Köln: Straßenbahn überfährt E-Scooter

David gegen Goliat: In Köln ist in der Nacht zum Samstag eine Stadtbahn über einen E-Scooter gefahren und wurde von diesem beschädigt. Wie die Polizei berichtet, war die Bahn der Linie 16 in Richtung Innenstadt unterwegs und schleifte den im Gleisbett liegenden Roller bis zur Haltestelle Bayenthalgürtel mit. Der E-Scooter schlug dabei ein Loch in die Bodenplatte eines Waggons, in dem Fahrgäste saßen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. "Derzeit steht nicht fest, ob der Leih-Scooter zuvor in Gleisnähe gestanden hatte und umgefallen war oder ob Unbekannte diesen möglicherweise absichtlich auf die Gleise gelegt hatten", teilt die Polizei mit. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Informationen über die Höhe des Schadens gab es nicht.

Quelle: Polizei

Saarlouis: 16-Jähriger auf Spritztour mit Freunden

Bei einer Spritztour mit vier Freunden hat die Polizei Saarlouis am Freitag einen 16-Jährigen ertappt. Wie die Beamten mitteilten, fiel einer Streife im Gegenverkehr zunächst ein Pkw ohne Kennzeichen auf. Als diese das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Später bremste der Jugendliche den Wagen und wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Die Beamten stellten ihn. Einen Führerschein hatte er nicht. Auf dem Armaturenbrett des Fahrzeug entdeckten die Polizisten zudem zwei entstempelte Kennzeichenschilder eines Verwandten des jungen Fahrers.

Quelle: Polizei Saarlouis

Berg im Gau: Landwirt rettet 63-Jährigen aus Bach

Dem umsichtigen Handeln eines Landwirts verdankt ein 63-Jähriger aus dem bayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vermutlich sein Leben. Der Mann war laut Polizei am Samstag mit seinem dreirädrigen Fahrrad gestürzt, eine Böschung hinabgerutscht und in einem Bachlauf gelandet. Ein Traktorfahrer, der zufällig den Unglücksort passierte, bemerkte den hilflosen Mann, der sich wegen körperlicher Einschränkungen nicht selbst befreien konnte. Der 29-Jährige zog den Verunglückten aus dem Wasser und setzte einen Notruf ab. Die Polizei vermutet, dass der Mann bis zu seiner Rettung etwa eine Stunde in dem fünf Grad kalten Wasser ausgeharrt hatte. Er kam mit einer schweren Unterkühlung ins Krankenhaus.

Quelle: "Donaukurier"

Rheda-Wiedenbrück: Spaziergänger entdeckt Leiche in der Ems

Eine Spaziergängerin hat am Sonntag in der Ems die Leiche eines Mannes entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, trieb der leblose Körper des 59-Jährigen in dem Fluss an der früheren Wasserburg im Schlosspark Rheda-Wiedenbrück (Niedersachsen). Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen seit den Karnevalstagen vermissten Mann aus Rheda-Wiedenbrück handelt. Hinweise auf Fremdverschulden schlossen die Beamten vorerst aus. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizei Gütersloh

