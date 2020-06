Höhnstedt: Mann tödlich vom Blitz getroffen

In Höhnstedt im nördlichen Saalekreis in Sachsen-Anhalt ist ein 44-Jähriger am Samstag nach einem Blitzschlag ums Leben gekommen. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" mit Berufung auf die Polizei berichtet, war der Mann auf einer Gartenfeier. Dem Bericht zufolge stellte er sich abseits der Gruppe unter den Mast einer Hochspannungsleitung, um seine Notdurft zu verrichten. Dort wurde er vom Blitz getroffen. Jegliche Hilfe kam für den Mann zu spät, er starb am Unglücksort.

Quelle: "Mitteldeutsche Zeitung"

Bayreuth: Zwei Spaziergänger vom Blitz getroffen

Bei einem gemeinsamen Spaziergang sind am Sonntagabend zwei Menschen in Oberfranken vom Blitz getroffen worden. Gegen 18.45 Uhr gerieten eine 22 Jahre alte Frau und ihr 29 Jahre alter Begleiter am Röhrensee in Bayreuth in ein Unwetter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau habe schwere Brandverletzungen erlitten, der Mann sei nur leicht verletzt worden, hieß es. Beide kamen in ein Krankenhaus. Ob die Spaziergänger vom selben Blitz getroffen wurden, konnte die Polizei nicht sagen.

Quelle: DPA

Hannover: Großeinsatz der Polizei wegen betrunkenem Pärchen

Am Samstagabend kam es in Hannover zu einem Großeinsatz der Polizei wegen eines betrunkenen Pärchens. Die zwei hatten wegen ihres aggressiven und alkoholisierten Autretens einen Platzverweis in der Innenstadt erhalten, so die Polizei. Dabei beleidigte die 35-Jährige die Beamten mit den Worten: "Versager, Vergaser!". Sie und ihr 30-jähriger Begleiter wollten dem Platzverweis nicht nachkommen. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Beamten und dem betrunkenen Pärchen. Die Eskalation lockte zahlreiche Schaulustige an, so die Polizei. Laut Angaben der Beamten konnten rund 250 Personen gezählt werden, die lautstark "ACAB" riefen. Rund 25 Streifenwagenbesatzungen kamen zum Einsatz, um die Situation zu beruhigen. Das betrunkene Duo verbrachte die Nacht in polizeilicher Obhut. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Beleidigung, Widerstand, versuchter Gefangenenbefreiung und tätlichem Angriff ein

Quelle: Polizei Hannover

Winsen: 82-Jährige stellt Trickbetrüger bloß

Vergangene Woche hat eine 82-Jährige den Spieß umgedreht und Trickbetrüger am Telefon reingelegt. Ein Unbekannter hatte die ältere Dame angerufen und sich als ihr Neffe ausgegeben. Die Rentnerin wunderte sich jedoch über die fremde Stimme und fragte nach der Ehefrau ihres angeblichen Neffen. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptete, dass seine Frau verreist sei. Die 82-Jährige stellte den Mann auf die Probe und verlangte, alle Namen seiner Kinder aufzuzählen. Als der Anrufer falsche Namen nannte, legte die Rentnerin auf und wählte die Nummer ihres richtigen Neffen. Dieser bestätigte, dass er nicht bei ihr angerufen hatte. Die einfallsreiche Seniorin informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Quelle: Polizei Winsen

Schleifreisen: Schwere Unfälle auf Autobahnen nach unwetterartigen Regenfällen

Unwetterartige Starkregenfälle haben am Sonntag erneut für Unfälle auf deutschen Autobahnen gesorgt. In Thüringen starben zwei Autofahrer auf der A4 bei Gotha und der A38 bei Burghausen, wie die Polizei in Schleifreisen mitteilte. Zehn weitere Autofahrer wurden teils schwer verletzt. Den Beamten zufolge kam es am Sonntag "am laufenden Band" zu Unfälle, Grund war demnach zu schnelles Fahren trotz der widrigen Bedingungen.

Auch von der A7 in südlichen Niedersachsen meldete die Polizei in der Nacht zum Montag "erneut erhebliche Verkehrsbehinderungen" durch Gewitter mit Starkregen. Bereits am Wochenende hatte es beim Durchzug einer Unwetter- und Gewitterfront in Teilen Deutschlands Überschwemmungen und teils schwere Unfälle auf Autobahnen gegeben. So wurden am Sonntagnachmittag auf den Fernstraßen um Bielefeld in Nordrhein-Westfalen bei 30 Unfällen 13 Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auf der A659 bei Viernheim in Baden-Württemberg wurden ein Autofahrer und seine Beifahrerin bei einem spektakulären Unfall verletzt. Ihr Fahrzeug kam ins Schleudern, flog hundert Meter durch die Luft und blieb in mehreren Metern Höhe in einem Baum hängen.

Quelle: AFP

Wilhelmshaven: Auto prallt gegen Zug – ein Toter

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug ist an einem Bahnübergang in Wilhelmshaven ein Autoinsasse ums Leben gekommen. Der andere Insasse sei reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend in Niedersachsen. Das Auto mit den beiden Männern sei an einem Bahnübergang mit geschlossener Halbschranke von dem Regionalzug erfasst worden. Im Zug befanden sich zehn Reisende. Sie blieben ebenso wie der Lokführer unverletzt.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 08. Juni bis 14. Juni 2020 lesen Sie hier.