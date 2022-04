Sehen Sie im Video: So niedlich sind Baby-Stachelschweine – Nachwuchs in Zoo von Chicago geboren.

























Der Brookfield Zoo in Chicago hat einen neuen Mitbewohner. Dieses Stachelschweinbaby kam am 19. März auf die Welt. Leider kümmerte sich seine Mutter nicht ausreichend um den Nachwuchs, daher wird das Kleine jetzt mit einer Flasche großgezogen. Die Stacheln des Tierbabys sind noch weich – erst nach einigen Tagen nach der Geburt werden sie hart. Die Stacheln haben bei jungen Tieren eine rötliche Farbe, in der Wildnis dient dies der Tarnung. Normalerweise sind Stachelschweine im Regenwald in Südamerika beheimatet, die Tiere leben vor allem auf Bäumen. Das Stachelschweinbaby wird noch zehn Wochen lang von den Pflegern versorgt und kommt anschließend ins Gehege mit seinen Eltern.

