Großheide: Vater überfährt eigenen Sohn - tot

Ein besonders tragischer Unfall hat sich am Mittwochabend im niedersächsischen Großheide ereignet. Dort übersah laut Polizei ein 36 Jahre alter Fahrer eines Transporters einen entgegenkommenden Jugendlichen, der mit seinem vermutlich unbeleuchteten Kleinkraftrad in die selbe Straße einbiegen wollte, wie der Lenker des Lkw. Es kam zum Unfall, der für den 16-Jährigen letztlich tödlich endete. Das Tragische: Bei dem Getöteten handelt es sich um den Sohn des 36-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hamburg: Feuerwehr birgt Leiche aus der Elbe

In Hamburg-Rissen hat die Feuerwehr am Vormittag eine Leiche aus der Elbe geborgen. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, wurde zuvor gemeldet, das eine leblose Person gegen einen Aufbau am Ufer getrieben sei. Wie das Blatt mit Berufung auf die Polizei berichtet, handelt es sich nicht um den seit dem Wochenende vermissten Schotten Liam Colgan. Die Person stamme aus dem Umfeld des Fundortes und wäre zuvor als vermisst gemeldet worden.

Magdeburg: Polizei entdeckt ungekühlte Dönerspieße in Kofferraum

Bei diesem Anblick vergeht einem der Appetit: Auf der A2 nahe Magdeburg hat die Autobahnpolizei am Dienstag einen 52-Jährigen kontrolliert, der insgesamt 15 Dönerspieße im ungekühlten Kofferraum seines Pkw transportierte. Laut Polizei erklärte der Mann "gänzlich uneinsichtig" gegenüber den Beamten, dass das eigentlich für den Transport vorgesehene Kühlfahrzeug vor Fahrtantritt ausgefallen sei. Er habe sich daraufhin entschieden, die Dönerspieße kurzerhand in seinem Auto von Berlin zum Ziel im Raum Münster zu fahren.

Daraus jedoch wurde nichts: Demnach stellten inzwischen informierte Mitarbeiter des Gesundheitsamtes fest, dass das Fleisch lediglich eine Resttemperatur von minus sechs Grad aufwiesen, vorgeschrieben seien jedoch mindestens minus zehn Grad sowie eine durchgängige Kühlkette, heißt es. Die Dönerspieße wurde in amtliche Verwahrung genommen, genau wie insgesamt vier Kartons mit dazugehörigen Fladenbroten. Den 52-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.



Haag: Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Im bayerischen Haag (Landkreis Mühldorf) ist eine 19-Jährige am Dienstag im Rahmen einer Faschingsfeier vergewaltigt worden. laut Polizei wollte die Frau hinter einem Baum ihre Notdurft verrichten, weil die Damentoilette zu dem Zeitpunkt überfüllt war. Angaben des Opfers zufolge näherte sich ein unbekannter Mann, der es schubste und dann am Boden liegend sexuell missbrauchte. Die 19-Jährige habe sich unter lautem Schreien losreißen und flüchten können, eine alarmierte Streife nahm den Tatverdächtigen, einen 25-jährigen Deutschen, wenig später in Tatortnähe fest.

Kiel: Autoeinbrecher übersieht schlafende Fahrerin

Schlecht ausgekundschaftet hat ein Autoeinbrecher sein Zielobjekt in Kiel: Wie die Polizei mitteilte, schlug der 27-jährige mutmaßliche Täter am Dienstag die Scheibe eines Wagens ein, auf dessen Beifahrersitz ein Notebook lag. Übersehen hatte er demnach allerdings die 48-jährige Fahrerin des Autos, die hinter dem Lenkrad ein Nickerchen machte.

"Sie hatte ihre Rückenlehne zurückgestellt und die Augen geschlossen", berichtete die Polizei. Unsanft geweckt wurde sie demnach durch einen lauten Knall. "Durch die nun offene, weil eingeschlagene Beifahrerscheibe lugte ein ihr unbekannter Mann ins Auto", hieß es im Polizeibericht. Dieser habe sich knapp entschuldigt und ohne Beute die Flucht ergriffen. Zwei Augenzeugen des Vorfalls verfolgten den Angaben zufolge den Mann, verloren ihn aber nach wenigen Metern aus den Augen. Ein zur Fahndung eingesetzter Streifenwagen griff ihn schließlich jedoch in Tatortnähe auf. Der polizeibekannte 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er bestritt die Tat und wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Ochtrup: Auto 200 Meter von Zug mitgeschleift - Fahrerin tot

Im münsterländischen Ochtrup in NRW ist am Mittwoch eine 21-Jährige bei einem tödlichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau mit ihrem Auto einen Wirtschaftsweg, der parallel zu einer Bahnstrecke verläuft. In Höhe eines Bahnüberganges bog sie demnach ab und fuhr auf die Schienen - trotz einer heruntergelassenen Halbschranke und einem Rotlicht-Signal. Der Wagen wurde von einer herannahenden Regionalbahn erfasst. Der Zug schob den Pkw rund 200 Meter vor sich her, bevor er zum Stehen kam. Die junge Fahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Der Lokführer und zwei Zeugen erlitten laut Polizeibericht einen Schock und mussten ärztlich versorgt werden.

Wilkau-Haßlau: Zwei Menschen sterben bei Hofbrand

Bei einem Brand auf einem sogenannten Dreiseitenhof (ein rechteckiger Bauernhof, bei dem die Gebäude drei der vier Seiten einnehmen, die Red.) sind in Wilkau-Haßlau in Sachsen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, handelt es sich um einen 50-jährigen Mann und eine 52-jährige Frau. Die Leichen wurden am Morgen gefunden. Zwei weitere Menschen konnten demnach gerettet werden. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

Nachrichten von Mittwoch, den 14. Februar

Dortmund: Anwalt bekommt täglich ungefragt Pizza geliefert

Ein Dortmunder Anwalt hat ein Pizza-Problem. Lieferanten rannten dem genervten Juristen zeitweise die Tür ein - täglich wurden Dutzende Pizzen geliefert. Wer die ungewollten Snacks für den Juristen bestellt hat, ist nicht bekannt. Jetzt prüft die Polizei, ob ein Fall von Pizza-Stalking vorliegt, also eine Schikane durch Bestellungen im Namen von jemand anderem. Inzwischen sei zwar Schluss, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wer der Übeltäter ist, müsse aber noch geklärt werden. Bezahlen muss der Anwalt nicht. Der Schaden liege bei den Lieferanten, sagte ein Sprecher. Der WDR und die "Ruhr Nachrichten" hatten über den Fall berichtet.

Essen: Polizei fahndet nach 18-Jährigem

Die Polizei in Essen jagt einen 18-Jährigen, der im Verdacht steht, mit einer Gruppe junger Männer mehrere minderjährige Schülerinnen im Ruhrgebiet vergewaltigt zu haben. Drei Verdächtige im Alter von 19 bis 23 Jahren sitzen bereits in Untersuchungshaft, wie die Polizei Essen am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler werfen ihnen unter anderem Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Nach einem 18-Jährigen wird gefahndet. Gegen einen 16-Jährigen, dessen Name und Aufenthaltsort bekannt sind, werde ebenfalls ermittelt - wegen seines jungen Alters liege aber kein Haftbefehl vor. Bei den bisher bekannten drei Opfern handele es sich um 16 Jahre alte Mädchen. Nach den bisherigen Ermittlungen hat es jeweils im Dezember und im Januar eine Vergewaltigung sowie im Januar eine versuchte Vergewaltigung gegeben. Die Polizei geht von mindestens drei weiteren Fällen aus, bei denen die Opfer aber noch nicht bekannt seien.

Die mutmaßlichen Täter sollen über soziale Netzwerke oder Bekannte Kontakt zu den Mädchen aufgenommen haben. Die Vorgehensweise sei stets ähnlich gewesen. Zunächst habe sich ein junger Mann der Gruppe mit dem jeweiligen Mädchen getroffen. Dann seien weitere Männer dazugekommen. Mit einem Auto sei man gemeinsam durch die Stadt gefahren, bevor es an einem entlegenen Ort wie einem Waldstück zu den Sexualstraftaten gekommen sei. Immer seien vier junge Männer daran beteiligt gewesen. Die Tatorte waren demnach Gelsenkirchen und Essen. Alle drei der Polizei bekannten Opfer erstatteten Anzeigen.



Braunschweig: Frau erscheint mit Messer im Bauch auf Wache

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Bundespolizei Braunschweig am Dienstag zu tun. Wie die Beamten schreiben, betrat eine 21-Jährige die Wache und bat darum, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden.

Eine Polizisten, der die psychische Auffälligkeit der Frau bereits bekannt war, fragte demnach genauer nach den Gründen für die Bitte. Daraufhin habe die Braunschweigerin geantwortet, dass sie ein Messer im Bauch habe. Tatsächlich entdeckten die Polizisten unter der Kleidung der Frau ein Küchenmesser, das in deren Bauch steckte. Man habe der 21-Jährigen Erste Hilfe geleistet und sie beruhigt, ehe ein Notarzt sie in ein Krankenhaus brachte, heißt es. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Dorsten: Mann setzt sich nach positivem Drogentest sofort wieder ans Steuer

Wer nicht hören will, muss fühlen: In Dorsten (NRW) ist ein 49-Jähriger am Dienstag in Gewahrsam genommen worden, weil er sich direkt nach einem positiv verlaufenen Drogenvortest wieder hinters Steuer setzte und losfuhr.

Der Mann war Zeugen gegen 16 Uhr aufgefallen, weil er einen geparkten Pkw touchierte und anschließend flüchten wollte, berichtet die Polizei. Bei dem Fluchtmanöver mussten zwei der Zeugen gar zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Inzwischen alarmierte Polizisten konnten den Mann später in der Nähe des Unfalls stellen und nahmen ihn mit auf die Wache, wo sie ihn besagtem Drogenvortest unterzogen und dann eine Blutprobe anordneten.



Anschließend entließen sie den 49-Jährigen mit dem Hinweis, sein Auto besser stehen zu lassen. Davon wollte der Mann aber offensichtlich nichts wissen: Polizisten bemerkten jedenfalls, wie er nach dem Verlassen der Wache wieder zu seinem Wagen ging, sich hineinsetzte und losfuhr. Die Beamten stoppten ihn also erneut und nahmen ihn in Gewahrsam.

Hamburg: Autofahrerin kracht in Restaurant

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Pkw im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel in die Hauswand eines Restaurants gekracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden die schwer verletzte Fahrerin in ihrem Wagen. Sie war nach Angaben der Feuerwehr nicht eingeklemmt und auch ansprechbar, dennoch war eine schnellstmögliche Rettung aus Sicht des Einsatzleiters notwendig. Notärzte brachten die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde von der Gebäudewand entfernt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar, die Polizei Hamburg ermittelt.

Miesbach: Volltrunkenes Einhorn wird zum Verkehrsrowdy

Im oberbayerischen Miesbach hat sich am frühen Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit ungewöhnlicher Beteiligung ereignet: Eine 35-jährige als Einhorn verkleidete Frau kam mit ihrem Pkw von der Straße ab und raste auf einen geparkten Audi zu. Wie der "Merkur" berichtet, trat die Fahrerin gerade noch rechtzeitig auf die Bremse und kam kurz vor dem Auto zum Stehen, aus dessen Kofferraum ein 29-Jähriger in diesem Moment etwas holen wollte. Er blieb unverletzt, der Pkw berührte ihn in den Kniekehlen. Dennoch stellte er dem Bericht zufolge die Fahrerin zur Rede. Die 35-Jährige habe das jedoch gar nicht gut aufgenommen und ihren Ssangyong zurückgesetzt, um anschließend wieder aufs Gas zu treten und das Heck des Audis an der linken Seite zu rammen. Der Wagen wurde dabei mehrere Meter nach vorn geschoben.

Die Unfallverursacherin sei daraufhin geflüchtet. Weit kam sie demnach aber nicht: Eine Polizeistreife stoppte die Faschingsteilnehmerin. Ein Test ergab: Die Frau fuhr mit einem Promillewert von mehr als 1,1 Promille. Die Beamten konfiszierten Führerschein und Fahrzeugschlüssel, eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgegeben.

Neuruppin: Mann stirbt in Therme

In einem Schwimmbad im brandenburgischen Neuruppin hat sich am Dienstagabend offenbar ein tragischer Unfall ereignet. Demnach wurde in der Fontane-Therme gegen 20 Uhr ein 64-Jähriger leblos in einem Außenbecken entdeckt, berichtet "rbb24".

Einem Polizeisprecher zufolge liegt die Vermutung nahe, dass der Mann zunächst ausrutschte, sich beim Sturz schwere Verletzungen am Kopf zuzog und dann ins Becken stürzte. Eine Fremdeinwirkung werde vorerst ausgeschlossen, heißt es.

Münster: Präparierter Wolf hat Elfenbein im Maul

Einen außergewöhnlichen Patienten hat ein Tierarzt aus Münster untersucht: Jörg Hense erhielt vom örtlichen Museum den Auftrag, einem präparierten Wolf einen Zahn zu ziehen. Wissenschaftler wollten anhand einer DNA-Probe daraus feststellen, ob das als letzter Wolf von Westfalen in die Geschichte eingegangene Raubtier ein genetischer Vorgänger der heute über Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen einwandernden Wölfe ist. Als er einen Reißzahn gezogen hatte, wunderte sich Hense: Der Zahn war seltsam verknöchert und ohne Nervenkanal.



Eine Laboruntersuchung im Senckenberg-Institut in Frankfurt brachte dann das überraschende Ergebnis: Der Wolf hat ein Gebiss aus Elfenbein. "Zu 100 Prozent", so der Befund. "Die damaligen Präparatoren hatten sich offenbar künstliche, aber täuschend echt aussehende Wolfszähne aus Elfenbein geschnitzt, also aus dem Zahnschmelz der Stoßzähne eines Elefanten", erklärt Jan Ole Kriegs, Cehf des Naturkundemuseums des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. "Von einem so alten Tier noch genetisches Material zu bekommen, ist sehr schwierig. Wir haben es schon einmal mit Hautproben probiert, was nicht geklappt hatte", so Kriegs weiter. Jetzt soll es einen neuen Versuch mit Material aus den Fußballen geben.

Großenwiehe: Bankräuber weiterhin auf der Flucht

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Bank im schleswig-holsteinischen Großenwiehe fahndet die Kripo Flensburg weiterhin nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wird:

etwa 35 Jahre alt

schlank, eher kleinere Statur

schwarze Oberbekleidung; Tuch vor dem Mund

Der Unbekannte hatte am Dienstagmorgen mit einer Schusswaffe bewaffnet die Bankfiliale betreten und die Herausgabe von Geld gefordert. Anschließend flüchtete der Täter in einem dunklen SUV oder Kombi, der von einem Mittäter vorgefahren wurde, wie die Polizei mitteilt. Wie viel das Duo erbeutete, konnte die Polizei nicht sagen. Zeugenhinweise erbitten sich die Beamten unter der Rufnummer 0461-4840.

Mannheim: Schwertransporter bleibt liegen - Vollsperrung auf A6

Auf der A6 nahe Sinsheim ist am späten Dienstagabend ein Schwertransporter in Fahrtrichtung Mannheim in einer Baustelle liegengeblieben, nachdem zuvor die Reifen am knapp 40 Meter langen Anhänger Feuer gefangen hatten.

Weil das Fahrzeug nicht mehr rollfähig war, musste die Autobahn voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Da vermutlich die gesamte Achseinheit des Transporters ausgewechselt werden muss, sei voraussichtlich bis zum Mittag mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen, heißt es.

Nachrichten von Dienstag, den 13. Februar

Stein: 56-Jähriger liegt tot auf Straße

In Stein bei Nürnberg haben Passanten am Montagabend einen leblos auf einer Straße liegenden Mann entdeckt. Ein umgehend alarmierter Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen, der schwere Verletzungen aufwies, berichtet die Polizei.

Eine heute durchgeführte Obduktion ergab demnach, dass der Tote schwerste Verletzungen am Kopf und Oberkörper erlitten hatte. Es sei davon auszugehen, dass er von einem "Fahrzeug erfasst wurde und vermutlich verstarb".

Nun suchen die Beamten nach Zeugen, denen im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr etwas Ungewöhnliches oder eine sich auffällig verhaltene Personen aufgefallen sein könnten. Eine erste Spur auf den oder die mögliche Fahrzeugführer/in hat die Polizei indes bereits: Demnach wurde am Unfallort ein offenbar nachträglich an ein Fahrzeug verbautes, längliches Tageslicht mit schwarzer Umrandung sowie diverse schwarze Kunststoffteile entdeckt, heißt es. Aus diesem Grund werden auch Werkstätten gebeten, die heute oder in den folgenden Tagen entsprechende Reparaturaufträge erhalten, sich unter der Rufnummer 0911-9739970 zu melden.

München: Achtjähriger hilft bewusstlosem Vater aus Notsituation

So manches Kind wäre mit dieser Situation wohl (verständlicherweise) völlig überfordert gewesen - nicht so ein Achtjähriger aus München: Wie die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt berichtet, reagierte der Junge nämlich vorbildlich, nachdem sein Vater infolge eines internistischen Notfalls - laut "Abendzeitung" hatte er einen epileptischen Anfall erlitten - zu Hause bewusstlos zusammengebrochen war. Weil die Mutter zum diesem Zeitpunkt Einkaufen war, musste der Sohn angesichts des Ernstes der Lage selbst handeln, griff sich sein Telefon und wählte die 112. Der Achtjährige habe dem Mitarbeiter der Leitstelle detailliert das Geschehen und den Ort des Notfalls geschildert, heißt es im Bericht der Einsatzkräfte, die sofort mit mehreren Rettungsfahrzeugen ausrückten.

Beim Eintreffen der Retter habe der Junge bereits an der Eingangstür gewartet und die Helfer dann zu seinem Vater geführt, der sogleich erstversorgt wurde. Später kam dieser zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Achtjährige nun unbeaufsichtigt war, blieben einige Feuerwehrmänner vor Ort - und wurden dem Bericht zufolge bestens unterhalten. Der Zweitklässler habe die Männer bis zur Heimkehr seiner Mutter mit "reichlich Geschichten" unterhalten, heißt es. Der Junge habe seinen Vater durch sein umsichtiges Verhalten vor "weitreichenden Folgeschäden" bewahrt, so die Feuerwehr.

Straubing: Mann wirft Hund aus dem Fenster



Im bayerischen Straubing hat ein 27-jähriger Mann einen Hund aus dem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses geworfen. Wie die "Tierrettung Niederbayern" auf ihrer Facebook-Seite berichtet, konnten sie dem Tier nicht mehr helfen. Der Vierbeiner erlitt schwerste innere Verletzungen und verstarb noch im Rettungswagen. Wie es heißt, gehörte die französische Bulldogge dem Mitbewohner des Täters. Die Anwesenheit des Hundes solle ihn so in Rage versetzt haben, dass er das Tier "kurzerhand aus dem Fenster warf".



A5: Familie stirbt bei Unfall - Gaffer-Unfall auf Gegenfahrbahn

Der schwere Unfall auf der A5 nahe dem Autobahnkreuz Walldorf in Baden-Württemberg hat eine Familie in den Tod gerissen (siehe Meldung vom Vortag weiter unten: "A5: Lkw schiebt zwei Autos unter Sattelzug – mehrere Tote"). Nach Angaben der Polizei kamen ein Elternpaar und eine Tochter ums Leben, eine zweite Tochter überlebte das Unglück schwer verletzt. Bei dem vierten Opfer handelt es sich um den Fahrer eines zweiten Wagens. Nähere Angaben zu Alter und Herkunft wollte die Polizei zunächst nicht machen. Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer eines Sattelzuges am Montagnachmittag auf dem rechten von drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf gestoppt. Dahinter hielten zwei Autos in Fahrtrichtung Frankfurt ebenfalls an. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte nicht rechtzeitig bremsen und schob beide Wagen unter das stehende Fahrzeug. Bei dem Rettungseinsatz bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. In der Folge ereignete sich auf der Gegenfahrbahn bei St. Leon-Rot ein weiterer schwerer Auffahrunfall, an dem sieben Autos beteiligt waren - die Behörden sprachen von einem "Gaffer-Unfall". Nach Polizeiangaben waren am Dienstagmorgen beide Fahrbahnen wieder frei befahrbar.

Kirchroth/Wörth: Mann kracht auf A3 in Lkw - tot

Im Kreis Regensburg hat sich am Montag auf der A3 ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet, fuhr ein 49-Jähriger zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau und Kirchroth nahezu ungebremst auf einen Lkw auf. Der Lastwagenfahrer bemerkte den Aufprall und hielt auf dem Seitenstreifen an. Dort bemerkte er den unter seinem Lkw eingeklemmten Wagen, der bis zur Rückbank unter den Lastwagen geschoben war. Der Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Petershausen: Polizei findet zwei Frauenleichen in Wohnung

Zwei Frauen sind in Oberbayern einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger wurde unter Mordverdacht festgenommen, wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte. Beamte fanden die Leichen der beiden 40-jährigen Frauen am Montagnachmittag in einer Wohnung in Petershausen im Landkreis Dachau. Sie waren zuvor von Angehörigen seit Samstag als vermisst gemeldet worden.

Daraufhin überprüfte die Polizei eine mögliche Kontaktadresse in Petershausen. Als die Beamten dann die Wohnung öffneten, fanden sie die toten Frauen. Aufgrund der Spuren in der Wohnung gingen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Die Obduktion bestätigte den Angaben zufolge unter anderem eine Gewalteinwirkung gegen den Hals der Opfer.

Die Staatsanwaltschaft stellte inzwischen Haftantrag wegen zweifachen Mordes gegen den dringend tatverdächtigen 53-Jährigen. Dieser sollte noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Werdohl: Polizisten retten Reh aus Swimmingpool

Im nordrhein-westfälischen Werdohl haben Polizisten ein Reh aus einem Swimmingpool gerettet. Der Bewohner eines Hauses entdeckte das Tier in der Nacht zum Dienstag in seinem Schwimmbecken, wie die Beamten in Iserlohn mitteilten. Eine Streife fuhr zu der Adresse und befreite es gemeinsam mit dem Anrufer aus seiner Notlage. Offensichtlich habe sich das Reh nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Pool retten können, berichtete die Polizei. Auch ein Jäger wurde hinzugezogen. Dem Tier sei es nach der Rettung aber "den Umständen entsprechend gut" gegangen. In Absprache mit dem Jäger nahm sich der Hausbewohner des Rehs an. Er will es demnach betreuen, bis es sich erholt.

Rendsburg: Zug entgleist



Am Dienstagmorgen ist in Rendsburg (Schleswig-Holstein) ein Regionalzug entgleist. Wie die Deutsche Bahn vermeldet, fahren aktuell die Züge der Linie RE7 zw. Flensburg und Schleswig sowie Neumünster und Hamburg. Die Züge der Linie RE74 fahren zwischen Husum und Owschlag. Zwischen Schleswig und Neumünster, Owschlag und Felde sowie Rendsburg und Neumünster wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Personen wurden nicht verletzt.





Nachrichten von Montag, den 12. Februar

Köln: Pferde gehen beim Rosenmontagszug durch - mehrere Verletzte



Beim Rosenmontagszug in Köln ist eine Pferdekutsche durchgegangen. Mehrere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. "Es sind aber alle ansprechbar", sagte ein Sprecher. Er konnte zunächst nichts zur Art der Verletzungen sagen. Nach ersten Erkenntnissen geht es um etwa drei Verletzte. Die Menschen hätten offenbar in der Kutsche gesessen. Der dahinter folgende Teil des Zuges wurde gestoppt. Krankenwagen steuerten die Unfallstelle an. Die Pferde wurden von Tierärzten versorgt. Nach einer etwa halbstündigen Unterbrechung konnte der Zug fortgesetzt werden. Im vergangenen Jahr hatte es im Kölner Rosenmontagszug auch schon ein Unglück mit einem Pferd gegeben. Seitdem ist die Teilnahme von Pferden mehr denn je in der Diskussion. Tierschützer fordern seit langem, auf Pferde zu verzichten.

Schwalmstadt: Kindergeburtstag endet in Schlägerei

Eine Kindergeburtstagsfeier in Nordhessen ist in einer Schlägerei geendet. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Samstag mindestens drei Erwachsene und vier Kinder leicht verletzt. Mehrere Betroffene hätten daraufhin die örtliche Polizeistation in Schwalmstadt aufgesucht und Strafanzeige erstattet. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Ursache war ein Streit, der wahrscheinlich unter zwei Gruppen bulgarischer Herkunft ausgetragen worden sei. Worin die Auseinandersetzung bestand, blieb aufgrund von Sprachproblemen zunächst unklar.

Frankfurt: Polizistin in zivil lässt mutmaßlichen Sexualstraftäter auffliegen

Wochenlang hat die Frankfurter Polizei vor einem Sexualstraftäter nahe dem Universitäts-Campus gewarnt, nun haben verdeckte Ermittlungen zum Erfolg geführt. Ein 28 Jahre alter Mann sei am Samstagabend festgenommen worden, sagte Polizeivizepräsident Walter Seubert. Der Mann habe sich einer Polizistin genähert, die zivil unterwegs gewesen sei. Auf einer Parkbank habe er ihr gegenüber sexuelle Andeutungen gemacht und seine Hose geöffnet. Daraufhin habe sich die Polizistin zu erkennen gegeben und den Mann festgenommen.

Nach seiner Festnahme habe sich der Mann bereit erklärt, eine Speichelprobe abzugeben, sagte Seubert. "Diese Probe stimmt zweifellos mit einer DNA-Spur von einem Vorfall im Oktober 2017 überein." Ob er auch für andere sexuelle Angriffe als Täter in Frage komme, müsse noch geprüft werden. Der 28-Jährige sei bisher nicht einschlägig polizeibekannt gewesen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die "Bild"-Zeitung hatten zuvor über die Festnahme des Mannes berichtet.

Gegen den Mann sei am Sonntag Haftbefehl wegen sexueller Nötigung erlassen worden, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen. Vor dem Haftrichter habe sich der gebürtige Inder, der seit rund zwei Jahren in Deutschland lebe, nicht zu den Vorwürfen geäußert.

A5: Lkw schiebt zwei Autos unter Sattelzug – mehrere Tote



Schwerer Unfall auf der Autobahn 5 zwischen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein Lkw um kurz nach 14 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen verkehrsbedingt anhalten müssen. Zwei Autos dahinter hielten ebenfalls an. Der Fahrer eines nachfolgenden Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob beide Autos unter den stehenden Sattelzug. In den beiden Fahrzeugen verstarben laut Polizei mehrere Personen. Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Eine Frau konnte schwer verletzt geborgen werden.Alle Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Rückstau beträgt momentan zehn Kilometer Länge. Die Vollsperrung in Richtung Frankfurt wird noch längere Zeit andauern.

A20 bei Tribsee: Auch zweite Fahrbahn abgesackt

Experten hatten es vorausgesagt, jetzt ist es wahr geworden: Das Loch auf der Autobahn A20 in Mecklenburg-Vorpommern ist erneut deutlich größer geworden und betrifft nun beide Fahrtrichtungen. Nach der Fahrbahn in Richtung Rostock sei jetzt auch die Fahrbahn in Richtung Stettin abgesackt, sagte eine Sprecherin des Schweriner Verkehrsministeriums am Montag. Zuvor hatte der Radiosender "Ostseewelle" berichtet. Das Verkehrsministerium zeigte sich nicht überrascht, dass jetzt auch die Gegenfahrbahn abgesackt ist. Dass die A20 an dieser Stelle instabil sei, habe man gewusst. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, dass auch die Gegenfahrbahn abrutsche. Die Planungen für die Reparatur der Straße seien dadurch nicht beeinflusst. Die Fahrbahn westlich der Ausfahrt Tribsees war Ende September mehrere Meter tief abgesackt. Wenige Wochen später musste die Autobahn beidseitig gesperrt und der Verkehr auf Landstraßen umgelenkt werden. Das Loch hatte sich zuletzt auf der Fahrbahn nach Rostock von 40 auf 95 Meter Länge vergrößert. Augenzeugen berichteten am Montag, dass die Gegenfahrbahn auf der gesamten Breite und einer Länge von etwa 40 Metern weggesackt sei. Diese war in den vergangenen Wochen noch von Fahrzeugen der Straßenbaubehörden genutzt worden. Am Montag stellten Behördenmitarbeiter vor der zerstörten Gegenfahrbahn Absperrungen auf.

Der Grund für das Desaster ist ein geschlossenes Torfvorkommen unter der Autobahn. Was genau im Boden geschehen ist, ist weiter unklar. Spekuliert wird über die Verwendung zu schwacher Stützen, nicht überprüfter Techniken oder schlicht Fehlkalkulationen.

Mönchengladbach: 27-Jähriger nach Unfall von zwei Pkw überrollt

In Mönchengladbach (NRW) ist am Sonntagabend ein 27-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gemeinsam mit einer ein Jahr jüngeren Begleiterin auf dem Roller unterwegs - wer das Fahrzeug fuhr, ist noch unklar -, als dieses aus noch ungeklärter Ursache zu Fall kam. Nach dem Sturz wurde der Mann zunächst von von einem nachfolgendem Pkw eines 30-Jährigen überrollt. Der Roller sei von dem Auto mitgeschleift worden, wodurch beide Fahrzeuge in Brand geraten seien, heißt es.

Das da schon auf der Fahrbahn liegende Unfallopfer wurde anschließend ein weiteres Mal vom Auto einer 58-jährigen Frau überfahren, ein Notarzt habe nur noch den Tod des 27-Jährigen feststellen können. Die 26-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Klinik. Die beiden Pkw-Fahrer wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Sontra: Mann schießt Kontrahenten nieder - Lebensgefahr

Bei einem Streit unter zwei Männern ist am Sonntag einer der beiden Kontrahenten niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 24-Jährige befinde sich in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Eschwege und Kassel mit. Der 44-jährige mutmaßliche Schütze sei auf der Flucht in Nordrhein-Westfalen gefasst worden.

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von "familiären Streitigkeiten" als Motiv aus. Demnach zog der 44-Jährige während des Streits plötzlich eine Schusswaffe und feuerte mehrfach auf den jüngeren Mann. Dieser wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schütze flüchtete zunächst, wurde in der Nacht zum Montag allerdings im Rahmen einer überregionalen Fahndung im nordrhein-westfälischen Bergneustadt festgenommen.

Oberhausen: Karnevalsprinz wirft sein Handy als Kamelle

Diese Aktion ging schief: In Oberhausen hat ein Karnevalsprinz bei einem Umzug versehentlich sein Handy in die auf Kamelle wartende Menschenmenge geworfen. Prinz Dubby I. alias Holger Dubberke vom Dreigestirn der KG "Dampf drauf" hatte bei dem Umzug am Samstagnachmittag auf dem Smartphone erste Fußballergebnisse nachgeschaut und den Narren per Mikrofon zugerufen. Dann legte er das Gerät in dem Fach für Süßigkeiten ab, schilderte ein Sprecher der KG.



Als er es wenig später vermisste, rief er von einem anderen Handy aus seine Nummer an - und hatte die Polizei dran. Die Beamten teilten ihm mit, er könne das Mobiltelefon auf der Wache abholen. Ein ehrlicher Narr hatte es mit den Bonbons aufgefangen und abgegeben. Zuerst hatte die "WAZ" über das Missgeschick berichtet.

Oberstdorf: Bergsteiger verunglückt tödlich

Ein 51-jähriger Mann ist auf einer Bergtour in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Der erfahrene Bergsteiger aus Norddeutschland stürzte am Rubihorn mehrere Hundert Meter in die Tiefe und starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war nach ersten Erkenntnissen mit einigen Begleitern zu einer Bergtour auf die Gaisalpe aufgebrochen, trennte sich dann jedoch von der Gruppe und war alleine in schneebedecktem Gelände unterwegs. Nachdem er sich längere Zeit nicht gemeldet hatte und telefonisch nicht zu erreichen war, begann die Bergwacht am Samstagabend, nach ihm zu suchen. Erst bei einer erneuten Suche am Sonntagmorgen fanden die Rettungskräfte die Leiche unterhalb der Ostwand des Rubihorns. Die Polizei ermittelt.

Mögelin: Frau mit Schussverletzung in Pkw entdeckt

Zeugen haben in Mögelin (Brandenburg) am Samstagabend gegen 20 Uhr in einem auf einem Feldweg abgestellten Pkw eine Frau entdeckt, die eine Schussverletzung aufwies und nicht mehr ansprechbar war. Alarmierte Einsatzkräfte versuchten demnach erfolglos, die Frau wiederzubeleben. Ein Notarzt habe letztlich nur noch den Tod feststellen können.

Noch am selben Abend nahm laut Polizei eine zwölfköpfige Mordkommission die Ermittlungen auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Derzeit würden Spuren ausgewertet und erste Zeugenvernehmungen durchgeführt heißt es. Ein konkreter Tatverdacht habe sich bisher nicht ergeben.

Passau: Wasserleiche an Schleuse entdeckt

Im bayerischen Passau ist am Sonntagmorgen eine Wasserleiche an einer Schleuse entdeckt worden. Der 54-jährige informierte daraufhin die Polizei, die sofort Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei zum Auffindeort ausschickte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Toten um einen 26-jährigen Rumänen, der seit Mitte November als vermisst galt. Laut Bericht der Beamten war der der Mann als Matrose auf einem Schiff unterwegs gewesen, als er zwischen Passau und Deggendorf über Bord ging und ertrank. Genaue Hintergründe soll nun die Kripo Passau herausfinden. Hinweise auf eine Fremndeinwirkung, die zum Tod des jungen Mannes geführt haben könnten, lägen derzeit nicht vor, heißt es.

A6: Porschefahrer verwüstet A6 bei Unfall und flüchtet

Auf der Autobahn 6 in Höhe Mannheim-Wallstadt in Fahrtrichtung Viernheim ist am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr der Fahrer eines Porsche Cayenne aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei 19 Leitplanken beschädigt. Das Fahrzeug schleuderte anschließend über alle drei Fahrspuren nach rechts und durchschlug dort weitere fünf Leitplanken. Statt anzuhalten fuhr der Fahrer mit dem ziemlich demolierten Wagen noch etwa einen Kilometer weiter, bevor er es auf dem Seitenstreifen abstellte. Die Fahrzeuge zweier nachfolgender Autofahrer wurden durch herumliegende Trümmerteile beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere Personen aus dem silberfarbenen Porsche Cayenne ausstiegen und zu Fuß in Richtung AK Viernheim davonliefen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Die an dem Porsche befindlichen Kennzeichen waren zuvor offensichtlich entfernt worden. Ob der Porsche zuvor gestohlen wurde, ermittelt jetzt das zuständige Autobahnpolizeirevier Mannheim. Die A6 in Richtung Viernheim musste während der Aufräumarbeiten bis gegen 2.00 Uhr gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Zeugenhinweise an die Autobahnpolizei Mannheim, Tel. 0621 / 47 09 30.







Wurzbach: Frau von Umzugswagen gestoßen

Im thüringischen Wurzbach ist eine 17-Jährige von einem Karnevalsumzugswagen herunter gestoßen und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, soll die junge Frau nach ihren Schilderungen gegen 19 Uhr auf einen Wagen gestiegen und dort von einer 27-Jährigen in den Rücken gestoßen worden sein. In der Folge fiel die 17-Jährige vom Wagen und soll am Boden liegend von der älteren Frau auch noch an den Haaren gezogen und beleidigt worden sein. Die junge Dame erlitt leichte Verletzungen und erschien am Sonntag mit ihrer Mutter bei der Schleizer Polizei um Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung zu erstatten.

Erfurt: Streitschlichter mit Messer angegriffen



In Erfurt ist in der Nacht zu Montag ein Mann vor dem Inter-City Hotel am Willy-Brandt-Platz mit einem Messer angegriffen worden. Der 25-Jährige kam dazu, als gegen 3.30 Uhr zwei Männer stritten. Als er eingreifen und schlichten wollte, wurde er von einem der beiden Männer mit einem Messer attackiert und am linken Unterarm verletzt. Beide Männer flüchteten dann unerkannt in Richtung Juri-Gagarin-Ring. Der Geschädigte musste ambulant versorgt werden.

