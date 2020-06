Naturkatastrophe von Norilsk: Putin attackiert Verantwortliche

Nahe der russischen Stadt Norilsk haben Spezialisten mit den Aufräumarbeiten begonnen. Dort waren am 29. Mai etwa 20.000 Tonnen Diesel und Schmiermittel aus einem Kraftwerkstank ausgelaufen, das meiste davon in den Fluss Ambarnaya. Das Kraftwerk ist Teil des Unternehmens Nornickel, das vor allem Nickel und Palladium produziert. Erst mehrere Tage nach dem Unglück war der Vorfall publik geworden. Wegen des Umgangs mit der Katastrophe hatte Präsident Wladimir Putin den Gouverneur und die Leitung des Unternehmens öffentlich massiv kritisiert: O-TON WLADIMIR PUTIN, RUSSISCHER PRÄSIDENT: "Sergei Waleriewitsch. Was denken Sie, was passiert ist? Und wieso wussten die Behörden erst zwei Tage später davon? Wieso müssen wir von diesem Notfall aus den sozialen Medien erfahren? Sind sie noch ganz richtig im Kopf?" Putin hatte am Mittwoch den Notstand ausgerufen, um die Mittel für die Aufräumarbeiten schnell frei zu machen. Umweltgruppen zufolge werde es Jahrzehnte dauern, den Fluss und die Umgebung zu säubern. Die Natur in der abgelegenen Region werde viele Jahre lang verseucht sein.