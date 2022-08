Auf Twitter entschuldigte sich der Wissenschaftler im Anschluss bei allen, die er durch die angeblich neue Nasa-Teleskop-Aufnahme in die Irre geführt hatte

Nasa Wissenschaftler erlaubt sich einen Scherz: Neues Bild vom Weltraumteleskop ist in Wahrheit eine Scheibe Wurst

Das James-Webb-Teleskop zeigt uns allen erstmals spektakuläre Bilder aus weiter Ferne. Doch beim neuesten Foto, das ein Wissenschaftler präsentierte, stimmt irgendwas nicht ...

Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund – eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops hat sich als Scheibe Chorizo-Wurst entpuppt.

Er habe sich einen Scherz erlaubt, erklärte der Urheber der angeblich spektakulären Aufnahme, der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein. Auf Twitter entschuldigte er sich am Mittwoch bei allen, die er in die Irre geführt hatte.

Nasa-Teleskop fing angeblich Proxima Centauri-Bild ein

Klein hatte das Bild am Sonntag auf Twitter veröffentlicht und behauptet, es handle sich um eine Aufnahme von dem der Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri. Während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild bewunderten, enthüllte die "Huffington Post", dass es sich in Wirklichkeit um eine Scheibe der scharfen spanischen Wurst handle.

Er habe mit seinem Post zur Vorsicht vor Bildern anregen wollen, die "allein genommen aussagekräftig erscheinen", erklärte Klein nun auf Twitter und entschuldigte sich bei allen, die der "wenig originelle" Scherz eines Wissenschaftlers vor den Kopf gestoßen haben könnte.

Am Mittwoch postete der 64-jährige Forschungsdirektor des Energieforschungsinstituts CEA und Produzent einer französischen Wissenschaftssendung erneut eine Aufnahme des Weltraumteleskops. Das Bild von der Wagenrad-Galaxie sei diesmal echt, versicherte er. Diese "Cartwheel Galaxy" befinde sich etwa 500 Millionen Lichtjahre entfernt von der Erde.

Sie bestehe aus zwei Ringen – einem kleineren inneren aus heißem Staub und einem größeren äußeren, der unter anderem Sterne enthalte. Die Aufnahme zeige, dass sich die Galaxie in einem "sehr unbeständigen" Zustand befinde und sich vermutlich weiter verändern werde.

