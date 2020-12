Sehen Sie im Video: Ermittlungen nach Detonation in Nashville dauern an – Beamte des FBI suchen Täter.









Bei der Explosion eines Wohnmobils im Zentrum der US-Stadt Nashville geht die Polizei weiterhin davon aus, dass die Detonation absichtlich herbeigeführt wurde. Es sei unklar, ob sich jemand in dem Wohnmobil aufgehalten habe, aber es seien mögliche menschliche Überreste in der Nähe gefunden worden, sagte der örtliche Polizeichef John Drake. Eine aufgenommene Ansage aus dem Wohnmobil habe gewarnt, dass eine Bombe in 15 Minuten explodieren würde. Die Aufnahme, die später in Lokalsendern abgespielt wurde, rief minutenlang zur Evakuierung des Gebietes auf. Bei der Explosion waren am Weihnachtsmorgen mindestens drei Menschen verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an umliegenden Gebäuden. Einige Fahrzeuge fingen Feuer, dunkler Rauch stand über der Stadt und war meilenweit zu sehen. Beamte des FBI durchsuchten am Samstag ein zweistöckiges Gebäude, in der Hoffnung Hinweise auf einen möglichen Täter zu finden. In den letzten 24 Stunden habe FBI Special Agent Charge Doug Korneski fast 500 Hinweise erhalten. Hunderte Ermittler und lokale Polizeibeamte durchsuchten die Stadt und ihre Straßen. Der Gouverneur des US-Bundesstaats Tennessee, Bill Lee, sagte auf Twitter, es sei ein "Wunder", dass niemand bei der Explosion getötet wurde.

