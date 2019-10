München: 29-Jährige Touristin nach Wiesn-Besuch vergewaltigt

In München ist eine 29-Jährige nach dem Oktoberfestbesuch vergewaltigt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Norwegerin am frühen Sonntagmorgen auf dem Nachhauseweg noch in ein Lokal begeben. Dort lernte sie einen 26-jährigen Mann kennen. Laut Polizei verließen sie gemeinsam das Lokal, um ihre Kneipentour fortzusetzen. Dann hätte der Mann die Frau jedoch in einen Hauseingang gestoßen, zu Boden gedrückt und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Da sich das Opfer heftig wehrte und um Hilfe schrie, wurde laut Polizei ein Passant auf die Situation aufmerksam, der die Polizei rief. Der Verdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Quelle: Polizei

Neustadt an der Weinstraße: Postauto macht sich selbständig und klemmt Briefträgerin ein

In Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag eine Postzustellerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stellte sie ihr Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße ab, ohne es gegen Wegfahren zu sichern. In dem Moment, in dem sie vor dem Wagen herlief, rollte dieser los. Die unglückliche Briefträgerin wurden zwischen ihrem und einem geparkten Fahrzeug eingeklemmt. Augenzeugen konnte das Fahrzeug zurückschieben und befreiten die Frau. Sie erlitt Prellungen an beiden Knien.

Quelle: Polizei

Wesel: Tanker und Flusskreuzer kollidieren auf Rhein

Ein Tanker und ein Flusskreuzfahrtschiff sind am Dienstagabend auf Höhe der Rheinbrücke bei Wesel (NRW) kollidiert. Sieben Menschen seien dabei leicht verletzt worden, hätten aber nach ambulanter Behandlung wieder auf das Kreuzfahrtschiff gekonnt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Mittwochmorgen. Die Schiffe waren in entgegengesetzte Richtungen unterwegs. An den Schiffen entstand nach ersten Erkenntnissen nur leichter Sachschaden. Beide konnten ihre Fahrt später fortsetzen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Quelle: DPA

Wetter/Ruhr: Bambi in Not: Feuerwehr rettet Reh aus zwei Meter tiefem Swimmingpool

Die Feuerwehr hat ein verirrtes Reh im nordrhein-westfälischen Wetter aus einem zwei Meter tiefen, leeren Schwimmbecken gerettet. Das Tier war in den Pool gestürzt und konnte sich allein nicht mehr befreien, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten das Reh aus seiner misslichen Lage: Unter Aufsicht eines Tierarztes hoben ein hinzugerufener Jäger und die Feuerwehrmänner das erschöpfte Tier nach oben. Das Reh nutzte die wiedergewonnene Freiheit am Montag und verschwand direkt ins angrenzende Dickicht.

Quelle: DPA

Tessin: Zirkus-Zebras machen nächtlichen Spaziergang nahe Rostock

Zwei Zirkus-Zebras sind in Mecklenburg-Vorpommern aus ihrem Stall ausgebüxt. Eine Anwohnerin sei in der Nacht auf die Tiere aufmerksam geworden und habe die Polizei alarmiert, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Eines der beiden Zebras konnte problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht werden. Das zweite Tier jedoch blieb nach seinem Ausflug in Tessin bei Rostock zunächst verschwunden.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland von Dienstag, 1. Oktober

Traunstein: Mann soll Arbeitskollegin vergewaltigt haben

Weil er eine Arbeitskollegin am Samstagnachmittag in Traunstein (Oberbayern) vergewaltigt haben soll, sitzt ein 28 Jahre alter Mann seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter an besagtem Tag in der Wohnung des Mannes getroffen, um gemeinsame Unternehmungen für den Abend zu planen.

Während des Gesprächs soll sich der Tatverdächtige plötzlich auf die Frau gelegt und diese gegen ihren Willen sexuell bedrängt haben. Im weiteren Verlauf habe er das Opfer zunächst gefesselt und dann unter Drohungen vergewaltigt, heißt es im Polizeibericht.

Das Opfer verließ nach der Tat die Wohnung und vertraute sich einem Bekannten an, anschließend erstattete sie Anzeige gegen den 28-Jährigen. Dieser sei wenig später festgenommen worden, am Sonntag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann, der seither in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.

Quelle: Polizei Oberbayern Süd

Berlin: Verzug bei Schildern – Diesel-Fahrverbote starten später

Die Fahrverbote für Dieselfahrzeuge auf Berliner Straßen gelten erst einige Wochen später als ursprünglich geplant. Die dafür notwendigen Schilder könnten voraussichtlich erst Ende Oktober bis Anfang November an den vorgesehenen Stellen in den Bezirken Neukölln und Mitte aufgestellt werden, bestätigten die jeweiligen Sprecher am Dienstag einen entsprechenden Bericht des rbb. Bislang sollten die Fahrverbote Anfang Oktober in Kraft treten.

Für die Umsetzung sind die Stadtbezirke der Hauptstadt verantwortlich. Die Fahrverbote gelten ab dem Moment, in dem die darauf hinweisenden Verkehrsschilder aufgestellt sind. Doch die Suche nach den Aufstellplätzen habe sich schwierig gestaltet, hieß es auf Anfrage in Neukölln. Es müsse gewährleistet sein, dass die Schilder auch bei heftigem Wind halten. Mitte Oktober sollen die Fundamente gegossen werden. Erst dann könnten die Schilder installiert werden.

Quelle: DPA

Grevesmühlen: Zehnjährige gefesselt auf Schultoilette gefunden

In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Zehnjährige am Montag gefesselt auf einer Schultoilette aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, wies das Mädchen keine äußerlichen Verletzungen auf und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen werde derzeit ermittelt.

Informationen des NDR zufolge war die Schülerin mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt. Sie soll einen benommenen Eindruck gemacht haben, als sie gefunden wurde. Das Mädchen habe gegenüber der Polizei ausgesagt, ein Jugendlicher hätte ihr in der Pause eine Substanz unter die Nase gehalten. Daraufhin hätte sie das Bewusstsein verloren. Eine Blutuntersuchung soll Klarheit zur Frage bringen, ob sie betäubt wurde. Die Aussagen der Schülerin wurden dem Bericht zufolge als glaubwürdig eingeschätzt.

Quellen: NDR, Polizei

Kassel: Fotoshooting von "Gangsterrappern" endet mit Polizeieinsatz

Weil sie mit einer Schreckschusswaffe als "Gangsterrapper" posierten, ist im nordhessischen Vellmar ein Fotoshooting von fünf jungen Männern und zwei Jugendlichen durch die Polizei beendet worden. Die Gruppe im Alter zwischen 15 und 22 Jahren wollte die Bilder in einem sozialen Netzwerk veröffentlichen, wie die Beamten in Kassel am Dienstag mitteilten.

Demnach hatten Anwohner am Montagabend laute Knallgeräusche gehört. In einem Park trafen Beamte zwei junge Männer und zwei Jugendliche, die Musik hörten. Drei weitere junge Männer gehörten ebenfalls zu der Gruppe. Sie versuchten, sich vor der anrückenden Polizei zu verstecken, wurden jedoch in unmittelbarer Nähe aufgegriffen. Die Gruppe gab zu, mit einer Schreckschusswaffe, einem Teleskopschlagstock und mehreren Sturmhauben posiert zu haben. Bei einem 21-Jährigen wurde die Schreckschusswaffe gefunden, aus der er mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Er konnte den notwendigen kleinen Waffenschein nicht vorweisen.

Die Polizei erteilte der Gruppe einen Platzverweis und ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Gegen einen 22-Jährigen ermitteln die Beamten ebenfalls wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, weil er den Teleskopschlagstock mit sich führte. Ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige mussten von ihren Eltern von der Polizeistation abgeholt werden.

Quelle: DPA

Illertissen: Vermisster Rentner irrt mit Elektro-Fahrrad durch die Nacht

Stundenlang ist ein 86 Jahre alter Rentner mit seinem Elektro-Fahrrad in Bayern durch die Nacht geirrt. Der Senior galt seit Montagnachmittag als vermisst, nachdem er von einer Radtour nicht mehr nach Hause gekommen war. Es wurde mit mehreren Polizeistreifen, Suchhunden und einem Hubschrauber nach dem 86-Jährigen gesucht – zunächst erfolglos, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Zeuge entdeckte den Mann schließlich am Dienstagmorgen mehrere Kilometer entfernt von seinem Wohnort Illertissen, als er orientierungslos sein Fahrrad schob. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, soll laut Polizei aber nicht verletzt zu sein.

Quelle: DPA

Limburg: Babyleiche in Mülltüte - Prozess gegen Mutter gestartet

Nach dem Fund einer verwesten Babyleiche in Mittelhessen hat der Prozess gegen die Mutter am Dienstag vor dem Landgericht Limburg begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 34-Jährigen vor, den Tod des Jungen im Oktober 2015 zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Die Anklage geht davon aus, dass die Schwangerschaft unbemerkt geblieben war und die Frau das Kind heimlich in ihrer Badewanne in Runkel bei Limburg zur Welt gebracht hatte. Sie soll sich nicht sicher gewesen sein, ob das Kind lebte oder tot geboren wurde und es dennoch für einige Minuten im Wasser gelassen haben.

Die Leiche des Kindes war 2018 beim Entrümpeln eines Kellers in einer Mülltüte gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau versuchten Totschlag vor. Es konnte bei den gerichtsmedizinischen Untersuchungen nicht mehr sicher festgestellt werden, ob das Kind bei der Geburt gelebt hatte oder wirklich tot war.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland von Montag, 30. September

Diepholz: 76-Jährige bringt Geld nach Anruf von Trickbetrügern zur echten Polizei

Nach einem Anruf von Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgaben, hat eine 76-Jährige in Niedersachsen Geld zu einer echten Polizeiwache gebracht. Die Frau habe es von der Bank abgehoben, sich dann aber nicht mehr an Details der Absprache mit den Betrügern erinnern können, teilten die Beamten in Diepholz am Montag mit. Die Frau habe es daher auf der Wache abgeben wollen.

Die Beamten dort erklärten der 76-Jährigen den Fall und sorgten bei dieser damit "für Erleichterung", wie die Polizei mitteilte. Wann und wo sich der Vorfall ereignete, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Demnach war es in den vergangenen Tagen in der Region vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten bei älteren Menschen gekommen.

Quelle: AFP

Stade: 17-Jähriger stirbt nach Einbruch

Im niedersächsischen Stade ist am Sonntag ein 17-Jähriger nach einem missglückten Überfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Teenager zuvor gemeinsam mit einem 24-jährigen Komplizen einen 37-Jährigen in dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überfallen. Das Duo hätte den Bewohner aufgefordert, es einzulassen. Die Deutsche Presseagentur berichtete von einem "bewaffneten Raubüberfall", in der Polizeimitteilung fehlt dieser Hinweis. Als der Genötigte sich weigerte, verschafften sich die Eindringlinge gewaltsam Zutritt zur Wohnung.

Dort kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der alle drei verletzt wurden. Daraufhin flüchteten die beiden Einbrecher aus dem Haus. Vor der Haustür brach der 17-Jährige zusammen. Polizeibeamte versuchten, den jungen Mann wiederzubeleben, aber auch der wenig später eintreffende Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen. Der Jugendliche starb noch am Ort des Überfalls an seinen schweren Verletzungen.

Der zweite Täter flüchtete laut Polizei zu Fuß weiter in Richtung Bahnhof, dort nahmen Polizeibeamte ihn fest. Auch er war schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Verletzungen des 37-Jährigen wurden zunächst im Krankenhaus behandelt, dann kam er in Polizeigewahrsam. Es kam zu "erkennungsdienstlichen Maßnahmen" und ersten Vernehmungen. Ein Polizeisprecher betonte allerdings, man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Quellen: Polizei, dpa

Berlin: Häftling schweißt Gitterstäbe in Berliner Gefängnis durch

Justizbeamte haben einen spektakulären Ausbruchsversuch aus einem Berliner Gefängnis vereitelt. Wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz sagte, fassten sie am frühen Montagmorgen einen 52-jährigen Häftling, nachdem dieser die Gitterstäbe seiner Zelle mit Hilfe einer chemischen Reaktion durchgeschweißt hatte. Der Mann wurde demnach noch an der Fassade seines Zellentrakts in der Justizvollzugsanstalt Tegel gestellt. Es bestand laut Sprecher keine Gefahr, dass er von dem Gelände hätte entweichen können. Dafür hätte er noch die mit Alarmanlagen gesicherte äußere Barriere aus einem Zaun und einer Mauer überwinden müssen. Dabei wäre er bemerkt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Behörden nutzte der wegen versuchten Mordes zu lebenslangen Haft verurteilte Mann eine Thermitreaktion, wie sie auch beim Schweißen von Eisenbahnschienen eingesetzt wird.

Quelle: AFP

Wittenberg: Autofahrer in Sachsen-Anhalt im Sturm von Baum erschlagen

Im Sturmtief "Mortimer" ist ein 41 Jahre alter Autofahrer bei Wittenberg (Sachsen-Anhalt) von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Der Mann war am Montag gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße unterwegs. "Aufgrund von Sturmböen stürzte ein Baum auf das Auto", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der 41-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Zunächst hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und die "Bild"-Zeitung berichtet.

Quelle: dpa

Ulm: Altenpflegerin wegen Vergewaltigung von zwei Heimbewohnerinnen vor Gericht

Wegen der Vergewaltigung von zwei Heimbewohnerinnen muss sich eine 47-jährige Altenpflegerin seit Montag vor dem Landgericht Ulm verantworten. Zum Prozessauftakt wurde die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung ausgeschlossen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft vor gut zwei Jahren zweimal sexuelle Handlungen an den von ihr gepflegten Bewohnerinnen vorgenommen und Videos davon einer Onlinebekanntschaft geschickt haben. Weitere Anklagevorwürfe gegen die 47-Jährige lauten unter anderem auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und vorsätzliche Körperverletzung. Für den Prozess beraumte die Ulmer Strafkammer zunächst vier Verhandlungstage bis zum 14. Oktober an.

Quelle: AFP

Iserlohn: 33-Jähriger soll Auto auf achtköpfige Menschengruppe zugesteuert haben

Ein 33-jähriger Mann aus Hagen soll am Sonntag in Iserlohn mit seinem Auto auf eine achtköpfige Menschengruppe zugefahren sein und dabei zwei Menschen leicht verletzt haben. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Tatort, wie die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei des Märkischen Kreises am Montag mitteilten. Polizisten trafen ihn jedoch später an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Nach einer Bewertung der ersten Ermittlungsergebnisse schlossen die Behörden einen politischen Hintergrund aus. Genauere Aufschlüsse über die Tat des kosovarischstämmigen Manns sollten weitere Vernehmungen bringen.

Quelle: AFP

Berlin: 52-Jähriger attackiert Schwester und Schwager mit Axt

Mit einer Axt soll ein 52-jähriger Mann am Sonntagmorgen im Berliner Stadtteil Biesdorf zwei Menschen schwer verletzt haben. Wie "Bild" berichtet, handelt es sich bei den Opfern um die Schwester und den Schwager des mutmaßlichen Angreifers. Demnach wurden Feuerwehr, Notarzt und Polizei gegen 3.40 Uhr zu einem Einfamilienhaus gerufen. Dort fand man dann die beiden lebensgefährlich Verletzten, die laut Berliner Polizei in einem Krankenhaus notoperiert werden mussten. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Quelle: Polizei Berlin

Dortmund: Starkregen flutet Weide mit 300 Schafen

Sintflutartige Regenfälle haben in der Nacht auf Montag eine Weide mit etwa 300 Schafen geflutet. Die Feuerwehr habe ein Rettungsboot eingesetzt und Stege gebaut, um die Tiere vor dem Ertrinken zu retten, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen. Bis zwei Uhr waren den Angaben zufolge 200 Tiere von der Weide geholt worden. Die Wiese stand nach Angaben eines Fotografen der Deutschen Presseagentur anderthalb bis zwei Meter unter Wasser. Mehrere Tiere, darunter auch Lämmer, seien in den Wassermassen verendet. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 120 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: dpa

München: Wiesn-Besucher in Schlangenlinie auf A8 unterwegs

Deutlich zu tief in den Maßkrug geschaut, hat ein Italiener am Sonntag auf dem Münchner Oktoberfest. Polizisten fiel der Mann auf der Autobahn A8 auf, weil er mit seinem Wagen in Schlangenlinien unterwegs war. Die Beamten zogen ihn aus dem Verkehr und baten auf einem Parkplatz in Oberbayern zum Alkoholtest. Wie die Beamten mitteilten, habe der Mann zunächst nicht angehalten – offenbar, weil er ihren Signalen nur schwer Folge leisten konnte. Das Kontrollgerät zeigte 1,3 Promille – den Führerschein zogen die Beamten ein, zudem leiteten sie ein Strafverfahren ein. Den Heimweg in die Toskana – immerhin ca. 600 Kilometer von der bayerischen Landeshauptstadt entfernt – konnte der 32-Jährige dennoch antreten. Sein fahrtüchtiger Beifahrer übernahm das Steuer.

Quelle: dpa

Iserlohn: Autofahrer rast in Passanten – zwei Verletzte

Offenbar absichtlich hat ein Autofahrer am Sonntagabend in Iserlohn (NRW) seinen Wagen in eine Gruppe von Fußgängern gesteuert. Laut Polizei wurden bei dem Vorfall zwei Menschen leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Derzeit gehe man von einem versuchten Tötungsdelikt unter Bekannten aus, so ein Polizeisprecher weiter. Ein politisches Motiv schließen die Ermittler bislang aus. Zu Details und einem möglichen Motiv will sich die Staatsanwaltschaft im Laufe des Montags äußern.

Quelle: ikz-online.de

