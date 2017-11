Wuppertal: Spaziergängerin findet toten Säugling im Wald

Eine Spaziergängerin hat im Waldgebiet "In der Beek" in Wuppertal ein totes Baby gefunden. Wie die Polizei berichtet, war der Säugling in der Nähe eines Fußweges gegenüber der Bushaltestelle "Falkenberg" abgelegt. Die Todesursache und weitere Hintergründe waren zunächst noch unklar. Weitere Informationen, etwa zum Geschlecht des Kindes, gab die Polizei nicht heraus. Der Säugling kam in die Rechtsmedizin, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, um die Identität und das Schicksal des Neugeborenen zu klären. Dazu rufen die Ermittler mögliche Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer 0202-2840 an die Polizei Wuppertal zu wenden.

Kassel: 29-Jähriger bei Unfall schwerst verletzt

Die Kasseler Polizei ermittelt seit Samstagabend in einem besonders heftigen Fall von Fahrerflucht. Wie die Beamten berichten, war auf einer Straße ein 29-Jähriger schwerst verletzt und bewusstlos von Passanten aufgefunden worden. Der Mann wurde sogleich in ein Krankenhaus gebracht, wo er ins künstliche Koma versetzt wurde und entsprechend noch nicht befragt werden konnte.

Nach derzeitigem Stand sei der aus Kassel stammende 29-Jährige zu Fuß und alkoholisiert unterwegs gewesen. Es spreche alles dafür, dass ein unbekannter Autofahrer ihn mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn erfasste, dabei schwer verletzte und anschließend flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, heißt es im Einsatzbericht. Es sei unklar, von wo der Verursacher kam und wohin er flüchtete. Ein Zeuge will lediglich mitbekommen haben, dass ein Wagen mit quietschenden Reifen davongefahren sein soll.



Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

Zolling: Frau findet stark verweste Leiche

Eine Spaziergängerin hat am Sonntag im Gebüsch nahe des Amper-Kanals eine stark verweste Leiche entdeckt. Weil diese teilweise skelettiert gewesen sei, gingen die Ermittler davon aus, dass sie bereits seit längerer Zeit dort gelegen haben muss, schreibt die "Hallertauer Zeitung". Die Identität des Leichnams ist demnach noch ungeklärt. Zudem sei nicht klar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handele und was zum Tod führte. All diese Fragen soll nun eine Obduktion klären.

Hofheim: Wohnung mit Holzkohlegrill geheizt - drei Verletzte

Weil die Zentralheizung ausgefallen war, haben Bewohner eines Hauses versucht, ihre Wohnung mittels eines Holzkohlegrills aufzuwärmen. Das Ergebnis: Drei Menschen mussten mit CO2-Vergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt musste die Feuerwehr 14 Bewohner aus dem Wohnhaus retten, die allesamt rettungsdienstlich betreut wurden.

Nach dem Belüften des Hauses konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

A3 bei Kitzingen: 41-Jähriger fährt ungebremst auf Sattelzug auf



Auf der A3 bei Kitzingen (Bayern) hat sich am Morgen ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Gegen sieben Uhr prallte dort der Fahrer eines Kleintransporters laut Polizei nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der 41-jährige Sprinterfahrer sei bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Die A3 musste demnach in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt werden. Der verkehr werde zwar weiträumig umgeleitet, dennoch sei derzeit mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heißt es.

Hannover: Unbekannte verwüsten rund 75 Gräber

Bereits in der Nacht auf Samstag haben in Hannover noch unbekannte Täter auf einem Friedhof gewütet. Insgesamt seien rund 75 Gräber geschändet worden, berichtet die Polizei. Die Täter hätten hauptsächlich Grablichter, Grabgestecke und Grabschmuck verwüstet und verstreut, heißt es. In einem Fall beschädigten die Chaoten auch einen Grabstein, bei vier weiteren Gräbern seien die Grabplatten zerstört worden.

Zeugen und Betroffene werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 109-3017 mit dem Polizeikommissariat Ricklingen in Verbindung zu setzen

Gera: Mann zündet sich nach Familienstreit an

Ein 39-Jähriger hat im thüringischen Gera schwere Verbrennungen erlitten, nachdem er sich mit Benzin übergoss und dann anzündete. Passanten eilten dem Mann zu Hilfe und löschten das Feuer mit Decken. Der 39-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war dem Vorfall ein Familienstreit vorausgegangen. Die Ermittlungen dauerten an, schreibt die Polizei.

Essen: Dieb verdreckt sich mit eigenem Kot, um Durchsuchung zu entgehen

Ein 44-Jähriger hat am Samstag am Essener Hauptbahnhof zu - gelinde gesagt - ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen, um einer polizeilichen Durchsuchung zu entgehen. Wie die Polizei berichtet, war der Essener in einer Drogerie beim Ladendiebstahl erwischt und festgehalten worden. Als die alarmierten Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass der Verdächtige offenbar absichtlich seine Kleidung mit Kot verunreinigt hatte. Außerdem schien er völlig betrunken zu sein. Auf der Wache wurde festgestellt, dass der Trunkenheitszustand nur vorgegaukelt war. In Rucksack und Kleidung des Mannes wurden neben dem Diebesgut auch Teppichmesser gefunden. Nun muss sich der polizeibekannte Verdächtige wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Halle an der Saale: Jugendlicher mit Machete attackiert und verletzt

Ein 15-Jähriger ist in Halle an der Saale von mehreren Angreifern mit einer Machete und einem Baseballschläger attackiert und verletzt worden. Wie die Leipziger Volkszeitung mit Berufung auf die Polizei berichtet, saß der Jugendliche am Sonntag in einer Straßenbahn. Nahe der Haltestelle Riebeckplatz seien dann acht Personen in die Bahn gestürmt und hätten ihn zunächst bedroht. Im Anschluss kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Angreifer flohen, der Verletzte rief die Polizei. Er hatte eine Wunde am Oberschenkel, die Machete fanden die Polizisten in der Bahn. Der Junge konnte offenbar zwei Angreifer identifizieren.

So wird das Wetter in Deutschland

