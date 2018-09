Mönchengladbach: Jugendlicher wird bei Torjubel schwer verletzt

Beim Fußballtraining einer B-Jugend Mannschaft ist es am Montagabend auf der Ernst Reuter Sportanlage zu einem tragischen Sportunfall gekommen. Beim Torjubel wurde ein 15-jähriger Torschütze von seinen Mitspielern so heftig zu Boden geworfen, dass er mit dem Kopf aufschlug und sich schwer an der Halswirbelsäule verletzte. Wie die Polizei berichtet, musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Altlay: Zwei Leichen in Waldgebiet entdeckt

In Altlay im Landreis Cochem-Zell (Rheinland Pfalz) sind in einem Waldgebiet die Leichen einer älteren Frau und eines älteren Mannes gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, sind ihre Identitäten bislang unklar, da der Verwesungszustand schon sehr weit fortgeschritten ist. In der Nähe wurden auch zwei Rucksäcke gefunden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Obduktion angeordnet. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich nach bisherigen Untersuchungen nicht ergeben.



Nachrichten von Montag, 3. September

Memmingen: Beziehungsstreit endet blutig

Nachdem sie lautes Geschrei und sogar Schüsse gehört haben, alarmierten Anwohner in Memmingen am Sonntagabend die Polizei. Mehrere Streifenwagen fuhren zu dem Tatort, auch eine Fahndung nach einem offenbar geflüchteten Wagen wurde eingeleitet. Als die bayerischen Beamten das Auto am Bahnhof entdeckten, befanden sich drei verletzte Personen darin. Ein 52-jähriger Mann blutete stark. Drei weitere Verletzte befanden sich noch am Tatort.

Wie die Polizei berichtet, handelt es sich vermutlich um einen eskalierten Beziehungsstreit. Nach einer Trennung seien sich die Eltern nicht über das Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Kind einig. Die zwei Familien gerieten zunächst verbal aneinander, dann wurde jedoch eine Schreckschusswaffe verwendet, die Stichverletzungen bei zwei Beteiligten lassen außerdem auf ein Messer schließen.

Vier Männer und zwei Frauen mussten nach Angaben der Beamten in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei von ihnen werden dort noch immer stationär behandelt, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versucht, den genauen Tathergang zu klären. Das Kind sei bei den Streitigkeiten nicht verletzt worden.

Darmstadt: Zwei Menschen erschossen aufgefunden

Bei einer Schießerei und einem Polizeieinsatz in Darmstadt sind eine 37-jährige Frau und ihr 39-jähriger Lebensgefährte getötet worden. Am Montagmorgen riefen mehrere Menschen die Polizei, als sie im Stadtteil Arheilgen Schussgeräusche hörten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der südhessischen Stadt mitteilten. Auf einer Straße fanden die Beamten die leblose 37-Jährige. Nach ersten Zeugenhinweisen fahndete die Polizei nach dem 39-jährigen Lebensgefährten der Frau. Er wurde in einer Kleingartenanlage in der Nähe gestellt. Dabei starb der bewaffnete US-Bürger unter zunächst unklaren Umständen, wie die Ermittler erklärten.

Hamburg: Lkw kracht in Bürogebäude - Fahrer tot

Am Montagmorgen ist ein voll beladener Lastwagen in ein Hamburger Bürogebäude gefahren. Wie der NDR berichtet, kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab, das Fahrzeug verfehlte knapp einen Gebäudepfeiler und blieb schließlich unter dem Vordach des Gebäudes stecken. Der Fahrer wurde demnach einklemmt und musste im Lkw wiederbelebt werden. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus, wo er später aber verstarb. Eine Vorerkrankung könne nicht ausgeschlossen werden.

Für eine erfolgreiche Bergung des Lasters mussten Feuerwehrleute erst einige Teile demontieren, hieß es weiter. Baustatiker sollen nun prüfen, ob die Stabilität des Bürogebäudes weiterhin gewährleistet ist.

Schwabsdorf: Pilot legt Bruchlandung auf Acker hin

In Schwabsdorf im Landkreis Weimarer Land in Thüringen wurden zwei Insassen eines Leichtflugzeugs leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, entschloss sich der 58-jährige Pilot aufgrund von schlechten Wetterverhältnissen zu einer außerplanmäßigen Landung in Umpferstedt. "Bei schlechter Sicht flog er sehr tief, um die Landebahn auszumachen", heißt es in dem Bericht. In Schwabsdorf hätte er einem Mast ausweichen müssen, was zu der Notlandung auf einem Feld geführt hätte. Bei der Landung überschlug sich das Flugzeug, kippte vornüber und blieb auf dem Dach liegen. Der Pilot und eine 22-jährige Insassin wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Meerbusch: Pferd aus Pool gerettet

Mit schwerem Gerät hat die Feuerwehr in Meerbusch ein Pferd aus einem Swimmingpool gerettet. Das Tier sei aus einer nahe gelegenen Koppel ausgebrochen und über den mit Lamellen abgedeckten Pool spaziert, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die Abdeckung habe dem Gewicht nicht stand gehalten, das Pferd sei ins Wasser gestürzt. "Zum Glück war das Pferd nicht verletzt und auch nicht in Panik", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet.

Trotzdem war die Rettung den Angaben zufolge schwierig, da die Wagen der Feuerwehr nicht in den Garten passten. Ein benachbarter Landwirt kam mit einem kleinen Bagger zur Hilfe. Nachdem ein Tierarzt dem Pferd Medikamente zur Beruhigung verabreicht hatte, konnte es mit einem Tragegeschirr aus dem Pool gezogen werden, wie es weiter hieß. Nachdem der Tierarzt das Pferd untersucht hatte, wurde es dem Besitzer zurückgebracht. Am Samstagabend seien 20 Feuerwehrleute etwa zwei Stunden mit der Rettung beschäftigt gewesen.

Bad Griesbach: Bei Streit auf Volksfest halbes Ohr abgebissen

Bei einem Streit auf einem Volksfest im bayerischen Bad Griesbach ist einem 23 Jahre alten Besucher das halbe Ohr abgebissen worden. Am Samstag waren zwei Männer auf dem Fest in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige habe den Streit eigentlich schlichten wollen, sei dabei allerdings schwer

verletzt worden. Einer der beiden Männer habe dem Streitschlichter die Hälfte des rechten Ohres abgebissen. Der junge Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen den mutmaßlichen Täter werde wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Kempen: Einbrecher lassen Badewannenstöpsel mitgehen

Kurioser Beutezug: Einbrecher haben aus einer Wohnung in Nordrhein-Westfalen den Stöpsel der Badewanne gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter am Sonntag in die leerstehende

Wohnung in Kempen ein und durchkämmten die Räume. Neben dem Badewannenstöpsel nahmen die Einbrecher zwei Türscharniere mit und die Abdeckungen der Lichtschalter. Die Täter verschwanden spurlos.

Ueckermünde: Boot der Seenotrettung gestohlen

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern ein Boot der Seenotretter gestohlen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zum umzäunten Gelände und ließen das Boot mit einer Seilwinde zu Wasser. "Dort wurden die Befestigungsseile ausgeklinkt und die Stromversorgung abgeklemmt", schreibt die Polizei. Das Boot wurde jedoch nicht gestartet, so die Einschätzung der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger". Dann hätte das Boot nämlich ein ortbares Signal ausgesendet.

