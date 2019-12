Es sind die ersten Daten, die die Nasa-Sonde Parker Solar Probe zur Erde funkt, aber die Forscher der US-Weltraumbehörde sind schon jetzt hellauf begeistert: Der Sonnenwind, der in der Korona unseres Zentralgestirns entsteht, birgt einige Überraschungen. So wurden zum Beispiel plötzliche Spitzen im stetigen Strom aus der Korona festgestellt, sogenannte Switchbacks, in denen die elektromagnetisch geladenen Teilchen abrupt ihre Richtung ändern und für einen Moment wieder in Richtung Sonne geschleudert werden. Zudem liefern die Daten Hinweise auf eine staubfreie Zone rund um die Sonne. Der kosmische Staub, der das All erfüllt, dünnt laut Nasa ab einer Entfernung von gut fünfeinhalb Millionen Kilometern um den Stern herum aus und verschwindet. "Parker" war im August 2018 ins All gestartet. Die Sonde soll die extrem heiße Atmosphärenschicht der Sonne erforschen. Im Lauf ihrer jahrelangen Reise soll sie bis auf sechs Millionen Kilometer an die Sonnenoberfläche heranfliegen, siebenmal näher als jede Raumsonde vor ihr. Die jetzt ausgewerteten Daten der ersten "Korona-Erkundungsflüge" wurden in 24 Millionen Kilometer Entfernung gesammelt.