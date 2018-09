Harthausen: Torwart stirbt nach Zusammenstoß mit Spielern

In Harthausen (Rheinland-Pfalz) ist ein Torwart nach einem Kreisligaspiel zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Wie der "SWR" berichtet, war der 32-Jährige vom Verein SV Rot-Weiß Seebach in der 60. Spielminute zunächst bei einem Abwehrmanöver mit dem Kopf gegen den Oberschenkel eines Gegenspielers geprallt. Daraufhin soll er sich immer wieder an den Nacken gegriffen haben, wollte sich jedoch nicht auswechseln lassen. Als er in der Schlussminute erneut mit einem Spieler zusammenstieß, sei er bewusstlos zusammengebrochen. Noch auf dem Platz habe man ihn notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er – vermutlich in Folge einer Hirnblutung – verstarb.

Bad Herrenalb: Leiche auf Landstraße entdeckt

Im baden-württembergischen Bad Herrenalb ist eine Leiche gefunden worden. Wie die "Badische Neueste Nachrichten" berichtet, lag die bislang nicht identifizierte Person auf der Landstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel. Der Leichnam wies Schussverletzungen auf und soll laut Polizei in der Nacht zu Dienstag entdeckt worden sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Nachrichten von Montag, den 17. September

Gera: Mann beim Anzapfen von Straßenlaterne erwischt

Den Strom einer Straßenlaterne hat ein Mann in Thüringen für seine Wohnung abgezapft - er wurde erwischt. Bei der Polizei waren am Sonntag Hinweise eingegangen, dass der 57-Jährige nahe dem Hauptbahnhof von Gera ein Verlängerungskabel von der Laterne über die Straße legte, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei hieß. Als die Beamten dem nachgingen, entdeckten sie die Konstruktion: Der Mann hatte das Kabel schon mit der Leitung für die Laterne verbunden und versteckte sich, als er die Polizisten sah. Doch es half nichts: Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie.

Dülmen: Metalldiebe klauten Kabel für 60 Euro - 850 Hühner ersticken

Weil mutmaßliche Metalldiebe ein Kabel im Wert von rund 60 Euro aus einem Stall gestohlen haben, sind 850 Hühner qualvoll verendet. Wie die Polizei mitteilte, montierten Unbekannte im münsterländischen Dülmen in der Nacht zum Samstag das Starkstromkabel ab, über das die Lüftungsanlage des Stalls mit Strom versorgt wurde. Die Lüftungsanlage fiel aus, die Hühner erstickten. Der Schaden liegt bei über 5000 Euro.

Frankfurt/Main: Menschliches Skelett in vermülltem Keller entdeckt

Grausiger Fund im Kellerverschlag: Ein menschliches Skelett ist bei Aufräumarbeiten in einem vermüllten Keller in Frankfurt am Main entdeckt worden. Der Kellerverschlag in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bockenheim sollte neu vermietet werden, wie die Polizei mitteilte. Als der Hausmeisterservice den Kellerraum leer räumte, traten die menschlichen Knochen zu Tage.

Herbeigerufene Kripobeamte bestätigten, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um echte menschliche Knochen handelt. Das Skelett soll nun in der Rechtsmedizin begutachtet werden. Die Identität des oder der Toten war zunächst unklar, die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Marloffstein: Pferd beißt Frau in Hals

Im bayerischen Marloffstein (Landkreis Erlangen-Höchststadt) ist eine 58 Jahre alte Frau durch einen Pferdebiss lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hielt sich die Pflegerin in einer Pferdebox des Gestüts auf, als sie von dem Tier in den Halsbereich gebissen wurde. Eine alarmierte Notärzte musste die Frau noch vor Ort reanimieren, ehe sie per Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

Auch ein 62-Jähriger, der der Geschädigten zu Hilfe geeilt war, wurde laut Polizei von dem Pferd gebissen und musste ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen laufen.

Köln: 18-Jähriger von Stromschlag getötet

Beim Klettern auf einen Kesselwagen ist ein 18-Jähriger auf dem Gelände eines Güterbahnhofs bei Köln von einem Stromschlag getötet worden. Bei dem tragischen Unfall am frühen Montagmorgen in Troisdorf kam das Opfer laut Bundespolizei der 15.000-Volt-Oberleitung zu nah. Zwei 17 und 20 Jahre alte Begleiter des Getöteten sowie ein Bahnmitarbeiter wurden mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht.

Prackenbach: AfD-Schriftzug und unvollständiges Hakenkreuz auf Acker entdeckt

Nachdem gleich mehrere Piloten am Wochenende auf einem Acker in der Gemeinde Prackenbach (Bayern) einen AfD-Schriftzug sowie ein nicht komplettiertes Hakenkreuz entdeckten, hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Wie der "Viechtacher Anzeiger" berichtet, informierten die Piloten nach der Entdeckung der vermutlich mit Gülle auf dem Feld aufgemalten Gebilde die Polizei. Demnach waren diese vom Boden aus nur schwierig auszumachen, ganz anders das Bild aus der Luft.

Ob das Hakenkreuz bewusst nicht komplettiert wurde und wer dahinter steckt, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, heißt es.

Oldenburg: Mann durch Axtschläge schwer verletzt

Im niedersächsischen Oldenburg ist ein Mann im Zuge eines Streits durch Schläge mit einer Axt schwer verletzt worden. Der 41-Jährige habe bei der Auseinandersetzung auf einer Straße Schnittverletzungen an einem Arm und einer Hand erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung mit drei bislang noch unbekannten Männern vom späten Sonntagabend waren demnach unklar.

Das Trio fuhr den Ermittlungen der Polizei zufolge mit einem Auto vor dem Wohnhaus vor, in dem sich der 41-Jährige aufhielt. Sie baten ihn hinaus, woraufhin sich ein Streit entwickelte. Der mit dem Opfer bekannte 45-jährige Wohnungsinhaber, der seinen Gast begleitete, wurde dabei durch Pfefferspray leicht verletzt.

Gera: Frau schlägt Mutter ins Gesicht

Weil sie sich offenbar durch das laute Weinen eines Kindes so sehr gestört fühlte, hat eine 34-Jährige der Mutter des Kindes unvermittelt ins Gesicht geschlagen und diese leicht verletzt. Wie die Polizei Gera (Thüringen) berichtet, trafen Beamte die Tatverdächtige an einer Straßenbahnhaltestelle an und führten einen Atemalkoholtest durch. Demnach wies die Beschuldigte einen Wert von 2,66 Promille auf. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Wiesmoor: 122 Kühe verschwinden von Bauernhof

Das Verschwinden von 122 Milchkühen auf einen Schlag beschäftigt die Polizei in Ostfriesland. Hinter dem Fall stecken aber wohl nicht in großem Stil operierende Viehdiebe, sondern der bisherige Besitzer der Kühe selber, wie die Polizei mitteilte. Die Kühe nämlich wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wiesmoor von einem landwirtschaftlichen Anwesen abtransportiert, das unter Insolvenzverwaltung steht. Nach Hinweisen wurden die Kühe später im Bereich Leer wiederentdeckt. Es besteht der Verdacht, dass die Kühe der Insolvenzmasse entzogen werden sollten. Gegen einen 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die näheren Zusammenhänge will die Polizei noch klären.

