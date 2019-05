Dortmund: Zug fährt ohne Kind los - Vater zieht drei Mal Notbremse

Weil der Zug mit der Familie abfuhr und sein eineinhalbjähriges Kind allein auf dem Bahnsteig zurückblieb, hat ein Mann im Regionalzug zwischen Dortmund und Hagen am Sonntag drei Mal die Notbremse gezogen. Die Bundespolizei hatte das Kind bereits in Obhut genommen, gegen den Mann wird laut Mitteilung von Montag jetzt wegen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

Der 23-jährige Mann wollte mit seiner Frau und drei Kindern in Dortmund zusteigen. Die Familie war fast komplett, der Mann verstaute gerade einen Kinderwagen, das anderthalbjährige Kind sollte laut Bundespolizei noch eigenständig zusteigen - da schlossen sich die Türen. "Das ließ den 23-jährigen Vater verständlicherweise in Panik geraten, weshalb er dann drei Mal die Notbremse betätigte", so die Bundespolizei. Bahnmitarbeiter hätten da aber bereits mitbekommen, was passiert sei und das Kind an die Bundespolizei übergeben. Der Vater stieg schließlich in Hagen aus und fuhr zurück nach Dortmund, wo er sein Kind wieder in die Arme schließen konnte.

"Auf das mehrmalige Betätigen der Notbremse angesprochen erklärte der Nigerianer, welcher der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dass er sich durch das Zugpersonal nicht ausreichend unterstützt gefühlt habe", teilte die Bundespolizei mit.

Quelle: DPA

Rhein-Gebiet: Hubschrauber der Stechmückenbekämpfer kaputt - Plage droht

Am Rhein droht eine Mückenplage, weil zwei Hubschrauber der Stechmückenbekämpfer ausgefallen sind. Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) rechnet wegen der Helikopter-Panne mit einer drastischen Verbreitung der lästigen Tiere. Höchstens 50 Prozent der Mückenpopulation am Rhein könnten nun noch abgetötet werden, sagte Kabs-Sprecher Norbert Becker am Montag. Es werde mehrere Wochen dauern, bis wieder Einsätze aus der Luft möglich seien. Bis dahin könne nur zu Fuß bekämpft werden.

Die nach starken Regenfällen überfluteten Rheinauen bieten derzeit ideale Bedingungen für das massenhafte Schlüpfen von Schnakenlarven. "Das Ausfallen der Hubschrauber ist ein schwerer Rückschlag", sagte Becker. Rund 80 Prozent der Gebiete mit den Stechmücken-Brutstätten seien nur aus der Luft zugänglich. Das Einsatzgebiet der Kabs reicht vom Kaiserstuhl in Baden-Württemberg bis nach Hessen im Norden und das rheinland-pfälzische Bingen im Westen.

Quelle: DPA

Hamburg: Fliegerbombe bei Bauarbeiten entdeckt

Bei Bauarbeiten ist in Hamburg-Harburg am Montagmorgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. In Abstimmung mit der Feuerwehr sei der Evakuierungsradius auf 200 bis 300 Meter, der Warnbereich auf 500 Meter rund um den Fundort in der Harburger Schloßstraße festgelegt worden, teilte die Polizei via Twitter mit.

#Fliegerbombe #Harburg

Der Evakuierungsbereich wurde auf 200-300m (schraffierte Fläche im roten Kreis) & der Warnbereich auf 500m rund um den Fundort in der Harburger Schloßstraße festgelegt.

Möglicherweise wird der Harburger Ring von Sperrungen ausgenommen werden. pic.twitter.com/eQ3tFk5IiX — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 27, 2019

Man habe bereits damit begonnen, von der Evakuierung betroffene Anwohner aus ihren Häusern zu holen. Zudem sei in der Schule Kerschensteinerstraße eine Notunterkunft eingerichtet worden, heißt es. Während der S-Bahn-Betrieb nicht von den Sperrungen betroffen ist, muss der Regional- und Fernverkehr während der Entschärfung angehalten werden.

#Fliegerbombe #Harburg

Der S-Bahnverkehr der @SBahnHamburg wird NICHT von Sperrungen betroffen sein.

Der Regional-& Fernverkehr der @DB_Info muss während der Entschärfung angehalten werden. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 27, 2019

Quelle: Polizei Hamburg

Fullscreen

Aschaffenburg: Polizei bringt neuen Wind in einen 40 Jahre alten Mordfall

Fast 40 Jahre liegt der Fall einer getöteten Schülerin zurück, der nun aufgeklärt sein könnte. Die Polizei in Aschaffenburg nahm einen inzwischen 56 Jahre alten Mann fest, der unter dringendem Tatverdacht steht, am 18. Dezember 1979 eine damals 15 Jahre alte Schülerin im Aschaffenburger Schlossgarten getötet zu haben. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte, war die Leiche des Mädchens am Tag nach dem Mord von Passanten entdeckt worden, die Täterermittlungen blieben aber erfolglos.

Im Zuge der Überprüfung sogenannter Cold Cases nahm sich die bei der Aschaffenburger Kripo eingerichtete Ermittlungskommission „Altfälle“ auch diesem Fall erneut an. Dabei stießen die Ermittler auf den damals 17-Jährigen, der ein Bekannter des Opfers gewesen sein soll. Die Ermittlungen hätten den Tatverdacht gegen den bereits Mitte Mai festgenommenen Mann erhärtet. Bisher schweige der in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige. Die Ermittlungen sollten voraussichtlich noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen.

Quelle: AFP

Frankfurt/Main: Sechsjährige stürzt in den Main und ertrinkt

Ein sechsjähriges Mädchen ist in Frankfurt in den Main gestürzt und ertrunken. Das Mädchen wurde noch in ein Krankenhaus in Offenbach gebracht, wo es allerdings starb, wie eine Sprecherin der Frankfurter Polizei am Montag sagte.

Den Angaben geriet die sechsjährige am Sonntagnachmittag im Stadtteil Fechenheim in den Fluss. Die Hintergründe des Unglücks blieben zunächst unklar.

Quelle: AFP

Echternacherbrück: Alkoholisierte Mutter nachts mit vierjähriger Tochter unterwegs

In Echternacherbrück haben Polizisten am späten Sonntagabend eine starke alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit ihrer vierjährigen Tochter durch den kleinen Ort im Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) unterwegs war.

Die Beamten hatten den Pkw der 30-Jährigen und ihrer sechs Jahre älteren Beifahrerin um 23.45 Uhr und stellten dabei schnell fest, dass beide Frauen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Die Vierjährige habe auf dem Rücksitz gesessen, heißt es. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin und Mutter des Kindes einen Wert von zwei Promille. Sie musste mit zur Blutprobe, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Quelle: Polizei Wittlich

Köln: Jugendliche sollen mehr als 100 Fahrräder gestohlen und verkauft haben

Wegen dutzendfachen Fahrraddiebstahls ermittelt die Polizei in Köln gegen vier Jungen im Alter von 12 und 15 Jahren. Die minderjährigen Verdächtigen sollen in 18 Monaten mehr als 100 Fahrräder geklaut und im Internet verkauft haben - das hätten erste Vernehmungen ergeben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bereits am Dienstag hatten Beamte demnach drei der Jungen in Köln-Junkersdorf mit zwei gestohlenen Fahrrädern erwischt. Im Rucksack eines Zwölfjährigen fanden sie zudem einen Akku-Winkelschleifer, mit dem er nach eigener Aussage die Fahrradschlösser aufgeschnitten hatte.

Einen weiteren Zwölfjährigen, der zunächst vom Tatort geflohen war, identifizierten die Beamten wenig später. Zwei der Jungen sind demnach noch strafunmündig. Eine Strafe könnte dagegen den beiden 15-Jährigen drohen. Nach einer Vernehmung wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Quelle: DPA

Nachrichten aus Deutschland aus der Woche vom 20. Mai bis 26. Mai 2019 lesen Sie hier: