Merklingen: Touristengruppe prügelt sich mit Hochzeitsgesellschaft

Sie wollten uneingeladen mitfeiern, dann eskalierte die Situation: In Merklingen (Baden-Württemberg) hat eine Touristengruppe aus dem Ruhrgebiet eine Hochzeit gecrasht und sich in der Folge mit mehreren Gästen der Feier geprügelt. Laut Polizei vergnügten sich die Touristen in der Nacht zum Sonntag im selben Hotel auf der Kegelbahn, als sie auf die Hochzeit aufmerksam wurden und beschlossen mitzufeiern - ohne Einladung allerdings. Entsprechend stieß dann Vorhaben bei der Hochzeitsgesellschaft auf wenig Verständnis, in der Folge gerieten die Partien körperlich aneinander, etliches Mobiliar ging zu Bruch, heißt es.

Erst als mehrere Streifenwagen am Hotel eintrafen, beruhigte sich die Situation - wohl auch, weil einige der Störenfriede in Gewahrsam genommen wurden und in Zellen übernachten mussten. Der bei der Schlägerei leicht verletzte Bräutigam sowie ein Trauzeuge seien vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden, schreiben die Beamten. Ob beide die Feier später noch genießen konnten, blieb unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Waldenburg: Sechsjähriger stirbt nach Badeunfall

Ein Sechsjähriger in Baden-Württemberg ist nach einem Badeunfall gestorben. Der Junge war nach dem Unfall in eine Klinik gebracht worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ärzte hätten ihn aber nicht retten können. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Der Junge war am Tag zuvor baden im Neumühlsee bei Waldenburg östlich von Heilbronn. Die Eltern hatten am späten Nachmittag bemerkt, dass ihr Sohn nicht da war. Mithilfe weiterer Badegäste wurde er nahe eines Geländers gefunden, das Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich trennt. Das Kind wurde wiederbelebt und kam ins Krankenhaus, wo es schließlich starb. Die genaue Todesursache sowie der Unfallhergang waren zunächst unklar.

Hamburg: 36-Jähriger nach Kopfsprung in Alster mit Verdacht auf Querschnittslähmung

In Hamburg hat sich ein Mann bei einem Kopfsprung in die Außenalster schwer verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Samstag um 0.45 Uhr. Der nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" 36-Jährige war von der Terrasse des am Ufer gelegenen Lokals "Alster-Cliff" in das an der Stelle flache Wasser gehechtet und danach reglos im Wasser liegengeblieben. Andere Gäste zogen ihn heraus. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann mit Verdacht auf "akuten Querschnitt unterhalb des Bauches" in ein Krankenhaus gebracht.

Greifswald: Räuber mit Dönermesser in die Flucht geschlagen

Mit einem Dönermesser hat sich ein Imbiss-Besitzer in Mecklenburg-Vorpommern gegen einen Überfall zur Wehr gesetzt. Die drei Tatverdächtigen - zwei Männer und eine Frau - hatten den Imbiss in Greifswald am Sonntagvormittag betreten und den 54-jährigen Geschäftsführer aufgefordert, ihnen 10.000 Euro zu geben. Als dieser sich weigerte, hielten sie ihn fest und schlugen mit einem Besenstiel auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte.

Dem Opfer gelang es schließlich, sich loszureißen und nach seinem Dönermesser zu greifen. Die Täter flohen daraufhin aus dem Imbiss, wurden aber von der Polizei festgenommen. Gegen sie wurde Anzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet.

Hintergrund der Tat ist nach Angaben der Polizei, dass der Imbiss-Besitzer eine Beziehung mit der Schwester der Tatverdächtigen hatte. Diese Beziehung ging auseinander. Seitdem fordern die Tatverdächtigen, dass der Geschädigte die Beziehung wieder aufnimmt oder ihnen 10.000 Euro zahlt.

Gelsenkirchen: 50 Menschen schlagen aufeinander ein

In Gelsenkirchen (NRW) sind am Sonntagnachmittag rund 50 Menschen gewaltsam aneinander geraten. Berichten mehrerer Zeugen zufolge schlugen die Beteiligten unter anderem mit Flaschen, Baseballschlägern und Stühlen aufeinander ein, ehe die Polizei den Streit durch ein massives Auftreten unterbinden konnte. Fünf Verletzte seien zur Behandlung in Krankenhäuser gekommen, drei Personen habe man zur Verhinderung weiterer strafbarer Handlungen in Gewahrsam genommen, heißt es. Demnach sprachen die Beamten insgesamt 25 Platzverweise aus, die benutzten Schlagwerkzeuge wurden beschlagnahmt. Zudem sicherte man zwei Handyvideos, die die Auseinandersetzung zeigen sollen.

