecht.

Der 31-Jährige hatte am 12. Juli bei einer Kontrolle in einer illegal von ihm genutzten Gartenhütte vier Polizisten gezwungen, die Dienstpistolen abzulegen, und war damit geflüchtet. Ein Großaufgebot der Polizei suchte tagelang nach ihm. Am 17. Juli wurde er in einem Wald festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Quelle: DPA

München: Angeklagter bestreitet Vorwürfe im Prozess um verschwundene Frauen

Im Mordprozess um das spurlose Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter aus München vor mehr als einem Jahr hat der angeklagte Stiefvater am Montag alle Vorwürfe bestritten. "Das, was mir vorgeworfen wird, dazu habe ich überhaupt keinen Bezug", sagte der 45 Jahre alte Deutsch-Russe zum Prozessauftakt am Landgericht München I. "Außerdem gehe ich davon aus, dass die Mädchen immer noch leben - zumindest meine Frau." Die Gründe für seine Annahme wollte er nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit darlegen, weil "sonst eine Bedrohung für die beiden Frauen" entstehen könne. Das Gericht lehnte das ab. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gebe es keine Grundlage.

Die Staatsanwaltschaft macht den Ehemann der Frau und den Stiefvater des damals 16 Jahre alten Mädchens für das Verschwinden der beiden verantwortlich. Die Ermittler gehen davon aus, dass er zuerst im Streit seine Frau tötete und danach die Tochter ermordete, um die Tat zu verschleiern. Er ist wegen Totschlags und Mordes angeklagt.

Die Leichen der beiden wurden aber bis heute nicht gefunden. Bei mehreren Suchaktionen - unter anderem in einem Waldstück - entdeckten Polizisten eine Fußmatte und einen Teppich mit Blutspuren. Die Blutspuren sind nach Angaben des Angeklagten darauf zurückzuführen, dass Mutter und Tochter am Tag ihres Verschwindens so heftig stritten, dass sie sich gegenseitig blutige Wunden zugefügt hätten. Bei der Polizei hatte er noch angegeben, die Stimmung zwischen den beiden Frauen sei vor ihrem Verschwinden gut und sie auf dem Weg zum Shoppen gewesen.

Quelle: DPA

Ludwigshafen: 86-Jährige fährt Schlangenlinien wegen eines Bonbons

Die Polizei hat am Sonntag in Ludwigshafen eine 86-jährige Frau mit ihrem Auto aus dem Verkehr gezogen, da sie Schlangenlinien fuhr. Die Beamten gingen davon aus, dass die ältere Dame unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Tatsächlich war die Frau jedoch nicht alkoholisiert, sondern ließ sich von einem Bonbon ablenken. "Das Bonbon wollte einfach nicht aus der Verpackung", berichtet sie der Polizei.

Quelle: Polizei Rheinlandpfalz

